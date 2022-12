In vielen Familien gehört es zum Alltag: Das Kind will nicht so wie die Eltern, und dann gerät man in Streit. Ein Therapeut erklärt Gründe und Lösungsansätze.

Mein Kind hört nicht auf mich! Was soll ich tun?

Bloß nicht: Selbst wenn das Kind noch so bockig ist, sollten Sie nie handgreiflich werden. Das belastet Ihre Beziehung.

Bloß nicht: Selbst wenn das Kind noch so bockig ist, sollten Sie nie handgreiflich werden. Das belastet Ihre Beziehung. www.imago-images.de

Jede Familie kommt mal an ihre Grenzen. Oft genug verzweifeln Eltern an ihren Kindern – und umgekehrt. Dann wird es laut, manchmal fließen sogar Tränen. Ohnmacht, Wut und Ratlosigkeit auf beiden Seiten.

Kinder, vor allem kleinere, können in der Regel nicht genau benennen, was schiefgelaufen ist, warum sie sich plötzlich so sehr ärgern. Eltern hingegen klagen: Das Kind hört nicht auf mich! Was mache ich nur falsch? „Im Zweifel gar nichts“, sagt Kinder-Psychotherapeut Dr. Christian Lüdke, selbst Vater zweier Töchter und Autor mehrerer Erziehungsratgeber, von denen einige hinsichtlich des Erzählstils sogar für Kinder im Grundschulalter geeignet sind (siehe unten).

„Eines der wichtigsten Dinge, die man über Kinder wissen sollte, ist: Sie tun nie etwas gegen einen als Erwachsenen, sondern stets nur etwas für sich selbst“, erklärt der Experte. „Kinder sind immer bei sich. Sie handeln impulsiv. Je jünger, desto stärker ist das ausgeprägt.“

Das bedeutet, dass ein Kind, das sich zum Beispiel nicht anzieht, obwohl Sie es bereits mehrfach dazu aufgefordert haben, dies nicht tut, um Sie zu ärgern, sondern weil es anderes zu tun hat. Vielleicht ist es gestresst, weil Sie es antreiben, weil es einen anderen Rhythmus in sich spürt? Womöglich hängt es einem Traum nach, muss grübeln? Oder es ist ins Spielen vertieft und hört Sie deswegen nicht?

Denkbar ist vieles, das Ergebnis ist immer dasselbe: Das Kind ist bei sich. Es tut etwas für sich, ohne dabei an Sie zu denken. Im Alltag ist das für Eltern manchmal schwer auszuhalten, ganz besonders in der Öffentlichkeit, etwa wenn das Kind einen Wutanfall beim Einkaufen kriegt, weil man eben nicht das kauft, was das Kind gerade gerne hätte.

Die Blicke der anderen Menschen nerven, man will nur noch raus aus der Situation und fragt sich, warum das Kind keine Ruhe geben kann, einfach mal hören. Aber auch hier: Das Kind will Sie mit seinem Geschrei nicht ärgern, sondern es möchte seinen unbedingten Willen zum Ausdruck bringen. Tja.

Warum hört das Kind nicht?

Ganz nüchtern betrachtet müsste man konstatieren, dass bei Konflikten zwischen Eltern und Kindern zwei widerstreitende Interessen aufeinandertreffen, die beide per se eine Berechtigung haben. Im Normalfall ist Ihr Wunsch oder Ihr Interesse nicht schwerwiegender, nur weil Sie erziehungsberechtigt sind. Natürlich haben Sie als erwachsener Mensch häufig eine tiefere Einsicht in die Dinge, denken an Konsequenzen und haben eine logische Begründung für Ihr Handeln.

Einzig: All das weiß Ihr Kind nicht. Und es wird das auch nicht in Gänze verstehen, selbst wenn Sie es erklären – und schon gar nicht, wenn es weint. Denn Tränen sind ein emotionaler Ausnahmezustand, in dem das Kind nicht aufnahmefähig ist und ganz dringend Trost braucht. Eine Umarmung, keine Worte.

Um beim eingangs genannten Beispiel des Anziehens zu bleiben: Ihnen ist es wichtig, dass Ihr Kind sich umzieht, weil Sie losmüssen – Kita, Schule, Job warten – oder weil nun Schlafenszeit ist. Doch das Kind trödelt und reagiert nicht auf Ihre Ermahnungen. Meistens wird man irgendwann laut, damit das Kind endlich hört und sich fertig macht. Ihr Interesse, dass das Kind sich umzieht, ist nachvollziehbar, denn hier geht es um Eigenständigkeit – dass Ihr Kind das schon alleine kann – und Zeitpläne, die nun einmal sind, wie sie sind.

Auf der anderen Seite steht das Kind mit seinem Bedürfnis nach eigenem Tempo, nach Selbstbestimmtheit. Das ist ebenso wichtig. Hier eine Balance und als Elternteil eine innere Einstellung zu entwickeln, ist schwer – aber auch Übungssache.

Der Kindertherapeut Dr. Christian Lüdke beruhigt: „Dass Kinder nicht hören, ist Teil des Ablöseprozesses, der etwa im dritten Lebensjahr beginnt. Das Kind beginnt zu verstehen, dass es eine unabhängige Persönlichkeit mit eigenem Willen ist.“ Es ist ein völlig normaler und im Sinne der Entwicklungspsychologie guter Vorgang, denn Ihr Kind muss lernen, dass es ein eigenständiger Mensch ist, sonst wird es sich irgendwann nicht allein im Leben zurechtfinden.

Kinder, die immer brav und gehorsam sind, haben es oftmals schwer im Erwachsenenleben. „Wer stets lieb ist und seine Eltern nicht auch mal doof findet, sie anschreit, kann sich nicht ablösen. Streit bedeutet, eine Distanz zu schaffen. Und diese ist elementar für die Entwicklung des eigenen Ichs“, so der Therapeut. „Kinder, die nur lieb und angepasst sind, haben es schwer, ein Selbst zu entwickeln und zu entdecken, dass man auch ohne Mama und Papa Spaß haben kann.“

Ab dem Alter von vier Jahren provozieren Kinder besonders gerne, treiben die Eltern zur Weißglut – ein Symptom des fortschreitenden Ablösens. „Die Kinder probieren aus, wie weit sie gehen können, wo Grenzen sind, was wie wirkt. So entwickeln sich in ihnen sogenannte Ich-Inseln, die Persönlichkeit bildet sich aus“, weiß Dr. Christian Lüdke.

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind nicht hört?

In Bezug auf das Anzieh-Beispiel könnten Sie dem Kind vorschlagen, dass es im Schlafanzug zur Kita oder in die Schule geht. Ob es das tatsächlich will? Warnen Sie ganz sachlich davor, dass andere Kinder es auslachen könnten. Wenn Ihr Kind darauf beharrt, dass es das nicht stört, lassen Sie es so gehen – und geben zur Sicherheit normale Kleidung mit, damit es sich im Zweifel umziehen kann. Ein kurzer Hinweis ans Pädagogenteam wäre ratsam, damit die Lehrer oder Erzieher Bescheid wissen, warum Ihr Kind noch seinen Schlafanzug trägt.

Falls es ums abendliche Umziehen geht, fragen Sie sich kurz: Wie schlimm wäre es, wenn das Kind in der Tageskleidung ins Bett geht? Dann ist das eben mal eine Ausnahme von der Regel. Kein Problem. Sich darüber zu streiten, ist ganz schön viel verschwendete Energie für etwas, das im Prinzip keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheit, den Alltag, die Psyche hat.

Wenn Ihr Kind also nicht hört, sollten Sie vor allem Ruhe bewahren und versuchen, die eigenen Emotionen, den aufwallenden Zorn im Zaum zu halten. Sagen Sie sich: „Es ist gut, dass mein Kind sich so verhält. Es ist Teil des Groß- und Starkwerdens. Wir alle sind mal wütend, und das darf so sein. Jeder Mensch hat Interessen, die ihm wichtig sind, die meines Kindes sind ebenso berechtigt wie meine eigenen.“

Bemühen Sie sich, Ihrem Kind mit Empathie zu begegnen. So legen Sie den Grundstein, dass Ihr Kind selbst auch ein empathischer Erwachsener wird, der Konflikte nicht mit Geschrei löst, sondern mit Gedanken und Gefühl. Frei nach dem Motto: Man braucht Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach.

„Als Eltern sind wir Lebenlerngelegenheitenermöglicher“, sagt Lüdke. „Wir ermöglichen unseren Kindern, all das zu erlernen, was das Kind zum Leben braucht. Dazu gehört auch, unterschiedliche Gefühle haben zu dürfen. Kinder sind keine dressierten Tiere, die wie ferngesteuert funktionieren müssen. Sie sind Menschen mit Höhen und Tiefen, mit Stärken und Schwächen. Von niemandem sonst würden wir erwarten, dass er oder sie immer so zu handeln hat, wie wir es uns wünschen. Warum von unseren Kindern?“

Aber: Handelt es sich um gefährliche Situationen, etwa wenn Ihr Kind einfach Richtung Straße läuft und trotz Rufen nicht stehen bleibt, sollten Sie schnell und direkt reagieren. Natürlich laufen Sie hinterher und halten es fest. Dann sollten Sie sich hinhocken, um auf Augenhöhe zu sein, und Körperkontakt herstellen. Seien Sie dabei aber nicht grob, auch wenn der Schreck tief sitzt.

Erklären Sie Ihrem Kind dann möglichst ruhig, dass Sie große Angst hatten und haben, dass Straßen sehr gefährlich sind und dass es nicht anders geht, als dass das Kind hört, wenn Sie „Stopp“ oder „Halt“ rufen. Am besten, Sie vereinbaren schon im Vorfeld ein festes Stopp-Wort, das nur für brenzlige Situationen eingesetzt wird und das wirklich ohne Kompromisse befolgt wird. Sofort und immer.

Für ältere Kinder und Teenager gilt: Machen Sie klare Ansagen bei Dingen, die wirklich elementar sind. Medienkonsum, Ausgehzeiten, Alkohol, Zigaretten, Drogen – hier sollte es konkrete Regeln und Absprachen geben, an die sich gehalten wird. Andernfalls greifen zuvor festgelegte Sanktionen.

In anderen, vergleichsweise harmlosen Situationen gilt für große und für kleine Kinder: Was könnte schlimmstenfalls passieren? Wie dramatisch wäre das? Und wie wichtig ist es mir, dass das jetzt so passiert, wie ich es haben will?

„Kinder jeden Alters müssen die Möglichkeit haben, Fehler zu machen und daraus zu lernen“, so Dr. Christian Lüdke. „Haben Sie keine Sorge, dass Ihr Kind zum Tyrann wird, nur weil Sie mal nachgeben, Ihrem Kind in bestimmten Situationen seinen Willen lassen, es sozusagen den Streit gewinnen lassen. Das ist vollkommen in Ordnung.“

Wesentlich ist nur, dass sich das die Waage hält, dass nicht immer nur eine oder einer sich durchsetzt. Handeln Sie Kompromisse aus, ermuntern Sie Ihr Kind, Argumente für seine Position, seinen Wunsch zu formulieren. Klar muss jedoch immer sein: Sie sind nicht Freundin oder Freund Ihres Kindes, sondern Sie sind erwachsen, Mama und Papa. Sie geben vom Grundsatz her die Regeln vor.

„Kinder brauchen Regeln, Grenzen und Führung, wobei es bei der Einhaltung auch immer Korridore geben sollte, eine gewisse Flexibilität“, sagt Dr. Christian Lüdke. „Und manchmal muss man sich auch unbeliebt machen. Ganz oft mögen die Kinder es nicht, wenn man ihnen Hinweise oder gute Ratschläge gibt, wenn man sie ermahnt.“ Aber gerade in diesen schwierigen Ablösephasen, von denen es mehrere gibt und die Pubertät den Höhepunkt markiert, können Sie sich sagen: Wenn man in den Augen des Kindes alles falsch macht, macht man im Sinne seiner Entwicklung etwas richtig.

Dr. Christian Lüdke: Bei Stella und Tom fliegen die Fetzen, Verlag medhochzwei, 120 Seiten, ca. 25 Euro