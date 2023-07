Ohrlöcher bei Kindern: Wann ist das beste Alter dafür und worauf sollte man achten?

Spätestens in der Grundschule fangen vor allem Mädchen an zu betteln: Sie wünschen sich Ohrringe, möchten Ohrlöcher haben. Weil: Die Freundin hat das ja auch! Nicht selten werden bereits Kleinkindern Ohrlöcher gemacht. Experten sehen das mehr als kritisch.



Früher hat man das Ohr mit einem Eiswürfel betäubt und dann mit einer Nadel oder gleich dem Ohrstecker zugestochen, alles in heimischer Handarbeit und höchstens mit ein bisschen Alkohol aus den vorhandenen Beständen desinfiziert. Dass das keine gute Idee war und ist, weiß man heute glücklicherweise, sodass viele Kindertränen gar nicht erst vergossen werden müssen.