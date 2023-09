Psychologin: So können sich Paare die Hausarbeit gerecht aufteilen

Je länger ein Paar zusammen ist, desto mehr rücken das Thema Haushalt und alle damit einhergehenden Aufgaben in den Fokus. Und je mehr die Familie wächst, wenn also Kinder hinzukommen, desto mehr fällt ins Gewicht, wenn einer mehr macht als der andere.



Wer frisch verliebt ist, möchte sich nicht mit so schnöden Gedanken wie dem Aufrechnen der Haushaltstätigkeiten abgeben: Wer wie oft die Spülmaschine ausgeräumt hat, wer wann gesaugt oder das Bad geputzt hat, wer seine Klamotten ständig liegen lässt, ohne sie in die Wäschetonne zu werfen …