Nierensteine: Warum Cola und Fleischkonsum schlimme Schmerzen verursachen können

Die Schmerzen kommen wellenartig und werden immer schlimmer. Es beginnt am seitlichen Bauch und endet im Unterleib – wer jemals einen Nierenstein hatte, der sich auf Wanderschaft begibt, will alles dafür tun, so etwas nie wieder erleben zu müssen.

In Deutschland leiden etwa fünf Prozent der Menschen an Nierensteinen – Tendenz deutlich steigend. In den letzten 20 Jahren haben sich die Fallzahlen verdreifacht. Und bei den meisten Menschen, die einmal Nierensteine hatten, liegt die Wahrscheinlichkeit, erneut einen Stein zu entwickeln, im Schnitt zwischen 30 und 50 Prozent.

Wie es überhaupt zu Nierensteinen kommt, was der Lebensstil und die Veranlagung damit zu tun haben, erklärt Privatdozent Dr. Andreas Maxeiner, Urologe an der Charité und niedergelassen mit eigener Praxis in Lichterfelde.

Was sind Nierensteine?

Vereinfacht ausgedrückt sind Nierensteine eine Ansammlung von Kristallen im Urin. Medizinisch korrekt muss es heißen, dass sie „Ausfallprodukte sind, also Produkte, die entstehen, weil bestimmte Stoffe sich in zu starker Konzentration ansammeln. Dieses Ansammeln heißt in der Fachsprache: ausfallen“, erklärt Dr. Andreas Maxeiner.

„Kalzium ist ein häufiges Ausfallprodukt, vor allem in Kombination mit Phosphaten“, so der Mediziner weiter. „Der Stoffwechsel von Phosphat ist eng mit dem von Kalzium verbunden. Phosphate, die vor allem in Softdrinks wie Cola enthalten sind, lieben Kalzium und ziehen es an. Wenn sich Phosphate im Blut ansammeln, wird Kalzium aus den Knochen, wo es ja reichlich vorhanden ist, gelöst und in erhöhter Konzentration ausgeschieden.“

So landet das Kalzium letztlich in den Nieren, die unser Blut reinigen. „In den Nieren sind Papillen, es sieht sozusagen aus wie in einer Tropfsteinhöhle. Von oben tropft der Urin herunter. Das enthaltene Kalzium kann sich so ablagern und anreichern“, weiß der Experte.

Nierensteine können bis zu einem Zentimeter groß werden. Wenn sie so groß sind, bleiben sie aber in der Regel in der Niere und verursachen seltener Beschwerden. Kleine Steine, die nicht größer als drei Millimeter sind, können meistens ausgeschieden werden, ohne dass man nennenswerte Schmerzen hätte. „Steine, die bis etwa sechs Millimeter groß sind, machen sich auf den Weg. Und die tun wirklich weh, weil der Harnleiter sehr eng und sehr sensibel ist“, sagt Dr. Andreas Maxeiner.

Das sind die häufigsten Arten von Nierensteinen

Der Kalziumoxalat-Nierenstein ist die häufigste aller Nierensteinarten. Neben den zuvor beschriebenen ernährungsbedingten Ursachen kommen auch andere infrage: „Wenn eine Überfunktion der Nebenschilddrüse vorliegt, kann auch zu viel Kalzium gelöst werden. Das ist eine hormonelle Störung, in deren Folge die Betroffenen zur Steinbildung neigen. Das ist jedoch gut therapierbar“, so der Urologe.

Am zweithäufigsten tritt der Harnsäurestein auf, der häufig infolge von zu viel Fleischkonsum entsteht, wie Dr. Andreas Maxeiner erläutert: „Aufgrund der hohen Anzahl von Zellkernen, die verdaut werden müssen, nimmt man automatisch viele Purine auf. Diese sind Bestandteil der Zellkerne und beim Verstoffwechseln entsteht Harnsäure, die sich anreichern und auskristallisieren kann.“

Des Weiteren gibt es noch Infektsteine, das ist die dritthäufigste Art. Diese Nierensteine entstehen beispielsweise in der Folge von Blasenentleerungsstörungen. Wenn häufig Restharn in der Blase verbleibt, etwa aufgrund einer vergrößerten Prostata bei Männern oder seltener auch bei Beckenbodenveränderungen bei Frauen, kann es zu Auskristallisierungen kommen.

Die seltensten Arten der Nierensteine sind auf genetische Veränderungen zurückzuführen. Diese Menschen haben von Geburt an ein erhöhtes Risiko. „Generell kann man sagen, dass die Betroffenen – unabhängig von der Art des Nierensteins – eine gewisse Prädisposition mitbringen, aber auch alle ihre eigene Steinzusammensetzung mitbringen“, fasst Dr. Andreas Maxeiner zusammen.

Sein Tipp: „Fragen Sie mal in Ihrer Familie herum. Wenn ein Verwandter von Ihnen bereits Nierensteine hatte, ist Ihr individuelles Risiko signifikant erhöht.“ Das heißt nicht, dass man tatsächlich Nierensteine bekommen muss, allerdings sollte man vor allem auf seine Ess- und Trinkgewohnheiten achten.

Treffen kann es einen in jedem Alter: „Manch einer hat in seinen 20ern schon den ersten Nierenstein, andere erst mit 40“, so der Urologe. Das Entstehen eines Nierensteins dauert eine ganze Weile. Wie lange genau, ist unklar, weil man den Entstehungszeitpunkt nicht kennt und den Verlauf, der ohnehin individuell verschieden ist, nicht überwachen kann.

Wie erkenne ich, ob ich Nierensteine habe?

Die Symptome bei Nierensteinen sind meist: plötzliche, heftige und krampfartige Schmerzen, manchmal in Verbindung mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost und starkem Schwitzen. „Das vegetative Nervensystem ist komplett in Wallung“, so der Privatdozent. Meist treten die Schmerzen am späten Abend oder am frühen Morgen auf.

Die Ursache für die Schmerzen ist, dass der Nierenstein sich auf den Weg Richtung Blase gemacht hat: Zunächst verlässt er die Niere. „Deshalb spürt man einen starken Schmerz in der Flanke. Je nachdem, welche Niere betroffen ist, eben rechts oder links“, erklärt der Mediziner. Frauen berichten, dass sich die Nierensteinschmerzen in etwa so anfühlten wie Wehen.

Danach lassen die Schmerzen nach, um sich erneut wellenartig wieder aufzubauen, wenn der Stein etwa in Höhe des Bauchnabels ist. Sodann hat man erneut eine schmerzfreie Phase, bis der Nierenstein schließlich im Blasenbereich ankommt, wo er häufig steckenbleibt. „Durch die Nähe zum Beckenboden können die Schmerzen extrem ausstrahlen, sodass Betroffene beispielsweise auch von Schmerzen in den Genitalien berichten“, so der Urologe.

Wie wird ein Nierenstein diagnostiziert?

Wenn Sie Beschwerden wie oben beschrieben haben, sollten Sie zu Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin gehen beziehungsweise in eine urologische Praxis. Als Erstes wird man sie befragen und eine Anamnese machen: Wo genau sind die Schmerzen? Wie intensiv sind sie? Wann treten sie auf? Haben Sie bereits Medikamente genommen? Welche haben geholfen? Haben Sie Fieber? Zudem wird Blut abgenommen, um zu überprüfen, ob Ihre Entzündungswerte erhöht sind.

„Danach führt man eine Tastuntersuchung durch. Wenn sich der Verdacht bestätigt, macht man einen Ultraschall, sodass man sich die Nieren anschauen kann“, sagt Maxeiner. „Wenn man beispielsweise sieht, dass der Urin in der betroffenen Niere nicht gut abläuft oder sich dort ein Stein befindet, ist die Diagnose weitgehend gesichert.“

Kleinere Steine, vor allem wenn sie sich in den Harnwegen befinden, lassen sich im Ultraschall oft nicht sehen. „Es sind so viel anderes Gewebe und knöcherne Strukturen quasi im Weg, dass man diese kleinen Steinchen nicht oder nicht genau sehen kann“, so der Urologe. „Deshalb wird bei entsprechendem Verdacht geröntgt oder eine Niedrigdosis-CT angefertigt.“

Bei dieser speziellen Computertomografie kann man sehen, wo genau der Stein liegt, wie groß er ist – und davon können Fachleute ableiten, was zu tun ist.

Wie wird ein Nierenstein behandelt?

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Nierenstein wieder loszuwerden: „Bei kleinen Steinen versucht man es in der Regel zunächst mit der konservativen Therapie, bei der Betroffene schmerzlindernde und krampflösende Medikamente bekommen sowie den Rat, sehr viel zu trinken und sich viel zu bewegen“, sagt Dr. Andreas Maxeiner.

Als zielführend hat sich der Rat etabliert, wippend Treppen herabzusteigen. ���Die Idee dahinter ist, dass durch die Bewegungen und die viele Flüssigkeit der Stein in die Blase gespült wird und dann ausgeschieden werden kann“, so der Experte.

Wenn der Stein jedoch größer als vier Millimeter ist, funktioniert das meist nicht so gut, weshalb andere Methoden zum Einsatz kommen. Durch die Größe des Steins ist das Gewebe gereizt und geschwollen, es könnte zu weiteren Beschwerden kommen (z. B. Infektionen, wenn der Urin nicht abfließen kann). Dann wird ein Stent eingesetzt, eine perforierte Plastikschiene, damit der Urin ablaufen kann und das Gewebe sich beruhigt, die Niere sich entspannt.

„Das ist eine nur wenige Minuten dauernde OP, bei der man schläft und keine Schmerzen hat“, erklärt der Arzt. „Das Ziel ist, die Harnleiter zu weiten. Der Stein bleibt zwar an Ort und Stelle, kann aber nach ein paar Wochen entfernt werden.“ Die Entfernung erfolgt per Laser, durch eine Zertrümmerung oder man birgt den Stein als Ganzen.

Die Zertrümmerung geschieht entweder durch eine nicht invasive Stoßwellentherapie oder invasiv, also im Rahmen einer Operation. Bei der Stoßwellentherapie legt man sich mit dem Rücken auf eine Art Tisch. Dann werden elektromagnetische Stoßwellen ausgelöst, die den Stein zertrümmern. „Das ist wie ein Schlag auf die Flanke und durchaus schmerzhaft. Sie können sich vorab eine Schmerztablette geben lassen“, sagt Dr. Andreas Maxeiner.

Nach einer Woche wird geröntgt und nachgeschaut, wie erfolgreich die Behandlung war. „Im besten Fall ist der Stein komplett zerbröselt und wurde ausgeschieden. Es kann aber auch sein, dass er in drei oder vier kleinere Partikel zerfallen ist, dann müssen diese in einer kleinen OP entfernt werden.“ Hier kommt das sogenannte – Achtung, Zungenbrecher! – Ureterorenoskop (URS) zum Einsatz.

Das URS-Gerät ist ein bis zu 50 Zentimeter langer, biegsamer Schlauch, vorn mit Kamera und Lichtquelle ausgestattet, und hat im Inneren mehrere Arbeitskanäle, durch die Arbeitsgeräte hindurchgeschoben werden können – ähnlich wie beispielsweise bei einer Magenspiegelung oder einer Darmspiegelung. „Mit dem URS-Gerät kann man die verbliebenen Steine entfernen“, so Dr. Andreas Maxeiner.

Eine Harnleiterspiegelung dauert je nach Steingröße bis zu einer Stunde. Das URS-Gerät wird unter Vollnarkose über den Harnleiter in den Körper geführt.

Als dritte Möglichkeit gibt es noch die perkutane Nephrolitholapaxie (PNL), die vor allem bei der Entfernung sehr großer Nierensteine zum Einsatz kommt. Bei dieser Behandlungsform liegt man auf dem Bauch und macht einen Katzenbuckel. Dann wird eine kleine Nadel gesetzt und schließlich das so entstandene Loch aufgedehnt. „So kommt man an die Niere ran, das ist eine sehr effektive Methode“, weiß der Arzt.

Wie kann ich verhindern, Nierensteine (wieder) zu bekommen?

Wer sein Risiko, Nierensteine zu entwickeln, so gering wie möglich halten möchte, sollte regelmäßig und ausreichend trinken: 2,5 Liter klare Flüssigkeit pro Tag seien ratsam, so der Experte. „Verzichten Sie möglichst auf alle süß-sauren Softdrinks wie Cola oder Limonaden, ebenso auf Schwarztee, wenn Sie Steinbildner sind oder in der Familie haben“, rät Dr. Andreas Maxeiner.

Kaffee ist weniger ein Problem – und das versteht man, wenn man sich eine leere Kaffeetasse vorstellt und eine leere Tasse, in der zuvor schwarzer Tee war. Die Kaffeetasse kann man mühelos ausspülen oder auswischen, die Rückstände vom Tee muss man mit Mühe entfernen, manchmal gelingt es gar nicht mehr. Und so ist das auch in unseren Nieren: Wenn ständig Schwarztee in uns zirkuliert, können sich in unseren Nieren Ablagerungen bilden.

Wer schon einmal Nierensteine hatte, sollte darauf achten, Spinat, Tomaten und dunkle Schokolade nur sparsam zu konsumieren, weil diese viele Phosphate enthalten (siehe oben). Und natürlich ist das Rauchen extrem schädlich. Darüber hinaus sollte man seinen Fleischkonsum auf etwa einmal pro Woche reduzieren.