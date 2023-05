Ständiger Harndrang: Warum muss ich so häufig aufs Klo – und was kann ich dagegen tun?

Wer häufiger als achtmal am Tag aufs WC muss, könnte an einer überaktiven Blase leiden. Sind Sie betroffen? Ein Urologe klärt auf und sagt, wie man therapiert.

Wissen Sie, wie häufig Sie am Tag auf die Toilette gehen? Und denken Sie, dass das normal ist? Der Urologe Will Vance von der Neurologischen Rehabilitationsklink in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) weiß es: „Achtmal am Tag zu müssen, gilt als normal. Wer jünger als 60 Jahre ist, sollte in der Regel nachts gar nicht rausmüssen, unabhängig davon, wie viel und was man getrunken hat.“