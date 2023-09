Schulangst: Eine Expertin erklärt, wie Eltern ihrem Kind helfen können

Wenn das Kind Angst vor der Schule hat, sind Eltern meist hilflos. Dr. Ulrike Strohscheer aus Prenzlauer Berg kennt das. Sie ist selbst zweifache Mutter und arbeitet als psychologische Beraterin. Ihr Kernthema: Wie man mit Stress richtig umgeht und selbstbewusster wird. In ihrer Coaching-Praxis arbeitet sie auch mit Kindern, die Angst vor der Schule haben, und sie berät deren Eltern.



Viele Familien kennen es, wenn die Schule großen Raum im häuslichen Alltag einnimmt, etwa weil es auf dem Schulhof Streit mit anderen Kindern gab, der Lerndruck sehr hoch ist, die Hausaufgaben zu viel, Lehrerinnen und Lehrer zu streng. Doch was tun?

„Grundsätzlich müssen Kinder lernen, Ängste und angstauslösende Situationen zu bewältigen und Angst bis zu einem bestimmten Ausmaß als normalen Teil des Lebens zu tolerieren. Deshalb sollten Eltern einem ängstlichen Kind – bis auf Ausnahmefälle – keine Medikamente zur Beruhigung verabreichen; auch keine Mittel wie Baldriantropfen oder Globuli“, raten die Fachleute des Berufsverbands Neurologen und Psychiater auf der Website im Netz.

Woran erkennt man Schulangst?

Deren Angaben zufolge soll jedes fünfte Schulkind unter Schulangst leiden, Mädchen seien häufiger betroffen als Jungen. Man müsse jedoch zwischen Schulangst und Schulphobie unterscheiden, so Strohscheer. Letztere sei „die Trennungsangst von Bindungspersonen und etwas anderes als die Schulangst, bei der es sich um die Angst vor der Schule selbst und damit verwandte Themen dreht“.

Wie sich die Schulangst zeigt und worin sie konkret begründet ist, sei individuell verschieden, sagt die psychologische Beraterin: „Häufig liegen die Ursachen bei Mitschülern, den Lehrern oder am Leistungsdruck. Das Problem ist, dass Kinder sich dem ausgeliefert fühlen und manchmal gar nicht benennen können, wovor genau sie Angst haben.“

So kommt es häufig zu körperlichen Beschwerden, etwa Kopfweh, Bauchschmerzen, Übelkeit. Auch Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen, Schweißausbrüche, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit, Tagträumerei oder gar Einnässen können auftreten, wenn ein Kind unter Schulangst leidet. Das Symptomspektrum ist breit.

„Nicht selten müssen Kinder mit starken Beschwerden dann aus der Schule abgeholt werden“, weiß die Expertin. „Doch schon auf dem Heimweg geht es ihnen plötzlich wieder besser. Das liegt daran, dass sie aus der akuten Situation herausgeholt wurden. Aber das bedeutet nicht, dass das Kind nichts hatte. Im Gegenteil sogar: Es hatte tatsächlich Beschwerden, die jedoch recht bald nachlassen, sobald die überfordernde Situation und somit die akute Angst nicht mehr präsent ist.“

Insofern gilt: Nehmen Sie Ihr Kind ernst und schimpfen Sie nicht, weil es ihm so schnell wieder gut geht. Vielmehr sollten Sie das Ganze als Warnsignal verstehen und sich besonders viel Zeit für Ihr Kind nehmen, damit es vielleicht anfängt, über das eigentliche Problem zu reden.

„Sollte Ihr Kind von alleine berichten, was in der Schule nicht gut lief und worüber es sich geärgert hat, dürfen Sie das als positives Zeichen werten, dass Ihr Kind Ihnen vertraut“, so Strohscheer. Hören Sie gut zu und achten Sie darauf, welche Worte Ihr Kind wählt, welche Mimik und Gestik es hat. Im Zweifel gilt: in den Arm nehmen!

Wie sollte man sich verhalten, wenn das Kind Schulangst hat?

Viele Kinder wissen gar nicht so genau, was sie bedrückt oder ihnen zu schaffen macht. Sie können es vielfach nicht benennen. Umso wichtiger, dass man als Eltern immer wieder Gesprächsangebote in ruhiger, angenehmer Atmosphäre macht – beim Kuscheln nach dem Nachhausekommen, beim Abendessen, während eines Wochenendausflugs. Fragen Sie nach, wie der Tag war, zeigen Sie Interesse.

Das funktioniert besonders gut, indem man ganz gezielt fragt: Was habt ihr heute in Mathe gemacht? Und hat dir das Spaß gemacht? Mit wem hast du heute gespielt? Gab es Streit? Hat die Lehrerin etwas zu deinen Hausaufgaben gesagt? „Hören Sie gut zu“, empfiehlt Strohscheer. „Und wenn Sie merken, dass es ein Problem gibt, fragen Sie ruhig nach, wie Ihr Kind sich fühlt.“ Falls es das nicht benennen kann, ordnen Sie die Emotionen ein: Bist du wütend? Bist du traurig? Und dann sagen Sie, dass Sie all das verstehen können. Damit ist Ihrem Kind fürs Erste schon einmal geholfen.



Wichtig: „Bieten Sie nicht gleich während des Gesprächs einen Lösungsvorschlag an, sondern warten Sie bis zum Ende und fragen Sie dann Ihr Kind, ob es möchte, dass Sie eingreifen beziehungsweise einen Ratschlag erteilen“, rät die gebürtige Frohnauerin.

Überlegen Sie auch einmal, ob es möglich sein könnte, dass die Schulangst Ihres Kindes hausgemacht ist. Haben Sie sehr hohe Erwartungen an Ihr Kind? Artikulieren Sie diese? Sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich nicht so anstellen soll und mal zusammenreißen muss? Möglicherweise ist das eine Überforderung, die bei Ihrem Kind zu Angst führt.



Oder sind Sie selbst ängstlich? Sorgen Sie sich sehr um Ihr Kind? Auch das kann sich übertragen, weshalb Ihr Kind unter Stress geraten könnte. „Das kann sich durchaus gegenseitig hochschaukeln“, warnt die Expertin.

Seien Sie ebenso wachsam, wenn Ihr Kind sich weigert, Hausaufgaben zu machen oder für die Schule zu lernen. Dahinter könnte eine Versagensangst stehen. Die Grundgedanken Ihres Kindes drehen sich dann häufig darum, dass es ja nichts bringt zu lernen, weil es eh nichts wird. Da sollten Sie Ihrem Kind Hilfe anbieten, zum Beispiel gemeinsam mit ihm lernen und es für Fortschritte loben.

„Das Signal sollte immer sein: Ich bin für dich da, du kannst dich auf mich verlassen“, sagt Strohscheer. „Für uns Erwachsene wirken die Probleme der Kinder manchmal etwas banal, vielleicht müssen wir sogar schmunzeln, aber für Ihr Kind kann sich das tatsächlich sehr bedrohlich und ernst anfühlen, weshalb es umso wichtiger ist, dass es sich durch Sie verstanden fühlt und nicht herabgesetzt, indem Sie sagen, es sei nur halb so schlimm. Denn dann zweifelt es an seiner eigenen Wahrnehmung, an seinen Gefühlen.“

Im Gespräch mit Ihrem Kind können Sie Ihr Verständnis signalisieren, indem Sie die Beschreibungen Ihres Kindes mit seinen Worten zusammenfassen, etwa so: Ich verstehe. Du bist also sauer, weil die anderen schon wieder ohne dich gespielt haben. In solchen Situationen sollten Sie Ihr Handy weglegen und möglichst auf lautlos stellen. Sinnvoll ist es auch, mit dem Kind auf Augenhöhe zu gehen, vielleicht sogar seine Hand zu halten.

Darf ich mein Kind zu Hause lassen, wenn es Angst vor der Schule hat?

Grundsätzlich gilt in Deutschland die Schulpflicht. Das ist gesetzlich geregelt, in Berlin in Paragraf 42 des Schulgesetzes. Das Kind darf dem Unterricht nur fernbleiben, wenn es triftige, zuvor genehmigte Gründe gibt, wie etwa eine Kur, oder aber wenn es krank ist. Gegebenenfalls muss das über ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Vom Zuhauselassen bei Schulangst rät die gelernte Juristin Ulrike Strohscheer jedoch aus anderen Gründen ab: „So verständlich es ist, sein Kind vor den angstmachenden Situationen schützen zu wollen, so sehr wird die Problematik dadurch doch verschärft. Denn mit jedem Tag, den das Kind zu Hause bleibt, erhöht sich die Hemmschwelle, wieder zurück in die Schule zu gehen. Damit tut man dem Kind keinen Gefallen.“

Ein Kind müsse lernen, dass es „nichts hilft, den Kopf in den Sand zu stecken“, wie die Expertin sagt. „Wenn es merkt, dass es Probleme ansprechen und aus eigener Kraft beziehungsweise mit eigener Mithilfe lösen kann, lernt das Kind, dass es eben nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern etwas dagegen unternehmen kann.“ Und auch die Neurologen und Psychiater im Netz finden: „Schulangst ist eine Angststörung, die im schulischen Kontext entsteht und dort auch wieder abgebaut werden muss.“

Deshalb: Reden Sie mit Lehrkräften oder Hortangestellten über die Situation, idealerweise mit dem Einverständnis Ihres Kindes. „Beziehen Sie Vertrauenspersonen frühzeitig ein und sprechen die Schulangst Ihres Kindes offen an, damit Sie gemeinsam über eine Lösung nachdenken können“, sagt Strohscheer.

Sollte Ihr Kind jedoch tatsächlich Leistungsprobleme haben, rät der Berufsverband der Neurologen und Psychiater zu einer „Leistungs- und Intelligenzdiagnostik“ und erklärt: „Eine solche Untersuchung kann beim Kinder- und Jugendpsychiater oder Schulpsychologen erfolgen, der auch die Lerntechniken des Schülers überprüfen und geeignete Lehrpläne erstellen kann.“

Und weiter: „Bei Leistungsüberforderung in der Grundschule sollten gezielte Fördermaßnahmen (Förderunterricht, Nachhilfe) eingesetzt werden, wobei notfalls auch sonderpädagogische Förderung in Betracht zu ziehen ist. Wenn nach einem Schulwechsel oder Übergang in eine weiterführende Schule die Leistungsanforderungen nicht dem Leistungsniveau des Schülers entsprechen, muss ein erneuter Schul- oder Klassenwechsel angedacht werden. Kein Schüler sollte unter Druck in einer unangemessenen Leistungsgruppe verbleiben müssen.“

Tipp gegen Schulangst: Klopfakupressur

Die Schulangst zu besiegen, ist kein leichter und manchmal auch ein langwieriger Prozess, der vor allem viel Empathie erfordert. „Aber es gibt auch eine quasi handfeste Möglichkeit, sich und somit die Situation zu entspannen, und zwar die Klopfakupressur“, sagt Strohscheer und fügt schnell hinzu: „Ich weiß, dass es ein bisschen verrückt klingt, und ich konnte auch nicht glauben, dass das funktionieren soll, als ich das erste Mal davon gehört habe.“

Aber: „Studien belegen, dass durch die Anwendung von Klopfakupressur unter anderem die Aktivität im Angstzentrum des Gehirns beeinflusst werden kann. Der Effekt des Klopfens lässt sich bildlich darstellen und ist messbar“, sagt die psychologische Beraterin. „Und er ist spürbar, wie ich aus eigener Erfahrung weiß und wie es Klienten mir in meiner Coaching-Praxis immer wieder bestätigen.“

Bevor Sie mit dem Klopfen beginnen, sollten Sie sich von Ihrem Kind mit den Händen zeigen lassen, wie groß seine Angst ist. Je weiter die Hände auseinander sind, desto größer ist die Angst; je näher sie zusammenrücken, desto kleiner wird sie. Damit können Sie überprüfen, ob sich etwas verändert. „Bei vielen Kindern kann man beobachten, dass die Hände näher zusammenrücken, die Angst also kleiner wird“, sagt die Fachfrau.

Die Klopfakupressur geht so: Zuerst beklopft Ihr Kind seine Handkante. Wenn es möchte, können Sie das Klopfen beim Kind übernehmen. Einen besonderen Effekt hat es jedoch, wenn Eltern und Kinder gemeinsam klopfen – jeder bei sich selbst. Dabei sagen Sie dreimal einen sogenannten Einstimmungssatz: „Auch wenn du solche Angst hast, bist du ein tolles Kind und ich habe dich lieb.“

Wenn das Kind selbst klopft, wiederholt es den Satz dabei in der Ich-Form und sagt, dass es von Ihnen lieb gehabt wird. Hierbei geht es zunächst um die Akzeptanz der eigenen Gefühle.



Danach fangen Sie an, die Akupressurpunkte (siehe Foto unten), die auch aus der Akupunktur bekannt sind, von oben nach unten abzuklopfen – oder das Ihr Kind machen zu lassen – und reden dabei über die Schulangst. Jeder Punkt wird etwa zehnmal geklopft. „Sie können auch in anderer Reihenfolge klopfen“, sagt Strohscheer. „Falsch machen kann man nichts. Und es kann auch keine negativen Effekte haben. Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht.“

Das Foto zeigt die wesentlichen Klopfakupressurpunkte. Begonnen wird oben auf dem Kopf, der letzte Punkt ist am Schlüsselbein (beides nicht im Bild). Dr. Ulrike Strohscheer

Falls Ihr Kind nicht sagen kann, was ihm Angst macht, fragen Sie: Wie sieht die Angst aus? Welche Farbe hat sie, welche Form? Ist sie weich oder hart? „Und wenn Ihr Kind dann sagt, die Angst sei schwarz und eckig, klopfen Sie die Punkte mit eben jenen Worten ab und wiederholen bei jedem Punkt die Formulierung ‚diese schwarze eckige Angst‘“, erklärt die Expertin.

Sie können die Übung bei Bedarf machen, aber auch regelmäßig, sogar täglich. Je nachdem, wie sehr es Ihrem Kind gefällt und hilft. „Jeden Abend beim Zubettgehen über den Tag zu sprechen und dabei die Punkte zu klopfen – in diesem Fall kann auf den Einstimmungssatz verzichtet werden –, ist zum Beispiel ein schönes Ritual, das sich dazu eignet, die Erlebnisse zu verarbeiten und besser einzuschlafen“, sagt Ulrike Strohscheer. „Und wenn das Kind lernt, wie es alleine klopfen kann, bekommt es ein wertvolles Werkzeug an die Hand, mit dem es sich jederzeit selbst helfen kann.“