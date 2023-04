Spaßbäder in Brandenburg: Das erwartet Sie in den Badelandschaften

Spaßbäder sind für Familien immer eine tolle Abwechslung – egal ob in den Ferien oder am Wochenende. Brandenburg hat da so einiges zu bieten.

Ein Riesenspaß: das Spaßbad in Fürstenwalde

Ein Riesenspaß: das Spaßbad in Fürstenwalde schwapp

Für Kinder ist es der allergrößte Spaß, wenn sie im Wasser toben können, sich in Wellen werfen, im Strömungskanal treiben lassen, Rutschen runterrasen, tauchen, rumspritzen, planschen. In Berlin sind wir, was Spaßbäder angeht, leider nicht gut ausgestattet. Dafür hat Brandenburg umso mehr zu bieten.

Wir haben uns ein paar Spaßbäder mal genauer angesehen und sagen Ihnen, was Sie dort erwartet, wie lange Sie (mit dem Auto vom Alexanderplatz aus) dorthin brauchen und was es kostet.

Oranienburg (OHV): Turm Erlebniscity

Wie sieht’s dort aus? Der Turm in Oranienburg ist nicht nur ein Spaßbad, sondern es gibt auch eine weitläufige Saunalandschaft, ein Fitnesscenter sowie die Möglichkeit zu bowlen und zu kegeln. Darüber hinaus hat das Haus auch eine Kletterhalle.

Im Erlebnisbad gibt es ein eigenes 25 Meter langes Sportbecken, wo man seine Bahnen ziehen und am Sprungturm seinen Mut beweisen kann. Im 400 Quadratmeter großen Hauptbecken, das in einen Nichtschwimmer- und einen Schwimmerbereich unterteilt ist, werden alle 15 Minuten Wellen in Gang gesetzt. Achtung: Lassen Sie Ihre Badeschuhe nicht am flach abfallenden Beckeneingang stehen, sie werden sonst weggespült!

Im beheizten Außenbecken gibt es einen Strömungskanal, drinnen wie draußen gibt es Sprudelinstallationen. Es warten zwei Rutschen (30 und 88 Meter) auf Sie. Zudem gibt es ein 34 Grad warmes Solebecken – sehr angenehm. Im Kleinkindbereich (32 Grad) finden sich Spielgeräte und Wasserfontänen. Einen Whirlpool gibt’s auch.

Wo ist das und wie kommt man hin? Turm Erlebniscity, André-Pican-Straße 42, 16515 Oranienburg, mit dem Auto etwa 45 bis 55 Minuten vom Alex entfernt.

Wie sind die Öffnungszeiten, was kostet der Eintritt? Das Erlebnisbad ist sonntags bis donnerstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags sowie in den Ferien bis 21 Uhr. Eine Zwei-Stunden-Karte kostet für Erwachsene 16,50 Euro, ermäßigt 13,50 Euro. Eine Tageskarte kostet 27 Euro beziehungsweise 24 Euro.

Potsdam: Blu – Sport- und Freizeitbad

Wie sieht’s dort aus? Fangen wir mit dem Wow-Moment an: die 114 Meter lange Röhrenrutsche. Das Spaßbad Blu selbst schreibt dazu: „Coole Fakes, Jumps, Touchpoints entlang der Strecke und drei Animationsprogramme bietet unsere Mega-Hightech-Rutsche. Schnappen Sie sich einen Einer-, Doppelreifen oder eine Rutschmatte und erleben Sie ein ganz besonderes Rutscherlebnis.“

Blu – Sport- und Freizeitbad in Potsdam. swp-potsdam

Auf weniger Wagemutige wartet eine neun Meter lange, vier Meter breite und gewellte Rutsche im Regenbogenlook. Außerdem gibt’s einen Wasserfall, Sprudelliegen, einen Strömungskanal, Massageliegen sowie ein Planschbecken mit Schiffchenkanal und anderen Spielzeugen. Im Außenbereich warten auf der Liegewiese auch Tischtennisplatten und Klettergeräte.

Wo ist das und wie kommt man hin? Blu Sport- und Freizeitbad, Brauhausberg 1, 14473 Potsdam, eine gute Stunde braucht man mit dem Auto vom Alex aus.

Wie sind die Öffnungszeiten, was kostet der Eintritt? Geöffnet ist das Blu in den Ferien täglich von 9 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen für drei Stunden 14 Euro, Kinder 7 Euro; pro halbe Stunde Zeitüberschreitung wird 1 Euro fällig. Eine Tageskarte kostet 18 beziehungsweise 10 Euro. Die Familienkarte kostet für drei Stunden 30 Euro, für den ganzen Tag 38 Euro.

Fürstenwalde (LOS): Schwapp

Wie sieht’s dort aus? Jede Stunde rollt die sogenannte Actionwelle durch den Actionriver – und reißt alles mit sich, was sich juchzend in die Fluten wirft. Der 120 Meter lange Fluss umspült die riesige Drachenburg, die man erklettern und erkunden kann. Noch mehr Adrenalin als bei der großen Welle gibt’s in den vier Rutschen, wovon eine tatsächlich und unglaublicherweise bergauf führt. Eine andere ist komplett dunkel!

Der Außenbereich im Schwapp. schwapp

Wer es gemächlicher mag, wird im Strömungskanal, im Whirlpool oder in der Grotte am Wasserfall glücklich. Die Wassertemperatur liegt im Spaßbad bei etwa 28 Grad, im Wärmebecken bei gut 31 Grad. Langweilig wird einem hier keine Minute.

Außerdem gibt es ein Fitnessstudio und auch einen schönen Saunabereich mit sechs Innen- und Außensaunen sowie einen Naturbadeteich.

Wo ist das und wie kommt man hin? Schwapp, Große Freizeit 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Vom Alex braucht man mit dem Auto etwa eine Stunde und 20 Minuten.

Wie sind die Öffnungszeiten, was kostet der Eintritt? In den Ferien ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für drei Stunden 22,50 Euro, Kinder je nach Alter 5 oder 15 Euro. Tageskarten kosten 28,50 Euro für Erwachsene, für Kinder 5 beziehungsweise 21 Euro. Familienkarten gibt es ab 40 Euro. Übrigens: Geburtstagskinder haben am Tag ihres Geburtstags und bis zu sieben Tage danach freien Eintritt!

Eisenhüttenstadt (LOS): Inselbad

Wie sieht’s dort aus? Ein Spaßbad, das keine Wünsche offen lässt und richtig wohlig warm ist: Im Lagunenpool mit Strudelliegen liegt die Wassertemperatur bei 32 Grad, ebenso an der 50 Meter langen Riesenrutsche. Das Schwimmbecken (25 Meter lang, acht Bahnen) hat 28 Grad, ebenso das Nichtschwimmerbecken mit Elefantenrutsche. Im Kleinkindbecken und in den Whirlpools sind’s 33 Grad.

Das Inselbad in Eisenhüttenstadt Inselbad Eisenhüttenstadt

Es gibt einen Strömungskanal, und am Wochenende wird eine Wasserspinne (oder ein Krake, je nach Interpretation) zu Wasser gelassen. Im Saunabereich warten verschiedene Saunen, ein Eisbrunnen, ein Barfußpfad sowie eine Infrarotkabine. Aufgüsse finden um 11, 15 und 19 Uhr statt.

Wo ist das und wie kommt man hin? Inselbad, Insel 4, 15890 Eisenhüttenstadt, knapp zwei Stunden mit dem Auto vom Alex entfernt.

Wie sind die Öffnungszeiten, was kostet der Eintritt? Geöffnet montags, mittwochs und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr, dienstags und donnerstags von 7 bis 21 Uhr. Eine Zwei-Stunden-Karte kostet für Erwachsene 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, Tageskarten 12 beziehungsweise 10 Euro. Für eine Familienkarte zahlt man 36 Euro pro Tag.

Wittenberge (Prignitz): Badewelt

Wie sieht’s dort aus? Neben dem Wettkampfbecken (25 Meter, fünf Bahnen, Startblöcke) gibt es unter anderem ein Spaßbecken, eine 54 Meter lange Rutsche, Wasserfontänen und -pilze, einen Strömungskanal. Auf die Kleinsten wartet ein 31 Grad warmes Kleinkindbecken mit Rutsche. Und eine Ruhegrotte gibt’s auch.

Badewelt in Wittenberge Stadt Wittenberge

In der schönen Saunalandschaft werden stündlich Aufgüsse angeboten, darunter auch welche mit Heilsalz, wonach die Haut sich babyzart anfühlt.

Wo ist das und wie kommt man hin? Prignitzer Badewelt, An der Schwimmhalle 5b, 19322 Wittenberge, etwas mehr als zwei Autostunden vom Alex entfernt.

Wie sind die Öffnungszeiten, was kostet der Eintritt? Geöffnet ist das Sport- und Spaßbad täglich von 9 bis 22 Uhr. Eine Zwei-Stunden-Karte kostet für Erwachsene 6,50 Euro, für Kinder 5 Euro; Tageskarten kosten 8 beziehungsweise 10,50 Euro. Familientageskarten kosten je nach Größe der Familie zwischen 26,50 Euro (ein Erwachsener, ein Kind) und 31,50 Euro (Eltern, zwei Kinder).