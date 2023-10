Streit mit Freundin, Kollegen, Partner: So bekommt man seine Wut in den Griff

Kennen Sie das, wenn man kurz vorm Explodieren ist? Wenn einen das Gegenüber derart in Rage bringt, dass man ihm oder ihr an Gurgel gehen will, wenn man das dringende Bedürfnis hat, einfach loszuschreien oder etwas kaputt zu machen?

Es gibt viele Gründe für Wut. Meistens hat sie damit zu tun, dass wir uns nicht verstanden fühlen. Dann schalten wir in den Verteidigungsmodus, die Gefühle wallen auf, der Puls legt zu – zack, sitzen wir auf der Palme und kommen nur schwerlich wieder runter.

Allerdings ist das, was sich wie ein Automatismus anfühlt, keine Zwangsläufigkeit. „Man kann die Wut kontrollieren, sie lenken“, sagt Kommunikationstrainerin und Konfliktcoach Andrea Sydow aus Charlottenburg. Sie kennt das, was sie lehrt, nur zu gut aus eigener Erfahrung.

Auf Ihrer Website schreibt sie: „Meine Schulfreunde erinnern sich noch heute an mich als den Hitzkopf des Jahrgangs. Wenn mir etwas nicht passte, habe ich dem Schuldirektor oder einem Schüler, der mir auf dem Schulhof blöd kam, ungefiltert meine Meinung gesagt. Ich fand mich schlagfertig und cool. In Wahrheit waren es eher unreflektierte Gefühlsausbrüche, die ich später bereute.“

Und weiter: „Seitdem ich gelernt habe, souverän zu reagieren, auch wenn ich mich angepikst fühle, ist mein Leben entspannter und meine Beziehungen sind einfacher. Meine Meinung sage ich immer noch. Aber ich sage sie so, dass ich damit verbinde, statt zu spalten – egal wie kontrovers das Thema ist.“

Das klingt toll, ist aber im Alltag erst mal schwer umzusetzen. Es ist eben einfacher, drauf los zu pöbeln, seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf zu lassen, als sich in die andere Person hineinzuversetzen und zu versuchen, zu verstehen.

Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von Perspektivwechsel: Innehalten und überlegen, was das Gegenüber denkt, meint, fühlt. Und anerkennen, dass all das von der Sache her gleichwertig zum eigenen Standpunkt ist. In der Folge kann man meist empathischer reagieren.

Woher kommt die Wut in uns?

Ob wir es wollen oder nicht: Streit macht uns meistens wütend. Wir wollen uns verteidigen, auf unser Recht pochen, unseren Standpunkt darlegen, verstanden und gesehen werden. Wir fühlen uns bedroht von Beleidigungen, sind verärgert über dumme Sprüche, verletzt durch Zurückweisung. All das versetzt uns in einem Kampfmodus.

Jedoch unterscheidet unser Hirn nicht zwischen echter Gefahr und jener, die sich sozusagen lediglich in unserem Kopf abspielt. Das ist auch die Grundlage für Panikattacken: eine empfundene Bedrohung wirkt lebensbedrohlich real. Die Symptome sind die gleichen als befände man sich tatsächlich in einer Notlage. Und ähnlich ist es auch beim Streit.

Wenn wir wütend sind, hakt’s bei uns im Kopf quasi aus. Das liegt an der Struktur unseres Gehirns, wie die Kommunikationsexpertin Andrea Sydow erklärt: „Unser Hirn besteht aus zwei Teilen. Der ältere Teil ist das reaktive Zentrum, wohingegen der neuere unter anderem für das Benehmen, die Vernunft und soziale Normen zuständig ist.“

Der ältere Hirnteil sorgt dafür, dass wir bei Gefahr ohne langes Nachdenken reagieren: Flucht, Kampf oder Schockstarre. All das kann in Extremsituationen Leben retten und ist uns evolutionär ins Erbgut eingeschrieben. Es ist also im Prinzip eine gute Sache, dass unser Körper ohne zu zögern reagieren kann – und sei es nur verbal, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen.

Aber: „Beim Kommunizieren steht uns genau das häufig im Weg, weil es im Sinne des zwischenmenschlichen Miteinanders sinnvoller ist, dem vernünftigen Hirnteil das Ruder in die Hand zu geben und eben nicht auf Konfrontation zu gehen“, sagt Sydow.

Das heißt jedoch nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Im Gegenteil: „Man kann seinen Standpunkt auch klarmachen, ohne dabei zu verletzen. Und man kann verfahrene, überhitzte Situationen entschärfen, indem man selbst ruhig bleibt“, so die Fachfrau. „Und das kann man üben.“

Fünf Schritte zu einem Leben ohne Wut und Streit

Wer angesichts eines Streits und aufkeimender Wut ruhig bleiben möchte, sollte das trainieren. Das funktioniert, indem man Situationen vor dem Spiegel durchspielt, in Gedanken durchgeht oder auch mit einer vertrauten Person in Rollenspielen übt.

Zum Beispiel: Wenn Ihr Kollege Ihnen zu schaffen macht, bitten Sie Ihren Partner, dessen Rolle und Gesprächsführung zu übernehmen und Sie versuchen, souverän zu bleiben.

Erstens: Schaffen Sie Abstand

Wenn Sie merken, dass Sie kurz davor sind, etwas Falsches zu sagen, was die Situation eskalieren ließe oder was Sie später bereuen könnten, sorgen Sie für eine Pause“, rät Coach Andrea Sydow. Sagen Sie: ‚Moment, ich brauche kurz etwas Zeit.‘ Oder: ‚Das ist mir zu viel, ich muss jetzt allein sein.‘

Wichtig ist, dass Sie einen klaren Cut machen, ohne in der Sache weiter zu argumentieren. Verlassen Sie den Raum. Gehen Sie zur Toilette, holen Sie sich etwas zu trinken, lenken Sie sich kurz ab und atmen tief durch. Meistens hilft das schon ein wenig, sich abzukühlen.

Und dann fragen Sie sich: Was will ich bezwecken, wenn ich zurück in das Gespräch gehe? Was ist mein Ziel? Will ich meine Wut rauslassen, mich austoben? Oder liegt mir etwas an der Beziehung, möchte ich Schaden vermeiden? „In dieser Zeit des Nachdenkens könnten Sie auch versuchen, sich in Ihr Gegenüber hineinzuversetzen“, sagt die Expertin. „Je mehr Abstand Sie haben, räumlich und emotional, desto mehr wird das ausgeschüttete Adrenalin abgebaut.“

Es hilft, wenn Sie mit dem Fuß aufstapfen oder ins Kissen boxen. Überhaupt ist Bewegung die beste Möglichkeit, die Wut und das damit einhergehende Adrenalin loszuwerden. Gehen Sie joggen oder zum Sport, powern Sie sich aus! Sie werden merken, dass Sie sich danach besser fühlen.

Zweitens: Sorgen Sie für einen ruhigen Moment zur Aussprache

„Es ist gut, wenn Sie das Thema, das Sie so aufwühlt, ein Weilchen ruhen lassen und dann einen neuen Anlauf nehmen“, sagt Andrea Sydow. „Im Idealfall sprechen Sie die Person, mit der Sie Streit haben, kurz an und bitten darum, einen Termin oder eine Möglichkeit zu finden, noch einmal in Ruhe über alles zu sprechen.“

Nutzen Sie die Zeit, über die Argumente Ihres Gegenübers nachzudenken und auch Ihre eigenen Ansichten zu überprüfen und abzuwägen. Hat er oder sie nicht doch einen Punkt? Wie kann man darauf reagieren? Fällt mir noch mehr ein, um meine Meinung sachlich zu untermauern?

Drittens: Sprechen Sie über Ihre Frustration

„Oftmals neigt man dazu, in einer Streitsituation zum Angriff überzugehen und Anschuldigungen zu formulieren“, weiß Andrea Sydow. „Wenn man jedoch stattdessen seine Gefühle beschreibt und was das Gesagte mit einem macht – etwa: ‚Das hat mich jetzt verletzt‘ –, wirkt das entschärfend. Der oder die andere hat so, ebenso wie Sie, die Möglichkeit, aus dem Verteidigungsmodus herauszukommen.“

Selbstverständlich sollten Sie diese Ich-Botschaften nicht ironisch oder sarkastisch formulieren, sondern ganz authentisch sein. Das wiederum setzt voraus, dass Sie tatsächlich fühlen können, was in der konkreten Situation in Ihnen vorgeht. Oftmals passiert der Streit so schnell, dass wir instinktiv reagieren – die alte Gehirnhälfte hat dann das Zepter in der Hand. Dann schnell eine Pause einfordern und nachdenken.

Sofern Ihr Gegenüber unpassend darauf reagiert, wenn Sie Ihre Emotionen formulieren, sollten Sie auch das spiegeln: ‚Wenn du sagst, es wär mein eigenes Problem, dass mir das zu schaffen macht, fühle ich mich verlassen. Das so von dir zu hören, macht mich traurig.‘

Bleiben Sie dabei, die Waffen niederzustrecken. „Das ist anfangs schwer, aber je häufiger man das macht, desto leichter wird es“, verspricht die Kommunikationstrainerin. Eltern kennen das: Je ruhiger man bleibt, desto weniger man diskutiert und schreit, desto schneller geht der Wutanfall vorüber und desto weniger schlimm ist er, sowohl fürs Kind als auch für einen selbst.

Es ist also eine Investition in Ihre Gefühlsbalance, wenn Sie üben und lernen, besonnen zu reagieren und eben nicht zurückzukeilen. Sie können tatsächlich lernen, bei sich zu bleiben und ganz bewusst aus der Diskussionsspirale austreten.

Viertens: Formulieren Sie, wie Sie es gerne hätten

„Frustration ist ein Wunsch, der noch nicht erfüllt wurde“, sagt Andrea Sydow. Und das Ziel ist es nun, das zu fühlen, zu erkennen. Was ist es, das Sie ärgert? Können Sie das konkret benennen? Münzen Sie das in einen Wunsch um: ‚Weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde?‘

Da wir alle Angst davor haben, verletzt zu werden, verletzlich zu sein, uns angreifbar zu machen, scheuen wir uns manchmal, derartige Forderungen zu formulieren. „Aber es ist keine Schwäche, wenn man einen Wunsch formuliert, sondern man bringt ein Bedürfnis zum Ausdruck, und das ist ein sehr starkes Zeichen der Reflexion und der Selbstwahrnehmung“, so die Expertin.

Derart souveräne Kommunikation muss man üben, damit es sich für einen selbst und auch das Gegenüber stimmig anfühlt. Damit das gelingt, sollten Sie sich in der Pause zwischen Streit und klärendem Gespräch (siehe oben) hinsetzen und ganz ehrlich überlegen: Was stört mich? Was muss anders werden? „Seien Sie vor sich selbst ganz ehrlich“, rät Andrea Sydow. „Bewerten Sie die Gefühle und Wünsche nicht, sondern stellen Sie erst mal einfach nur fest.“

Sie können das in Gedanken machen oder Notizen anfertigen, etwa so: Ich bin überfordert. Keiner hört mir zu. Warum bin ich dafür zuständig? Analysieren Sie also für sich, wo das Problem liegt und was Sie brauchen, um es aus der Welt zu schaffen. Sobald Sie dann ins Gespräch zurückkehren, sollten Sie über Ihre Empfindungen und Wünsche sprechen, diese keinesfalls mit Angriffen oder Vorwürfen spicken. „Da macht der andere dicht, und nichts ändert sich“, warnt die Fachfrau.

Falls Sie nicht in der Lage sind zu benennen, was genau Sie wütend macht, woher das kommt und welcher Wunsch sich dahinter verbirgt, sollten Sie sich nicht ärgern. „So etwas erlebe ich in der Praxis sehr häufig, dass Menschen gar nicht genau wissen, was sie wollen und warum sie so ärgerlich sind“, berichtet Andrea Sydow. „Das hat viel mit der Kindheit zu tun.“

Bis heute ist es so, dass Wut als etwas Schlechtes gesehen und behandelt wird. Wütenden Kindern wird gesagt, sie sollen sich beruhigen, viele werden angeschrien – und oft genug wird weder gefragt noch hingeschaut, weshalb das Kind weint und tobt. Denn dahinter verbirgt sich ein unerfüllter Wunsch.

Heutzutage, in der modernen Erziehungspsychologie, geht man davon aus, dass es besser sei, dem Kind Verständnis entgegenzubringen, seine Gefühle zu benennen und einzuordnen. Das heißt nicht, dass man jedem Wunsch nachkommen soll, sondern dass man Verständnis zeigt und das Kind tröstet, es nicht nötigt, die Wut wegzuschieben.

Und genau das war früher anders. Gefühle, die als negativ bewertet wurden, sind quasi abtrainiert worden. Viele Erwachsene haben als Kinder nicht gelernt, dass es in Ordnung ist, wütend zu sein, obwohl Wut eine natürliche Reaktion ist und ihre Daseinsberechtigung hat. Genau deshalb können so viele Menschen nicht mit ihr umgehen: Sie haben gelernt, dass Wut etwas Böses ist, das nicht sein sollte, mit dem man sich nicht auseinandersetzt.

„Die Folge ist, dass man entweder keinen Zugang zur Wut hat oder sie destruktiv rauslässt“, so Andrea Sydow. Das bedeutet, dass Menschen sich angesichts ihrer Frustration schämen und sich nicht eingestehen, wütend zu sein. Oder aber sie explodieren förmlich, rasten aus, sind cholerisch. Beides klassische Folgen eines nicht optimalen Umgangs mit der Wut in Kindheitstagen – prägend fürs gesamte Leben.

„Also muss man den konstruktiven Umgang mit der Wut neu lernen, ihn üben und sich immer wieder klarmachen, auf welche Weise die Wut zum Leben dazugehört“, so Andrea Sydow. „Das ist eine Daueraufgabe. Wut ist mächtig. Und wir müssen beständig an uns arbeiten, um sie zu nutzen und nicht unsere Beziehungen zu schädigen.“

Fünftens: Seien Sie wertschätzend

„Wenn Sie etwas Nettes sagen, durch das Ihr Gegenüber sich wertgeschätzt fühlt, ändert das Gehirn seinen Fokus. Es sucht etwas, worauf es aufbauen kann“, sagt Andrea Sydow.

Sie erreichen also zweierlei. Zunächst ändern Sie Ihren eigenen Fokus, indem Sie statt auszuteilen etwas Positives sagen. „Sie bereiten sozusagen das Feld vor“, ergänzt die Expertin. Und darauf reagiert Ihr Gegenüber. Ohr und Herz sind geöffnet, er oder sie fühlt sich wahrgenommen und kann sich nun besser auf Sie einlassen.

Wertschätzung funktioniert immer und ist, wenn man sich darauf einlässt, sehr einfach. „Eine gute Übung ist es, dem Partner oder der Partnerin jeden Abend drei wertschätzende Dinge zu sagen: Ich bewundere, wenn du …; Ich finde es toll, wie du …“, schlägt Andrea Sydow vor. Lassen Sie es sich zur Gewohnheit werden, (auch) das Positive in anderen Menschen zu sehen. So kommen Sie irgendwann zu dem Punkt, wo Sie in der Wut des anderen auch dessen Verzweiflung erkennen können.

Wertschätzung ist auch ein guter Türöffner, nachdem es so richtig geknallt hat und man das Gefühl hat, der Bruch ist nicht zu kitten. Da könnten Sie sagen: ‚Ich weiß, wie verletzt du bist. Das war nicht meine Absicht. Normalerweise bist du es immer, der/die einlenkt, und das ist so ein toller Charakterzug von dir. Lass uns bitte noch mal drüber reden.‘

Oder, im beruflichen Kontext: ‚Ich habe noch mal drüber nachgedacht und denke, ich verstehe jetzt, worum es Ihnen ging. Sie hatten sich im Vorfeld viele Gedanken dazu gemacht, aber ich habe mich angegriffen gefühlt und konnte Ihre Kritik nicht annehmen.“

So etwas zu sagen, geht natürlich erst, wenn Ihre eigene Wut verraucht ist und Sie Abstand zur Situation gewonnen haben. Möglich ist es aber, und zwar immer. „Die meisten Menschen reagieren sehr offen und zugewandt, wenn man ihnen mit Wertschätzung und der Beschreibung der eigenen Emotionen gegenübertritt. Das sind Klassiker der deeskalierenden Kommunikation“, so Andrea Sydow.

Express-Geheimtrick: Überlisten Sie Ihr Gehirn!

„Wenn Sie die vernünftige Seite Ihres Hirns aktiv halten, muss die reaktive Seite passiv bleiben“, erklärt Kommunikationscoach Andrea Sydow. „Beide Hirnhälften können sich nicht gleichzeitig auf die gleiche Sache einstellen.“

Das heißt konkret: „Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihr Gegenüber sagt. Und zwar so sehr, dass Sie es Wort für Wort wiederholen könnten“, so die Expertin. „Und das tun Sie dann auch, wenn er oder sie eine kurze Pause macht: Aha, ich habe verstanden, dass …‘ Sofort wird er oder sie sich gehört fühlen, was besänftigend wirkt. Zugleich kann in Ihnen die Wut der reaktiven Hirnhälfte nicht aufsteigen, weil die andere Seite mit Zuhören beschäftigt ist.“

Halten Sie beim Zuhören unbedingt Augenkontakt, denn das „führt dazu, dass das Hirn erkennt, dass das Gegenüber ein offener Mensch ist. Es ist ein nonverbales Signal fürs Gehirn, dass diese Person nicht gefährlich ist“, sagt Andrea Sydow. Auch das wirkt in Ihnen beiden deeskalierend.

Schlussendlich sollten Sie versuchen, das Vernünftige in Ihnen noch mehr zu pushen, indem Sie Nachfragen stellen: ‚Möchtest du noch mehr dazu sagen?‘ Oder schlicht: ‚Ist das alles?‘ – aber bitte ohne vorwurfsvollen Ton. Es geht auch ein: ‚Nur damit ich das richtig verstanden habe …‘

„Es ist unmöglich, gleichzeitig neugierig und wütend zu sein“, fasst die Charlottenburgerin zusammen. „Damit schieben Sie der Eskalation einen Riegel vor. Sie selbst werden nicht wütend, und Ihr Gegenüber kann sich beruhigen beziehungsweise muss sich nicht verbal vor Ihren Angriffen schützen. So kann ein konstruktives Gespräch entstehen, aus dem Sie beide als Sieger hervorgehen. Die Fähigkeit dazu haben wir alle, wir müssen sie nur nutzen.“