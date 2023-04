Müde, schlapp, erschöpft: So kriegen Sie spielerisch wieder neue Energie

Manchmal kommt man einfach nicht aus dem Bett. Zu müde! Alles, was vor einem liegt, scheint eine einzige Anstrengung zu sein. Und dann diese doch recht langen, viel zu vollgestopften Tage. Ständig will irgendwer was von einem. Immer Hektik, Anspannung – und Erschöpfung. Eine blöde Kombination, die wahnsinnig viel Kraft kostet.

Viele von uns erklären sich das Schlappsein mit Stress. Und sicher ist da auch was Wahres dran, denn Stress macht uns erwiesenermaßen müde, krank und matt. Aber das dürfte nur ein Teil der Erklärung sein, denn unserem Körper fehlt buchstäblich Energie. Zumindest dann, wenn er so deutliche Signale sendet.

Natürlich kann es auch sein, dass Sie – je nach Jahreszeit – an der Frühjahrsmüdigkeit, am Herbstblues oder an einer Winterdepression leiden, möglicherweise jedoch befindet die Antwort auf Ihre Ermattung weniger in der Psyche, sondern vielmehr in jeder Faser Ihres Körpers. „In einer durchschnittlichen menschlichen Zelle finden sich etwa 1000 Mitochondrien. In den Zellen, die für Ihr Überleben (Eizelle, Herzmuskelzelle, Nervenzelle) am wichtigsten sind, sogar bis zu mehreren Hunderttausend Mitochondrien“, schreibt der Biochemiker Martin Auerswald in seinem aktuellen Buch*.

Und: „Wann immer Sie mit Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Stoffwechselproblemen und Konzentrationsproblemen zu kämpfen haben, fühlen sich Ihre Mitochondrien nicht wohl und es fehlt ihnen etwas.“ Die Empfehlung ist klar: „Geben Sie Ihren Mitochondrien das, was sie brauchen, und lassen Sie möglichst das weg, was Ihren Mitochondrien schadet.“

Frisch aufgeschnitten: Eine gesunde Ernährung, hier Rote Bete auf einem Teller, hilft gegen Müdigkeit. Bernd Diekjobst/dpa

Klingt einfach – und ist es eigentlich auch. Martin Auerswald und sein Co-Autor, Sportwissenschaftler Martin Krowicki, machen ein Spiel daraus, endlich wieder fit und energiegeladen zu werden. Die Idee ist, möglichst viele Dinge im Alltag umzusetzen, die den Mitochondrien (und somit Ihnen) wirklich guttun. Leichter wird das, wenn Sie das mit anderen zusammen umsetzen und sich zum Beispiel gegenseitig motivieren oder daran erinnern, mal wieder etwas Gemüse zu snacken.

Teil des Spiels ist es auch, anzuerkennen, dass Sie jeden Tag gewinnen (können). Indem Sie sich klar machen, dass Sie mit jeder mitochondrienfreundlichen Tat in Ihren Energiehaushalt investieren, dass Sie jeden Tag ein bisschen fitter werden, wird Sie das umso mehr anspornen und zufriedener machen.

Was es beim spielerischen Anti-schlapp-Programm zu beachten gibt, was Sie tun oder lassen sollten, erklärt der Biochemiker der Reihe nach.

Wie kommt es, dass einem Energie fehlt?

Unsere Energie wird, wie bereits oben beschrieben, in den Mitochondrien produziert. Das sind unsere Zellkraftwerke. Sie sorgen dafür, dass genügend Power da ist. Ohne die Mitochondrien wären wir nicht lebensfähig. Mittlerweile gibt es mit der mitochondrialen Medizin sogar ein eigenes Fach, das sich mit der zellulären Energiegewinnung beschäftigt.

Jede Zelle ist ein komplexes Gebilde, das – bildlich gesprochen – funktioniert wie ein Zahnrad. Die Autoren Auerswald und Krowicki vergleichen eine Zelle mit einer Stadt, in der der Zellkern das Rathaus und die Mitochondrien eben die Kraftwerke sind. Die Gesamtheit der Mitochondrien eines Menschen produziert pro Tag in etwa so viel Energie wie der Mensch wiegt, also gut 80 Kilogramm Energie für einen 80 Kilo schweren Menschen. Der Energie-Stoff heißt Adenosintriphosphat (ATP).

Neben der Energie bilden Mitochondrien auch Wärme. Im Schnitt nehmen sie ein Viertel des Platzes in einer menschlichen Zelle ein; sie sind etwa hundertmal dünner als eines unserer Haare. Wenn nötig, können sich Mitochondrien innerhalb der Zelle auch vermehren oder sie sterben ab, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Sie haben damit sogar die Macht, die Zelle gänzlich sterben zu lassen. Das nennt man Apoptose, der kontrollierte Zell-Selbstmord. Nötig ist das im Körper an vielen Stellen, denn ein Großteil unserer Zellen muss regelmäßig erneuert werden, zum Beispiel die Hautzellen.

„Die Energieproduktion durch die Mitochondrien wird durch viele Faktoren beeinflusst, eigentlich durch unseren gesamten Lebensstil“, sagt Biochemiker Martin Auerswald. „Und dieser Mechanismus ist ziemlich störanfällig. Leider leben wir alle heutzutage so, dass es unseren Mitochondrien nicht gut gehen kann. Wir haben uns als Menschen sehr von dem Leben unserer Vorfahren der letzten Jahrtausende entfernt. Die Folgen spüren wir im Alltag mal mehr, mal weniger.“

Die üblichen Ratschläge von Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen kennen Sie bestimmt: Mehr Gemüse essen. Mehr gute Nährstoffe. Mehr bewegen. Mehr raus an die frische Luft. Mehr schlafen. „Alles Dinge, die auch unseren Mitochondrien zugutekommen“, resümiert Auerswald. „Das, was wir brauchen, um Energie zu erzeugen, kommt in unserer Lebensgestaltung zu kurz. Und wenn die Mitochondrien nicht die optimalen Ausgangsvoraussetzungen haben, können sie nicht richtig funktionieren. In der Folge fehlt uns Energie, wir fühlen uns müde und schlapp.“

Neue Wege: Der Fachmann rät, sich auch mal unbekannte Spazierwege vorzunehmen. Maurizio Gambarini/dpa

Wie kriegt man wieder mehr Energie?

„Sie brauchen keinen großen Masterplan, um die Erschöpfung zu überwinden“, verspricht Auerswald und lädt uns alle ein, es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was es mit uns macht.

Sein Tipp: „Seien Sie doch noch einmal Kind. Wir haben uns viel zu sehr von unseren Bedürfnissen entfernt, aber genau das ist es, was unsere Mitochondrien brauchen. Gehen Sie raus, erkunden Sie den Wald oder einen Park, laufen Sie mal wieder barfuß über eine Wiese, steigen Sie über Steine und Äste, balancieren Sie.“

Die Bewegung tut unserer Muskulatur und dem Immunsystem gut. Die frische Luft regt die Zellaktivität an. Sauerstoff ist für unsere Zellen essenziell! Deshalb fühlt man sich nach einem Spaziergang immer so frisch. Sauerstoff und Bewegung bewirken, dass das Blut besser zirkulieren kann, die Lymphe effektiver arbeiten, dass Nährstoffe in die Zelle gelangen und Gifte abtransportiert werden.

„Der Körper braucht regelmäßig einen Kick. Und dazu gehört auch, dass man mal außer Puste ist, mal schwitzt oder friert und auch, dass man beim Wandern eben mal Hunger hat. Extreme haben in unserem Leben kaum noch Platz, und das macht träge“, sagt Auerswald.

Die eigentliche Grundlage für gesunde Zellen ist neben der Bewegung – wenig überraschend – die Ernährung. Vieles von dem, was wir essen, ist nicht wirklich natürlich, sondern verarbeitet, mit Zusatzstoffen versehen. Wir wissen kaum, was wir da essen. Schauen Sie doch mal auf die Zutatenliste Ihres Joghurts oder schauen Sie nach, was alles so in Ihrer Salami steckt. Gar nicht zu reden von Tütensoßen, TK-Pizzen, Dosensuppen, Brotaufstrichen – und was sonst noch so alles in Regalen und Kühlschränken steht, das uns das Leben zwar leichter macht, weil wir uns nicht lange mit dem Zubereiten aufhalten müssen, was zugleich aber verdammt ungesund ist.

Wir wissen das. Und wir tun es trotzdem. Weil es schmeckt und weil es bequem ist. „Und genau das ist das Problem“, sagt Auerswald. „Wir sind behäbig geworden, ernähren uns sozusagen industriell. Für unseren Körper ist das wider die Natur. Wir haben vergessen, wie es richtig geht.“

Lieber draußen: Noch besser als der Sport im Fitnessstudio ist die Bewegung an der frischen Luft. Andreas Arnold/dpa

Sie müssen jetzt keinen Schreck kriegen, denn der Biochemiker verspricht: „Das ist keine Raketenwissenschaft. Jede und jeder kann in seinem eigenen Tempo umsetzen, was er oder sie für richtig und wichtig erachtet. Beginnen sollte man mit Kleinigkeiten.“ Leider, so der Experte, würden die meisten Menschen kaum noch spüren, was ihnen guttue. Deshalb sei es wichtig, sich selbst zu beobachten und in sich reinzuhorchen.

„Wir haben gelernt, uns künstlich aufzuputschen, etwa mit Alkohol oder Kaffee, und uns abzulenken von dem, was uns beschäftigt“, so Auerswald. „Daher wäre es auch schön, mal das Handy wegzulegen und ganz bewusst spazieren zu gehen, hinzuhören, zu lauschen, alles wahrzunehmen. Für unsere Sinne ist das eine Wohltat.“

Der Spaziergang im Wald ist auch wegen der guten Luft so wohltuend. Sie können aber auch in der Stadt eine Runde drehen, vielleicht eher Seitenstraßen nehmen statt der lärmigen Hauptstraßen. Laufen Sie auf der Sonnenseite, lassen Sie den Blick schweifen. Wie sieht es in den Fenstern aus? Wonach riecht es? Warum ist der Gehweg so unterschiedlich gepflastert? Was sind das für Blumen an der Baumscheibe? Jede Wette: So entdecken Sie auch rund um Ihr Wohnhaus noch Neues. „Unsere Sinne brauchen diese und viele andere Eindrücke“, sagt Martin Auerswald. „Wer auf sein Handy guckt, nimmt nichts davon wahr.“

Deshalb: Genießen Sie diese Momente, in denen Sie nichts erledigen, nicht erreichbar sein müssen. Wenn Sie mögen, können Sie aber natürlich auch mit jemanden, den Sie gern haben, zusammen spazieren gehen und so Ihre Sozialkontakte pflegen. Auch das ein wichtiger Baustein, um Kraft zu tanken.

Sollte Ihnen die Zeit fehlen, der Weg zu lang sein oder falls Sie im Schichtdienst arbeiten, empfiehlt der Experte, sich „die Natur nach Hause zu holen. Stellen Sie sich Pflanzen in die Wohnung, dazu einen Zimmerspringbrunnen und eine Infrarotlichtlampe. Diese regt die Enzyme an, die an der Energiegewinnung beteiligt sind. Die Sonne hat einen hohen Infrarotanteil, weshalb solche Lampen sinnvoll sind für Menschen, die es tagsüber nicht an die frische Luft schaffen.

Neue Energie: Womit wollen Sie beginnen?

Wenn Sie nun zu neuer Kraft kommen wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, zu beginnen. „Worauf haben Sie Lust?“, fragt der Biochemiker. „Es ist egal, weil jede Kleinigkeit etwas bringt. Sie müssen nur mit Neugier und vielleicht auch etwas Mut loslegen.“

Hilfreich sind beispielsweise Atemübungen. Das mag zunächst esoterisch klingen, hat aber eine nachweislich wohltuende Wirkung. Üben Sie, erst voll in den Bauch einzuatmen, sodass er ganz rund wird und atmen Sie dann ganz langsam und lange durch den Mund aus. Wiederholen Sie das fünf-, sechsmal ganz bewusst, am besten im Liegen, und versuchen Sie zu spüren, wie Sie das beruhigt.

Sie schaffen das: Eine Wechseldusche kostet Überwindung, kann aber das Wohlbefinden immens steigern. Annette Riedl/dpa

Falls Sie den Effekt dessen, was Sie tun, unmittelbarer spüren wollen, probieren Sie doch mal eine Wechseldusche. Ja, das kostet ein bisschen Überwindung – aber danach werden Sie sich frisch und munter fühlen. Der Wechsel von warmem und kaltem Wasser fördert die Durchblutung, weshalb Ihnen danach angenehm warm sein wird. „Generell sind Temperaturwechsel für unseren Körper wichtig, und in der freien Natur setzen wir uns dem viel zu selten aus. Dabei hilft das Zellen extrem, um aktiv zu bleiben“, so Auerswald.

Die meisten Menschen sind stolz auf sich, wenn Sie eine Wechseldusche überstanden haben. Und das darf man auch sein! Verbuchen Sie das für sich als Etappensieg, denn auch das ist wichtig: „Man darf sich selbst loben, das bestärkt einen auf dem Weg. Und zu wissen, wohin die Energie fließt, ist total motivierend. Das gilt für alles im Leben: Wer einen Sinn sieht, macht weiter“, sagt Auerswald.

Und noch ein Beispiel: Auch das Baden in einem See ist anders als im Freibad. Der Gang querfeldein im Wald anders als die angelegten Pfade im Park. „Suchen Sie die Natur, bemühen Sie sich um neue Bewegungsmuster. Das hilft Ihrem Körper, in Balance zu bleiben und regt auch Ihren Geist an“, erklärt der Biochemiker.

Essen Sie frisch und naturbelassen

Damit unsere Mitochondrien Energie bilden können, brauchen sie allerhand Nährstoffe. Diese sind in verarbeiteten Lebensmitteln jedoch kaum vorhanden. Anders bei frischen Zutaten, deren Vitamine, Spurenelemente, Ballast- und Mineralstoffe die perfekte Basis zur Energieproduktion sind.

„So könnte man einen Waldspaziergang auch damit verbinden, wilde Beeren, Kräuter oder Pilze zu sammeln, die ganz sicher nicht mit irgendwelchen Chemikalien behandelt sind“, rät Martin Auerswald. „Unsere Mitochondrien brauchen natürliche Lebensmittel, also im Prinzip alles, was man jagen und sammeln kann.“ Deshalb ist der Apfel gesünder als das Apfelmus, ist ein Wildbraten besser als die Teewurst. Versuchen Sie, so oft es geht, frisch zu kochen und sich selbst etwas Leckeres zu zaubern.

Bewegung und Ruhe sind gleich wichtig

Sport und Bewegung an der frischen Luft sind laut Martin Auerswald „wie ein natürliches Antidepressivum. Durch das Auspowern werden Hormone ausgeschüttet, die glücklich und wach machen. Natürlich kann man auch in ein Sportstudio gehen, aber da fehlt es tatsächlich an frischer Luft und an den verschiedenen anderen Sinnesreizen, die einem in der Natur begegnen, und sei es nur der Wind, der einem ins Gesicht weht.“

Ebenso wichtig und vermutlich ebenso unterschätzt ist der Schlaf. Der dient nämlich nicht nur der Erholung per se, sondern nachts finden in unserem Körper eine Reihe wichtiger Stoffwechselprozesse statt, die fürs Gesundbleiben elementar sind. „Ich persönlich spare nie am Schlaf“, sagt der Biochemiker. „Ich achte darauf, möglichst jede Nacht auf gut acht Stunden Schlaf zu kommen. Für einen erholsamen Schlaf ist es wichtig, dass es dunkel und leise ist. Außerdem sollte es nicht zu warm sein, weshalb ich vor dem Zubettgehen nochmals lüfte. Und natürlich bleibt das Handy im Schlafzimmer aus.“

*Martin Auerswald, Martin Krowicki: Zell Reset. Mit gesunden Mitochondrien zu mehr Lebensenergie, Herbig Verlag, 144 Seiten, 20 Euro. Die Autoren veröffentlichen unter SchnellEinfachGesund einen Podcast und betreiben auch eine Website, auf der sie Tipps geben und Online-Kurse anbieten.