Richtig grillen: Diese Tipps der Verbraucherzentrale sollten Sie kennen

Es gibt Menschen, die grillen sogar im Winter und auch gerne bei tropischen Temperaturen. Die meisten von uns sind aber eher Schönwetter-Griller: Es soll weder zu kalt noch zu warm sein und eine leichte Brise wäre auch schön.

Eines jedoch haben viele am Grill gemein: Sie haben ihre ganz eigene Vorgehensweise und lassen sich auch nicht so gerne reinreden. Das fängt meist schon an mit der Frage: Holzkohlegrill, Elektro oder Gas? Eine Glaubensfrage, die schnell zu wahrhaft hitzigen Debatten führen kann.



Auch über Marinaden kann man trefflich streiten und ebenso über das, was überhaupt auf den Grill kommt: Fleisch, Würstchen, Brot, Maiskolben, Gemüsespieße, Grillkäse? Eine Geschmacks- und Einstellungsfrage, denn auch viele Veganer und Vegetarierinnen mögen Grillen - wenngleich manche darauf bestehen, dass die tierischen Produkte nicht mit demselben Besteck umgedreht werden wie die fleischlosen.

So oder so: Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat zusammen getragen, was es braucht, um gesund zu grillen – und damit ist nicht gemeint, dass Sie mehr Gemüse auf den Grill legen sollten. Vielmehr geht es ums Handling, die richtige Ausrüstung und Dinge, die man nur allzu gern vergisst.



Wobei, diese Anmerkung sei erlaubt: Gemüse vom Grill schmeckt nicht nur gut (sofern es richtig zubereitet wurde), sondern es ist natürlich auch gesund. Ernährungsexpertinnen und -experten raten ohnehin dazu, dass wir pro Tag fünf Portionen Gemüse und Obst essen sollten. Eine Portion ist ungefähr das, was in eine Hand passt, also beispielsweise ein Apfel oder eine Schale Salat.



Bevor man Gemüse auf den Grill legt, sollte man es dünn mit Öl bestreichen, um ein Austrocknen zu verhindern. Geeignet sind laut Verbraucherzentrale unter anderem Zucchini, Auberginen, Cocktailtomaten, Champignons, Fenchel, Spargel, Maiskolben, Paprika, Kürbis, Kartoffeln oder Zwiebeln. All das können Sie als Beilage zum Fleisch oder auch stattdessen essen.

Fehler 1: Das Salzen von Grillgut

Viele glauben, dass man Grillgut erst würzen und dann grillen sollte, damit die Aromen sich besser ausbreiten können. Doch das ist falsch, man solle „Fleisch, Fisch oder Gemüse erst nach dem Grillen salzen“, stellt die Verbraucherzentrale klar. „Das Grillgut verliert sonst Wasser, wird trocken und leidet am Geschmack. Wer Alu-Grillschalen oder Alufolie verwendet, sollte später auf dem Teller würzen. Denn Salz und Säure lösen Aluminium und übertragen es aufs Grillgut. Eine Alternative sind Grillschalen aus Edelstahl, die zudem immer wieder verwendet werden können.“

Gepökeltes wie Eisbein, Kassler, Räucherspeck, Leberkäse sowie Fleisch- und Bockwurst gehören auch nicht auf den Grill. Denn aus dem enthaltenen Nitritpökelsalz können krebserregende und genschädigende Nitrosamine entstehen.



Die Verbraucherzentrale rät außerdem dazu, Marinaden selbst herzustellen. Denn nur so könne man wissen, was drin ist und das Risiko besser einschätzen. Das Grillgut sollte vollständig mit der Marinade bedeckt sein.

Zwischen 30 Minuten und 24 Stunden kann man die Marinade einwirken lassen. „Regel hierbei: Fischfilets nur kurz, zarte Steaks und Filets wenige Stunden und je dicker das Fleischstück, umso länger marinieren“, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Wichtig: Stellen Sie das Grillgut währenddessen in den Kühlschrank, weil sich bei Zimmertemperatur Keime schnell vermehren. Vor dem Grillen gilt: Marinade gut abtupfen, damit nichts in den Grill tropft.

Fehler 2: Mangelnde Hygiene

Bewahren Sie, wie bereits erwähnt, das Grillgut möglichst lang im Kühlschrank auf und holen Sie es lediglich zum Marinieren und erst kurz vor dem Grillen heraus. Je wärmer es draußen ist, desto schneller können Bakterien sich vermehren, so dass Lebensmittel – vor allem, wenn sie mit rohen Eiern zubereitet wurden – schnell schlecht werden können. Lassen Sie sie nicht in der prallen Sonne stehen.



„Rohe tierische Lebensmittel können krankheitserregende Keime enthalten“, warnt die Verbraucherzentrale. Deshalb sollte man „Hände, Geräte und Flächen, die mit rohem Fleisch, Fisch oder verwendeten Marinaden in Kontakt waren, gut mit heißem Wasser und Spülmittel säubern.“

So vermeiden Sie die Übertragung von Keimen. Es könnte sonst sein, dass sich die Keime des rohen Fleisches noch an Ihren Fingern befinden, wenn Sie das durchgegarte Fleisch essen möchten – das ist ein Gesundheitsrisiko. Gleiches gilt für den Teller, auf dem Sie das rohe, marinierte Fleisch zum Grill tragen. Nutzen Sie diesen nicht, um später das Gegrillte dort abzulegen.



Beim Grillen selbst werden Bakterien abgetötet, sofern das Fleisch durchgegart wurde. Verwenden Sie keinesfalls das Besteck, mit dem Sie das rohe Fleisch berührt hatten. Denn auch hier gilt: Sie könnten Keime übertragen.

Fehler 3: Der Umgang mit dem Grill

Auch wenn Sie ein noch so passionierter Grillkünstler sind: Tragen Sie eine Schürze, um sich vor Fettspritzern zu schützen! Außerdem empfehlen die Verbraucherschützer, möglichst auch Handschuhe zu tragen und eine lange Grillzange zu verwenden, um keine Verletzungen zu riskieren.



Nehmen Sie zum Wenden möglichst keine Gabel. Abgesehen vom Verletzungsrisiko, kann das Anpieksen zur Folge haben, dass das Fleisch austrocknet – denn durch die kleinen Löcher kann Flüssigkeit entweichen.

Zur Frage, ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill schreiben die Fachleute: „Durch den fehlenden Rauch entstehen (bei Gas- und Elektrogrill) weniger gesundheitsschädliche Stoffe, und es gibt keine Asche zu entsorgen.“ Außerdem sind die Vorheizzeiten kürzer; das Entfachen eines Holzkohlegrills erfordert etwas Geduld und auch Können.



In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass der Grill einen sicheren Stand hat und nicht umkippen kann. Im besten Fall sichern Sie Ihren Grillplatz auch so, dass Kinder nicht in die Nähe kommen und sich verletzen können.

Verwenden Sie ausschließlich Holzkohle oder Holzbriketts zum Grillen, weil Zeitungspapier und anderes Material beim Abbrennen „krebserregende Stoffe entwickeln (können), die sich mit dem Rauch auf die Grillwaren legen“, so die Fachleute. Erst wenn die Kohle durchgeglüht ist und sich eine weiße Ascheschicht gebildet hat, ist der Grill wirklich startklar. Viele Grillfans warten diesen Moment nicht ab. Die Verbraucherzentrale rät deshalb: „Fleisch, Fisch oder Gemüse erst auflegen, wenn kein Rauch mehr aufsteigt.“

Achtung: „Ein mit Holzkohle betriebener Grill darf jedoch niemals in der Garage oder in Räumen angefacht werden – auch nicht, wenn Fenster oder Türen geöffnet sind. Das entstehende Kohlenmonoxid kann zu tödlichen Vergiftungen führen“, warnt die Verbraucherzentrale. „Deshalb darf die Restwärme des Grills auch drinnen nicht als Heizquelle dienen.“

Fehler 4: Das Ablöschen mit Bier

Früher gehörte das Ablöschen des Grillguts mit spritzendem Bier für viele zum Grillen. Heutzutage machen viele das nicht mehr – und das ist auch gut so. Denn durch das Ablöschen kann Asche aufgewirbelt werden und sich ans Grillgut legen, was nicht nur eklig, sondern auch ungesund ist.



Sehr hartnäckig hält allerdings sich der Mythos, dass Bier den Geschmack verbessern würde. Er stimmt nur leider nicht. Denn tatsächlich spült die Bierdusche die Marinade eher ab.



Außerdem gilt: „Damit kein Fett in die Glut oder auf die Heizschlange gelangt, sollte das Grillgut auf Grillschalen, am besten aus Edelstahl oder mit emaillierter Oberfläche, gelegt werden. Verzichten Sie außerdem auf das ständige Bestreichen mit Marinade“, schreibt die Brandenburger Verbraucherzentrale.

Dessert-Tipp: Obst vom Grill

Das Beste zum Schluss: Sie können, wenn Sie mögen, ja auch mal Obst auf den Rost legen, als Nachtisch: „Äpfel, Birnen, Bananen, Erdbeeren, Pfirsiche, Pflaumen, Aprikosen, Ananas oder Mangos“ würden sich gut eignen, findet die Verbraucherzentrale: „Fünf Minuten auf dem Grill und sie besitzen ein besonderes Aroma.“



Sie können die Grillfrüchte dann so essen oder sie in Naturjoghurt oder Magerquark rühren. Quark steckt voller Proteine, die lange satt machen, aber nicht ansetzen. Die Joghurtkulturen hingegen stärken die Darmflora. Zudem enthalten Obst und Gemüse besonders viele Ballaststoffe, die für das Mikrobiom im Darm förderlich sind.