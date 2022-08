Digitale Medizinangebote gibt es immer mehr: In Zeiten von langen Fristen bis zu einem Termin, Fachkräftemangel im medizinischen Bereich sowie ständig vollen Wartezimmern ist die sogenannte Telemedizin eine sinnvolle Ergänzung.

Dermatologische Online-Plattformen waren die Vorreiter, nun ziehen immer mehr andere Expertinnen und Experten nach: Von zavamed.com über beispielsweise kry.de und teleclinic.com bis hin zu fernarzt.com. Die Urologin Susanne Kreimer hat früher an der Charité gearbeitet und ist heute Geschäftsführerin bei Doktor.de, eine der vielen Plattformen, wo man sich schnell Hilfe und Rat durch medizinisch geschultes Personal suchen kann.

„Mach dein Smartphone zur digitalen Arztpraxis“, wirbt das Unternehmen. Wie das geht, was man beachten muss, wie eine Videosprechstunde abläuft, erklärt die Ärztin hier.

Muss ich einen Termin beim Online-Arzt buchen?

Bei Doktor.de hat man sich für das Doctor-on-Demand-Konzept entschieden. Das heißt: Man bekommt möglichst immer gleich den richtigen Experten oder die richtige Spezialistin für sein Problem.

„Hierfür lädt man sich zunächst die App aus dem Google Play Store oder App Store herunter und registriert sich. Das dauert etwa zwei Minuten“, erklärt Susanne Kreimer. „Dann muss man einen symptomorientierten, digitalen Anamnesebogen ausfüllen. Je komplexer die Symptomatik, desto mehr Fragen müssen beantwortet werden.“

Die digitale Schwester Anna stellt die Fragen, man selbst tippt die Antworten ein, einige kann man aber auch im Multiple-Choice-Verfahren einfach anklicken oder frei beantworten. Die Fragen lauten beispielsweise: Gibt es Vorerkrankungen? Haben Sie Fieber? Wie hoch? Wo genau sind die Bauchschmerzen?

Das Ganze dauert je nach Symptomatik vier bis sechs Minuten. Zusätzlich kann man Fotos von Verletzungen, Hautveränderungen oder Vorbefunden hochladen. Danach kommt man in einen virtuellen Warteraum – bis der Arzt oder die Ärztin (alle in Deutschland approbiert) per Video zurückruft. Lassen Sie die App aber offen! Ihnen wird auch die geschätzte Wartezeit angezeigt.

Man braucht also keinen Termin, kann sich sozusagen jederzeit mit seinem Problem melden. „Unser Versprechen ist, dass man nicht länger als 30 Minuten auf das Gespräch mit einem Mediziner oder einer Medizinerin wartet“, so Susanne Kreimer. „In einigen Fällen kann es auch länger dauern, wenn das generelle Anfrageaufkommen sehr hoch ist oder die Beratungsdauer von Patientinnen und Patienten sehr lang.“

Eine Terminbuchung ist für die Zukunft geplant, aktuell aber noch nicht verfügbar.

Gibt es Sprechzeiten beim Online-Arzt?

Die digitale Plattform ist an jedem Tag, auch am Wochenende und feiertags, in der Zeit von 7 bis 22 Uhr erreichbar. Zukünftig sollen die Sprechzeiten weiter ausgebaut werden. Sie melden sich einfach mit Ihrem Anliegen und werden schnellstmöglich zu einem Profi durchgestellt.

Darüber hinaus hat Doktor.de ein großes, im Internet frei zugängliches Lexikon, das Dutzende Krankheiten und Symptome beschreibt – verfasst von Expertinnen und Experten. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Kann ich mich mit jeder Erkrankung melden?

Grundsätzlich können Sie sich mit allen Beschwerden an Doktor.de oder vergleichbare Plattformen wenden. „Ausnahmen sind aber natürlich akute Blutungen, Verbrennungen, Luftnot, starke Brustschmerzen, Bewusstseinsstörungen und der Ausfall von Sinnesorganen“, zählt Susanne Kreimer auf. „Dafür haben wir extra einen Warn-Screen eingerichtet, der darauf hinweist, dass man bitte sofort die 112 anrufen solle.“

Wie sicher ist die Diagnose?

„Natürlich kann ein Arzt, den man in einer Videosprechstunde konsultiert, den schmerzenden Bauch nicht abtasten. Die telemedizinische Versorgung beschränkt sich noch auf das visuelle Erfassen via Video sowie Audio“, so Susanne Kreimer.

„Insofern muss man klar sagen, dass sich nicht alle Krankheiten für eine ausschließlich digitale Behandlung eignen. Aber viele Krankheiten können Medizinerinnen und Mediziner durchaus telemedizinisch diagnostizieren. Im Zweifel schicken wir Sie zu einer Praxis vor Ort.“ Dann allerdings muss man sich ganz klassisch um einen Termin bemühen oder ins volle Wartezimmer setzen und warten.

Kriege ich eine Krankschreibung? Was ist mit einem Rezept?

Sofern Ihre Erkrankung es nötig macht, kann Doktor.de Ihnen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ausstellen. Diese wird direkt in die App eingespielt und ist dort für Sie abrufbar. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert es mit einem Rezept. „Beide Dokumente sind mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert und kommen als PDF, sodass Sie sowohl Rezept als auch Krankschreibung weiterleiten oder ausdrucken können“, erklärt die Medizinerin.

Ebenso können Rezepte direkt vom Doktor.de-Team an eine vom Patienten ausgewählte Apotheke gesendet werden. „Sie erhalten in der App eine Benachrichtigung, wenn das Medikament zur Abholung bereitsteht“, sagt Susanne Kreimer.

Werden auch Kinder behandelt?

Bei Doktor.de gibt es keine Altersbeschränkung; man kann sich auch mit einem kranken Kind dorthin wenden und um Rat bitten. Kinderprofile können einfach dem Elternaccount hinzugefügt werden. „Derzeit bieten wir noch keine dedizierten pädiatrischen Sprechstunden an, aber unsere Hausärztinnen und Hausärzte sind auch in der Kinderheilkunde erfahren“, so Kreimer.

Was kostet das?

Für Patientinnen und Patienten ist Doktor.de kostenlos, auch der Download der App ist umsonst. Die Krankenkassen, gesetzliche wie private, übernehmen die Kosten. „Weder die Beratung noch die Behandlung kostet den Patienten oder die Patientin etwas. Es ist so, als würde man physisch zum Arzt gehen“, sagt Susanne Kreimer.

Während des Registrierungsprozesses gibt man seine Daten der Versicherungskarte ein (Name, Versicherungsnummer, Anschrift etc.). Im persönlichen Gespräch gleicht der Arzt beziehungsweise die Ärztin die Angaben mit Ihnen ab. Hierfür sollten Sie beispielsweise Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte griffbereit haben.

Abgerechnet wird nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für die gesetzlichen Krankenkassen (IBM) beziehungsweise nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bei Privatkassen.