Berlin - Wer eine neue Wohnung sucht, hat in Städten wie Berlin oft keine Wahl als den oftmals sehr hohen Mietforderungen der Vermieter zuzustimmen. Sonst bekommt ein anderer Bewerber den Zuschlag. Nicht immer sind die Forderungen der Vermieter jedoch berechtigt. So schreibt die Mietpreisbremse vor, dass Vermieter bestimmte Grenzen nicht überschreiten dürfen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Mietpreisbremse. Die Angaben basieren auf Informationen des Berliner Mietervereins, der Mietfibel der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie der Gesetzesbegründung für die Mietpreisbremse.

Was regelt die Mietpreisbremse?

Die Mietpreisbremse sieht vor, dass Vermieter bei der Wiedervermietung einer Wohnung die ortsübliche Miete um maximal zehn Prozent überschreiten dürfen. Liegt die ortsübliche Miete beispielsweise bei zehn Euro je Quadratmeter Wohnfläche, darf der Vermieter höchstens 11 Euro je Quadratmeter verlangen. Eine 100 Quadratmeter große Wohnung, deren ortsübliche Miete bei 1000 Euro liegt, darf also höchstens für 1100 Euro vermietet werden. Voraussetzung ist, dass keine Ausnahmen greifen.

Wie lässt sich die ortsübliche Miete feststellen?

In Berlin gibt der Mietspiegel Auskunft über die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete. In der Mietspiegeltabelle finden sich für Wohnungen je nach Baualter, Lage, Ausstattung und Größe die Mittelwerte sowie Oberwerte und untere Werte. Je nachdem wie gut oder schlecht eine Wohnung ausgestattet ist, ist sie entweder im oberen oder im unteren Bereich einzuordnen. Der Wert für jede Wohnung kann mit Hilfe des Mietspiegelrechners auf der Homepage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung errechnet werden

Welche Ausnahmen von der Mietpreisbremse gibt es?

Ausgenommen von der Mietpreisbremse sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden. Außerdem gilt die Preisbremse nicht für Wohnungen, die erstmals nach einer umfassenden Modernisierung vermietet werden. Hierunter fallen Wohnungen, in denen die Modernisierungsinvestitionen mehr als ein Drittel des notwendigen Aufwandes für eine vergleichbare Neubauwohnung betragen. Ferner gilt, dass der Vermieter eine bisher verlangte Miete weiter fordern kann, auch wenn diese eigentlich schon über der zulässigen Grenze lag.

Hat der Vermieter beispielsweise bisher eine Miete von zwölf Euro je Quadratmeter verlangt, obwohl die Vergleichsmiete bei zehn Euro lag, muss die Miete in dem neuen Vertrag nicht auf elf Euro abgesenkt werden. Sie darf aber auch nicht weiter erhöht werden. Wichtig: Mieterhöhungen, die mit dem vorherigen Mieter innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung des Mietverhältnisses vereinbart wurden, zählen nicht mit. So sollen Mauscheleien und Umgehungen zu Lasten des neuen Mieters verhindert werden.

Dürfen Modernisierungskosten bei der Wiedervermietung umgelegt werden?

Ja. Hat der Vermieter die Wohnung während des vorherigen Mietverhältnisses innerhalb der letzten drei Jahre modernisiert, die mögliche Mieterhöhung aber nicht geltend gemacht, kann er dies beim Abschluss eines neuen Vertrages nachholen. Das gleiche gilt für den Fall, dass der Vermieter die Wohnung zwischen der Beendigung des bisherigen und dem Abschluss des neuen Mietverhältnisses modernisiert hat. Der Vermieter darf in diesen Fällen die ortsübliche Vergleichsmiete für die nicht modernisierte Wohnung plus zehn Prozent fordern und dann noch die modernisierungsbedingte Mieterhöhung verlangen, wie sie auch in einem laufenden Mietverhältnis gezahlt werden müsste. Seit 1. Januar 2019 beläuft sich die Modernisierungsumlage auf acht Prozent (vorher 11 Prozent).

Was ist bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse zu tun?

Mieter müssen den Verstoß beim Vermieter „rügen“, also geltend machen. Der Zeitpunkt, wann der Verstoß gegen die Preisbremse geltend gemacht wird, kann dabei bares Geld bedeuten. Wer vor dem 1. April 2020 einen Mietvertrag unterzeichnet hat, für den wird eine überhöhte Miete nach der Mietpreisbremse erst von dem Zeitpunkt an abgesenkt, zu dem der Mieter die überhöhte Miete gerügt hat. Anders sieht es für Mietverhältnisse aus, die ab 1. April 2020 vereinbart wurden. Für sie kann die zu viel gezahlte Miete für die Zeit seit dem Vertragsbeginn zurückgefordert werden – bis zu 30 Monate lang. Aber nur so lange, wie das Vertragsverhältnis dauert. Nicht zu empfehlen ist, den Vermieter vor Vertragsunterzeichnung auf einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse aufmerksam zu machen. Wohnungssuchende laufen damit Gefahr, die Chance auf die Wohnung zu verspielen.

Welche Auskünfte muss der Vermieter erteilen?

Der Vermieter ist verpflichtet, auf Verlangen des Mieters Auskünfte über all diejenigen Tatsachen zu erteilen, die für die Prüfung der zulässigen Miethöhe benötigt werden, dem Mieter aber nicht zugänglich sind. Gemeint sind Auskünfte zur Baualtersklasse des Hauses, zur Miethöhe im vorherigen Mietverhältnis, zu durchgeführten Modernisierungsarbeiten oder zur Frage, ob es sich um einen Neubau handelt oder ob die Wohnung umfassend modernisiert wurde.