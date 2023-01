Planschen, toben, saunieren: Diese Brandenburger Thermen sind ideal für Familien

So schön klassische Spaßbäder auch sind: Irgendwann kommt für jedes Elternteil der Moment, an dem es einem langweilig wird, das juchzende Kind durchs Wasser zu ziehen, oder zum x-ten Mal an der Rutsche anzustehen. Klar, man macht das gern fürs geliebte Kind, aber ein bisschen was für einen selbst zu tun, ist auch schön.

Zum Glück gibt es rund um Berlin einige Thermen, in denen man herrlich planschen, aber auch gediegen saunieren kann. Ideal also für Familien, denen es wichtig ist, dass alle etwas von dem Besuch haben.

1. Naturtherme in Templin: Wasserspaß mit Indoorspielplatz

Die Templiner Naturtherme nennt sich Familientherme und wird diesem Anspruch mehr als gerecht: Zwei große Rutschen (über 100 Meter lang), zur vollen Stunde herrscht Wellengang im großen Solebecken (32 Grad), und es gibt ein genau so warmes Süßwasser-Kleinkindbecken mit Spritz- und Spielgeräten. Kinder dürfen sogar mit in die Sauna. Anders als in vielen anderen Saunen gibt es in Templin keine Altersbeschränkung.

Insgesamt sieben verschiedene Saunen warten in der Naturtherme auf Sie, vier davon draußen im Garten. Drinnen finden Sie unter anderem die Familiensauna, in der das Reden ausdrücklich erlaubt ist. 50 Grad und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit sind ideal für Sauna-Neulinge. Zudem gibt es im Innenbereich zwei Dampfbäder und Whirlpools.

Falls Sie – oder Ihre Kinder – noch genug Energie haben, können Sie auch den angegliederten Indoorspielplatz besuchen, inklusive Kartbahn, Air Hockey, Basketball und Kleinkindbereich (Eintritt: Familienkarte ab 21 Euro, geöffnet montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, am Wochenende und in den Ferien von 9 bis 20 Uhr). Stoppersocken nicht vergessen!

Adresse: Naturtherme Templin, Dargersdorfer Str. 121, 17268 Templin (Uckermark), mit dem Auto knapp anderthalb Stunden vom Alexanderplatz entfernt.

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 21 Uhr.

Eintrittspreise: Die Tageskarte kostet für Erwachsene 24 Euro (am Wochenende fünf Euro mehr), für Kinder zahlt man 15,50 Euro. Eine Familienkarte kostet 65 Euro.

2. Haveltherme in Werder: Wildwasserfluss und Wellenrutsche

Hier darf ohne Ende gesprungen, gejuchzt und herumgespritzt werden: Neben den schönen Kleinkind- und Familienbecken (jeweils 32 Grad warm) gibt es in der Haveltherme auch einen Wildwasserfluss (ab 8 Jahren), der für reichlich Jubel sorgt. Noch wilder wird’s auf den Actionrutschen. Im „Family Racer“ können Sie sogar zu zweit auf großen Reifen hinabrutschen. Auf all jene, denen das zu aufregend ist, wartet eine Wellenrutsche.

Aber auch das ausgiebige Schwimmen kommt hier nicht zu kurz. Im 25 Meter langen Sportbecken kann man in Ruhe seine Bahnen ziehen. Und vielleicht sogar eine Mutprobe absolvieren: Wer traut sich, vom Drei-Meter-Turm zu springen?

In der Saunenwelt warten insgesamt zehn Saunen und Dampfbäder auf Sie. In der Alhambra-Eventsauna mit Panoramablick auf den Großen Zernsee finden Showaufgüsse statt. Besonders gemütlich ist die Brique-Sauna (65 Grad) mit roten Backsteinen und Holzbalkendach.

Adresse: Havel-Therme, Zum Großen Zernsee 15, 14542 Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark), mit dem Auto gut eine Stunde vom Alexanderplatz entfernt.

Öffnungszeiten: Familienbad täglich von 9 bis 21 Uhr, Saunenbereich täglich von 9 Uhr bis Mitternacht, am Wochenende bis 1 Uhr.

Eintrittspreise: Für die Therme (Familienbad plus Sauna) kostet eine Tageskarte 37,50 Euro (Wochenende/Ferien: 40 Euro). Die Preise gelten für Kinder ab dem 1. Lebensjahr ebenso wie für Erwachsene.

3. Kristalltherme in Bad Wilsnack: Märchenhafte Wasserwelt

Bei herrlichen 35 Grad Wassertemperatur lässt es sich im großen, von Märchen inspirierten Eltern-Kind-Bereich richtig gut aushalten. Die Kleinen können klettern und rutschen, sich an Spritzgeräten erfreuen und nach Herzenslust im Wasser toben. Auch im Trockenbereich gibt es Spielgeräte, aber auch Liegen, Wickeltisch und Laufgitter. Wenn Mama oder Papa zwischendurch mal etwas ganz Außergewöhnliches erleben wollen, können sie rüber zum Salzsee laufen.

Mit einem Solegehalt von 24 Prozent geht man hier nicht unter, sondern kann sich ganz einfach treiben lassen, vollkommen anstrengungslos. Der Salzsee ist 32 Grad warm und etwa 600 Quadratmeter groß, er erstreckt sich über einen Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus gibt es noch weitere Solebecken mit geringeren Konzentrationen und Temperaturen von bis zu 36 Grad.

Ebenso drinnen wie draußen sind die Saunen verteilt. In Begleitung der Eltern dürfen Kinder jeden Alters mit zum Schwitzen. Eine Wohltat für die Atemwege ist beispielsweise die Eukalyptussauna (90 Grad) im Saunagarten, viel Vitamin C kann man in der Zitronensauna (85 Grad) tanken. Auch das Salzdampfbad im Innenbereich sorgt für gutes Durchatmen.

Adresse: Kristalltherme, Am Kähling 1, 19336 Bad Wilsnack (Prignitz), knapp zwei Stunden sind’s mit dem Auto vom Alexanderplatz aus.

Öffnungszeiten: Sonntags bis donnerstags von 9 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Eintrittspreise: Für Erwachsene kostet die Tageskarte für Therme, Sauna und Salzsee 39,50 Euro, für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren 23 Euro, für Kinder unter 6 Jahren 8,50 Euro.

4. Spreewelten in Lübbenau: Planschen mit Pinguinen

Falls Sie noch nie in den Spreewelten waren, seien Sie gewarnt: Ihre Kinder werden immer wieder kommen wollen. Denn das Spaßbad wartet mit so vielen Highlights, dass ein Besuch kaum ausreicht. Unumstritten toll: die Pinguine! Diese werden zwei Mal täglich gefüttert (11.30 Uhr, 15.00 Uhr). Das Zugucken ist vom Wasser aus oder durch eines der Panoramafenster möglich. Und wenn Sie mal selbst den Fisch anreichen wollen, können Sie das zusätzlich buchen (ab 4 Jahren, 10 Euro pro Person).

Mehr als ein Dutzend Humboldtpinguine leben hier in eigenen Becken. Als Gast ist man nur durch Plexiglasscheiben von ihnen getrennt, kommt ihnen also ganz nah, wenn sie unmittelbar davor entlangschwimmen. Man kann ihnen auch unter Wasser zugucken – sogar trockenen Fußes, denn die Spreewelten haben auch einen Trockenspielplatz mit Häuschen, Rutschen und Klettermöglichkeiten. Von dort hat man einen faszinierenden Unterwasserblick ins Pinguinbecken.

Toben und Planschen kommen aber auch nicht zu kurz. Es gibt ein großzügiges und abwechslungsreiches Kleinkindbecken (34 Grad), stündliche Wellen im großen Becken (30 Grad), einen Strudelkanal und natürlich XXL-Rutschen, die sogar interaktiv sind. Musik, Beleuchtung und Geschwindigkeit können individuell angepasst werden.

In die Saunawelt dürfen Kinder erst ab 7 Jahren, mit Ausnahme von mittwochs, wo selbst die Kleinsten saunieren dürfen. Draußen sind die Themensaunen wie in einem kleinen Dorf angeordnet, in Hütten und mit Grünstreifen. Dort befindet sich auch die Gurkensauna (60 Grad), in der es eine Holzschaukel gibt, auf der man zu zweit Platz nehmen kann.

VIDEO https://www.spreewelten.de/pinguinwelt.html

Adresse: Spreewelten, Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz), mit dem Auto dauert’s vom Alexanderplatz aus ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten.

Öffnungszeiten: Sonntags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr.

Eintrittspreise: Eine Familien-Tageskarte für zwei zwei Erwachsene und ein Kind kostet 60 Euro fürs Thermalbad, für jedes weitere Kind zahlt man 14 Euro extra. Für die Saunalandschaft kommen pro Person 10 Euro dazu.

5. Steintherme in Bad Belzig: Lichtklänge und Aquafitness

Unter der Woche bietet die Steintherme jeden Tag zwei kostenlose Aquafitnesskurse an (11 Uhr, 14.30 Uhr). Als Eltern hat man ja ohnehin viel zu wenig Zeit für Sport, weshalb dieses Angebot das Angenehme (baden) mit dem Nützlichen (fit werden) verbindet. Unterdessen können die Kinder im Kinderbecken (32 Grad) planschen, natürlich im Beisein Ihres Partners oder Ihrer Partnerin.

Zum Relaxen ist der Lichtklangraum bestens geeignet. In der 4,5-prozentigen Sole kann man entspannt durchs Wasser schweben, Licht und Musik sowohl über wie auch unter Wasser genießen. Hier kommt man wirklich runter und vergisst den Alltag.

Zum Schwitzen stehen fünf Saunen (42 bis 95 Grad), ein Heißluftraum (55 Grad) sowie ein Kräuterdampfbad zur Verfügung. Abkühlen kann man sich in einem Kälte-Tauchbecken. Eine Altersbeschränkung für Kinder gibt es nicht.

Adresse: Steintherme, Am Kurpark 15, 14806 Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), vom Alexanderplatz rund 1 Stunde und 20 Minuten mit dem Auto entfernt.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 21 Uhr.

Eintrittspreise: Eine Tageskarte für die Sauna- und Badewelt kostet für Erwachsene 36 Euro, für Kinder (bis 15 Jahren) 20 Euro. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt.