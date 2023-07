Sina R., 32: Ich bin seit drei Wochen mit meinem neuen Freund zusammen und habe ein Problem, das eigentlich keins ist: Mein Partner ist unglaublich attraktiv! Ich habe noch nie so einen gut aussehenden Mann gedatet, und ehrlich gesagt kann ich mir nicht erklären, wieso er mich ausgewählt hat. Ich bin mit meinem Äußeren zwar zufrieden – er spielt allerdings in einer ganz anderen Liga. Wenn wir zusammen unterwegs sind, drehen sich die Frauen reihenweise nach ihm um, und ich spüre die fragenden Blicke, wenn sie mich neben ihm sehen. Auch wenn mein Freund mir nicht das Gefühl gibt, in irgendeiner Form minderwertig zu sein, ganz im Gegenteil, habe ich doch Angst, dass ich in der Beziehung auf Dauer Komplexe entwickeln könnte. Wie kann ich das überwinden?

Liebe Frau R., Sie finden Ihren neuen Freund attraktiver, als Sie sich selbst einschätzen. Sie können sich nicht erklären, warum er sich für Sie entschieden hat. Blicke anderer deuten Sie als Unverständnis, wie Ihr Freund Sie auswählen konnte. Das macht etwas mit Ihnen; Sie befürchten, neben ihm an sich immer mehr zu zweifeln.



Vor einiger Zeit hatte ich in meiner Praxis ein Paar; die Frau hatte ihren Mann bewundernd als sehr attraktiv beschrieben. Sie selbst hatte sich mit dem Begriff „Aschenputtel“ beschrieben. Als ich sie anschaute, konnte ich das nicht nachvollziehen. Sie war eine kleine, zierliche Frau mit einem aparten Gesicht und schönen blonden Haaren. In meinen Augen war sie keine große Erscheinung, aber sie sah schön aus.

Eine andere Frau hat sich in ihrer Kindheit und einer langen Beziehung als unattraktiv erlebt. Erst mit dem Älterwerden in anderen Beziehungen hat sie sich als schöne Frau erlebt ... und sie ist es geworden. Menschen leiden weniger unter der Realität als unter den Geschichten, die sie sich davon erzählen.



Sie sind mit Ihrem Äußeren zufrieden, das ist gut zu lesen; es ist nicht selbstverständlich. Und auch Ihr Freund gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Vielleicht sieht er in Ihnen etwas, das Sie nicht sehen. Finden Sie heraus, was Ihr Freund in Ihnen sieht, was er an Ihnen mag, was er sieht in Ihren Bewegungen, Ihrem Gesicht, Ihrem Lachen, in Ihren Augen, Ihrem Mund, Ihrem Körper. Worin hat er sich verliebt? Fragen Sie ihn. Und beobachten Sie, ob Sie es glauben können. Nehmen Sie sich zwei Stühle, einen für sich, einen für ihn, setzen Sie sich auf seinen Stuhl und schauen Sie von seiner Position aus auf sich selbst. Sie werden etwas Wertvolles über sich erfahren und können es blühen lassen in dieser Beziehung oder mitnehmen in eine andere.