Shoppen, Tanzen, Eisbaden: Neun Tipps für das Weihnachtswochenende in Berlin

Die Stadt leert sich langsam, selbst auf der Auguststraße und im Schillerkiez gibt es plötzlich freie Parkplätze. Weihnachten fällt in diesem Jahr auf ein Wochenende: Zwischen Freitag und Montag werden Familien einander besuchen. Wir haben die wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt und natürlich beantwortet.

Ist der Zoo und Tierpark geöffnet?

Zum Heiligabend soll der Zoo dank einer Ausnahmeregelung wieder öffnen dürfen. Nachdem im November ein Vogel im Zoo positiv auf das H5N1-Virus getestet wurde, darf jetzt der Zoo Berlin am 24. Dezember wieder öffnen. Beim Betreten und Verlassen des Zoogeländes müssen Gäste über die am Eingang aufgestellten Matten mit Desinfektionsflüssigkeit gehen. Im Zoo dürfen keine Vögel berührt werden. Gäste sollten tote Wildvogel sofort melden und Abstand halten. Auch der Tierpark Berlin in Friedrichsfelde ist geöffnet. Für manche Familien ist der Spaziergang eine Weihnachtstradition.

Zoo, Tierpark und Aquarium: ab 9 Uhr. Der Zoo schließt um 16.30 Uhr, das Aquarium um 18 Uhr, im Tierpark beginnt um 17 Uhr die Veranstaltung „Weihnachten im Tierpark“ (bis 22 Uhr). Am 24.12. sind die drei Institutionen bis 14 Uhr geöffnet.

Sind die Museen geöffnet?

An den Feiertagen (1. und 2. Weihnachtsfeiertag wie auch an Neujahr), sind die Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin – also die Häuser auf der Museumsinsel, die Friedrichswerdersche Kirche, das Museum Europäischer Kulturen, etc. – in der Regel wie an Sonntagen geöffnet, also von 10 bis 18 Uhr. Heiligabend ist geschlossen. Das Musikinstrumentenmuseum bleibt am 1. Weihnachtsfeiertag und Neujahr zu. Am Silvestertag haben die James-Simon-Galerie, Pergamonmuseum, das Panorama und Neues Museum von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Alle anderen Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin bleiben an diesem Tag geschlossen.

Das Humboldt-Forum bleibt Heiligabend geschlossen und öffnet am 25. und 26. Dezember zwischen 12 und 18 Uhr. Silvester ist geschlossen, Neujahr ist das Haus von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Als besonderes Highlight zur Weihnachtszeit empfiehlt sich das Knoblauchhaus im Nikolaiviertel. Hier gibt es Weihnachten wie im Biedermeier. Heiligabend ist geschlossen, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Deutsche Technikmuseum bleibt Heiligabend wie an beiden Feiertagen und Silvester zu. Neujahr geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Welche Geschäfte sind an den Feiertagen geöffnet?

Am Heiligabend sind viele Supermärkte bis Mittags geöffnet, meist bis 13 oder 14 Uhr. Wer danach noch Lebensmittel braucht, sollte sich in den Bahnhöfen umschauen. Einige Bahnhofs-Supermärkte haben bis 20 Uhr oder länger geöffnet. Am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag gibt es Einkaufsmöglichkeiten an folgenden U-Bahnstationen in Berlin: Südkreuz, Alexanderplatz, Hauptbahnhof, Friedrichsstraße, Ostbahnhof, Lichtenberg und Bahnhof Zoo.

Kann ich noch einen Weihnachtsbaum kaufen?

An Heiligabend haben die meisten Weihnachtsbaum-Verkaufsstellen noch bis 14 Uhr geöffnet, so wie der Weihnachtsurwald in Friedrichshain (Modersohnstraße 35-45), oder der Verkauf im Pflanzencenter Guschke in Zehlendorf (Hohentwielsteig 30 Ecke Potsdamer Chaussee) oder auf dem Parkplatz vom Sommerbad am Insulaner in Steglitz (Munsterdamm 80).

Wo kann ich Weihnachten tanzen gehen?

Offenbar gibt es die Formulierung „noch mal alle Kugeln im Schrank sortieren“ für „ausgehen“. Und wer das Weihnachten will, dem sei die Webseite ResidentAdvisor empfohlen. Dort wird unter anderem für den 24. Dezember die Party KnusperHouse im Ritter Butzke vorgestellt, im Nachtvogel feiern die „Highligen Drei Könige“ und Bescherung ist ebenfalls im Tresor und im About Blank. Wer es wilder mag, feiert „XXX-Mas“ im Insomnia.

Für den Sonntagabend (25. Dezember) werden dort „Sound of Hell“ im Club Ost und das „Finest X-Mas“ im Berghain und das „Somnambul“ im KitKat empfohlen. Für Montagnacht (26. Dezember) ist sogar ein Open-Air angekündigt: Mit einem „Aelusium Wintermarkt“ im Aeve wird der Ausklang von Weihnachten gefeiert. Außerdem gibt es noch den„ Electric Monday“ im Kit-Kat-Klub und den „X-Mas-Rave“ im Re:Mise.

Welche Apotheke hat über die Feiertage Dienst?

Über den Apothekenfinder der Apotheken-Umschau kann man schnell eine offene Apotheke finden, auch an den Feiertagen. Unter den Apotheken, die über die Feiertage Dienst haben, sind die Alte Roland-Apotheke (Wedding), Apotheke am Koppenplatz (Mitte), Apotheke Q 205 (Mitte), Friedrichstadt-Apotheke (Mitte), Kolonie-Apotheke (Wedding), Prenzlauer Apotheke (Prenzlauer Berg), Apotheke am Strausberger Platz (Friedrichshain), Paul-Linke-Apotheke (Kreuzberg), Berg-Apotheke (Kreuzberg).

Was ist bei einem Notfall an Weihnachten?

Über die Feiertage haben in Berlin folgende Notaufnahmen Dienst: Vivantes-Klinikum Neukölln, Charité am Campus Benjamin Franklin (Steglitz), DRK-Kliniken Westend, Jüdisches Krankenhaus Berlin (Mitte), Vivantes-Klinikum Friedrichshain, Unfallkrankenhaus Berlin (Mitte).

Für Kinder sind folgende Notaufnahmen anzusteuern: Charité-Campus Virchow-Klinikum Haus 8 (Wedding), Sana-Klinikum Lichtenberg Haus B, EG, Räume B012/013, St. Joseph-Krankenhaus Tempelhof, DRK-Kliniken Westend, Vivantes-Klinikum Neukölln Mutter-Kind-Zentrum.

Welche Weihnachtsmärkte haben noch geöffnet?

Eigentlich müssten Weihnachtsmärkte Adventsmärkte heißen, denn Weihnachten selbst sind die wenigsten noch geöffnet. Laut der Webseite Weihnachten in Berlin haben die meisten Weihnachtsmärkte am 24. Dezember nicht mehr geöffnet. Nur noch der Zehlendorfer Weihnachtsmarkt, die Winterwelt am Potsdamer Platz sowie die Märkte am Alexanderplatz, am Breitscheidplatz und am Tempelhofer Hafen sind noch in Betrieb. Wer auch zwischen den Jahren noch Glühwein trinken möchte, sollte zum Potsdamer Platz, zum Roten Rathaus und zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.

Was ist, wenn ich mich mit der Familie zerstreite?

Wer den Kopf einmal durchpusten will, dem sei ein Lauf empfohlen. Auch dieses Jahr findet wieder ein Christmas-Run in Berlin statt. Von Anfänger-Distanzen von 2,5 Kilometern bis Marathon (42 Kilometer) ist alles dabei. Mehr Infos unter lauf-weiter.de. Wer eine Abkühlung braucht, dem empfiehlt sich das klassische Weihnachtsschwimmen im eiskalten Wasser. Es findet jedes Jahr am 25. Dezember im Freibad Orankesee statt, ab 10 Uhr. Mitzubringen ist nicht nur eine Badehose, sondern auch eine Verkleidung als Weihnachtsmann. Organisiert wird das Ganze von den Berliner Seehunden.