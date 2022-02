Berlin - Abends einsteigen, morgens ankommen. Über Nacht verreisen, je nach Komfortstufe bis hin zum eigenen Abteil, das man allein oder mit der Familie belegt. Nachtzüge verkehren längst nicht auf allen Routen. Nicht immer sind die Fahrpreise konkurrenzfähig mit Flugzeugen, die steuerlich begünstigt, und Fernbussen, für die keine Mautzahlungen fällig werden. Unterm Strich handelt es sich um ein Nischenprodukt des Reiseverkehrs. Wer das Besondere sucht, sollte Nachtzugreisen jedoch in seine Auswahl aufnehmen. Aber wo kann man Tickets buchen? Auf welchen Routen sind Züge mit Schlaf- und Liegewagen unterwegs? Was erwartet die Reisenden an Bord? Ein Ratgeber für Neugierige.

Niedergang… und Wiederaufstieg: Die Zeiten, in denen man von Berlin ohne Umsteigen im Nachtzug nach Rom, Istanbul, Riga, Nowosibirsk oder an die Côte d‘Azur reisen konnte, sind vorbei. Weil im Zugverkehr im Vergleich zur Luftfahrt mehr Steuern fällig werden, weil sich hohe Trassen- und Traktionskosten durch Fahrgeldeinnahmen nicht mehr decken ließen, schrumpfte das Netz von Jahr zu Jahr. 2016 zog sich die Deutsche Bahn (DB) aus dem Betrieb von Nachtzügen mit Schlaf- und Liegewagen zurück. Seitdem kann man mit dem Bundesunternehmen nur noch im Sitzen reisen – nicht jedermanns Sache. Doch inzwischen nimmt das Angebot an echten Nachtzügen in Europa wieder zu, auch in Berlin. Das ist vor allem den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zu danken, die in ihr Nightjet-Netz investieren. Aber auch andere Anbieter sehen hier eine Chance. Und wer in einer anderen Stadt als Berlin zusteigt, kann den Radius erweitern.

Diese Strecken gibt es ab Berlin: Einer der am stärksten frequentierten ÖBB-Nightjets verbindet Hamburg und Berlin täglich mit Basel und Zürich in der Schweiz. Doch auch für Reisende in den fernen Südwesten Deutschlands bietet sich die Über-Nacht-Verbindung an – etwa nach Offenburg und Freiburg. Die andere ÖBB-Nachtverbindung von und nach Berlin verlässt die Hauptstadt zunächst nach Osten. Über Frankfurt (Oder), Zielona Góra (Grünberg) und Wrocław (Breslau) geht es täglich nach Wien. Dieser Nachtzug führt auch durchgehende Wagen von und nach Budapest mit, die einen Teil der Strecke in anderen Zugverbänden zurücklegen. Der private Anbieter Snälltåget aus Schweden nimmt am 9. April 2022 seinen Nachtzug zwischen Berlin, Dänemark und Schweden wieder auf. Über Høje-Taastrup bei Kopenhagen und Malmö führt die Fahrt nach Stockholm. Neu war in diesem Jahr die Direktverbindung des Bahnunternehmens Train4you in die Alpen. Via München, Kuftein, Wörgl und Innsbruck rollt der Nachtzug nach St. Anton im Arlberg – die vorerst letzte Fahrt in diesem Jahr fand am 11. Februar statt. Die Nachtzüge der Russischen Eisenbahnen nach Paris und Moskau galten einst als wichtiges Element des Nachtzugangebots in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie ruht auf diesem Verbindungen allerdings der Verkehr.

Weitere Reisemöglichkeiten: Wer sich seinen Reiseweg klug zusammenstellt, kann weitere Möglichkeiten nutzen. So ist es möglich, von Berlin in vier bis fünf Stunden nach München zu reisen und dort in den Nachtzug nach Italien zu steigen. Über Nacht geht es dann direkt zum Beispiel nach Venedig, Florenz und Rom. Nachmittags in Berlin starten, morgens ankommen: kein Problem! Auch innerhalb von Italien verkehren Nachtzüge, die gute Noten bekommen – etwa nach Sizilien. Selbst mit dem Flugzeug ergeben sich schöne Kombinationen. Nach Stockholm fliegen, mit dem Nachtzug ins Skigebiet von Östersund und Åre – das ist genauso möglich wie ein Flug nach Helsinki und der Weiterfahrt in einem der sehr komfortablen finnischen Nachtzüge zum Polarkreis.

Welche neuen Nachtzuglinien ab Berlin sind in Sicht? Ab Mitte Juni verkehrt der ÖBB-Nightjat nach Wien über die österreichischen Hauptstadt hinaus nach Graz. Von Sommer 2022 an will das niederländische Unternehme European Sleeper Prag, Berlin, Amsterdam, Antwerpen und Brüssel miteinander verbinden - zunächst drei Mal pro Woche und Richtung. Der tschechische Anbieter Regiojet hat angekündigt, dass er im Dezember 2022 eine Nachtzugverbindung von Berlin nach Ljubljana und Zagreb startet. Ende 2023 starten neue Nightjetverbindungen nach Paris und Brüssel. Außerdem wird Berlin-Zürich ein eigenständiger Zug - dann steht mehr Kapazität zur Verfügung.

Was wird den Fahrgästen geboten? Das hängt davon ab, welchen Zug man wählt und wie viel Geld man für die Fahrkarte bezahlen will. Am preiswertesten ist die Reise im Sitzwagen – doch es gibt nur wenige Menschen, die es schaffen, in den Sechserabteilen längere Zeit zu schlafen. Nächste Komfortstufe ist der Liegewagen: Abteile, in denen sich die Sitze zu vier oder sechs Liegen umklappen lassen. Meist gibt es für jeden Reisenden ein Kissen eine Decke. Wer nicht ein ganzes Abteil für sich bucht, muss damit rechnen, dass man zusammen mit anderen Fahrgästen auf engem Raum reist. Das hört sich gewöhnungsbedürftig an. Doch in der Regel kommt man miteinander aus, und manchmal kann das gemeinsame Reisen mit Unbekannten vergnüglich sein. Die oberste Komfortstufe ist der Schlafwagen mit Abteilen für bis zu drei Personen. Frisch bezogene Betten und eine Waschgelegenheit, in Deluxeabteilen ein privater Waschraum mit Dusche und Toilette, warten auf die Reisenden. Es ist möglich, allein, zu zweit oder zu dritt ein eigenes Abteil zu buchen – kein Fremder kommt hinzu. Das ist die teuerste, aber auch die schönste Form der Nachtzugreise: Tür schließen und ungestört entspannen!

Train4you In der Tat: Am schönsten ist ein eigenes Schlafwagenabteil für sich allein. Werbefoto des Anbieters Train4you.

Verpflegung im Zug: Die Zeiten, in denen Nachtzüge mit Speisewagen verkehrten, in denen die Reisenden einen Nachttrunk oder morgens das Frühstück einnehmen konnten, sind leider vorbei. Doch in der Regel gibt es andere Möglichkeiten, sich während der Fahrt mit Snacks, kleinen Speisen und Getränken einzudecken – zum Beispiel beim Begleitpersonal in dessen Abteil. In der ÖBB gibt es abends zum Beispiel Gulasch (4,90 Euro), Chili sin Carne (7,50 Euro) oder eine Frankfurter mit Senf (3,90 Euro). Ein halber Liter Stiegl-Bier aus Salzburg schlägt mit 3,40 Euro zu Buche, eine Holunderschorle mit 2,90 Euro. Schlafwagen-Reisende werden in ihrem Abteil Mineralwasser, Prosecco und Knabberzeug vorfinden, alles kostenlos. Reisende in dieser Komfortstufe schätzen es auch, dass ein À-la-carte-Frühstück im Reisepreis inbegriffen ist. Abends teilt das Personal Bestellbögen aus, auf denen die Fahrgäste ihre Auswahl ankreuzen können. Sechs Komponenten sind inkludiert – zum Beispiel ein Heißgetränk, Orangensaft, Brötchen, Marmelade, Käse und Joghurt. Jede weitere Komponente kostet 1,20 Euro. Jeweils eine vegane und eine glutenfreie Frühstückskombination steht ebenfalls auf der Karte (zum Teil muss sie einige Tage vorher bestellt werden). Wer im Liegewagen reist, bekommt eine Flasche Mineralwasser und ein kleines „Wiener Frühstück“ mit Kaffee oder Tee, einer Semmel, Butter, Marmelade – ebenfalls gratis.

Und wo kann ich mich waschen? Toiletten gibt es in allen Wagen. Sitz- und Liegewagen haben an den Enden kleine Abteile mit Waschgelegenheit. Und was wird im Schlafwagen geboten? Originalton Österreichische Bundesbahnen: „In jedem Schlafwagen stehen WC und Dusche zur Verfügung. Waschgelegenheiten (kleines Waschbecken) gibt es in jedem Schlafwagenabteil, in den Deluxe-Abteilen zusätzlich ein eigenes WC und Dusche.“ Handtücher und Toilettenartikel liegen in den Schlafwagenabteilen bereit. Auch Hausschuhe und Oropax werden dort gratis zur Verfügung gestellt.

Ist das Reisen in der Nacht sicher? Es stimmt, auch Nachtzüge sind vor Dieben nicht gefeit. Zwar gibt es dort Personal, das die ganze Nacht über wach bleiben und aufpassen soll. Doch um ganz sicher zu gehen, sollten die Reisenden die Möglichkeiten nutzen, den Zutritt zu den Abteilen zum Beispiel mit Ketten zu versperren. Wer als Frau verreisen will, ohne dass fremde Männer ins Abteil gebucht werden, ordert ein Schlaf- oder Liegewagenabteil für sich oder ein Bett im Schlafwagen – dort werden die Abteile getrennt nach Damen und Herren belegt (außer Paare und Familien reisen zusammen). Außerdem gibt es das Angebot, im ÖBB-Nightjet, im Liegewagen ein Damenabteil zu nutzen. Das Ticket muss bis spätestens vier Tage vor Reisebeginn gebucht werden.

Was wird Reisenden mit eingeschränkter Mobilität geboten? „Für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität verkehrt auf vielen Verbindungen ein Wagen mit rollstuhlgängigem Liegeabteil und angrenzendem Sanitärbereich. Dieses Liegewagenabteil bietet Platz für einen Reisenden mit Rollstuhl und eine Begleitperson“, so die ÖBB. Das Angebot ist unter anderem im Nightjet zwischen Berlin und Zürich verfügbar. Sonderabteil und Einstiegshilfe müssen spätestens 48 Stunden vor der Reise gebucht werden. Bei Snälltåget müssen Rollstühle zusammengeklappt werden. Elektrorollstühle werden nicht befördert, teilt das schwedische Unternehmen mit.

Kann ich mein Fahrrad mitnehmen? Das ist leider ein wunder Punkt. Es gibt ÖBB-Nightjets, in denen diese Möglichkeit besteht – aber nicht von und nach Berlin. Der Snälltaget-Zug nach Dänemark und Schweden befördert zusammengeklappte Falträder, andere Fahrräder dagegen nicht.

Wo buche ich? Zum Beispiel auf den Internetseiten der Anbieter oder am Bahnschalter. Doch wer nicht oft mit der Bahn auf Tour geht, mit einem anderen Zug weiterreist, oder sich einfach nur gut beraten lassen will, sollte sich zu einem der Berliner Bahn-Spezialreisebüros begeben. Nicht selten finden die Berater in den Tiefen des Internets dank ihrer Kenntnisse zusätzliche Sparmöglichkeiten. Gute Adressen sind zum Beispiel die Bahnagentur Schöneberg (Crellestraße 7), die Bahnfüchse in Köpenick (Mahlsdorfer Straße 1) und der Kopfbahnhof in Schöneberg (Yorckstraße 48). Im Internet bieten sich unter anderem www.nachtzug-planer.de und www.nachtzugkarte.de an - letztere ist aber nicht durchgehend auf dem neuesten Stand.