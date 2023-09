Museen unter Tage: Diese Berliner Highlights befinden sich unterhalb der Stadt

Wenn es draußen regnet oder zu heiß ist, wenn die Sonne knallt oder Schneegestöber einem die Sicht raubt, ist es drinnen am schönsten. Natürlich nicht nur dann, aber die Rettung ins Trockene und Wohltemperierte hat einen ganz eigenen Reiz.

Und manchmal möchte man von der Welt da draußen einfach mal gar nichts mehr mitbekommen, möchte abtauchen, die Stadt hinter sich lassen. Für Alltagsfluchten gibt es in und um Berlin jede Menge Möglichkeiten, für jede Gemütslage, für alle Altersklassen und für alle Ansprüche.



Doch Berlin hat nicht nur verrückte Museen, coole Kletterhallen und echte Kiez-Saunen im Repertoire, sondern auch spannende Orte unterhalb der Stadt. Kunst und Geschichte, U-Bahn-Schächte und Luftschutzbunker: Lesen Sie mal, was in der Hauptstadt unter Tage auf Sie wartet.

Unterm Stelenfeld: Der Ort der Information

Die Atmosphäre könnte passender nicht sein: schlicht, sachlich, nüchtern, ohne grelles Licht und Effekte. Unterhalb des Stelenfeldes des Holocaust-Mahnmals, dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas, befindet sich der tageslichtlose Ort der Information. Ein gänzlich schmuckloser Name für eine der wichtigsten Ausstellungen der Stadt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hier werden die Schicksale, die sonst im Verborgenen sind, erzählt und gezeigt. „Im ersten Ausstellungsraum werden Zitate aus Selbstzeugnissen der Opfer und die Darstellung der europäischen Dimension des Holocaust gezeigt. Die Zitate sind auf Glasplatten lesbar, die im Boden eingelassen sind und von unten beleuchtet werden. Jede dieser Glasplatten ‚spiegelt‘ in Größe und Platzierung eine oberirdische Stele im Boden wider – als virtuelle Fortsetzung des oberirdischen Stelenfeldes“, heißt es auf der Website.

Insgesamt vier Räume gibt es; sie alle sind thematisch und architektonisch verschieden. Für den Besuch sollte man etwa eine Stunde einplanen, mit Hörführung (vier Euro) anderthalb Stunden. Planen Sie aber ein bisschen Extrazeit ein, weil der Zutritt über eine Sicherheitsschleuse erfolgt.



Ort der Information unter dem Stelenfeld, Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: frei, aber man freut sich über Spenden.

Bunker, U-Bahn-Schächte, Katakomben: Berlins Unterwelten

Der Verein Berliner Unterwelten ist laut Selbstbeschreibung eine „Gesellschaft zur Erforschung und Dokumentation unterirdischer Bauten“ und mit seinen Führungen ein einzigartiges Hauptstadt-Highlight. Kaum jemand kann sich der Faszination des sonst Unzugänglichen und des eigentlich längst Vergangenen entziehen.

Die insgesamt sieben Touren kann man nur mit speziell geschulten Fachkräften besuchen: All das, was die Unterwelten nämlich in ihrem Repertoire haben, kann man nicht einfach so wie ein Museum besuchen, sondern es braucht Menschen, die einen durch die Katakomben der Stadt führen.

Tour 1 (16 Euro pro Person) startet beispielsweise an einer eher schlichten Tür am Bahnhof Gesundbrunnen, wo tägliche Tausende von Menschen vorbeieilen und nicht wissen, dass dahinter „auf mehreren Etagen unterirdische Schutzräume für Reisende und Anwohner“ liegen, wie der Verein schreibt.



Und weiter: „Heute beherbergen die Räume mehrere Abteilungen des Berliner Unterwelten-Museums, die Schwerpunkte wie Bombenkrieg und Luftschutz thematisieren. Gezeigt werden zusätzlich Funde aus Bunkern des ehemaligen Regierungsviertels sowie Kriegsschrott und Bodenfunde als Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkrieges.“

In der Tour M genannten Führung (19 Euro pro Person) geht es um Fluchttunnel zu Mauerzeiten, als Menschen aus Ost-Berlin in den Westen flüchten wollten und sich unterirdische Tunnel gruben. „In der zweistündigen Tour erzählen wir nicht nur die Geschichte(n) der Fluchttunnel. Auch die Berliner Geisterbahnhöfe, ihre scheinbar perfekte Sicherung gegen sogenannte Grenzverletzer und das Absperren der Kanalisation gegen unterirdische Fluchtversuche finden bei dieser Tour ausgiebig Erwähnung“, heißt es in der Tour-Beschreibung.

Kinder unter sieben Jahren dürfen an den Führungen nicht teilnehmen; bei Tour A – hier geht es um den AEG-Tunnel, Deutschlands ersten U-Bahn-Tunnel (16 Euro pro Person) – gilt ein Mindestalter von 14 Jahren. Zudem ist festes Schuhwerk vorgeschrieben; Ballerinas, Sandalen, Flipflops und High Heels sind nicht erlaubt. Weil es in den unterirdischen Anlagen oft kalt ist, wird empfohlen, eine warme Jacke dabeizuhaben.



Alle weiteren Infos wie etwa Termine und Treffpunkte finden Sie auf der Website der Berliner Unterwelten. Dort können Sie auch die Tickets kaufen oder sich einen Zugang zu einer virtuellen Tour buchen (9,50 Euro).

DDR, Kunst, Transformation: Das Untergrundmuseum U144

Freigelegtes Mauerwerk, katakombenartige Gänge, schweres Licht – das Untergrundmuseum im ehemaligen Souterrain eines Altbaus aus dem Jahr 1795 hat etwas Verwunschenes. An diesem Ort entstand 1860 eine Schilder- und Reliefgießerei, deren Hinterlassenschaften den Sammlungskern bilden.

Das Untergrundmuseum gibt es schon seit mehr als 28 Jahren. Gezeigt werden auf den 200 Quadratmetern unter anderem „Objekte aus Abwicklungsaktionen zur DDR-Staatshaushaltsauflösung (1990–95) aus ca. 50 Betrieben/Institutionen/Haushalten“, heißt es auf der Website des Untergrundmuseums. Neun Räume voller Stadt-, Industrie- und Gesellschaftsgeschichte sind in dem Gewölbe untergebracht.

Zu sehen sind Artefakte, Fundstücke sowie DDR-Alltagsgegenstände, aber auch Werke des Ost-Berliner Künstlerpaares Rainer Görß und Ania Rudolph werden ausgestellt – die beiden haben das Untergrundmuseum gegründet. Sie verstehen es als künstlerisch-kritische Zeitraumreise durch das „Labyrinth einer Kunst- und Wunderkammer“ sowie als „begehbare Suchmaschine gegenwärtiger Transformationen“.

Besuchen kann man das Museum nur im Rahmen einer vorab gebuchten Führung (maximal zwölf Personen; Eintritt: 16 Euro pro Person, ermäßigt 13 Euro). Reguläre Öffnungszeiten gibt es nicht.



U144 Untergrundmuseum, Linienstraße 144, 10115 Berlin. Anmeldungen unter info@untergrundmuseum.de

Mit Helm auf Cabriofahrt: Exklusive U-Bahn-Fahrten

Total abgefahren: Haben Sie diese lustig aussehenden U-Bahn-Wagen auch schon einmal gesehen? Da sitzen Menschen nebeneinander in einem offenen Gefährt, behelmt und Richtung Gleis guckend. Das ist das U-Bahn-Cabrio, das immer von April bis Oktober fährt; allerdings nur freitags, und auch nur dann, wenn es keine Sperrungen beziehungsweise Baustellen auf der Strecke gibt.

Nun ist das U-Bahn-Cabrio kein Museum im klassischen Sinne, erleben und lernen kann man trotzdem viel, wie die BVG verspricht: „Ein U-Bahnhof als Kartoffelkeller, ein anderer als Atombunker für bis zu 3300 Menschen? Das sind keine wilden Fantasien unsererseits, sondern nur zwei von vielen spannenden und überraschenden Geschichten, die sich hinter den U-Bahnhöfen Berlins verbergen.“

Es sei die außergewöhnlichste Stadtrundfahrt Berlins, so das Unternehmen. Und ziemlich sicher die einzige, wo man nur sehr wenig Sonnenlicht zu Gesicht bekommt. Anfang und Ende der Tour ist der U-Bahnhof Deutsche Oper (U2); da hier der Zugang nicht barrierefrei ist, bietet die BVG an, an anderen Bahnhöfen zuzusteigen (z.B. am Zoo).

Man sitzt auf offenen Loren und wird einmal quer durch die Stadt logiert, fährt neben der U2 auch auf den Strecken der U7, U8 und U9, durchquert Schöneberg, Moabit, Kreuzberg, Wedding und Mitte. Und weil das zum Teil recht zugig ist – immerhin fährt die Bahn mit 35 Stundenkilometern –, finden die Touren in den kalten Monaten nicht statt.

Treffpunkt für die Fahrten ist jeweils eine halbe Stunde vor Abfahrt (19 Uhr, 22.30 Uhr) an Gleis 3 an der Deutschen Oper; ein Gleis, das für den regulären Alltagsverkehr nicht genutzt wird. Wichtig: Unterwegs gibt es keine Pause, die Fahrt dauert etwa zwei Stunden. Gehen Sie also vorher noch mal zur Toilette!

Tickets (53 Euro pro Person, 38 Euro für Kinder unter 14 Jahren) kann man online kaufen. Sie sind nicht stornierbar, gelten aber am Tag der Tour für die Öffis (zwei Stunden vor Beginn und bis 3 Uhr am Folgetag). Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren. Jeder Gast muss einen Helm tragen. Ein Moderator erklärt und erzählt unterwegs via Headset.

Leider sind die U-Bahn-Cabrio-Fahrten immer schnell ausgebucht. Derzeit gibt es nur noch zwei Termine, aber keine Karten. Etwa ab Mitte April 2024 wird es wieder neue Fahrten geben. Die Termine stellt die BVG frühestens ab Mitte März ins Netz. Ab diesem Zeitpunkt können dann auch wieder Tickets erworben werden.