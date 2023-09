Rentenanspruch: So können Sie die Lücke stopfen

Einmal im Jahr bekommt jeder Erwachsene in Deutschland Post von der Rentenversicherung: In der Renteninformation steht, was man – Stand jetzt – an Mindestrente bekommen beziehungsweise wie viel es sein wird, wenn man weiterhin so viel in die Rentenkasse einzahlt wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Beide Zahlen können eklatant auseinanderklaffen.