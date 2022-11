Ratgeber: Daran sollten Alleinerziehende bei den Finanzen denken

Das Leben als Alleinerziehender zu wuppen, ist schwer – und das merken viele nicht zuletzt am Geld, das meistens sehr knapp ist. Noch immer ist es ein Armutsrisiko, alleinerziehend zu sein.

Die Last, das wenige zur Verfügung stehende Geld gut aufzuteilen, kann Ihnen kaum jemand nehmen. Dennoch gibt es ein paar Tricks und Kniffe, die helfen können, die finanzielle Situation zu entspannen.

Welche das sind und was Sie beachten sollten, weiß die Finanzwirtin Susan J. Moldenhauer, die bereits in einem anderen Artikel für Alleinerziehende Wissenswertes rund um die Steuererklärung, die Mietkaution, einen Wohngeldanspruch sowie das Führen eines Haushaltsbuches erklärt hat.

Unterhalt: Was, wenn der Ex nicht zahlt?

„Diejenige Person, bei der sich das Kind mehrheitlich aufhält, hat Anspruch auf Unterhalt. Geregelt sind die Werte in der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, die ans Einkommen gekoppelt ist“, fasst Susan J. Moldenhauer zusammen. Beim Residenzmodell ist das relativ einfach: Die Kinder leben beispielsweise hauptsächlich bei der Mutter, weshalb diese vom Kindsvater Unterhalt erhält. Anders beim Wechsel- oder Nestmodell, bei dem sich die getrennt lebenden Eltern die Betreuung und Versorgung der Kinder paritätisch teilen.

„Bei diesen Modellen muss man schauen, ob die Aufteilung wirklich hälftig ist. Falls nicht, muss man über den Unterhalt sprechen oder das gerichtlich klären lassen“, weiß Susan J. Moldenhauer. „Der sogenannte Naturalunterhalt muss aber auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Hierzu zählen Kleidung, Essen und Trinken sowie der zur Verfügung gestellte Wohnraum.“

Es gibt auch Freibeträge, also eine bestimmte Summe, die dem Unterhalt zahlenden Elternteil mindestens zur Verfügung stehen muss. Wenn aufgrund dessen oder aus anderen Gründen kein Unterhalt gezahlt werden kann (oder wenn der/die Ex nicht will), kann man beim Jugendamt einen Unterhaltsvorschuss beantragen.

„Der Staat übernimmt in solch einem Fall also den Unterhalt“, sagt Moldenhauer. „Das bedeutet, dass man als Alleinerziehender das einem zustehende Geld bekommt. Und andererseits macht der unterhaltspflichtige Elternteil auf diesem Weg Schulden beim Staat.“

Regeln Sie in diesem Zusammenhang auch die Zahlung des Kindergeldes. Lebt Ihr Kind hauptsächlich bei Ihnen (Residenzmodell), steht Ihnen das Kindergeld in voller Höhe zu.

Wo und wie kann man sparen?

Um die Ausgaben im Rahmen zu halten, muss man sich einschränken. Größere Ausgaben sollten möglichst geplant und zuvor das benötigte Geld zur Seite gelegt werden. Überhaupt rät die Finanzfachfrau dazu, monatlich etwas zu sparen, um für unvorhergesehene Situationen gewappnet zu sein, etwa wenn die Waschmaschine den Geist aufgibt.

„Ich empfehle, dass man sich einen ‚Notgroschen‘ etwa in der Höhe von mindestens drei Nettogehältern, kurzfristig und täglich verfügbar, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto, anspart, um auch mal größere, ungeplante Ausgaben stemmen zu können“, so Moldenhauer. „Das ist schwer, gerade in der aktuellen Zeit.“

Das geht am besten, indem man monatlich einen festen Betrag per Dauerauftrag vom Konto abbuchen lässt und auf einem separaten Konto lagert. So kommt man nicht in Versuchung, es auszugeben. Berücksichtigen Sie den Sparbetrag auch in Ihrem Budgetplan. Feste Budgets, also beispielsweise 400 Euro fürs Essen pro Monat, helfen, die eigenen Kosten besser zu planen und zu kontrollieren.

„Vergleichen Sie beim Einkaufen die Grundpreise pro Kilogramm oder Liter. Diese Pflichtangabe hilft Ihnen, vermeintliche Schnäppchen zu entlarven“, rät Susan J. Moldenhauer.

Achten Sie auf Sonderangebote und Rabattaktionen. Viele Lebensmittel, die Sie jetzt kaufen, lassen sich haltbar machen, indem man sie beispielsweise einkocht. Das geht einfach, ist relativ günstig und nicht aufwendig. Das Einfrieren von günstig gekauften Lebensmitteln, die kurz vor dem Ablaufen sind, kann helfen, ein paar Euro zu sparen.

Auch bei der Kleidung lässt sich Geld sparen oder sogar welches dazuverdienen, etwa indem Sie nicht mehr benötigte Sachen auf Flohmärkten oder im Internet verkaufen. Zugleich könnten Sie gebrauchte Kleidung kaufen, was vor allem für kleinere Kinder, die so schnell wachsen, sinnvoll ist. Insbesondere in der Kita brauchen Kinder keine hübschen, sondern zweckmäßige Sachen, die schmutzig werden dürfen.

„Sie könnten auch überlegen, sich ein zweites Standbein aufzubauen“, schlägt Moldenhauer vor. „Wenn Sie ein Hobby haben, mit dem sich Geld verdienen lässt, nehmen Sie das doch ruhig mal in Angriff.“ Nähen Sie vielleicht? Oder sind Sie gut im Organisieren von Partys? Möglicherweise haben Sie ein gutes Sprachgefühl und könnten Hausarbeiten von Studierenden Korrektur lesen? So könnten Sie nebenher ein bisschen Geld dazuverdienen.

Versicherungen: Was braucht man als Alleinerziehender?

„Es ist ganz wichtig, regelmäßig den Versicherungsbedarf zu überprüfen“, sagt Moldenhauer. „Um die Existenz abzusichern, sollte jede und jeder eine private Haftpflicht-, eine Berufsunfähigkeits-, oder Grundfähigkeitsversicherung, eine Hausrat- sowie eine Unfallversicherung haben.“

Bevor Sie eine neue Police abschließen, sollten Sie die alte aus der Zeit, als Sie noch Teil einer Familie waren, kündigen beziehungsweise den Anbieter kontaktieren, um zu fragen, welche Möglichkeiten der Umwandlung es gibt. Gucken Sie in Ihrem Vertrag nach, wie die Kündigungsfristen und -modalitäten sind.

Um die für Sie jeweils passende Versicherung zu finden, rät Moldenhauer, sich nicht auf das erstbeste Angebot zu verlassen oder gar aus Bequemlichkeit bei der bisherigen Versicherung zu bleiben: „Es spart bares Geld, wenn man Versicherungsangebote miteinander vergleicht, etwa auf entsprechenden Internetportalen, oder aber sich den Rat eines unabhängigen Versicherungsmaklers holt.“

Dieser hat den Markt gut im Blick und weiß auch genau, worauf er achten muss. „Nachdem er Ihre Situation genauer betrachtet hat, kann er Ihnen gute Preis-Leistungs-Angebote vorschlagen“, so die Finanzwirtin. Die Angebote sind in der Regel kostenlos. Makler und Maklerinnen erhalten ihr Geld meistens in Form einer Provision, die in dem Beitrag enthalten ist, den Sie künftig an die Versicherung zahlen.

Überlegen Sie sich, ob Sie die Versicherungsbeiträge monatlich, quartalsmäßig oder jährlich zahlen wollen beziehungsweise können. „Am günstigsten ist es meistens, wenn man den vollen Jahresbeitrag auf einmal zahlt“, weiß Moldenhauer. „Monatsbeiträge sind im Vergleich teurer, für viele Menschen aber einfacher zu zahlen, als wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr eine große Summe parat haben muss. Im Schnitt ist es etwa fünf Prozent günstiger, den Jahresbeitrag zu zahlen.“

Nicht vergessen: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament

Idealerweise denken Paare an die gegenseitige Absicherung für den Fall der Fälle, schreiben ein Testament, eine Patientenverfügung sowie eine Vorsorgevollmacht. Sollten Sie das während Ihrer Beziehung hinterlegt haben, sollten Sie nun prüfen, inwiefern es noch aktuell ist, ob also gegebenenfalls Ihr Ex-Partner noch immer die Person ist, die für Sie handeln soll, wenn Sie es nicht mehr können.

Auch wenn man kein Paar mehr ist, sollte man versuchen, an die Zukunft des Kindes oder der Kinder zu denken: „Wer die finanzielle Verantwortung für das Kind trägt, sollte über eine Risikolebensversicherung nachdenken und den oder die Ex oder eine andere vertrauensvolle Person als Vormund einsetzen, solange das Kind, das als bezugsberechtigte Person eingetragen wird, noch nicht volljährig ist. Lassen Sie sich individuell beraten, um die in Ihrer Situation angemessene Versicherungssumme zu ermitteln “, empfiehlt Moldenhauer. „Das Ganze würde ich unbedingt rechtlich absichern lassen, etwa bei einem Notar.“

Sonderfall: Wenn der oder die Ex stirbt

Bei Ableben Ihrer oder Ihres Ex sollten Sie sich an die Deutsche Rentenversicherung (Bund) wenden, um für Ihr Kind Halbwaisenrente zu beantragen. Das sind monatlich zehn Prozent des Rentenanspruchs des verstorbenen Elternteils. Anspruchsberechtigt sind Kinder bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum 27. Lebensjahr, wenn das Kind sich beispielsweise in einer Ausbildung befindet. Auch Stief- und Pflegekinder haben einen Anspruch auf Halbwaisenrente (Paragraf 48 SGB VI).

Sollten Sie noch verheiratet sein, können Sie für sich selbst Witwenrente beantragen. Diese beträgt 55 Prozent dessen, was die oder der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes an Rente bekommen hätte.

Wo kriegt man Unterstützung?

Allgemeine Beratung und Hilfestellung bieten die Verbraucherzentralen und unabhängige Beratungsstellen, etwa der Verband alleinerziehender Mütter und Väter oder die Caritas.

Susan J. Moldenhauer: „Kenne Deinen Wert!“, Eden-Verlag, 304 Seiten, ca. 19 Euro.