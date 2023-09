Berliner Polizei informiert: So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl

Ein junger Mann läuft über den Parkplatz einer Edeka-Filiale in Reinickendorf. Er telefoniert und hält sein Handy dabei direkt ans Ohr. Plötzlich wird er von einer Gruppe Menschen geschubst. Eine Person greift nach dem Handy und steckt es ein, danach läuft die Gruppe zügig weiter. Die Situation ist so schnell vorbei, dass der Mann gar nicht reagieren kann. In dem Chaos hat er nicht einmal gesehen, welche Person sein Handy gestohlen hat.

Dieser Diebstahl ist zum Glück nur von Polizeibeamten gespielt, aber solche und ähnliche Diebstähle passieren in Berlin jeden Tag. In mehr als 70 Einkaufszentren und Supermärkten will die Polizei diese Woche deswegen über Taschendiebstähle aufklären. An diesem Montag haben die Berliner Polizei und die Bundespolizei in Reinickendorf über solche und ähnliche Betrugsmaschen informiert und verschiedene Situationen nachgestellt.

Zwar sind Taschendiebstähle in Berlin seit einem Höhepunkt von fast 45.000 Fällen im Jahr 2016 auf etwa 16.000 Fälle im Jahr 2022 gesunken, dennoch bleibt Berlin als Großstadt wegen vieler Touristen ein attraktiver Anziehungspunkt für Taschendiebe. „Wir haben immer was zu tun“, bestätigt Lothar Spielmann, der beim Landeskriminalamt für Taschendiebstahl zuständig ist. Den Parkplatz vor der Edeka-Filiale habe die Polizei nicht zufällig ausgewählt. Auch hier gab es am vergangenen Freitag einen Taschendiebstahl.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Maschen sind dabei ganz unterschiedlich, wie die Polizei in Reinickendorf darstellt. So wird zum Beispiel eine Kundin im Supermarkt angesprochen, die ihre Handtasche im Einkaufswagen platziert hat. Während ein Täter eine Frage stellt und die Kundin ablenkt, durchsucht ein Mittäter die Handtasche nach Wertsachen. In einer anderen Szene breitet ein vermeintlicher Tourist auf einem Tisch in einem Café einen Stadtplan aus, um Kunden eine belanglose Frage zu stellen, während sein Komplize Handys oder Geld entwendet, die auf dem Tisch liegen. „Legen Sie Wertgegenstände niemals achtlos auf dem Tisch ab“, sagt ein Polizist.

Rucksäcke sollten auf Rolltreppen vor dem Körper getragen werden (Symbolbild). imago stock&people

Ein typisches Opfer gibt es laut Lothar Spielmann nicht. Alle Altersklassen und Geschlechter seien von Taschendiebstahl betroffen, immer dort, wo viele Menschen sind. Im öffentlichen Nahverkehr, auf Bahnhöfen, in Supermärkten und Drogerien, aber auch bei Konzerten und Fußballspielen. „Jeder, der nachlässig ist, wird beklaut“, sagt Spielmann und erzählt von einer Kameraaufnahme aus einer S-Bahn, auf der ein betrunkener, schlafender Mann ganze dreimal von Dieben durchsucht wird.

Diebe sind oft „europaweit reisende Berufsserientäter“

Auch PIN-Nummern sind beliebte Beute von Dieben. So spielen Polizisten am Montag nach, wie Diebe eine Frau filmen, die in einem Bahnhof an einem Bankautomaten ihre PIN eingibt. Die Frau wird danach von einem Täter angerempelt, ein Komplize entwendet gleichzeitig das Portemonnaie. „Das Konto ist leer, bevor sie im Zug ist“, sagt ein Polizist.

Laut Lothar Spielmann agieren die Täter oft in Gruppen. Es handele sich vielfach um „europaweit reisende Berufsserientäter“, sagt er. Diese Gruppen leben teilweise sogar ausschließlich von dem Geld, das sie erbeuten. „Die Täter sind mobil“, sagt Spielmann, „die fahren von Parkplatz zu Parkplatz.“ Deshalb gebe es „zielführende Ermittlungshinweise“ bei einzelnen Diebstählen nur selten. Durch verbesserte Videoaufnahmen in Supermärkten und Bahnhöfen gelinge es aber immer häufiger, Diebesbanden zu erwischen.

Die Polizei gibt in Reinickendorf einfache Hinweise, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen. Wertgegenstände sollten sicher verstaut werden, am besten in Innentaschen. Für Telefonate empfiehlt die Polizei, Kopfhörer zu verwenden und das Handy in der Tasche zu lassen. Laut Lothar Spielmann sollte sich jeder außerdem fragen: „Was brauche ich denn wirklich, wenn ich unterwegs bin?“ Beispielsweise können zum Joggen Kreditkarte und Führerschein zu Hause bleiben. Es sei außerdem wichtig, „jeden unerwünschten Körperkontakt vehement zurückzuweisen“, zum Beispiel, wenn jemand bei der Eingabe der PIN am Bankautomaten über die Schulter schauen möchte.

Handtaschen sollten vor dem Körper getragen werden. Das gilt auch im Supermarkt. Auf Rolltreppen und in Menschenmengen empfiehlt die Polizei außerdem, auch Rucksäcke vor dem Körper zu tragen. Im Allgemeinen gilt: Wertsachen sollten immer im Blick behalten werden. So werden die Berliner „schlauer als der Klauer“, wie die Polizei am Montag mehrmals betont.