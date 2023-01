Alle Eltern kennen das: Kaum hat man ein Geschäft betreten, möchte das Kind etwas haben. Sollte man dann kaufen oder Nein sagen? Was, wenn das Kind losbrüllt?

Süßes, Comics, Spielsachen: Warum will das Kind ständig was haben?

Mit seinem Kind einkaufen zu gehen, kann die Nerven schon sehr strapazieren: Überall gibt es Verlockungen, auf die die Kleinen sofort anspringen und wo man sich als Elternteil oft in lange Diskussionen verstrickt, warum es jetzt nichts geben kann. Manchmal ist das Ganze begleitet von Wutausbrüchen auf beiden Seiten.

Dabei ist es ja eine im Alltag fast unvermeidbare Sache, dass man sein Kind zum Einkaufen mitnimmt. Und immer sind auf Augenhöhe Süßigkeiten, Zeitschriften, Mini-Kuscheltiere oder Spielzeug – gern auch im Kassenbereich, wo man ohnehin gestresst ist und im Zweifel das Zeug schnell aufs Förderband legt, um Ruhe zu haben.

Und egal, wie man die Situation löst – immer bleibt die Frage: Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wie gehe ich damit um, dass mein Kind ständig was will? Ist das normal? Wie sage ich richtig Nein? Wann sollte es Ausnahmen geben?

Woran liegt es, dass mein Kind ständig etwas haben will?

Mit etwas Abstand betrachtet ist es zunächst einmal völlig normal, den Versuchungen zu erliegen, sich seinen Wünschen hinzugeben. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns genau so – nur, dass es bei uns andere Dinge sind, die uns förmlich anschreien. Bei dem einen sind es vielleicht Chips, bei der anderen Nagellack, überall gibt es Produkte, die wir nicht wirklich brauchen, die uns aber gefallen und die wir daher trotzdem kaufen – oder aber es uns verkneifen.

Der Unterschied: Wir können das selbst entscheiden, weil wir groß sind. Die Kinder können das nicht; für sie entscheiden wir. Und das kann frustrieren, wenn man sich einmal in diese fremdbestimmte Lage versetzt. Man sieht etwas, das einem ganz, ganz doll gefällt und auf das man nicht warten will. Und dann wird einem gesagt, dass es das nicht gibt. Nicht jetzt, nicht morgen, hör auf, Ende der Diskussion.

Das wäre also das eine: Das Wollen von neuen Dingen ist in uns allen, es ist Teil von uns. Das Bestimmen darüber ist uns Erwachsenen vorbehalten. „Und an dieser Stelle entscheidet sich, ob Ihr Kind darüber die Fassung verliert oder nicht“, weiß Kinder- und Jugendlichentherapeut Dr. Christian Lüdke. „Ihr Kind darf alles wollen, aber es muss ein Nein akzeptieren können.“

Kann es das nicht, könnte das zwei Ursachen haben, wie der Experte erklärt: „Entweder ist Ihr Kind maßlos und hat nicht gelernt, sich zufrieden zu geben mit dem, was es bereits hat, oder aber es ist eine Form der Provokation.“ Letztere ist typisch für jene Phasen, in denen Kinder sich ein Stückweit von den Eltern ablösen. Und das geht nur über Wut.

Achten Sie mal darauf, wie Ihr Kind danach fragt, ob Sie ihm etwas kaufen. Fragt es permanent, quasi bei allem, was es interessiert, vom Quetschie übers Kaugummi und Puzzle bis hin zum Schlüsselanhänger? „Dann scheint das Fragen eher eine Art Automatismus zu sein, hinter dem sich ein tiefes, ungestilltes Bedürfnis versteckt“, so Lüdke. „Vermutlich geht es nicht um diese ganzen Gegenstände, sondern um Aufmerksamkeit.“

Das Verlangen nach neuem Spielzeug oder Naschereien hat aus psychologischer Sicht eine seelische Ursache, im Gegensatz zum Begehren, das körperlich ist wie etwa Heißhunger oder das Bedürfnis nach Nähe. In dem Moment, wo wir dem Verlangen oder dem Begehren nachgeben, wird unser Belohnungssystem aktiviert und unser Körper mit Glückshormonen geflutet.

„Das ist ein tolles Gefühl, das man dann mit dieser konkreten Situation verbindet und das man dann immer wieder haben will“, weiß der Therapeut. Wenn Sie diesem Impuls dann jedes Mal nachgeben, führt das zu einer Unersättlichkeit. „Ihr Kind muss aber in seinem eigenen Interesse lernen, warten zu können. Es muss wissen, dass es nicht immer alles bekommt, was es möchte und vor allem auch nicht immer sofort.“

Je häufiger Sie Ihrem Kind sozusagen nebenbei und außer der Reihe etwas kaufen, desto mehr verinnerlicht es diesen Vorgang und desto höher die Anspruchshaltung. Und diese setzt sich bis ins Erwachsenenleben durch. „Kinder, die maßlos sind, glauben auch als Erwachsene, alles immer sofort haben zu müssen und übertragen diese Erwartungshaltung auch auf andere Menschen. Viele können kaum intakte Beziehungen aufbauen, weil die Erwartungen so hoch sind, dass sie eigentlich nur enttäuscht werden können“, so der Experte.

Wie reagiere ich richtig, wenn mein Kind bettelt?

Wenn Ihr Kind etwas haben möchte, ist sein Verlangen in dem Moment meist unermesslich groß. Umso tiefer fühlt sich der Absturz an, wenn Sie es verwehren. Die Enttäuschung, die Wut darüber ist riesig. „Deshalb sollten Sie in solch einer Situation ganz ruhig bleiben“, empfiehlt Christian Lüdke. „Das ist schwer, wenn das Kind laut wird und alle Menschen einen anstarren. Aber je ruhiger und bestimmter Sie bleiben, desto besser für Ihre Beziehung und den Konflikt.“

Am besten wäre es, wenn Sie sich schon im Vorfeld ein paar Sätze zurechtlegen, um gewappnet zu sein. In den ersten Momenten sollten Sie ganz knapp Nein sagen und keine ellenlangen Erklärungen vortragen. Ihr Kind ist in einem emotionalen Ausnahmezustand, in dem es kaum aufnahmefähig ist. Stopp! Nein! Das geht nicht! Solange Ihr Kind Ihnen nicht aufmerksam zuhört, sollten Sie wenige Worte gebrauchen.

Versuchen Sie, Blickkontakt herzustellen und Ihr Kind zu berühren, sofern es das zulässt. Seien Sie behutsam und sanft. Ihr Kind lernt so auch, wie man Konflikte gut löst, nämlich indem man nicht zurückschreit und grob wird, sondern indem man sich empathisch in die Lage des Gegenübers versetzt und ruhig versucht, eine Lösung zu finden beziehungsweise seinen Standpunkt klarzumachen.

Atmen Sie also lieber einmal mehr durch. Lassen Sie Ihr Kind aber möglichst nicht allein. Es ist verzweifelt und hilflos, auch wenn es anders auf Sie wirkt. „Wenn Sie weggehen, wird Ihr Kind annehmen, dass Sie sich nicht für seine Not interessieren“, weiß Dr. Christian Lüdke. Es fühlt sich allein und ohnmächtig. Bleiben Sie jedoch da und halten die Gefühlsäußerungen aus, beweisen Sie, dass Sie sein Fels in der Brandung sind. Das macht Kinder stark fürs Leben!

Das gilt im Übrigen auch und vor allem für jene peinlichen Momente, wenn das Kind sich auf den Boden wirft und schreit. „Wenn Sie gehen, bleibt der Eindruck beim Kind, dass Sie sich nicht für seine Probleme und Bedürfnisse interessieren. Selbst beim größten Tobsuchtsanfall sollte man beim Kind bleiben, beruhigende Worte wählen oder einfach nur anwesend sein für den Fall, dass es in den Arm genommen werden möchte“, rät der Fachmann.

Das ist oftmals schwer. Die Blicke anderer Menschen, der Grad der eigenen Genervtheit, der Wunsch nach Ruhe, einfach nur schnell nach Hause – all das trägt nicht zur Entspannung der Situation bei. „Aber sicher ist auch: Wenn Sie selbst laut werden, Ihr Kind vielleicht sogar aus dem Geschäft zerren, schaden Sie nicht nur Ihrer Beziehung im Allgemeinen, sondern Sie verschlimmern die Situation im Speziellen“, sagt Lüdke. „Wenn Sie nicht ruhig bleiben, wirkt das eskalierend und der Streit dauert umso länger. Je entspannter Sie sein können, desto schneller wird Ihr Kind sich beruhigen.“

Was, wenn mein Kind um sich schlägt?

Sollte Ihr Kind vor Wut körperlich aggressiv werden, sollten Sie das konsequent, aber ruhig unterbinden. Sagen Sie deutlich: „Halt! So nicht!“ Sie können in solch einem Moment auch die Hände oder die Füße festhalten, falls Ihr Kind nach Ihnen schlägt, tritt oder Dinge umherwirft. Passen Sie auf, nicht zu grob zu sein und Ihrem Kind nicht weh zu tun.

Es ist verständlich, dass Sie das Ganze stresst und auch wütend macht. Versuchen Sie dennoch, diesen Gefühlen keinen allzu großen Raum zu geben. Manchmal kann ein Ortswechsel auch sinnvoll sein, etwa wenn das Geschäft sehr voll ist, irgendjemand mit gut gemeinten Ratschlägen an Sie herantritt oder Ihr Kind kaum zu bändigen ist. Dann nehmen Sie es bestmöglich auf den Arm und tragen es hinaus. Dort versuchen Sie mit ruhiger Stimme, Ihr Kind zu besänftigen. Lassen Sie es nicht weglaufen! Es könnte in eine gefährliche Situation geraten, etwa wenn eine Straße in der Nähe ist.

Wichtig: Geben Sie auf gar keinen Fall um des Friedens Willen nach und kaufen das Gewünschte, damit endlich Ruhe ist. „Dann lernt Ihr Kind, dass es nur lang und laut genug schreien muss“, warnt der Fachmann. „Und beim nächsten Mal wird es sich erst recht nicht beruhigen lassen.“

Kann ich verhindern, dass mein Kind ständig etwas haben will?

Wenn Sie nicht wollen, dass es immer wieder zu Streitsituationen in der Öffentlichkeit kommt, sollten Sie mit Ihrem Kind im Vorfeld besprechen, dass es heute entweder gar nichts gibt oder eine Kleinigkeit, die Sie vorab definieren, etwa einen Schokoriegel. Achten Sie aber darauf, diese Ausnahmen nicht zu häufig zu gestatten, sonst kann die Ausnahme schnell zur Regel werden.

Zudem sollten Sie auch nicht immer Süßes oder andere Dinge zum Essen als „Belohnung“ in Aussicht stellen, weil Sie damit riskieren, dass Ihr Kind generell Essen oder Naschen als Belohnung abspeichert und das später eine Kompensationsstrategie bei Stress, Frust oder Freude wird. Damit wäre der Grundstein zu Übergewicht oder gar einer Essstörung gelegt.

„Begrenzen Sie das Kaufen von Extras wirklich auf wenige Gelegenheiten im Jahr und seien Sie konsequent“, rät Lüdke. „Nach kurzer Zeit werden Sie die Erfolge sehen.“ Zwar wird Ihr Kind wahrscheinlich nicht aufhören zu fragen, aber es wird ein Nein gut annehmen können, weil es die Regel akzeptiert hat.

Erleichtern können Sie Ihrem Kind das Nein, indem Sie sich ihm verständnisvoll zuwenden: „Ich kann verstehen, dass du das haben möchtest. Das ist auch wirklich toll, aber heute kaufen wir nichts. Weißt du noch, dass wir das besprochen hatten? Sei nicht traurig, zu Hause wartet doch dein anderes Spielzeug auf dich …“

So lernt Ihr Kind, dass Sie zu Ihrem Wort, zu Ihren Regeln stehen. Das ist auch in allen anderen familiären Zusammenhängen wichtig. Wenn Ihr Kind weiß, dass auf Sie Verlass ist, gibt ihm das Halt und Orientierung. Sie werden also auch in anderen Situationen davon profitieren, wenn Sie auf die Einhaltung von Regeln achten. Natürlich darf es auch Ausnahmen geben, jedoch nur selten.

Eine solche Ausnahme könnte es sein, dass Sie Ihrem Kind immer eine Kleinigkeit von einer längeren Dienstreise mitbringen. „Mit solch kleinen Gesten investieren Sie in die Beziehung zu Ihrem Kind und stärken die Bindung. Es ist ein schönes Ritual, an das sich Ihr Kind auch im Erwachsenenalter noch gern erinnern wird“, so der Therapeut.