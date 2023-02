Sport mit Kinderbetreuung: Diese Berliner Fitnessstudios sind perfekt für Eltern

Sport und Spa in einem: Das Centrovital in Spandau bietet auch Kinderbetreuung an.

Nicht umsonst wird die Zeit, in der man kleine Kinder hat und im Job durchstartet, die Rush Hour des Lebens genannt: Alles ballt sich, man hat irgendwie für nichts so richtig Zeit. Insbesondere der Sport kommt bei jungen Eltern zu kurz, was vor allem daran liegt, dass man tagsüber arbeitet, nachmittags die Kinder betreut und abends nur noch ins Bett will.

Toll, dass es in Berlin Fitnessstudios gibt, die es ermöglichen, dass man sein Kind mitbringen kann. Die Kleinen können spielen, und man selbst trainiert. Eine Win-win-Situation, denn wir wissen ja alle: Wenn die Eltern entspannt sind, ist das gut fürs Kind. Und Sport sorgt nachweislich dafür, dass man sich besser fühlt und vor allem gesund bleibt.

Hellersdorf: Elixia

4400 Quadratmeter Power: Im Hellersdorfer Elixia (es gibt noch zwei weitere Standorte in Berlin) finden pro Woche um die 200 Kurse statt, es gibt einen 25-Meter-Pool, eine Sonnenterrasse, vier Saunen, kostenloses Wlan und – Luxus in Berlin – jede Menge Parkplätze vor der Tür.

Die Trainingsfläche ist klimatisiert und erstreckt sich über zwei Etagen. Das Personal erstellt mit Ihnen zusammen einen individuellen Sportplan, damit Sie optimal an den Geräten trainieren können; optional kann man auch ein Personal Training buchen. Alternativ oder zusätzlich können Sie verschiedene Kurse, darunter Aqua Fitness sowie das sehr witzige Kangoo Jumps, besuchen.

Im Mitgliedsbeitrag inkludiert ist die Kinderbetreuung durch professionelles Personal. Abgeben kann man sein Kind immer montags bis freitags zwischen 9 und 12.30 Uhr sowie zwischen 16 und 19.30 Uhr, außerdem am Wochenende zwischen 9 und 18.30 Uhr. Vorher muss die Betreuung über die Elixia-App angemeldet werden.

Es gibt in Hellersdorf auch eine Schwimmschule für Kinder, wo das Seepferdchen und auch alle anderen Abzeichen gemacht werden können. Im Elixia Lichterfelde kann man sogar eine Familienmitgliedschaft abschließen. Hier können Kinder unter anderem auch Ballett lernen.

Elixia Hellersdorf, Heidenauer Straße 26, 12627 Berlin. Der monatliche Mitgliedsbeitrag kostet ab 67,90 Euro, ein kostenloses Probetraining können Sie jederzeit vereinbaren.

Pankow: Sky Plate

Keine große Kette, dafür schnelle Trainingserfolge, unabhängig vom Alter und von der eigenen Fitness: Wer auf einer sogenannten Power Plate Sport macht, ist in der Regel schon nach 20 bis 30 Minuten fertig und hat den Körper einmal von oben nach unten angenehm ausgepowert, ohne komplett k.o. zu sein. In dieser Zeit können Kinder in dem kleinen Buchholzer Fitnessstudio Sky Plate in einer liebevoll hergerichteten Spielecke spielen oder Bücher angucken.

Mama oder Papa sind immer ganz nah, das Training kann auch jederzeit unterbrochen werden, etwa wenn ein Boxenstopp am Wickeltisch notwendig ist. Neben den vier Vibrationsplatten gibt es auch Kardiogeräte, auf denen man trainieren kann. Eine Trainerin ist immer dabei und schaut, dass die Übungen sauber ausgeführt werden.

Sky Plate, Hauptstraße 13a, 13127 Berlin. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 59,90 Euro für 12 Monate, und eine Zehnerkarte kostet 119 Euro. Es kann ein kostenloses Probetraining vereinbart werden.

Charlottenburg: Aspria

Ein großer Pool zum Bahnenziehen (28 Grad), verschiedene Fitnessräume mit modernsten Geräten, täglich mehr als ein Dutzend Kurse, auch am Wochenende, sowie ein großzügiger Spa-Bereich mit Saunen, Kneippbecken, Sole-Ruheraum und Whirlpool lassen keine Wünsche in Sachen Workout und Wellness offen.

Die Kinderbetreuung wird immer montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr angeboten. Aufgenommen werden Kinder ab etwa vier Jahren, aber auch Babys und Kleinkinder nach Absprache; eine spezielle Babybetreuung findet dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt. Kosten pro Betreuung: 7,50 Euro.

Es gibt einen eigenen Raum, in dem die Kinder nach Herzenslust spielen können, auch malen, basteln und turnen ist möglich. Die angrenzende Turnhalle kann sogar gemietet werden, beispielsweise für Geburtstagsfeiern. Des Weiteren gibt es ein üppiges Kinder-Sportprogramm, und es werden auch Schwimmkurse angeboten.

Aspria, Karlsruher Str. 20, 10711 Berlin. Die monatliche Mitgliedschaft kostet ab 109 Euro. Tageskarten gibt’s für 60 Euro.

Spandau: Centrovital

Zwei Stunden lang haben Sie im Spandauer Centrovital Zeit, an Geräten zu trainieren, schwimmen zu gehen oder sich im Wellnessbereich zu entspannen. Währenddessen können Sie Ihr Kind (6 Monate bis zwölf Jahre) in die Betreuung geben und sich mal nur um sich selbst kümmern.

Als Mitglied können Sie das Angebot jeden Tag während der regulären Öffnungszeiten nutzen – kostenlos und ohne Anmeldung. Natürlich können Sie auch länger trainieren, allerdings ist die maximale Betreuungszeit auf 120 Minuten pro Tag begrenzt. Aber das reicht ja locker, um einen Kurs zu besuchen und danach zwei Saunagänge zu absolvieren. Sogar für einen kurzen Besuch im Eis-Iglu wäre noch Zeit.

Centrovital Spa und Sportclub, Brauereihof 6, 13585 Berlin. Der monatliche Mitgliedsbeitrag kostet ab 59 Euro. Ein Probetraining kostet 15 Euro; der Betrag wird erstattet, wenn Sie einen Jahresvertrag abschließen. Wer von seinem bisherigen Studio ins Centrovital wechselt, kann bis zu drei Monate kostenlos trainieren.

Prenzlauer Berg: John Reeds Women’s Club

Verbinden Sie doch mal das Angenehme mit dem Nützlichen: Im John Reeds Women’s Club, einem Studio nur für Frauen, sind alle Cardiogeräte mit einem Netflix-Zugang ausgestattet. Sie können also Serien gucken und zugleich joggen, radfahren oder sich auf einem Crosstrainer verausgaben.

Sie können natürlich auch einen der vielen Kurse besuchen, an Workout-Geräten gezielt Muskelgruppen trainieren oder in die finnische Sauna gehen. Es gibt auch eine Dachterrasse und eine sogenannte Relax Lounge. Alles sehr stylish und schick.

Die Kinderbetreuung ist im Mitgliedsbeitrag enthalten und findet montags und mittwochs zwischen 16 und 20 Uhr statt, außerdem dienstags, donnerstags sowie am Wochenende von 9 bis 13 Uhr. Da findet jede Mutter ihr Zeitfenster – egal, ob berufstätig oder in Elternzeit.

John Reeds Women’s Club, Schönhauser Allee 112, 10439 Berlin. Aktuell gibt es ein Angebot, bei dem man die ersten drei Monate umsonst trainiert, danach 70 Euro pro Monat zahlt, sofern man einen 15-Monats-Vertrag abschließt.

Transparenzhinweis: Die Autorin trainiert in einem der hier genannten Studios, verfolgt aber keinerlei Interessen mit der Veröffentlichung dieses Beitrags.