Die Angebotsmieten für Bestandswohnungen in Berlin sind im ersten Quartal dieses Jahres um vier Prozent gestiegen – von 9,47 Euro auf 9,81 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kalt. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Mietkompass des Onlineportals Immowelt hervor. Die Mietentwicklung entspricht laut Immowelt dem stärksten Anstieg in Berlin seit 2018. Eingeflossen in die Untersuchung sind Angebotsmieten für freie Wohnungen mit 80 Quadratmetern Wohnfläche. Zu welchen Preisen die Wohnungen am Ende tatsächlich vermietet wurden, geht aus der Studie nicht hervor. Unter Bestandswohnungen versteht Immowelt Unterkünfte, die älter als vier Jahre sind. Alle anderen Wohnungen gelten bei dem Portal als Neubauten.

Neben Berlin gibt es laut Immowelt auch in Düsseldorf und Köln einen Preisanstieg von vier Prozent. Düsseldorf weist einen Quadratmeterpreis von 11,34 Euro auf und Köln einen Preis von 11,25 Euro. Auch in Frankfurt am Main steigen die Mietpreise. Nach einem Plus von drei Prozent beläuft sich der Quadratmeterpreis dort auf 12,36 Euro, was die Bankenmetropole weiterhin zur zweitteuersten Großstadt Deutschlands macht.

Auch die Mietpreise in Hamburg erhöhen sich. Das zweite Quartal in Folge steigen dort die Preise um zwei Prozent. Somit scheint sich die Entwicklung in diesem Quartal fortzusetzen. Die drittteuerste Stadt Deutschlands verzeichnet aktuell einen Quadratmeterpreis für Bestandswohnungen von 11,39 Euro. Zum Vergleich: Vor drei Monaten lag die Angebotsmiete noch bei 11,11 Euro pro Quadratmeter.

München rangiert in der Preisskala ganz oben

Ganz oben in der Preisskala rangiert weiterhin München. In der bayerischen Landeshauptstadt ist es jedoch laut Immowelt „zu einer Preiskorrektur“ gekommen: Nach einem starken Anstieg der Angebotsmieten um drei Prozent Ende 2021 gibt es in München im ersten Quartal 2022 einen leichten Rückgang um ein Prozent. Die Angebotsmiete in München beträgt aktuell 16,88 Euro je Quadratmeter.

Ein ähnliches Bild zeigt sich laut Immowelt in Stuttgart. Dort setzt sich der Trend aus dem Vorjahr fort. 2021 seien die Mietpreise mit Ausnahme des vierten Quartals jeweils um ein Prozent gesunken. Im ersten Quartal dieses Jahres falle der Rückgang mit minus drei Prozent sogar noch stärker aus. Der Quadratmeterpreis sinke auf 11,03 Euro, wodurch die Landeshauptstadt Baden-Württembergs auf der Preisskala hinter Düsseldorf und Köln rutscht.

In den preiswerteren Großstädten gibt es hingegen keine starken Abweichungen im Vergleich zum Vorquartal. In Bremen bleiben die Angebotsmieten stabil bei 8,26 Euro pro Quadratmeter. Dortmund bleibt die günstigste deutsche Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern. Nach einem leichten Anstieg um ein Prozent liegt die Angebotsmiete im vergangenen Quartal bei 6,75 Euro pro Quadratmeter.

Auch Dresden und Leipzig sind nur geringfügig teurer geworden. In Dresden gibt es seit Ende 2018 keine signifikanten Steigerungen. Der Quadratmeterpreis liegt momentan bei 6,84 Euro, in Leipzig bei 6,89 Euro.