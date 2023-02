Sauna, Schwimmen, Wellness und Wohlfühlen: Übernachten in Brandenburger Thermen

Lust auf Erholung? Wir haben für Sie ein paar der schönsten Thermen in Brandenburg herausgesucht, in denen Sie übernachten können.

Solepool mit Seeblick: In der Fontane-Therme in Neuruppin kann man vor toller Kulisse relaxen.

Solepool mit Seeblick: In der Fontane-Therme in Neuruppin kann man vor toller Kulisse relaxen. Resort Mark Brandenburg

Nichts ist schöner, als nach einem Tag in der Therme in ein Hotelbett zu fallen – nicht raus in die Kälte, keine lange Autofahrt. Umso besser, wenn man für den Weg aufs Hotelzimmer sogar den Bademantel anbehalten kann und nur wenige Schritte gehen muss.

Das Rundum-Relax-Programm lohnt sich vor allem dann, wenn der Anreiseweg aus Berlin ein wenig länger ist. Falls Sie also mal ein Wochenende zum Ausspannen brauchen, an dem Sie nichts tun außer schwimmen, saunieren, sich verwöhnen lassen, hätten wir hier ein paar Ideen für Sie.

Ostprignitz-Ruppin: Fontane-Therme in Neuruppin

Egal, ob Sie im Fitnessstudio Sport treiben wollen, richtig gut essen, ob Sie lieber schwimmen oder mucksmäuschenstille Aufgüsse genießen – in der Fontane-Therme bekommen Sie alles und haben sozusagen die freie Auswahl. Ein beheizter Süßwasserpool, drei Solebecken, ein Gradierwerk, zwei Dampfbäder sowie verschiedene Saunen sorgen für maximale Entspannung.

Besonders beliebt ist die Seesauna, von der aus man über den Ruppiner See bis ans andere Ufer gucken kann. Und nach dem Schwitzen kann man direkt ins Wasser steigen, im Sommer sogar bis zu einer eigens installierten Plattform schwimmen. Ausruhen können Sie sich beispielsweise in der Bibliothek oder im Kaminzimmer. Aber auch der Weg zu den Zimmern ist nicht weit, er führt durch einen Gang direkt von der Therme ins Hotel.

130 Zimmer in acht verschiedenen Kategorien stehen Ihnen zur Verfügung. Ein Doppelzimmer gibt es ab 220 Euro pro Nacht; die Mindestübernachtungsdauer beträgt zwei Nächte. Das Frühstücksbüfett ist im Preis ebenso inbegriffen wie der Eintritt in die Therme, ebenso Saunatücher, Bademantel und Tragetasche. Ab 270 Euro bekommen Sie beim Doppelzimmer den Seeblick hinzu, ansonsten ist aber die Aussicht Richtung Altstadt auch sehr schön.

Resort Mark Brandenburg, An der Seepromenade 20, 16816 Neuruppin

Spree-Neiße: Spreewaldtherme in Burg

Zwischen Hotel und Therme liegt nur der Bademantelgang, Ihrer Entspannung steht hier also quasi nichts im Wege. Die Liste der Inklusivleistungen für Übernachtungsgäste ist lang und beginnt beim Frühstücksbüfett, geht weiter beim früheren Zugang zum Solebad und hört (nicht) auf bei Parkplätzen, einer Spa-Bag mit Bademantel, Latschen und Saunatüchern sowie einer täglichen Flasche Wasser auf dem Zimmer.

Die Übernachtungspreise beginnen bei 98 Euro pro Person im Doppelzimmer, für 32 Euro pro Person kann das Abendbüfett hinzugebucht werden. Es gibt diverse Angebote, mit denen man sparen kann, etwa die Möglichkeit, fünf Nächte bei Halbpension zu bleiben, aber nur vier zu bezahlen (pro Person ab 520 Euro). Und das wird gern genutzt: Aktuell gibt es bis in den Mai hinein nur noch Restplätze.

In der Therme selbst erwarten Sie sechs verschiedene Solebecken (18 bis 38 Grad), diverse Saunen sowie ein Sportstudio. Auch Aquagymnastik und Nordic Walking wird angeboten. Für Hotelgäste ist all das kostenfrei. Zusätzlich können Sie, wie in allen anderen Spa-Hotels auch, Wellnessbehandlungen buchen.

Spreewald Thermenhotel, Ringchaussee 152, 03096 Burg

Spree-Neiße: Zur Bleiche in Burg

Sehr edel, sehr schön und sehr gediegen ist es in der Bleiche – keine Frage. Natürlich hat so viel Vorzüglichkeit auch ihren Preis: Das Doppelzimmer kostet pro Person und Nacht ab 265 Euro, allerdings inklusive Verpflegung. Frühstück ab 7.30 Uhr und „wann immer Sie ausgeschlafen haben“, steht auf der Website. Außerdem gibt es zwischendurch Snacks und abends ein Menü.

Außerdem bekommen Sie für Ihr Geld einen XXL-Pool am Kamin, verschiedene Saunen und ein Dampfbad, einen großen beheizten Außenpool, ein Spa-Cinema (ja, ein Kino, ein ziemlich gemütliches noch dazu), Sportgeräte drinnen wie draußen, jede Menge gemütlicher Sofas und ganz, ganz viel Ruhe und Weitläufigkeit.

Bleiche Resort & Spa, Bleichestraße 16, 03096 Burg (Spreewald)

Oberspreewald-Lausitz: Spreewelten in Lübbenau

Zugegeben: Der Weg vom Zimmer über den Verbindungsgang zum Bade- und Saunabereich zieht sich etwas. Doch egal, wo man ankommt – im Zimmer oder im Erlebnisbereich –, es ist immer schön. In den Spreewelten leben nämlich Pinguine, denen man beim Schwimmen, Fressen und Zufriedensein zugucken kann, getrennt nur durch dicke Scheiben.

In Lübbenau kann man Pinguine erleben, auch auf den Hotelzimmern erinnert vieles an die Tiere. Spreewelten

In der Badelandschaft gibt es auch ein großes, 34 Grad warmes Solebecken, das umgeben ist von riesigen Farbfotoaufnahmen aus dem Spreewald, und es wird Vogelgezwitscher eingespielt – sehr urig. Von dort ist es nicht weit bis zur Saunalandschaft, wo Sie drinnen wie draußen verschiedene Themensaunen finden, ebenso ein Kältebecken.

Im Außenbereich wirkt die Anlage wie ein Spreewalddorf; die Saunen sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, beispielsweise die Gurkensauna (60 Grad), in der sich eine Schaukel für zwei befindet.

Die Zimmer sind modern und im besten Sinne funktional ausgestattet. So ist der Fernseher in den Apartments (ab 181 Euro) zwischen Doppelbett und Sofa installiert und drehbar: Entweder schwenkt man den Bildschirm zur Couch oder aber man kann vom Bett aus gucken. Alles sehr sauber, das Personal freundlich und zuvorkommend, und die Büfetts laden zum endlosen Schlemmen ein.

Spreewelten, Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau

Oder-Spree: Satama-Therme in Wendisch Rietz

Das Satama-Resort am Scharmützelsee hat neun verschiedene Saunen im Angebot, darunter die beeindruckend große Theater-Sauna, in der Show-Aufgüsse mit Sound und Lichteffekten stattfinden. Danach läuft man ein paar Meter und kann über eine Treppe in den See gehen, der herrlich erfrischend ist. Und die Aussicht ist wunderschön!

Der klare See und der große beheizte Süßwasser-Außenpool trösten dann vielleicht auch über die Tatsache hinweg, dass das Satama keine klassische Therme ist, denn Solewasser hat das Spa keines. Dafür aber große alte Bäume, eine Bibliothek, Hängematten, kuschlige Daybeds.

Ab dem 6. März wird das Banja-Haus abgetragen (letzter Aufguss: 5. März 2023) und durch ein neues ersetzt. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren, und die Neueröffnung ist für Mitte April geplant. Unterdessen bietet das Resort 15 Prozent Rabatt auf alle Satama-Tarife an.

Bei den Übernachtungszimmern können Sie wählen, ob Sie zum See oder zur Landseite hinausschauen wollen. Die insgesamt 35 Apartments (ein bis drei Zimmer) haben eine kleine Küche, man kann ein Frühstückskörbchen dazu buchen (13 Euro). Es gibt aber auch sieben Ferienhäuser, von denen alle eine eigene Sauna sowie drei davon eine Terrasse direkt am Wasser haben.

Der Eintritt in den Spa-Bereich ist in den Übernachtungspreisen immer inkludiert, gilt jedoch nicht am Abreisetag. Eine Kuschelsuite für zwei Personen an einem Mai-Wochenende kostet beispielsweise ab 416 Euro.

Satama Sauna-Resort & Spa, Strandstraße 12, 15864 Wendisch Rietz