Bleibt Ihr Hund beim Gassigehen ständig stehen, um hier und da zu schnüffeln oder zu markieren? Und finden Sie das okay? Vielleicht denken Sie, das sei normal, weil Hunde das eben so machen. Das stimmt auch. Und dennoch sollten Sie das nicht zulassen, sagt Hunde-Expertin Conny Sporrer.



Die Hundetrainerin aus Wien hat bei Martin Rütter gelernt und betreibt seit mehr als zehn Jahren selbst eine Hundeschule, auch online, hat einen Podcast und ein Buch geschrieben (siehe unten). Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie wichtig es ist, einen Hund von Anfang an gut zu erziehen.