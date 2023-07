Niesen: Warum kribbelt es plötzlich in der Nase?

Idealerweise niest man in ein Taschentuch, um Keime nicht hinaus in die Welt zu schleudern.

Kennen Sie das? Richtig fies ist es, wenn’s in der Nase juckt und kribbelt – der erlösende Nieser aber ausbleibt. Da möchte man sich so gern durch ein ordentliches „hatschi“ von der Kribbelnase befreien, doch es klappt nicht. Manchmal ist unser Körper echt seltsam.

Das beherzte Niesen ist jedoch durch die Corona-Pandemie reichlich in Verruf geraten. Immerhin werden dabei Luft und Partikel mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 150 bis 160 km/h aus der Nase befördert: Staub, Allergene – und eben auch Keime. Deshalb neigt man heute eher dazu, das Niesen zu unterdrücken, damit man nicht schräg angeguckt wird und als Bakterien- oder Virenschleuder in Verruf gerät.

Woher kommt es, dass wir niesen müssen?

„Grundsätzlich kann alles, was die Schleimhaut reizt, dazu führen, dass man niesen muss“, sagt die Ärztin Dr. Simone Koch aus Marienfelde. „Allergiker kennen das besonders gut. Aber es können auch scharfe Gerüche, helles Licht oder eben in der Luft schwebende Partikel sein, die das Niesen auslösen.“ Manch eine muss beim Augenbrauenzupfen niesen, ein anderer, wenn man ihm über die Lippen streicht. Die meisten Menschen machen instinktiv die Augen zu, wenn sie niesen müssen. Aber nicht alle. Es gibt auch Menschen, die mit offenen Augen niesen.

Tatsächlich, so die Medizinerin, gebe es sogar „Menschen, die niesen müssen, wenn sie sexuelle Fantasien haben, denn das für die Sexfantasien zuständige Hirnareal liegt in der Nähe des Nieszentrums“. Dieses wiederum wurde erst spät entdeckt, wie Koch weiß: „Den ersten Fallbericht zum Thema gab’s Anfang der Nullerjahre. Kurz zuvor hatte man das Nieszentrum bei Katzen entdeckt, danach erst beim Menschen.“

Richtig verstanden wurde der Mechanismus des Niesens jedoch erst 2021. „Verantwortlich für den Niesreflex ist ein Peptid namens Neuromedin B“, erklärt die Marienfelderin. Der Aufbau des Niesens ist durchaus komplex. Vereinfacht ausgedrückt, gibt es als Erstes den Reiz – also Licht, Gerüche etc. –, der dazu führt, dass das Peptid freigesetzt und über den Trigeminusnerv in das entsprechende Hirnzentrum weitergeleitet wird.

Das Hirnareal heißt Medulla oblangata und löst das Niesen aus. „Dieses explosionsartige Ausatmen kann laut Fachliteratur bis zu 1045 km/h schnell sein“, weiß Dr. Simone Koch. „Das ist nur knapp unter der Geschwindigkeit zum Durchbrechen der Schallmauer.“



Wenn ein Düsenjet beim Flug seine eigenen Druckwellen überholt, wird das als Durchbrechen der Schallmauer bezeichnet. Das geschieht bei rund 1200 km/h und ist am Boden sehr gut hörbar: als lauter Knall.

Darf oder sollte man das Niesen unterdrücken?

Niesen kann gefährlich sein. „Bei Menschen, die an Osteoporose leiden, kann es durch das gewaltsame Ausatmen zu Knochenbrüchen kommen“, sagt die Ärztin. „Auch sind Fälle bekannt, bei denen sich Menschen durch das Niesen das Steißbein verstaucht haben – solch eine Kraft kann das Niesen entfalten.“

Je nachdem, was die Ursache fürs Niesen ist, kann ein Unterdrücken in Ordnung sein, etwa wenn man auf scharfe Gerüche, Sexfantasien oder helles Licht reagiert. Anders verhält es sich, wenn man erkältet ist oder das Niesen eine allergische Reaktion ist. „Wenn man die Erreger in sich behält, kann das problematisch sein“, sagt Koch.



So könnten Bakterien und Viren beispielsweise in die Nebenhöhlen gedrückt werden, wenn man das Niesen quasi nach innen führt. Immerhin will der Körper durch das Niesen die Fremdkörper nach draußen befördern, sich ihrer entledigen. Das heißt nicht, dass ein unterdrücktes Niesen gleich zu einer Nasennebenhöhlenentzündung führen muss, aber zumindest, wenn man mehrfach hintereinander niesen muss, sollte man das nicht die ganze Zeit unterdrücken.

Oftmals versuchen Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, nicht so heftig zu niesen, weil durch das Niesen ein extremer Druck auf den geschwächten Beckenboden ausgeübt wird. „Und das kann zu Urinverlust führen, was in der Regel als peinlich angesehen wird“, weiß die Expertin. „Unnormal ist das aber nicht. Etwa ein Drittel aller Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, leiden unter einem schwachen Beckenboden und damit einhergehendem gelegentlichen Urinverlust.“

Warum sagen wir „Gesundheit“, wenn jemand niest?

„Im alten Rom dachte man, dass das Niesen ein Zeichen von Gesundheit sei. Daher stammt es, dass wir das sagen“, weiß Dr. Simone Koch. „Und als die Pest in Europa wütete, nahm man an, dass die niesende Person bald sterben würde, weshalb der Papst ausrief, dass man den Betroffenen wünschen solle, dass Gott Gesundheit schenken möge.“



Im Englischen sagt man „bless you“, was Gesundheit heißt, im wörtlichen Sinne aber eher „sei gesegnet“ bedeutet. Es ist eine Kurzform von „God bless you“, also „Gott segne dich“. Auch das geht auf das Mittelalter zurück, als man den (Pest-)Kranken Genesung wünschte.