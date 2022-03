Berlin - Die Preise für neu errichtetes Wohneigentum in Berlin sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen, doch sind auch innerhalb der Stadtgrenzen noch immer vergleichsweise günstige Angebote zu finden. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Preisanalyse des Immobilienportals Immoscout24 hervor. Im Berliner Umland werden demnach zwar nach wie vor preiswertere Alternativen angeboten, doch ziehen die Preise dort stärker an als in der Bundeshauptstadt.

Eingeflossen in die Untersuchung sind Angebotspreise für Wohneigentum, die bei Immoscout24 veröffentlicht wurden. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen beziehen sich dabei auf eine 80 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung, die durchschnittlichen Hauspreise auf ein Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche auf einem Grundstück mit 600 Quadratmetern. Für beide Kategorien wird eine „gepflegte Ausstattungsqualität“ zugrunde gelegt. Als Neubau gelten dabei Wohnungen und Häuser, die in den vergangenen zwei Kalenderjahren errichtet wurden. Wichtig: Angebotspreise sind nicht gleichzusetzen mit Kaufpreisen. Zu welchem Preis die Immobilien am Ende den Besitzer wechselten, geht aus den Daten nicht hervor. Verglichen wurden jeweils die Angebotspreise aus dem vierten Quartal 2020 und 2021.

Wer eine Eigentumswohnung in Berlin kaufen wollte, sollte dafür im vergangenen Jahr für die Referenzwohnung mit drei Zimmern im Schnitt rund 439.000 Euro bezahlen – knapp zwölf Prozent mehr als Ende 2020. Einfamilienhäuser mit 140 Quadratmetern Wohnfläche verteuerten sich in der gleichen Zeit in Berlin im Schnitt um rund 13 Prozent auf rund 696.000 Euro. Und Einfamilienhäuser im Umland sollten Ende 2021 rund 436.000 Euro kosten, rund 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Wohnungen in Mitte besonders teuer

Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen im vierten Quartal 2021 in Berlin laut Immoscout auf durchschnittlich 5485 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche an. Die stärksten Preiszuwächse verzeichnete dabei der Ortsteil Rahnsdorf in Treptow-Köpenick mit einem Anstieg von 20 Prozent, gefolgt von den Pankower Ortsteilen Buch und Französisch Buchholz mit 18 und 17 Prozent. Alle drei Ortsteile zählen aber noch zu den günstigsten in Berlin – mit Angebotspreisen unter 5000 Euro pro Quadratmeter. Die geringsten Preiszuwächse verzeichneten die Ortsteile Tiergarten in Mitte mit sechs Prozent sowie Haselhorst und Siemensstadt in Spandau mit jeweils sieben Prozent.

„Die anhaltenden Preissteigerungen resultierten im vergangenen Jahr vor allem aus den Lieferengpässen und den deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe wie Holz und Stahl“, sagt Kristian Kehlert von Immoscout24. „Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden sich diese Herausforderungen auf absehbare Zeit vermutlich nicht entspannen.“ Da es in den Berliner Stadtteilen aber große Preisunterschiede gebe, lohne es sich, genau hinzuschauen, wo man „seinen Traum von der Neubau-Immobilie realisieren möchte“.

Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Kreuzberg und Mitte durchbrachen im Jahr 2021 erstmals die Grenze von 7000 Euro pro Quadratmeter. Eine Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern kostete in Mitte danach schon knapp 597.000 Euro, in Kreuzberg fast 568.000 Euro. Günstiger ist es dagegen in manchen Randbezirken der Hauptstadt. Für mehr als ein Dutzend Ortsteile weist die Analyse Angebotspreise unter 400.000 Euro pro Wohnung aus. Darunter Kaulsdorf und Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf), Grünau, Oberschöneweide, Müggelheim, Adlershof und Rahnsdorf (Treptow-Köpenick), Blankenburg (Pankow), Staaken (Spandau) und Karlshorst (Lichtenberg).

Einfamilienhäuser im Umland rund 72.400 Euro teurer

Aufgrund der immer weiter steigenden Preise in Berlin zieht es viele Menschen ins Umland. Die steigende Nachfrage dort führt jedoch ebenfalls zu anziehenden Preisen. Das Plus von rund 20 Prozent im vergangenen Jahr bei den Angebotspreisen für Einfamilienhäuser im Berliner Speckgürtel entspricht laut Immoscout dem „mit Abstand“ höchsten Preisanstieg im Vergleich mit den anderen Ballungsräumen. In Zahlen ausgedrückt, verteuerte sich ein Einfamilienhaus im Berliner Umland mit der Referenzgröße von 140 Quadratmetern laut Immoscout im vergangenen Jahr um rund 72.400 Euro gegenüber dem Jahr 2020.

Mit Ausnahme von Potsdam liegen die Angebotspreise für neu errichtete Einfamilienhäuser im Berliner Umland deutlich unter dem Niveau der Bundeshauptstadt. Ein Neubauhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche in der Prignitz kostete laut Immoscout nur die Hälfte im Vergleich zu einer Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern in Berlin-Mitte. Am geringsten stiegen die Preise in Potsdam, doch sollte dort ein Einfamilienhaus mit knapp 4800 Euro pro Quadratmeter fast so viel kosten wie ein Haus in Berlin mit rund 4974 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.