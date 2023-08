Morgensteifigkeit in den Gelenken, schubweise auftretende Schmerzen – und am besten ganz viel Schonung. Wenn es um die sogenannte Volkskrankheit Rheuma geht, kursiert einiges an Halbwahrheiten – was an sich nicht schlimm ist, tatsächlich aber Betroffenen den Weg zu einer angemessenen Therapie erschweren kann.



Über diese Mythen hat der Rheumatologe und Immunologe Dr. Peer Aries aus Hamburg ein Buch geschrieben (siehe unten). Er möchte aufräumen mit der Fehlannahme, dass Rheuma eine unheilbare Alte-Leute-Krankheit wäre, die man aber durchaus alternativmedizinisch behandeln könne.