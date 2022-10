Laktoseintoleranz: Woher weiß ich, dass ich Milchzucker nicht vertrage? Was tun?

Blähbauch, Völlegefühl, Durchfall, starke Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen: Die Symptome einer Nahrungsmittelunverträglichkeit und verschiedener, teils ernster Erkrankungen ähneln sich sehr. Das macht es schwer, für sich einen (einfachen) Weg der Besserung zu finden.

Gerade bei der Laktoseintoleranz sind die Beschwerden teilweise so gravierend, dass man in seiner Lebensführung eingeschränkt ist, sofern man nicht gegensteuert. Dennoch scheuen sich viele Menschen, ärztlichen Rat einzuholen, versuchen es mit Selbsthilfe.

Aber kann man zu Hause herausfinden, was man hat, es vielleicht sogar selbst in den Griff kriegen? Oder braucht man eine aufwendige Diagnostik und Therapie, damit es einem bald besser geht? Die Oecotrophologin Tamara Wittenburg von der Lebensmittelunverträglichkeiten-Plattform Free from Hero verrät es.

Was ist eine Laktoseintoleranz?

„Eine Laktoseintoleranz ist die Unverträglichkeit von Milchzucker“, sagt Tamara Wittenburg. „Sie ist ein Enzymdefekt. Bei Betroffenen ist die entsprechende Enzymproduktion eingeschränkt, wodurch in der Folge die Beschwerden entstehen.“

Unser Verdauungssystem funktioniert so, dass alle Nahrungsbestandteile durch Enzyme aufgespalten werden, also in die Einzelteile zerlegt. Nur so können sie dem Körper zugänglich gemacht werden. Die Verdauung beginnt bereits im Mund, wo unser Speichel Enzyme enthält, die Kohlenhydrate aufspalten. Deshalb schmeckt Brot nach langem Kauen irgendwann süß: Die Kohlenhydrate wurden in Zuckermoleküle aufgespalten.

Laktose ist Zucker, und dieser wird durch das Enzym Laktase aufgespalten, das im Dünndarm produziert wird. Erst dann können wir sie als Energielieferant verwerten. Bei Menschen, denen die Laktase ganz oder teilweise fehlt, wandert der Zucker quasi als Ganzes durch den Dünndarm und landet schließlich im Dickdarm. „Dort wird die Lactose von speziellen Bakterien verdaut, und dann kommt es zu Bauchschmerzen, Durchfällen, Blähungen und anderen unangenehmen Beschwerden.“

Aus wissenschaftlicher Sicht wird zwischen einer primären und einer sekundären Laktoseintoleranz unterschieden. Die primäre Laktoseintoleranz bedeutet, dass man den Enzymdefekt im Laufe der Zeit entwickelt. Interessant: „Babys haben keine derartige Unverträglichkeit, weil es ja ihre Hauptnahrung ist. Muttermilch und auch Milchersatzprodukte bestehen aus Milchzucker“, so Tamara Wittenburg. „Laktose ist zu Beginn unseres Lebens der Haupt-Energielieferant.“

Nun hat es die Natur so vorgesehen, dass Babys irgendwann anfangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen, daher die Milchnahrung in den Hintergrund rückt und schließlich keine Bedeutung mehr für die Ernährung spielt, weshalb der Körper natürlicherweise die Laktase-Produktion einstellt. So war es über Jahrtausende. Das ist unser evolutionärer Fahrplan: Solange es lebensnotwendig ist, wird die Laktase hergestellt, danach eben nicht mehr.

Deshalb entwickelt sich eine Laktoseintoleranz in der Regel ab einem Alter von fünf Jahren. In Deutschland sind etwa 15 bis 25 Prozent der Menschen betroffen, in Asien und Afrika sogar bis zu 90 Prozent, wie Tamara Wittenburg weiß: „In Japan beispielsweise spielte Milch als Lebensmittel historisch keine Rolle. Eigentlich ist es eine Ausnahme, wenn wir Milch vertragen, nicht die Regel.“

Allerdings: „Wir Menschen haben uns angewöhnt, Kuhmilch zu trinken und allerhand andere Milchprodukte zu konsumieren, weshalb wir die Laktase eben doch über das Säuglingsalter hinaus brauchen“, sagt die Oecotrophologin.

Kann man verhindern, eine Laktoseintoleranz zu bekommen?

Weder das Stillen noch fortwährender Milchkonsum können verhindern, dass man eine Unverträglichkeit entwickelt. Die Laktoseintoleranz ist eine individuelle und – im Falle der primären Form – genetisch bedingte Erkrankung. Sie kann ab dem Kleinkindalter jederzeit, auch erst im Erwachsenenalter, zutage treten. Die jeweiligen Ausprägungen beziehungsweise Symptomatik variieren von Mensch zu Mensch.

Fest steht: Eine primäre Laktoseintoleranz ist nicht heilbar. Wer sie einmal hat, den begleitet sie ein Leben lang. „Jedoch lässt sie sich sehr gut behandeln“, sagt Wittenburg. „Es gibt Laktase-Tabletten, die Sie unmittelbar vor dem Essen einnehmen, sodass es zu keinen Beschwerden kommt.“ Diese gibt es auch in Drogerien zu kaufen.

Wie wird eine Laktoseintoleranz diagnostiziert?

Wer unter einer Milchzuckerunverträglichkeit leidet, bekommt die Beschwerden meistens relativ zeitnah nach dem Genuss von Milchprodukten zu spüren. Das Unwohlsein tritt nur nach dem Essen oder Trinken auf und ist zeitlich begrenzt.

„Diagnostiziert wird eine Laktoseintoleranz ganz unkompliziert, in der Regel beim Gastroenterologen oder einer Gastroenterologin“, sagt Tamara Wittenburg. „Man macht einen Atemtest.“ Hierfür muss man nüchtern in die Praxis kommen, kriegt dann eine gewisse Menge zu trinken, in der sich Laktose befindet.

Vorher sowie nach etwa einer halben Stunde und danach noch weitere Male muss man in ein Atemgerät pusten. In der Atemluft wird der Wasserstoffgehalt gemessen. „So kann man feststellen, ob die Verstoffwechselung so abläuft, wie sie sollte“, so die Ernährungsexpertin.

Der Test wird von den Krankenkassen übernommen. Er ist nicht schmerzhaft. Das Ergebnis bekommt man unmittelbar mitgeteilt, idealerweise in Verbindung mit der Empfehlung oder Überweisung zu einer Ernährungsberatung. „Bei gesicherter Diagnose und einer Notwendigkeitsbescheinigung übernehmen die Kassen oftmals einen Teil der Ernährungsberatung“, weiß die Expertin.

Falls der Milchzuckeratemtest keine eindeutigen Ergebnisse liefert oder nicht möglich ist, kann der Arzt oder die Ärztin auch eine Blutuntersuchung durchführen oder eine Dünndarmbiopsie anordnen, was jedoch nur äußerst selten vorkommt.

Kann ich die Laktoseintoleranz auch selbst diagnostizieren?

Sie können – theoretisch – auch zu Hause herausfinden, ob Sie laktoseintolerant sind. „Hierfür braucht es zunächst eine Karenzphase, in der Sie alle laktosehaltigen Produkte von Ihrem Speiseplan streichen“, erklärt Tamara Wittenburg. Nach drei bis vier Tagen trinken Sie ein Glas Milch und beobachten, wie Sie sich danach fühlen, ob es zu Beschwerden kommt und wie sie ausfallen.

Bemerken Sie die bekannten Probleme, haben Sie sehr wahrscheinlich eine Milchzuckerunverträglichkeit. Sie könnten dann versuchen, Ihre individuelle Verträglichkeit auszutesten, indem Sie weiterhin auf laktosehaltige Lebensmittel verzichten, aber einzelne Produkte in geringen Mengen zu sich nehmen. „So finden Sie nach und nach heraus, was Ihr Körper verträgt und können Ihren Speiseplan entsprechend anpassen“, so die Fachfrau.

Tipp: Fermentierte Milchprodukte wie Joghurt oder Käse haben weniger Laktose und werden daher besser vertragen. „Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper überfordert ist, geringer“, so Wittenburg. „Aber ich würde niemandem empfehlen, den Test zu Hause im Alleingang zu machen. Ich rate zu einem offiziellen Test in einer Arztpraxis.“

Es gibt auch Laktoseunverträglichkeitstests für zu Hause zu kaufen. „Diese sind jedoch in der Regel nicht aussagekräftig, weshalb aus wissenschaftlicher Sicht davon abzuraten ist“, warnt Tamara Wittenburg. Ebenso sollte man sich nicht auf Verdacht laktosefrei ernähren, weil in Milchprodukten viele lebensnotwendige Nährstoffe enthalten sind, darunter das für die Knochen so wichtige Kalzium.

Milchprodukte sind jedoch nicht unverzichtbar. Man kann sich auch ohne sie gesund und ausgewogen ernähren. Wie das für Sie funktionieren kann, können Sie im Rahmen einer Ernährungsberatung erfragen oder mit Ihrem Arzt beziehungsweise Ihrer Ärztin besprechen.

Übrigens: Es kann auch sein, dass Sie unter einer Milcheiweißallergie leiden. Das ist keine Unverträglichkeit, sondern eben eine allergische Reaktion. Die Symptome sind ähnlich wie bei einer Laktoseintoleranz, wobei die Beschwerden viel zeitnaher einsetzen. Diagnostiziert wird die Milcheiweißallergie per Bluttest.