Schwimmen wie eine Meerjungfrau: Was erwartet mich beim Nixenkurs?

Schwerelos und elegant durchs Wasser gleiten, ohne hektisches Beinestrampeln und Armekreisen – stattdessen mit einer großen Flosse, so wie eine Meerjungfrau. Das ist der Traum vieler Mädchen und auch von erwachsenen Frauen, die mit der Geschichte von Arielle groß geworden sind.

Was früher tatsächlich nur ein frommer Wunsch war, ist heute kein Problem mehr, denn mittlerweile werden deutschlandweit sogenannte Nixenkurse angeboten. Meerjungfrauenschwimmen also, wobei auch Meermänner immer herzlich willkommen sind. Es zeigt sich aber: Die absolute Mehrheit bei derartigen Kursen ist weiblich. Und im Grundschulalter.

Für Mermaiding-Kurse in Berlin und Brandenburg gibt es einige wenige Anbieterinnen, darunter die Mermaid Kat Academy, die im August 2012 von Katrin Gray gegründet wurde – als weltweit erste Meerjungfrauen-Schwimmschule. Heute beschäftigt die Profi-Schwimmerin insgesamt 20 Trainerinnen in sieben Bundesländern.

„Ich wollte als Kind selbst so gern eine echte Meerjungfrau sein“, erzählt Katrin Gray. „Später, als Erwachsene, habe ich als Tauchlehrerin in Thailand gearbeitet und mir dann eine eigene Flosse gebastelt. Es zeigte sich, dass auch andere Menschen Interesse daran hatten und so entwickelte sich die Idee mit den Nixenkursen, die bis heute wahnsinnig beliebt sind.“

Wo kann man Meerjungfrauenschwimmen buchen?

Die Kurse der Mermaid Kat Academy finden derzeit in Brandenburg an der Havel sowie in Potsdam und in Kleinmachnow statt. „Wir suchen aber auch Standorte in Berlin, was leider nicht so ganz einfach ist“, sagt Chefin Gray. (Wer Tipps hat, darf sich gerne melden!)

Zudem bietet die Köpenickerin Sandra Völzer mit ihrer Schwimmschule Loreley-Kurse in Templin (Uckermark), Fürstenwalde (LOS), Werder/Havel und auf der Fischerinsel in Mitte an. Am Ende der Kurse verteilt die Schwimmlehrerin Zertifikate an die frisch ausgebildeten Meerjungfrauen, die ebenso stolz wie glücklich sind.

Die Kurse beider Anbieterinnen kosten jeweils 45 Euro (zuzüglich Schwimmbadeintritt). Man kann für fünf Euro eine Flosse mieten, sofern man keine eigene hat. Ein Kurs dauert etwa 90 Minuten, wovon die erste halbe Stunde außerhalb des Beckens stattfindet. Kinder sollten sieben bis acht Jahre alt sein und das Bronze-Abzeichen haben beziehungsweise 200 Meter in maximal 15 Minuten schwimmen und zwei Meter tief tauchen können.

Ein weiterer Anbieter ist die Lichtenberger Tauschule Big Blue, der Nixenkurse in Berlin und im Ruhlesee in Barnim anbietet. Hier sollten Kinder mindestens sechs Jahre alt sein und das Seepferdchen haben. Die Kurse kosten 49 Euro, eine Monoflosse zum Leihen ebenfalls fünf Euro.

Darüber hinaus kann man im Tropical Islands eine Meerjungfrauenflosse leihen und eine halbe Stunde schwimmen üben (10 Euro, zuzüglich Eintritt). Wann die Kurse angeboten werden, variiert von Tag zu Tag und kann nur vor Ort – an der Mittelinsel in der sogenannten Südsee – erfragt werden.

Wirklich geeignet ist das aber eigentlich nur für Kinder, die bereits erste Erfahrungen mit dem Nixenschwimmen gemacht haben. Spaß hat man zwar auch ohne Vorkenntnisse, aber richtige Erfolge stellen sich eben nur ein, wenn man es einmal richtig gezeigt bekommen hat und trainieren konnte. (Übrigens: Falls Sie Lust auf einen anderen coolen Wassersport haben, hätten wir hier ein paar Ideen für Sie.)

Wie läuft das Meerjungfrauenschwimmen ab?

Bei einem 90-minütigen Kurs wird zunächst besprochen, worauf man achten muss. Und dann geht es mit den ersten Übungen im Wasser los. Reihum wird über zunächst kurze Distanzen das Schwimmen und Tauchen mit der Monoflosse geübt. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn man das klassische Brustschwimmen gewohnt ist.

Durch den Meerjungfrauenschwanz stecken die Beine in einem Schlauch, was die gewohnten froschartigen Schwimmbewegungen fast unmöglich macht – und im Übrigen auch albern aussieht. Man müsse den Körper wellenartig bewegen, Becken, Beine und Füße auf und ab bewegen, sagt die Schwimmlehrerin.

Danach wird gezeigt, wie man die Arme dazu nimmt. Idealerweise kann man den Oberkörper in die Wellenbewegung integrieren. Das gelingt der einen besser, der anderen schlechter. Deshalb ist es auch okay, wenn man die Arme einfach entlang des Oberkörpers hält und durchs Wasser gleitet, sich mit Bein- und Fußantrieb fortbewegt.

Das Schwimmen mit einer Monoflosse ist erstaunlich schnell. Kein Vergleich zum Brustschwimmen. Der größte Unterschied: Man ist, wenig verwunderlich, unter Wasser und muss die Luft anhalten. Und davon hängt es letzten Endes auch ab, welche Strecke man zurücklegen kann.

Eine Taucherbrille ist also ein absolutes Muss! Bei langen Haaren ist zudem eine Badekappe empfehlenswert, weil die Haare trotz Zopf beim Tauchen schnell verfilzen können. Sollten Sie Probleme mit dem Luftanhalten beziehungsweise Wasser in der Nase haben, bringen Sie sich einfach Nasenklemmen mit.

Auch das Thema Auftrieb ist wichtig und für die Kinder eine spannende Physik-Lektion: Wer nämlich vor dem Abtauchen tief Luft holt, kann aufgrund dessen nicht wirklich tief tauchen. Lässt man jedoch beim Tauchen die Luft heraus, sinkt man automatisch tiefer. Das sieht auch gleich viel eleganter aus, als wenn man sich knapp unter der Wasseroberfläche abstrampelt.

Kann ich beim Meerjungfrauenschwimmen Fotos machen?

Unterwasserfotos oder Schnappschüsse von begleitenden Erwachsenen von Land aus sind in der Regel kein Problem, sollten aber vorher mit der Kursleitung und den anderen Teilnehmerinnen abgesprochen werden. Wer Wert auf professionelle Erinnerungsfotos legt, sollte einen entsprechenden Kurs buchen. Je nach Anbieterin ist das mit extra Kosten verbunden.

Was im Übrigen auch möglich ist: Man kann eine Meerjungfrauen-Geburtstagsparty feiern, teilweise sogar im eigenen Pool oder im See in der Nähe. Die Preise variieren – unter anderem je nach Teilnehmerinnenzahl – und müssen individuell erfragt werden.