Spinnweben, Staubfäden, Hitzeflusen: Warum wegfeudeln nicht reicht

Man kann sich noch so viel Mühe geben mit dem Staubwischen, Saugen, Putzen – irgendwann hängen an Wänden und Decken wieder diese komischen Flusen und Spinnennetze. Wie kann das sein? Und was kann man tun, um das zu verhindern?



Denn offensichtlich entstehen Hitze- und Spinnenfäden immer wieder aufs Neue. Es scheint eine Sisyphusarbeit zu sein, dagegen anzukämpfen. In jedem Fall nervt es, wenn man gerade mit dem Saubermachen fertig ist, sich hinsetzt und dann dort oben in der Ecke baumelnden Staub entdeckt. Wie kommt der denn da hin?

Die Erklärung ist relativ einfach, wenn man sie einmal gehört hat. Letztlich ist es pure Physik. „Durch Bewegung in der Luft werden Staubteilchen aufgewirbelt. Warme Luft steigt nach oben, die Staubpartikel laden sich statisch auf und gehen eine Verbindung ein“, sagt Hauswirtschafterin Melanie Epstein. Ihr Job ist es, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Sie hat schon in großen Hotels und kleinen Privatbetrieben gearbeitet und kennt sich mit den Finessen des Putzens aus.

Warum entstehen Hitzefäden?

Gerade in den kalten Monaten, wenn die Heizung eingeschaltet ist, „zirkuliert die Luft in einem Raum mehr. Dadurch wird auch mehr Staub aufgewirbelt. Jeder Gang, jedes Setzen aufs Sofa – all das lässt Staub durch die Luft tanzen, es herrscht eine ständige Bewegung. Die aufsteigende warme Luft nimmt die Staubpartikel sozusagen mit in Richtung Decke“, erklärt Melanie Epstein.

Die großen Staubteilchen sehen wir manchmal, wenn das Sonnenlicht durchs Fenster in den Raum fällt, doch die kleinsten, leichtesten sind für uns unsichtbar. Doch sie alle sind statisch aufgeladen und ziehen einander an. Wenn sie sich also treffen, können sie aneinander kleben bleiben. Und falls dann ein fester Gegenstand in der Nähe ist, eine Wand beispielsweise, kann es sein, dass die Teilchen dort andocken. Im Laufe der Zeit kommen immer mehr dazu, es entsteht eine Kette, die irgendwann sichtbar wird.

Woher kommt der Staub?

Staub ist ein natürlicher Begleiter unseres Alltags. „Jeder Mensch verliert am Tag zwei bis drei Gramm Schuppen sowie Flusen von der Kleidung“, weiß die Hauswirtschafterin. „Aber wir tragen auch viel von draußen rein. Etwa 60 Prozent des heimischen Staubes stammt von Textilien, Tieren oder dem Toaster. Selbst beim Lüften kommt durch den Luftzug Staub hinein.“

Pollen, Ruß vom Verkehr, Reifenabrieb, aber auch Toaster-Dämpfe – all das sind je Mini-Teile, die erst zu Staub und später zu Wollmäusen werden. Denn das, was sich unter Bett, Schränken und Sofas sammelt, waren irgendwann einmal einzelne Partikelchen, die zueinander gefunden haben.

Aber eben auch die Tatsache, dass wir uns bewegen, eine Jacke anziehen, uns ins Bett legen, die Kissen aufschütteln, verursacht und verwirbelt Staub. 40 Prozent des Haushaltsstaubes sind also durch uns selbst verursacht. Wer ein oder mehrere Tiere zu Hause hat, hat aufgrund dessen deutlich mehr Staub in der Wohnung als tierfreie Haushalte.

Was kann man gegen Hitzefäden tun?

„Verhindern können Sie das Entstehen von Hitzefäden nicht, aber eindämmen“, verspricht die Hauswirtschafterin. „Besonders Allergiker profitieren davon, wenn sie einen Luftreiniger anschaffen und nutzen. Hierbei wird die Raumluft durch einen Wasserfilter gesogen, wobei Staub herausgefiltert und die Luft befeuchtet wird.“ Das ist gerade während des Winters, wenn die trockene Heizungsluft unseren Atemwegen und der Haut zu schaffen macht, eine gute Möglichkeit, das Raumklima angenehm zu halten.

Allerdings kann selbst der beste Staubfilter nicht alles aus der Luft filtern. Auch mit täglichem Saugen und Wischen würden Sie Ihre Wohnung nicht staubfrei bekommen. Und wer will schon jeden Tag alles putzen, zumal nur um ein paar Fäden zu verhindern? Sowieso wird beim Staubsaugen sehr viel Kleinststaub wieder hinausbefördert. Ein Hepa-Filter kann das deutlich reduzieren. Diese Filter halten den Großteil der Schwebeteilchen zurück, darunter auch Pollen und Bakterien.

Was Sie jedoch tun können und mit wenig Aufwand verbunden ist: „Reduzieren Sie die Zahl der Kissen und Decken“, rät Melanie Epstein. Für den Esstisch wären ungepolsterte Stühle, also mit Holz- oder Kunststoffsitzfläche im Sinne der Staubreduktion ratsam. Jedes Mal nämlich, wenn man sich auf eine gepolsterte Fläche setzt, „wird Luft mitsamt kleinster Staubteilchen hinaus gepustet, wie bei einer Luftpumpe“, so die Expertin.

Um das Andocken des Staubs an Flächen zu verhindern, kann man Beschichtungssprays verwenden, die bewirken, dass die Oberflächen sehr glatt werden und daher weniger Staub haften kann. Vom klassischen Feudeln rät Melanie Epstein ab: „Damit wirbeln Sie mehr auf, als dass sie effektiv Staub wegwischen.“

So wischt die Haushaltsexpertin Staub

Um Staub selbst an schwierigen Stellen zu erwischen, hat die Fachfrau einen Trick: „Ich nehme eine alte Socke, die feucht, aber sehr gut ausgewrungen ist und stülpe sie über einen Heizkörperreiniger. Damit gehe ich in die Ecken und dort entlang, wo ich Staub entdecke. Auch die Pflanzen wische ich so ab.“

Gerade die Zimmerpflanzen werden beim Staubwischen gern vergessen, dabei setzt sich auf deren Blättern – großen wie kleinen – auch viel Staub ab. Das sieht nicht schön aus, wird bei Bewegung ebenso in die Luft gejagt und behindert die Pflanze obendrein in der Fotosynthese. Sie produziert also weniger Sauerstoff.

„Man kann mit der feuchten Socke auch einfach durch die Luft gehen und quasi Staub herausfischen“, sagt Melanie Epstein. Falls Sie hohe Decken haben, nehmen Sie einen Besen als Verlängerung. Entweder befestigen Sie den Socken-Feudel am Stiel, oder aber Sie machen die Socke am unteren Teil des Besens fest, beides geht gut mit einem Gummi. Je nach Größe können Sie auch beidseitig eine Socke darüber stülpen, sodass die Fegeseite komplett bedeckt ist. Am Ende kommt die Staubsocke in die Kochwäsche.

Spinnweben in der Wohnung: So entstehen sie gar nicht erst

„Sinkende Temperaturen und steigende Luftfeuchtigkeit bringen nicht nur die Menschen dazu, sich wieder mehr in ihre vier Wände zurückzuziehen. Das traute Heim wird nun auch vermehrt von achtbeinigen Mitbewohnern aufgesucht“, schreibt der Nabu über Spinnen in Wohnungen.

Und weiter: „In unseren Häusern fühlen sich unter anderem die Hauswinkelspinne und die Zitterspinne recht wohl und sie befreien uns von lästigen Insekten wie Stechmücken und Stubenfliegen. Für viele Menschen ist die Hauswinkelspinne das klassische Ekeltier: relativ groß und dicht behaart. Schaut man sich die Spinne genauer an, wird man schnell feststellen, dass sie fast nur aus Beinen besteht.“

Andere Spinnenarten wie die Kreuzspinne würden sich eher zufällig in unsere Häuser verirren, so der Nabu. Diese „sind nicht ans Leben in Häusern angepasst und sterben spätestens, wenn man im Herbst zu heizen beginnt; dann sinkt die Luftfeuchtigkeit und die Spinnen vertrocknen“.

In Deutschland leben um die 1000 Spinnenarten. Und sie alle „leben räuberisch von der Jagd auf Insekten und andere Kleintiere“, schreibt der Nabu. Auch deshalb findet Hauswirtschafterin Melanie Epstein: „Spinnen haben eine Daseinsberechtigung, weshalb man sie weder erschlagen noch wegsaugen sollte. Das ist ein qualvoller Tod.“



Besser ist es, ein Glas oder einen Becher über die Spinne zu stülpen, dann von unten vorsichtig eine Karte drunter zu schieben und die Spinne ins Freie zu tragen, wo man sie – vielleicht an einem Baum oder einer Wiese – entlässt.

Die Expertin betrachtet die Spinnen als nützliche Mitbewohnerinnen: „Die fressen Mücken und beispielsweise richtig viele von diesen kleinen Fliegen, die aus der Blumenerde kommen.“ Diese sogenannten Trauermücken können zu einer echten Plage werden, ihre Larven schädigen die Wurzeln der Pflanze.

Wer den Spinnen so gar nichts abgewinnen kann und sie loswerden möchte, sollte aufs Vertreiben setzen. „Spinnen siedeln sich dort an, wo es etwas geschützt und nicht zugig ist, gern auch etwas dunkler und kühler“, weiß Melanie Epstein. „Indem Sie also jene Stellen, von denen Sie wissen, dass dort gern Spinnen sind, regelmäßig frequentieren, vermiesen Sie den Spinnen diesen Ort.“

Saugen Sie dort also Staub oder wischen Sie kurz feucht durch. Das Spinnennetz können Sie mit dem Feuchte-Socken-Trick vorsichtig entfernen. Nach einigen Malen wird die Spinne, die ihr Netz in weniger als einer halben Stunde spinnen kann, diesen Ort aufgeben. Um ein Ansiedeln überhaupt erst zu verhindern, sollten Sie die Lieblingsstellen der Spinnen gut belüften und möglichst hell halten.