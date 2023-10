Zu Beginn des Jahres hat es bis in den April hinein fast durchgängig geregnet, auch der Juni und Juli waren recht nass. Und jetzt, im Herbst, gehören Pfützen zum Alltag wieder dazu. Man könnte denken, dass es unseren Stadtbäumen damit so richtig gut geht. Stimmt aber leider nicht.



„Die Bäume in der Stadt und auch in den Berliner Wäldern haben es nach wie vor sehr schwer“, sagt der Stadtnaturexperte Derk Ehlert. „Sie leiden unter Trockenstress, und der resultiert hauptsächlich aus den zurückliegenden Jahren, denn Bäume sind nicht vergesslich.“

In diesem Jahrzehnt – und auch schon davor – reiht(e) sich ein Rekordsommer an den nächsten. Temperaturen über 30 Grad gehörten wochenlang zum Leben dazu, ebenso eine anhaltende Trockenheit. Es regnete einfach nicht, die Rasenflächen verdorrten, wurden gelb, vielerorts wurde das Gießen von Gärten beschränkt, Poolbesitzer wurden schräg angeguckt angesichts der Wasserverschwendung.

Rekordsommer in Berlin: Das sagt die Statistik des Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schrieb zum Saisonende 2022: „Die Hauptstadt war gemeinsam mit dem Saarland im Sommer 2022 die wärmste Region.“ Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,6 Grad, die Sonne schien 795 Stunden lang. Zum Vergleich: Die Mittelwerte aus den Jahren von 1961 bis 1990 liegen bei 17,8 Grad und 664 Sonnenstunden.

Der Trend zeigte sich auch deutschlandweit, wie der DWD berechnete: „Mit fast 820 Stunden überragte die Sonnenscheindauer im Sommer ihr Soll von 614 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um knapp 34 Prozent. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 lag die positive Abweichung bei rund 25 Prozent. Damit hat der Sommer 2022 den bisherigen Rekordhalter 2003 mit 793 Stunden deutlich abgelöst.“

Sommer 2022: Die anhaltende Trockenheit ließ auch das Tempelhofer Feld verdorren. Andreas Friedrichs/imago

Und weiter: „Die deutlich zu trockene und überdurchschnittlich warme und sonnenscheinreiche Sommerwitterung ließ die Böden stark austrocknen. Dabei nahm der Rückgang der Bodenfeuchte in Deutschland einen ähnlichen Verlauf wie im Dürrejahr 2018.“



Der DWD-Pressesprecher Uwe Kirsche fasste zusammen: „Der Sommer 2022 war in Deutschland der sonnigste, sechsttrockenste und gehört zu den vier wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn.“ Und das bekommt insbesondere die Stadtnatur zu spüren.

So krank sind die Berliner Bäume

Derk Ehlert arbeitet bei der Senatsumweltverwaltung und kennt quasi jeden Baum Berlins beim Vornamen. Auch viele Tiere, denn er ist nicht nur Stadtnaturexperte, sondern auch Wildtierreferent. Er beobachtet mit Sorge, wie sich der Klimawandel auf Berlin auswirkt. „Man sieht, dass die Laubbäume kürzere Triebe entwickeln, kleinere Blätter haben und der Kronenwuchs nicht so dicht ist.“

Ähnlich sei es bei den Nadelbäumen. Üblicherweise könne man nicht an einer Kiefer emporblicken und den Himmel sehen. „Normalerweise sind die Kieferkronen sehr dicht, weil der Baum in der Regel zwei bis drei, manchmal sogar vier Jahrestriebe ausbildet. Zuletzt waren es nur noch ein bis zwei Jahrestriebe“, so Ehlert. Die geschwächten Bäume sind anfälliger für Krankheiten und Schädlinge.



Außerdem zeigen viele Bäume die sogenannte Wipfeldürre: abgestorbene Triebe im Kronenbereich. Ein deutliches Alarmzeichen, dass es dem Baum nicht gut geht. Seit einigen Jahren beobachtet Derk Ehlert das immer häufiger.

Trotz Regen: Was fehlt den Bäumen?

„In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat es ausreichend geregnet, das war gut, hat aber nicht gereicht“, erklärt der Experte. „Denn schon im Mai hatten wir nur 20 Prozent der Regenmenge, die wir eigentlich gebraucht hätten. Das ist nämlich für die Bäume die wichtigste Zeit, weil sie da sprießen.“

Insgesamt war der Sommer dann ein Auf und Ab, was die Regenmenge und -verteilung anging. „Im September hatten wir in einigen Teilen Berlins beispielsweise nur 40 Prozent des Niederschlags im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt“, weiß der Fachmann. „Insgesamt besteht in unserer Region nach wie vor in tieferen Bodenschichten ab 1,80 Meter Tiefe eine schwere Dürre.“



Die Folge: Die Pflanzenwelt leidet. Anders als flachwurzelnde Sträucher und Stauden, denen man mit ein paar Gießkannen helfen kann, beziehen die tiefwurzelnden Bäume ihren Wasservorrat hauptsächlich aus den tiefen Bodenschichten.

Der Stadtnaturexperte Derk Ehlert kennt sich mit Hitzeschäden an Bäumen aus. Volkmar Otto

Diese jedoch trocknen zunehmend aus, weil die Regenmenge nicht ausreicht, um wirklich so weit nach unten vorzudringen. Der Boden trocknet durch den Regenmangel also zunehmend aus, und selbst wenn es regnet, reicht es nur selten, um bis in die Tiefe zu sickern.



Das Grundwasser liegt in Berlin je nach Lage unterschiedlich tief. Bei sinkenden Grundwasserständen wächst der Abstand zwischen den Wurzeln und dem für die Bäume erreichbaren Wasser im Boden, sodass sich vor allem flachwurzelnde Bäume unter Umständen nicht mehr mit ausreichend Wasser versorgen können. „Die Schäden zeigen sich meistens mit zweijähriger Verzögerung“, so Ehlert.

Bäume leiden an Verdunstung und Sonnenbrand

Hinzu kommt: „Schon bei zwei bis drei Grad über dem Durchschnitt verdunsten die Bäume deutlich mehr Feuchtigkeit und bei höherer Strahlungsintensität können auch die Blätter von Bäumen ‚Sonnenbrand‘ bekommen. Das schwächt sie und macht sie anfälliger gegenüber Krankheiten“, erklärt der Fachmann.

Und auch der Wind sorgt für mehr Verdunstung – sogar die für uns angenehme Sommerbrise ist für unsere Stadtbäume keine Wohltat, im Gegenteil. Ein trockener, warmer Sommer setzt den Bäumen auf verschiedenen Ebenen zu.



Und weil es so viele zu heiße, zu trockene Sommer waren, reicht ein halbwegs durchschnittliches Regenjahr nicht aus, damit die Bäume sich erholen. Derk Ehlert ist trotzdem vorsichtig optimistisch: „Ich bin mit diesem Jahr nicht unzufrieden. Die Lage bleibt angespannt, aber immerhin ist sie nicht schlimmer geworden und im Oktober gab es erfreulich häufig Regen.“



Jetzt sei es wichtig, „dass die Wassermengen weiter fallen und in die tiefen Bodenschichten vordringen. Dorthin, wo sich das Grundwasser anreichert“, so der Stadtnaturexperte. Die Erfahrung zeigt: „Traditionell ist es so, dass über Herbst und Winter die Grundwasserstände wieder ansteigen“, so Derk Ehlert.



Hoffen wir also, dass es noch viel regnet. Denn wenn die Bäume absterben, wird das Stadtklima auch für uns irgendwann unerträglich.