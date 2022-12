Teure Tanne? Was ein Weihnachtsbaum in Berlin kostet

Irgendwie ist dieses Jahr alles teurer geworden. Lebensmittel, Sprit, Gas und Strom – vieles, vor allem Lebenswichtiges, scheint binnen kaum eines Jahres nahezu unbezahlbar geworden zu sein. Fast jede Ausgabe muss man sich zweimal überlegen. Aber deshalb auf einen Weihnachtsbaum verzichten? Eigentlich unvorstellbar.

„Ein Weihnachtsbaum ist Herz und Seele des Weihnachtsfestes. Er steht für Gemeinschaft, Liebe und Hoffnung. Immer, aber vor allem in diesen Krisenzeiten“, sagt Dr. Christian Mai, Vorstandsmitglied beim Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger.

Christian Mai ist Betriebsnachfolger und Geschäftsführer des Werderaner Tannenhofs, den seine Eltern vor mehr als 30 Jahren gegründet haben. Auf der mehr als 60 Quadratmeter großen Plantage in Werder/Havel kann man sich derzeit täglich ab 9 Uhr selbst einen Baum schlagen: „Säge und Karre verleihen wir kostenlos dazu“, sagt der Tannenbaum-Experte.

Vor Ort gibt es unter anderem auch eine Schlittschuhbahn, Alpaka-Führungen, Glühwein und Punsch. „Für einen Besuch sollte man gute zwei Stunden einplanen“, so Mai. „Eine Stunde zum Baumaussuchen und eine Stunde zum Genießen der Atmosphäre und der Familienangebote.“

Falls Sie keine Lust haben, sich Ihren Weihnachtsbaum selbst zu schlagen, können Sie auch getopfte Ware kaufen. Getopfte Bäume sind im Boden gewachsen, wurden abgestochen und in einen Topf verpflanzt. Die im Topf gewachsenen Nadelgehölze hingegen haben ihr gesamtes Leben im Topf verbracht – und das ist ein entscheidender Vorteil, wenn Sie den Baum in den folgenden Jahren wieder verwenden wollen, weil die Wurzeln vollkommen unbeschädigt sind.

Bei getopften Bäumen ist es so, dass die Wurzeln beim Herauslösen aus der Erde leiden, vielfach durchtrennt werden. Das kann den Baum schwächen, ihn weniger lang haltbar machen. Allerdings sind die im Topf gewachsenen Weihnachtsbäume meistens auch etwas teurer als alle anderen.

Tipp vom Profi: „Getopfte Bäume müssen regelmäßig und gut gegossen werden, etwa ein Liter pro Tag und pro Meter“, so Christian Mai. „Die haben richtig Durst.“ Und weiter: „Für jeden Weihnachtsbaum – egal, ob im Topf oder im Ständer – gilt: Stellen Sie ihn nicht unmittelbar vor die Heizung oder den Kamin und möglichst nicht direkt auf die Fußbodenheizung. Die Wärme setzt dem Baum sehr zu.“

Was kosten Weihnachtsbäume in Berlin?

Bundesweit liegen die Preise für Nordmanntannen zwischen 20 und 27 Euro für den laufenden Meter. Auf dem Werderaner Hof kostet der Meter 24 Euro für Bäume bis zu zwei Metern Höhe, und für all jene, die selbst sägen, ist der Preis seit letztem Jahr stabil geblieben. „Auf den Verkaufsplätzen sind die Bäume etwas teurer, im Schnitt wurden die Preise um fünf bis zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr angehoben“, so Mai. „Das liegt an den allgemein gestiegenen Kosten und weil wir beispielsweise 30 Prozent über Mindestlohn zahlen.“

Für Schwarzkiefer, Blau- und Rotfichten zahlt man 20 Euro für den laufenden Meter beim Werderaner Tannenhof. Die Preise variieren von Händler zu Händler, bewegen sich aber in der Regel in der Spanne zwischen 20 und 27 Euro pro Meter.

Der Tannenmann, einer der größten Händler Berlins, hat Discountbäume im Angebot: Eine 1,50 Meter hohe Nordmanntanne kostet 19,99 Euro. Insgesamt gibt es sieben Verkaufsplätze in Berlin, mit Ausnahme von Wedding ausschließlich im Osten. Der Hauptverkaufsplatz mit mehr als 1000 Quadratmetern ist am Velodrom an der Landsberger Allee in Prenzlauer Berg. Es gibt auch zertifizierte Bio-Tannen.

Der Händler bietet in Mitte und Prenzlauer Berg zudem auch einen Rundum-sorglos-Service an: Man kann sich den gewünschten Baum nach Hause liefern und dort aufstellen lassen, Ständerverleih inklusive.

Einer der ältesten Hauptstadt-Händler ist das Tannen-Paradies, seit 1978 im Geschäft. Angeboten werden verschiedenste Weihnachtsbäume, die aus Dänemark, Polen, Belgien oder Norddeutschland stammen. Fast täglich kommt frische Ware.

Zu finden ist das Tannen-Paradies an derzeit elf Standorten in ganz Berlin. Man kann hier allerdings auch online seinen Weihnachtsbaum shoppen, inklusive Lieferung und Aufstellservice. So kostet eine besonders schön dreieckig gewachsene Nordmanntanne (1,75 Meter) rund 58 Euro. Für das Aufstellen in der Wohnung kämen knapp 12 Euro hinzu und für die Lieferung zum Wunschtermin je nach Wochentag um die 40 Euro. Zudem können Sie einen passenden Ständer mieten (knapp 17 Euro) oder kaufen (etwa 34 Euro). Deko und Beleuchtung können Sie natürlich auch dazubuchen.

Mal was anderes: Weihnachtsbaum mieten

Statt jedes Jahr einen Weihnachtsbaum zu kaufen, kann man sich auch einen mieten, beispielsweise beim Projekt Weihnachtsurwald, dessen Weihnachtsgartenschau direkt vor der Biosphäre in Potsdam aufgebaut ist. In Berlin ist die Mietstation in der Modersohnstraße (Friedrichshain), geöffnet ist jedoch nur am Wochenende.

„Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur bindet in zehn Jahren 145 Tonnen Kohlendioxid, 300 Tonnen Staubpartikel und sorgt für 100 Tonnen Sauerstoff“, schreiben die Weihnachtsurwald-Macher auf ihrer Homepage. Seit fünf Jahren schon sorgt das Team dafür, dass Bäume weiterleben.

Die unbehandelten Bäume kosten zwischen 25 und 100 Euro für rund acht Wochen Miete. Allerdings gelten die Weihnachtsurwald-Tannen als Mängelexemplare, weil sie nicht symmetrisch gewachsen sind: „Also Weihnachtsbäume, die krumm und schief sind und als Weihnachtsbaum nicht der Norm entsprechen, aber top-fidel sind“, heißt es.

Woran erkenne ich einen guten Weihnachtsbaum?

Wenn Sie sich einen Tannenbaum aussuchen, sollten Sie auf eine schöne Form und gleichmäßigen Wuchs achten, dass er also Ihren ästhetischen Vorstellungen entspricht. Die Nadeln sollten grün, die Äste kräftig sein. Bio-Bäume sind in der Regel als solche gekennzeichnet.

Sie können auch fragen, ob der Händler Mitglied im Verband natürlicher Weihnachtsbaum ist. „Dann gilt nämlich das Versprechen, dass für jeden gesägten Baum ein neuer nachgepflanzt wird. Das ist sehr nachhaltig“, so Christian Mai.

In seinem Betrieb achtet der Weihnachtsbaum-Spezialist darauf, auch Blühwiesen und Heckenstreifen anzulegen, um Insekten anzulocken und die Biodiversität inmitten der Nadelgehölz-Plantagen bestmöglich zu erhalten. „Zudem gehen wir selbstverständlich sehr sparsam mit Pflanzenschutzmitteln um“, so der Geschäftsführer.

Sinnvoll ist es auf alle Fälle, möglichst regional zu kaufen, sich also den Baum selbst zu schlagen oder von einem Erzeuger aus Berlin oder Brandenburg zu kaufen. Die kurzen Transportwege schonen das Klima.

Schon mal vormerken: Abholtermine für Weihnachtsbäume 2023

Die BSR hat bereits die Abholtermine für alle ausgedienten Weihnachtsbäume veröffentlicht. Zwischen dem 7. und 20. Januar 2023 ist die Stadtreinigung unterwegs, um am Straßenrand abgelegte Nadelgehölze einzusammeln. Jeder Ortsteil wird von der BSR an zwei unterschiedlichen Tagen angefahren.

Wichtig: Die Bäume müssen komplett abgeschmückt und dürfen weder verpackt noch zerkleinert sein. Am Abholtag müssen sie spätestens um 6 Uhr morgens am Straßenrand liegen, besser bereits am Vorabend.

Adressgenaue Abholtermine können Sie im digitalen Abholkalender der BSR finden. Hierfür müssen Sie Ihre Adresse in das Formular (auf der Website ganz unten) eintragen und auf „Suchen“ klicken. Dann werden Ihnen die Termine für Ihre Adresse angezeigt. Eine Übersicht der Termine für alle Stadtteile gibt es auch auf dem Stadtportal berlin.de.