Herbstferien in Berlin: Outdoor-Action und Spaß an der frischen Luft

Endlich wieder Ferien! Keine Hausaufgaben, kein Weckerklingeln, sondern ganz viel Zeit zum Spielen, Toben, Abenteuer-Erleben. Besonders schön ist es, wenn das Wetter mitspielt und man den Herbst draußen genießen kann.

Zum Glück leben wir in Berlin, und die Stadt bietet uns so viel: Von Kinderbauernhöfen über Minigolf-Anlagen bis hin zu Hochseilgärten gibt es allerhand zu erleben, sodass es eigentlich nie langweilig werden kann. Auch ein Besuch auf dem Tempelhofer Feld, um zu skaten oder einen Drachen steigen zu lassen, lohnt immer.

Wir haben darüber hinaus aber noch ein paar Tipps mehr für Sie und Ihre (Enkel-)Kinder zusammengesucht und zeigen Ihnen, wo es einige der tollsten Angebote der Stadt gibt.

Zehlendorf: Eine Reise ins Mittelalter

Das Freilichtmuseum Düppel macht das Leben im Mittelalter lebendig: „Im heutigen Landschaftsschutzgebiet am Krummen Fenn wurden ab den 1960er-Jahren die Reste eines Dorfes aus dem 12. Jahrhundert ausgegraben. Am historischen Ort entstand auf rund acht Hektar das Museumsdorf Düppel – mit nachgebauten Häusern, Speichern und Werkstätten, umringt von Gärten und Feldern“, steht auf der Homepage.

Es gibt Stockbrot, Ausstellungen und ganz viel zu lernen, beispielsweise über Nutztierhaltung. In Düppel werden alte Tierrassen gehalten, auch mittelalterliche Pflanzen und echtes Handwerk spielen eine zentrale Rolle. Schon allein deshalb ist ein Besuch im Museumsdorf toll.

In den Ferien wird zusätzlich an jedem Tag ein besonderes Programm geboten. Es geht um historische Kinderspiele, das Färben, es werden Zauberstäbe und Laternen gebastelt, und es gibt Hexenstockbrot.

Wo? Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11, Anfahrt Tor 1, 14163 Zehlendorf. Von der Bushaltestelle Ludwigsfelder Straße (Bus 115) sind es drei Minuten zu Fuß, von der Haltestelle Clauertstraße (Bus 118, 622) neun Minuten.

Was kostet’s? Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro (ermäßigt 3 Euro). Fürs Laternenbasteln wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 2 Euro erhoben.

Wichtig zu wissen: Die Angebote finden täglich, von montags bis sonntags, zwischen 10 und 18 Uhr statt. Am 5.11. wird ab 15 Uhr im Museumsdorf das Martinsfest gefeiert: mit Ross, Reiter und Laterne. Ein beeindruckendes Highlight!

Wedding: Action und Abenteuer auf dem XXL-Spielplatz

Auf 5000 Quadratmetern bietet der Telux-Spielplatz in Wedding ein so fantastisches Bespaßungsangebot, dass man am liebsten seine Zelte vor Ort aufschlagen möchte: Von Hüttenbau und Akrobatik über Trommeln, Kochen, Stelzenlauf bis hin zum Töpfern gibt es an jedem Wochentag etwas Neues und Besonderes zu erleben.

Geeignet ist der Abenteuerspielplatz für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, er wird pädagogisch betreut. In den Ferien ist Drachensteigen geplant, und es werden Ausflüge angeboten. Kinder können auf dem Bolzplatz Fußball spielen, aber auch am Lagerfeuer sitzen oder bouldern. Es gibt Schaukeln, einen Lehmofen, eine Fahrradwerkstatt.

Wo? Abenteuerspielplatz Telux, Tegeler Str. 28a, 13353 Wedding, direkt an der Bushaltestelle Luxemburger Straße (Bus 142, 221). Vom U-Bahnhof Seestraße (U6, auch Tram 50, M13) läuft man elf Minuten.

Was kostet’s? Der Eintritt ist frei.

Wichtig zu wissen: Geöffnet ist montags bis freitags zwischen 13 und 18 Uhr, am Wochenende ist der Telux geschlossen. Besuche von Schulklassen sollten vorher angemeldet werden.

Reinickendorf: Sport-Feriencamp mit den Füchsen

Mach mit, mach’s nach, mach’s besser! Die Berliner Füchse laden zum Herbstferien- Multisportcamp ein. Man kann sich an fünf Tagen in fünf Sportarten ausprobieren, wobei Vorkenntnisse nicht nötig sind. Geboten werden Handball, Hockey, Tennis, Volleyball und Fußball. Die Kinder werden entsprechend ihres Könnens in verschiedene Gruppen eingeteilt.

Wo? Berliner Füchse, Kopenhagener Straße 33, 13407 Reinickendorf. Vom U-Bahnhof Paracelsus-Bad (U8) läuft man zwölf Minuten, drei Minuten sind’s von der Bushaltestelle Kopenhagener Straße/Flottenstraße (Bus 122).

Was kostet’s? 160 Euro pro Kind und Woche, das Mittagessen samt Getränk ist inkludiert. Vereinsmitglieder zahlen 130 Euro.

Wichtig zu wissen: Die Camps werden in beiden Ferienwochen angeboten, jeweils montags bis freitags (24. bis 28.10. bzw. 31.10. bis 4.11.). Geeignet ist das Camp für Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2015, das Camp findet wochentags zwischen 10 und 15 Uhr statt.

Grunewald: Experimente, Märchen, Windspiele

Mitten im Grunewald gelegen, unweit von Teufelsberg und Teufelssee, liegt das Naturschutzzentrum Ökowerk. Angeboten werden Führungen, Workshops und Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Umweltpädagogik wird großgeschrieben.

In der Ferienzeit stehen auf dem Veranstaltungskalender Experimente mit Farben, Licht und Schatten, Motto: „Unter dem Regenbogen“. Am letzten Feriensonntag werden Windspiele aus Baumscheiben, Rohrstücken und Schnur selbst gebastelt. Zudem wird eine Naturwanderung angeboten, und dabei werden Geschichten erzählt beziehungsweise erlebt.

Wo? Ökogut, Teufelsseechaussee 22, 14193 Grunewald, etwa eine halbe Stunde vom S-Bahnhof Grunewald (S3, S5, S7) entfernt, ebenso vom S-Bahnhof Heerstraße (S3, S7, S9).

Was kostet’s? Je nach Angebot muss man ungefähr zwischen 3 und 10 Euro zahlen.

Wichtig zu wissen: Für jedes Angebot muss man sich vorab anmelden. Man muss eine FFP2-Maske dabei haben.

Plänterwald: Outdoorbesteck schnitzen

Der Großstadtdschungel wartet: Begleitet von Wildnispädagogen und -pädagoginnen erkunden und erleben Kinder den Plänterwald. Während des Camps können sie ihr Holzbesteck selbst schnitzen, Hütten bauen und sich im Fährtenlesen üben. Auf dem Plan stehen auch verschiedene Spiele sowie Basteln mit Naturmaterialien.

Wo? Angeboten werden die Camps von der Wildnis- und Survivalschule Walk on the wildside aus dem Spree-Neiße-Kreis. „Den genauen Treffpunkt erfahren Sie von uns nach der Anmeldung, damit nur Campteilnehmer dorthin finden können. Er ist unmittelbar am Wald und gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar“, steht auf der Website.

Was kostet’s? 205 Euro pro Kind und Woche.

Wichtig zu wissen: Geeignet ist das Camp für Kinder ab 8 Jahren. Die Betreuung wird von 9 bis 17 Uhr angeboten, die Kinder müssen sich selbst verpflegen. Die zweite Ferienwoche ist ausgebucht, für den Zeitraum von 24. bis 28.10. gibt es noch Restplätze. Falls es regnet, ist eine große Plane zum Schutz aufgespannt.

Dahlem: Forschen und basteln

In der Domäne Dahlem dreht sich wieder alles um die Landwirtschaft. In der ersten Ferienwoche dürfen vor allem Schul- und Hortgruppen kommen. Gemeinsam werden Kartoffeln geerntet – juchu, buddeln in der Erde! – und an historischen Landmaschinen sortiert (Dauer: 90 Minuten, Anmeldung erforderlich).

In der zweiten Woche sind dann Kinder mit ihren Eltern eingeladen, sich zwischen 11 und 14 Uhr vom Ferienprogramm begeistern zu lassen. Je nach Wochentag wird Wolle gewebt, mit Kartoffeln gestempelt oder es werden die Weidetiere besucht. Hier lernen Kinder und Eltern, wie das Leben im Einklang mit der Natur funktionieren kann. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wo? Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin. Vom U-Bahnhof Dahlem Dorf (U3) sind es nur drei Minuten zu Fuß, ebenso von der Bushaltestelle Domäne Dahlem (Bus 110).

Was kostet’s? 3 Euro pro Person

Wichtig zu wissen: Treffpunkt ist der Werkraum am Landgasthaus auf dem Gutshof der Domäne Dahlem.

Tipp: Kletter-Ausflug ins Brandenburgische

Vielleicht ist Ihnen ja auch nach einem Ausflug nach Teltow-Fläming oder Oberhavel zumute? Falls Sie nämlich gern klettern, Ihnen aber die kindgerechten Hochseil-Angebote in Berlin nicht zusagen, fahren Sie doch mal in den Mini Monkey Kletterwald.

Die Hochseilkletter-Attraktionen befinden sich in einer Höhe von 1,50 Meter, sodass man als Erwachsene gut halten und helfen kann. Ansonsten werden aber auch Sicherungsgurte angeboten. Tolles Highlight: Beim Kistenklettern können Kinder ab fünf Jahren Getränkekisten erklimmen. Bis zu drei Meter hoch sind diese gestapelt, hierbei sind die Kinder dann aber natürlich gesichert.

Wo? Mini Monkey Kletterwald in 16547 Birkenwerder (OHV), Ortsteil Briese, oder in der August-Bebel-Str. 149 in 15827 Blankenfelde Mahlow (TF).

Was kostet’s? Der Eintritt kostet ab 9 Euro.

Wichtig zu wissen: Geöffnet ist nur an den Wochenenden sowie feiertags und in den Schulferien von 10 bis 18 Uhr. Die Saison endet am 31. Oktober. Bringen Sie festes Schuhwerk mit. Ein Helm ist nicht nötig.