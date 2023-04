Roboter für Kinder: Hier kann Technik gebastelt und ausprobiert werden

Mit Robotern sprechen, selber programmieren – in Berlin ist das selbst für Kinder kein Problem. Wir sagen, wo was geht.

Roboter und alles was damit zu tun hat, sind für Kinder oft irre faszinierend. imago images

Roboter sind faszinierend, für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Und in Berlin hat man das Glück, ihnen ganz nah kommen zu können - in Museen ebenso wie in speziellen Workshops. Anfangs ist man meist noch etwas befangen, aber schnell total begeistert, egal ob man einem Roboter gegenüber steht oder sich am Programmieren versucht.

Wo es was zu erleben gibt, was das kostet und wie Sie an die Angebote kommen, vor Ort und auch bequem vom Computer aus, verraten wir Ihnen hier und jetzt: Fünf Highlights für die ganze Familie.

Roboter-Rallye Museum für Kommunikation

Die beiden Roboter im Museum für Kommunikation (MfK) kennt und liebt jedes Kind, das schon einmal hier war. Sie heißen Robert und Roberta – und bei der Taschenlampentour, die es auch digital und kostenlos gibt, lernt man, was die beiden nachts so treiben und wo sie ihre Energie herbekommen.

Und weil die beiden lebensgroßen Roboter so beliebt sind, hat sich das Museum noch mehr einfallen lassen, um seinen kleinen Gästen ein besonders spannendes Erlebnis zu bieten: ein virtuelles Tour-Erlebnis, das sich Roboter-Rallye nennt. Mit dem Tablet in der Hand können Kinder ab dem 11. April losziehen und mit Hilfe der beiden digitalen Helferlein MR4 und Katzomat Fragen lösen.

Das Ganze funktioniert als Augmented Reality. Das heißt, dass man das Tablet auf einen Gegenstand im Museum hält und die beiden digitalen Roboter zwar im Tablet, aber eben auch an oder in dem Gegenstand zu sehen sind. Sie sind also ins wahre Leben eingebettet, ohne tatsächlich da zu sein. Ziel ist es, ein Buchstabenrätsel zu lösen. Geeignet ist das Spiel für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Man muss über die Museumswebsite Zeitfenster buchen.

Außerdem gibt es in der zweiten Ferienwoche (11. bis 13. April) einen dreitägigen Programmierworkshop (20 Euro, für Kinder zwischen 10 uns 14 Jahren). Der Kurs kann ohne Vorwissen besucht werden und findet jeweils zwischen 10 und 12 Uhr statt. Programmiert werden kleine Spiele und Animationen. Das komplette Ferienprogramm des MfK finden Sie hier.

Museum für Kommunikation, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin-Mitte. Zu Fuß sind es fünf Minuten vom U-Bahnhof Stadtmitte (U2, U6). Öffnungszeiten: Dienstags von 9 bis 20 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 17 Uhr, am Wochenenden sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Roboter hautnah im Technikmuseum

Schon wenn man ins Hauptgebäude reinkommt, erwartet die Kinder eine wundervolle Robotersammlung: In einer großen halbrunden Vitrine ist eine immense Schar an Robotern versammelt, von damals bis heute. Vermutlich gibt es kaum einen Moment, an dem sich nicht irgendein Kind hier die Nase platt drückt und staunt.

Etwas hautnaher geht es dann in der Ladestraße, ein paar Meter vom Haupthaus, direkt vor dem Spektrum zu. Hier wartet der Roboter Tim, der sprechen kann. Er gehört zur Ausstellung ‚Das Netz. Menschen, Kabel, Datenströme‘. Tim hat ein Tablet vor dem Bauch, auf dem man ein Objekt, das einen interessiert, antippen kann. Sodann kündigt der Roboter an, einen dorthin zu führen und fährt los. Am Ausstellungsstück angekommen erzählt Tim etwas darüber – neben deutsch auch auf englisch und polnisch.

Wer tiefer in die Roboter-Materie eintauchen möchte, sollte einen Kids-Digilab-Workshop (30 Minuten) besuchen. Es gibt diverse Robotik-Spielzeuge, die Kinder ab 4 Jahren, ausprobieren dürfen. Es wird erklärt, wie Programmieren und funktioniert und wo sich in unserem Alltag überall Codes verbergen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber die Platzzahl ist begrenzt. Teilnehmen können Kinder auch nur in Begleitung eines oder einer Erwachsenen. Besuchen können Sie den Workshop unter anderem am 4., 5., 6. und 12. April.

Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9 und Science Center Spectrum/Ladestraße, Möckernstraße 26, 10963 Berlin-Kreuzberg. Vier Fußminuten vom U-Bahnhof Möckernbrücke (U1, U3, U7) oder vom U-Bahnhof Gleisdreieck (U1, U2, U3) entfernt. Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr, am Wochenende sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren beziehungsweise bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung haben freien Eintritt.

Kostenloser Roboterkurs an der Roobot Academy

Unverbindlich und gratis: Mit einem Online-Schnupperangebot lockt die in Charlottenburg ansässige Roboot Academy, damit Kinder erst einmal ausprobieren können, ob ihnen das überhaupt Spaß macht. Gegründet vor gut zehn Jahren als kleiner Verein, ist die Academy heute ein Schwergewicht, wenn es um die Robotik-Wissensvermittlung geht.

„Mit dem kostenlosen Roboterkurs und dem Roboter-Simulator können sich Kinder bereits in wenigen Minuten ausprobieren, auch wenn sie noch keinen eigenen Roboter besitzen“, schreiben die Macher. Es gibt noch weitere Online-Kurse, aber auch einige, die live und in echt stattfinden. Die Roboot Academy veranstaltet zudem Projekttage an Schulen und hilft beim Ausrichten einer Roboter-AG.

Bauen, filmen, lernen in der Haba Digitalwerkstatt

Roboter bauen, Spiele programmieren oder einen eigenen Animationsfilm drehen – in der Haba Digitalwerkstatt Berlin ist alles möglich, wenn es um technisches Knowhow und kindliche Fantasie geht. Leider sind die Plätze, auch die jetzigen Feriencamps, schnell ausgebucht, aktuell gibt es noch Karten für den Aktionstag am 11. April, an dem Kinder einen Stop-Motion-Film drehen können.

„Dazu bewegen sie Gegenstände in kleinen Schritten und halten diese jeweils einzeln bildlich fest. Spielen sie die Bilder dann in schneller Folge ab, entsteht der faszinierende Eindruck einer durchgängigen Bewegung. Die Geschichte erwacht zum Leben“, heißt es auf der Website. Geeignet ist der Kurs für Acht- bis Zwölfjährige, er dauert von 9 bis 16 Uhr und kostet 99 Euro. Fürs Mittagessen ist gesorgt, und es gibt eine Spielplatzpause.

Darüber hinaus gibt es viele Kurse, in denen Kinder lernen können, wie man einen Roboter baut und programmiert. Es gibt zwar keine regelmäßig stattfindenden, freien Angebote, dafür vieles, das sich vorrangig an Kitas und Schulen richtet. Die verschiedenen Projekte können von diesen gebucht werden. Je nach Thema umfasst solch ein Kurs mehrere Module, die jeweils drei Stunden dauern. Die Haba Digitalwerkstatt richtet auch Projekttage aus. Die Kosten müssen individuell bei der Berliner Standortleitung erfragt werden.

Die nächsten für Familien buchbaren Termine sind am Kindertag (1. Juni) sowie in den Sommerferien. „Roboter selbst programmieren und steuern: In diesem Familienworkshop lernen Kinder und Eltern, wie das geht. Der Workshop bietet eine praxisnahe Einführung ins Thema Robotik. Im Mittelpunkt steht der kleine Lernroboter Dash. Ihm bringen die Teilnehmenden durch Programmierung bei, Befehle auszuführen und immer schwieriger werdende Aufgaben zu lösen. Ihr wichtigstes Werkzeug: Ein Tablet und die kindgerechte, visuelle Programmiersprache Blockly“, schreibt die Haba Digitalwerkstatt auf Anfrage.

Dieser Kurs am Kindertag kostet 20 Euro und dauert von 16 bis 18 Uhr. Er wird jetzt, in der ersten Ferienwoche und noch vor Ostern, auf der Website der Haba Digitalwerkstatt freigeschaltet, sodass Sie ihn buchen können. Gleiches gilt für Sommerferien-Angebote, die sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren richten, jeweils drei bis fünf Tage dauern und zwischen 289 und 449 Euro kosten.

Haba Digitalwerkstatt, Chausseestr. 57, 10115 Berlin-Mitte, direkt am U-Bahnhof Schwartzkopffstraße (U6).

Robotik Kurse bei Silicon Valley Kids

Wenn Sie jetzt ganz, ganz schnell sind, können Sie noch einen der letzten Restplätze im Robotik-Camp buchen – eine der wenigen live-vor-Ort-Termine von Silicon Valley Kids, kurz: Siva-Kids, wo man spielerisch das Programmieren lernt. Der Kurs kostet ca. 145 Euro und findet vom 3. bis zum 7. April in der Würzburger Straße 4 (10789 Wilmersdorf) statt, jeweils von 11.30 bis 13 Uhr.

In den Ferien gibt es darüber hinaus mehrere Online-Kurse, von denen schon einige ausgebucht sind. Freie Plätze gibt es noch in der zweiten Ferienwoche (10. bis 14. April, ca. 145 Euro). Der Zoom-Kurs vermittelt Robotik-Grundlagen in zehn Einheiten zu je 45 Minuten und ist geeignet für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Sollten Sie keinen Platz mehr ergattern: An Pfingsten findet der nächste Online-Robotik-Kurs statt und ist jetzt schon buchbar.