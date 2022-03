Endlich ist der Frühling zum Greifen nah. Wir alle sehnen uns nach der Zeit im Freien, vielleicht nach einem Picknick auf der Wiese, ein bisschen Ball kicken auf dem Rasen. Damit die Grünfläche auch alles mitmacht, was wir mit ihr vorhaben, braucht sie jetzt ein bisschen Zuwendung. Was genau Sie auf Ihre To Do Liste setzen sollten, erklärt Sven Wachtmann im siebten und letzten Teil der großen frühlinghaften Garten-Serie der Berliner Zeitung.