Prunkvolle Architektur, entzückende Gärten, spannende Geschichten, Berliner Originale: Die Hauptstadt hat neben dem zu Recht berühmten Schloss Charlottenburg und dem neu aufgebauten Stadtschloss noch einiges mehr an waschechten Schloss-Perlen zu bieten.

Gefühlt nennt jeder Bezirk ein Schloss sein Eigen. Auch Bellevue im Tiergarten, seit 1994 Amtssitz des Bundespräsidenten, ist offiziell ein Schloss, und zwar eines aus dem 18. Jahrhundert. Der Name kommt aus dem Französischen, bedeutet „schöne Aussicht“ und nimmt damit Bezug auf den „Ausblick in die umliegende Parklandschaft“, wie es auf der offiziellen Website heißt.

Denn: „Die Landschaftsarchitekten haben den Park des Schlosses fächerartig mit Aussichtspunkten – sogenannten points de vue – nach Charlottenburg, in die Landschaft nach Südwesten und über die Spree gestaltet.“ Besichtigen kann man das Schloss Bellevue (Spreeweg 1, 10557 Tiergarten) nur zum Tag der offenen Tür. Dieser findet in der Regel im Spätsommer Ende August/Anfang September statt.

Fast immer geöffnet hingegen ist das Stadtschloss in Mitte (Unter den Linden/Schloßplatz), welches das Humboldt-Forum mit seinen vielen Museen und teils kostenlosen Ausstellungen (täglich von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr, dienstags geschlossen) beherbergt und wo es sogar eine riesengroße Dachterrasse mit Restaurant und Panoramafenstern gibt. Beides ziemlich toll!

Und last, not least in dieser kleinen Top 3: das Schloss Charlottenburg. „In dem barocken Schmuckstück kann man die ganze Pracht des Hauses Hohenzollern erleben, das Brandenburg und dann Preußen von 1415 bis 1918 regierte“, steht im aktuellen Lonely Planet.



Und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, die für das Schloss Charlottenburg zuständig ist, schreibt, dass sieben Herrscher-Generationen sich hier wohlfühlten, wovon noch immer originalgetreu eingerichtete Zimmer und zahlreiche Kunstschätze zeugen – vom Barock bis ins frühe 20. Jahrhundert.

Man kann im Schloss Charlottenburg feiern, heiraten und Kindergeburtstag feiern. Oder man besucht es einfach so und erfreut sich am Porzellankabinett, den Bankettsälen oder der Schlosskapelle. Zwischen April und Oktober ist das Schloss Charlottenburg von dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, zwischen November und März dienstags bis sonntags von 10 bis 16.30 Uhr; montags ist Ruhetag.

Der Weg zum Schloss Friedrichsfelde im Tierpark Berlin Funke Foto Services/imago

Schloss Friedrichsfelde

Theodor Fontane notierte gegen Ende des 19. Jahrhunderts in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ Folgendes: „Friedrichsfelde darf als das Charlottenburg des Ostens gelten, und allsonntäglich wandern Hunderte von Residenzlern hinaus, um sich Unter den Eichen daselbst zu divertieren.“



Divertieren sagt man heute nicht mehr. Es heißt so viel wie „sich ergötzen“ – und das kann man ja bis heute rund ums Schloss so richtig gut, denn im Tierpark kann man einen herrlichen Tag verbringen. Ganz früher, im Mittelalter, hieß die Gegend, die heute zu Lichtenberg gehört, noch Rosenfelde.



1685 ließ der Generalmarinedirektor Benjamin Raule das Schloss errichten. Später wurde er enteignet und das Schloss gelangte in den Besitz des Kurfürsten und späteren Königs Friedrich I.; es folgten viele Eigentümerwechsel. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Schloss unversehrt. „Im Mai 1945 wurde das Schloss durch sowjetische Truppen besetzt und in den Folgejahren Wohnort für Flüchtlinge und Vertriebene. Kurze Zeit war es auch Ferienlager und Erholungsheim für Bauarbeiter“, steht auf der Website des Schlosses Friedrichsfelde.



Später, nachdem das Schloss im Zuge der Bodenreform enteignet worden war, wurde der Tierpark drum herum errichtet. Der Haupteingang ist direkt am gleichnamigen U5-Bahnhof, am Bärenschaufenster. Aber es gibt eben auch den Eingang am Schloss, das heute Museum und Veranstaltungsort ist.

Zu sehen gibt’s Kunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert: vom Gemälde über bemalte Stofftapeten und gusseiserne Möbel bis hin zu Schmuckstücken. Regelmäßig finden auch klassische Konzerte statt (Beginn: 19 Uhr). Im Schloss befindet sich auch ein ganz bezauberndes Café, wo man wie früher tafelt. Ein Kännchen Kaffee mit Torte nach Wahl kostet 8,50 Euro.



Schloss Friedrichsfelde, Am Tierpark 41, 10319 Berlin-Lichtenberg. Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 11 bis 15 Uhr; das Café hat bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: Der Eintritt ist im Ticketpreis des Tierparks inkludiert; Tageskarten gibt’s online für 17 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, Kinder zahlen 8 Euro.

Zwischen Bäumen ist am Morgen das Jagdschloss Grunewald zu sehen. Paul Zinken/dpa

Jagdschloss Grunewald

„Berlins ältester Schlossbau ist mit seiner Anlage aus Schloss, Hof und Nebengebäuden ein einzigartiges Beispiel der Renaissancearchitektur in Berlin. Die besondere Lage am Ufer des Grunewaldsees inmitten des Waldes bietet außerdem einen reizvollen Rahmen für Berlins größte Cranach-Sammlung“, schreibt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG).



Vor rund 480 Jahren wurde mit dem Bau der Residenz begonnen; Kurfürst Joachim II. von Brandenburg brauchte ein Refugium für seine Jagdaufenthalte. Diese „ursprüngliche Nutzung des Schlosses als Jagdstation“, so die SPSG, wird auch in der Dauerausstellung gezeigt. Darüber hinaus gibt es eine vier Jahrhunderte umspannende Porträtreihe brandenburgisch-preußischer Herrscher, die jedoch nur bei Sonderführungen angesehen werden kann.



Tipp: Am Sonntag, den 15. Oktober, dreht sich zwischen 12 und 15 Uhr am Jagdschloss alles um die Falknerei und die sogenannte Beizjagd, also die Jagd mit einem Greifvogel. Vor Ort wird unter anderem eine Falknerin mit ihrem Habicht sein und es werden die verschiedenen Jagdarten erklärt.



Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100 (am Grunewaldsee), 14193 Berlin-Grunewald. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr (April bis Oktober) bzw. ausschließlich am Wochenende von 10 bis 16 Uhr (November bis März). Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familienkarte 15 Euro.

Perle im Norden: das Schloss Schönhausen in Pankow Jürgen Ritter/imago

Schloss Schönhausen

Im Pankower Norden, am Rande des Schlossparks in Niederschönhausen, steht das barocke Schloss Schönhausen. Ursprünglich war das Gebäude die Sommerresidenz der Frau des Alten Fritz, Elisabeth Christine. Bis heute beeindrucken die geschwungene Freitreppe, Kristalllüster, stilvolles Parkett sowie Stuckdecken. Legendär ist das lila gekachelte Bad.



Denn zu DDR-Zeiten wurde das royale Bauwerk hauptsächlich als Gästehaus der Regierung genutzt. Zu Besuch waren unter anderem „Indira Gandhi, Fidel Castro, Muammar al-Gaddafi, Kim Il Sung, Leonid Iljitsch Breschnew und Michail Gorbatschow. Im Stil der Sechziger präsentiert sich das Gebäude heute noch mit einem Gästezimmer den Besuchern“, wissen die Hauptstadtkenner von visitberlin.de.

Toll: Das Museum ermöglicht es auch Menschen mit Einschränkungen, die Ausstellung zu erleben. So gibt es Taststationen, Audio- und Videoguides sowie Kostümnachbildungen, die ertastet werden können. So werden auch Menschen mit Seh- oder Höreinschränkungen inkludiert. Ein Fahrstuhl sowie ein barrierefreies WC sind ebenso vorhanden.



Schloss Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, 13156 Berlin-Pankow. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr (April bis Oktober) bzw. ausschließlich am Wochenende von 10 bis 16 Uhr (November bis März). Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familienticket 15 Euro.

Blick über den Britzer Kirchteich auf das Schloss Britz Jürgen Held/imago

Schloss Britz

Erhabenes Türmchen, ein repräsentativer Balkon, schmuckes Eingangsportal – alles so, wie es sein soll und wie man es aus Märchenfilmen kennt. Aber streng genommen ist das Schloss im bezaubernd schönen Gutshof Britz – einer großen, gepflegten Parkanlage – lediglich ein Rittergut. Denn eine Herrscherfamilie hat hier nie gelebt.



„Ein Rittergut war im juristischen Sinne als Besitz definiert, mit dem Vorrechte des Eigentümers, insbesondere Steuerbefreiungen oder die Landtagsfähigkeit, verbunden waren. Der Ritter hatte somit automatisch ein politisches Mandat, das mit normalen Herrenhäusern nicht verbunden war. Der volkstümliche Name Schloss Britz hat sich dennoch bereits im 19. Jahrhundert eingebürgert“, stellt die Kulturstiftung Schloss Britz auf seiner Website klar.

Seit mehr als 30 Jahren schon wird im Schloss Britz gezeigt, wie man zur Gründerzeit so lebte. In fünf verschiedenen Räumen werden Original-Möbel einer großbürgerlichen Industriellen-Familie des späten 19. Jahrhunderts gezeigt: Tapeten, Deckenlüster, Gemälde, Teppiche, Kamine, schwere Holzmöbel – viele davon Unikate. Alles sehr edel und auf museale Weise gemütlich.



Schloss Britz, Alt-Britz 73, 12359 Berlin-Neukölln. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Noch ein Schloss, das streng genommen keines ist: Schloss Biesdorf Schöning/imago

Schloss Biesdorf

Und noch ein Schloss, das keines ist, aber trotzdem von allen so genannt wird: Das Schloss Biesdorf ist nämlich eigentlich eine spätklassizistische Villa – eine sehr große. 3300 Quadratmeter Platz hat das einstmalige Wohnhaus, in dem heute eine kommunale Galerie untergebracht ist.



Die Ausstellungen wechseln regelmäßig, es gibt auch Konzerte und Künstlergespräche. Eine kleine Dauerausstellung erzählt von der Geschichte des Schlosses. Am 16. Oktober beginnt die Sonderschau „Havanna Berlin Stories“, bei der es um die Geschichten von Menschen aus beiden Städten während des 20. und 21. Jahrhunderts geht. Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler sind sowohl in Havanna als auch in Berlin verankert, leben hier wie dort.



Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin-Biesdorf. Öffnungszeiten: montags, mittwochs, donnerstags sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 21 Uhr, dienstags geschlossen. Eintritt: frei.

Schön bewachsen: Schloss Glienicke und seine Parkanlage Jürgen Ritter/imago

Schloss Glienicke

Wie so ziemlich alle Schlossgärten ist auch das Areal rund ums Schloss Glienicke absolut traumhaft. Wobei die sanften Hügel mit efeubewachsenen Bäumen, der einladende Laubengang, die antiken Skulpturen, die Löwenfontäne sowie die Aussichtspavillons schon wirklich sehr besonders sind.



Es wirkt alles sehr italienisch, selbst das villenartige Schloss – ganz gemäß den Wünschen seines Erbauers, Prinz Carl von Preußen. Sowohl das Schloss als auch der Park gehören zum Unesco-Welterbe.



Bemerkenswert ist auch die Ausgestaltung der Wohnräume im Obergeschoss des Schlosses. Dort gibt es den roten Saal, den grünen Salon, ein türkises Schlafzimmer sowie eine blaue Bibliothek in satten Farben. Dazu goldgerahmte Gemälde, schwere Kronleuchter, edle Möbel und marmorne Kamine.



Wer sich für’s Gärtnern interessiert, wird im Westflügel sicher leuchtende Augen bekommen. Dort ist nämlich das einzige Hofgärtnermuseum Europas untergebracht, in dem 300 Jahre Gartenkunst vor- und ausgestellt werden.



Schloss Glienicke, Königstraße 36, 14109 Berlin-Wannsee. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr (April bis Oktober) bzw. ausschließlich am Wochenende von 10 bis 16 Uhr (November bis März); montags immer geschlossen. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familienticket 15 Euro.

Traumhafte Wasserlage: Schloss Köpenick an der Dahme imagebroker/imago

Schloss Köpenick

Falls Sie nach einem Grund gesucht haben, endlich mal (wieder) nach Köpenick zu fahren, hier ist er: Das wunderschöne Schloss Köpenick liegt auf der Schlossinsel inmitten der Dahme. Diese Aussicht, dieser Anblick, von nah wie von fern!



Der Barockbau in der Köpenicker Altstadt sei „das bedeutendste erhaltene Schloss aus der Regentschaft der Hohenzollern“, steht auf berlin.de, dem offiziellen Hauptstadtportal. Seit seiner Errichtung im 17. Jahrhundert ist das Schloss unverändert. „Im Innern beeindrucken kostbare Prunkstücke aus dem Schatz der Hohenzollern“, heißt es außerdem, darunter ein silbernes Tafelservice im Wappensaal.



Seit 1963 ist im Schloss Köpenick ein Kunstgewerbemuseum untergebracht. Gezeigt wird europäisches Kunsthandwerk aus vergangenen Zeiten: Ein reich verziertes Kabinettschränkchen aus dem Jahr 1705, eine Holztruhe aus dem 15. Jahrhundert, Ofenkacheln, Krüge, Leuchter, Plastiken.



Schloss Köpenick, Schlossinsel 1, 12557 Berlin-Köpenick. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen (April bis September) bzw. donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.