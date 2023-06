Eingang Tempelhofer Damm, Columbiadamm und Oderstraße: Was erwartet einen? Wo kriegt man was zu essen und zu trinken? Wo sind die Toiletten?

Vor 13 Jahren wurde das Tempelhofer Feld eröffnet. Seit Samstag, den 8. Mai 2010, kann man das ehemalige Flugfeld, das während der Berlin-Blockade und durch die Luftbrücke so berühmt wurde, quasi jederzeit besuchen. Bereits am ersten Wochenende kamen damals 235.000 Gäste.

Besonders an schönen Tagen ist das Tempelhofer Feld gut besucht, aber aufgrund seiner Weitläufigkeit – immerhin ist es 300 Hektar groß; 450 Fußballplätze passen hinein – fühlt man sich in der Regel nicht beengt. Einzig auf den Grillplätzen wird es an den Wochenenden schnell voll.

Die meisten Besucherinnen und Besucher stammen einer Umfrage nach aus Berlin, vorrangig aus den angrenzenden Bezirken Tempelhof, Schöneberg sowie aus Kreuzberg und Neukölln. Viele kommen regelmäßig. Logisch, wenn man so einen tollen Park sozusagen direkt vor der Tür hat.

Aber auch für alle anderen lohnt sich der Weg zum Tempelhofer Feld. Hier kann man einen wirklich tollen und einmaligen Nachmittag verbringen. Nicht umsonst empfehlen auch Touristen-Guides das Feld: „1909 begeisterte hier der Flugpionier Orville Wright die Berliner mit seinen Flugexperimenten und schaffte es, sein selbstgebasteltes Flugzeug ganze 19 Minuten in der Luft zu halten. Im selben Jahr überflog Graf Zeppelin mit seinem Luftschiff das Tempelhofer Feld und 1926 startete der erste planmäßige Flug der Lufthansa nach Zürich“, steht in dem unlängst erschienenen Berliner Lonely Planet.

Weiter heißt es dort: „Die Nazis nutzten das Flugfeld für Massenkundgebungen und bauten das kleine Flughafengebäude zu einem riesigen, halbkreisförmigen Komplex aus, der von einem Ende bis zum anderen 1,23 km misst. Er ist damit bis heute eines der flächengrößten freistehenden Gebäude der Welt.“

In so ziemlich allen Beschreibungen zum Tempelhofer Feld kann man lesen, dass das Gelände ideal ist zum Joggen, Inlineskaten, Radfahren, Skaten, Drachen steigen lassen, gar Kitesurfen, aber auch zum Spazierengehen, Grillen, Picknicken. Und all das stimmt. Doch wo geht was? Wie kommt man am besten dorthin? Was gibt es sonst noch? Wir haben uns mal etwas genauer für Sie umgesehen.

Wann hat das Tempelhofer Feld geöffnet? Kostet es Eintritt?

Der Eintritt zum Tempelhofer Feld ist kostenlos; auch für die Toiletten muss man nichts bezahlen. Es ist komplett umzäunt, und es gibt drei Haupteingänge (siehe unten), aber auch mehrere Nebeneingänge. Diese sind abhängig von der Jahreszeit unterschiedlich lang geöffnet.

Im Januar von 7.30 bis 17, im Februar von 7 bis 18, im März von 6 bis 19 Uhr, im April von 6 bis 20.30 Uhr, im Mai von 6 bis 21.30 Uhr, im Juni von 6 bis 22.30 Uhr, im August von 6 bis 22.30 Uhr, im August von 6 bis 21.30 Uhr, im September von 6 bis 20.30 Uhr, im Oktober von 7 bis 19 Uhr, im November von 7 bis 18 Uhr, im Dezember von 7.30 bis 17 Uhr.

Die Eingänge werden abends geschlossen, aber man kommt durch große Drehkreuze wieder raus. Die drei Haupteingänge sind barrierefrei, ebenso die (kostenlosen) Toiletten mit Ausnahme der Anlage am Eingang Columbiadamm.

Flughafen Tempelhof: Besichtigen Sie das Gebäude und die Aussichtsplattform

„Könnte der Flughafen Tempelhof sprechen, er hätte viel zu erzählen. Gut, dass fachkundige Guides das für ihn übernehmen. In den zweistündigen Führungen erkunden sie mit Ihnen die spannendsten Orte des 300.000 Quadratmeter großen Flughafengebäudes – und verraten Ihnen, was an den zahlreichen Legenden dran ist: Wie viele unterirdische Geschosse gibt es wirklich? Ist sogar das Flugfeld unterkellert? Und führen tatsächlich kilometerlange Tunnel in die Berliner Innenstadt?“, steht auf der Website thf-berlin.de, wo man Führungen buchen kann.

Zur Auswahl stehen vier verschiedene Touren, von denen eine zum Beispiel als Foto-Führung konzipiert ist; diese findet einmal pro Monat statt, ist jedoch bereits lange im Voraus ausgebucht. Der nächste freie Termin ist erst im November. Die Führung dauert vier Stunden und kostet 60 Euro pro Person; Stativ nicht vergessen! Die öffentlichen Führungen finden täglich – außer dienstags – statt, als Gruppe kann man aber auch individuelle Termine vereinbaren (bis 10 Menschen 280 Euro; mehr Personen je nach Anzahl bis zu 430 Euro, maximal 30 Gäste).

Bei der „Mythos Tempelhof“-Tour laufen Sie zum Beispiel durch die legendäre frühere Abfertigungshalle und können die Transitgänge besichtigen. Tickets kosten 17,50 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Tour wird montags, mittwochs und donnerstags um 15 Uhr angeboten, freitags um 12 und 15 Uhr sowie am Wochenende um 12, 13 und 15 Uhr.

Ganz neu und beeindruckend ist die Aussichtsplattform: Am Donnerstag, den 20. Juli, öffnet der barrierefrei sanierte THF Tower mit einer großen, holzgetäfelten Dachterrasse und Weitblick. Zum Auftaktwochenende gibt es Sonderöffnungszeiten, ansonsten kann der Tower folgendermaßen besichtigt werden: Donnerstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 21 Uhr, montags bis mittwochs ist er geschlossen. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Eingang Tempelhofer Damm

Direkt am Eingang Tempelhofer Damm steht ein Infopoint-Häuschen, dem man aufs Dach steigen und dort einen guten Rundumblick genießen kann. Ein Stückchen weiter rechts befindet sich ein Toilettenhäuschen – nicht ganz unwichtig, wenn man eine weite Anreise hatte.

Wenn Sie sich am Tor erst geradeaus und dann nach links orientieren, über die Bahnschienen hinweg, laufen Sie an fest installierten Fußballtoren vorbei und sehen dann zu Ihrer Rechten einen E-Bike-Verleih (Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr). Hier können Sie diverse E-Mobile leihen, darunter auch Scooter und Hoverboards (jeweils ab 14 Jahren) – ideal, um mal eben schnell eine Runde über das gesamte Flugfeld zu drehen und sich einen Überblick zu verschaffen. 30 Minuten kosten 15 Euro, eine Stunde 25 Euro. Man kann nur bar bezahlen.

Dort gibt es unter anderem auch Getränke zu kaufen: Eine Cola oder eine Flasche Proviantbrause kosten 3 Euro, ein Wasser 2 Euro. Zudem stehen kleine Kinder-Elektro-Autos zum Leihen bereit (15 Minuten 5 Euro). Kinder können selber Gas geben und ein bisschen cruisen – total cool!

Von dort aus oder auch direkt vom Eingang kommen Sie nach wenigen Minuten zu einem großen, weithin sichtbaren Holzbau: Das ist das Luftschloss, die Sommerspielstätte des Atze Musiktheaters aus dem Wedding.

In diesem Amphitheater werden beliebte Kinderstücke wie das wunderbar lustig-verrückte „Neinhorn“ gespielt, aber auch Erwachsenenstücke. Tipp: Wenn Sie zu einer Nachmittagsvorstellung kommen, setzen Sie sich mittig in die ersten zwei Reihen. Dann haben Sie Schatten. Ansonsten gilt: Bringen Sie sich ein dünnes Tuch oder einen Hut mit, sodass Kopf und Schultern ein wenig geschützt sind. Kinder können sich auf den Boden vor der Bühne setzen; wer mag, legt eine Jacke drunter oder bringt ein Kissen mit.

Von Mai bis September ist das Luftschloss als Open Air Bühne in Betrieb. Es bietet Platz für bis zu 400 Personen. Neben Theateraufführungen gibt’s auch DJ Sets, Festivals und Konzerte. Karten kann man online und vor Ort kaufen. Die Preise variieren je nach Veranstaltung, aber fürs „Neinhorn“ (60 Minuten, ab 4 Jahren) bezahlt man zum Beispiel regulär 10 Euro pro Person, als Familie 9 Euro. Am Luftschloss gibt es Toiletten und einen kleinen Imbiss.

Von dort aus sind es nur etwa zehn Minuten zu Fuß zum Zirkus Cabuwazi, dessen Zelte man schon von Weitem sieht. Dort findet sonntags von 15 bis 18 Uhr der Familienzirkus statt. Man kann einfach kommen und sich in verschiedenen Disziplinen ausprobieren: auf dem Ball laufen, am Trapez turnen, jonglieren, Trampolin springen und und und. Das Ganze ist kostenlos und wird auch gern von Eltern genutzt, die sich mal ausprobieren wollen. In den Ferien findet das offene Angebot nicht statt.

Auf dem Cabuwazi-Gelände gibt es ein kleines Café mit sehr moderaten Preisen: Ein Kaffee kostet 1,50 Euro, eine Apfelschorle 2 Euro. Auch hier gibt es Toiletten. Es gibt einen kleinen Buddelkasten, regelmäßig finden auch Shows und Aufführungen statt.

In direkter Nachbarschaft zum Zirkus befindet sich der Stadtacker, eine 1000 Quadratmeter große Oase, wo unter anderem Kräuter angebaut werden. Das Gemeinschafts-Gartenprojekt war eines der ersten auf dem Tempelhofer Feld und existiert bereits seit 2011. Nutz- und Zierpflanzen, Gemüse und Blumen leben hier in schönsten Hochbeetnachbarschaften. Der Eintritt ist kostenlos, man kann einfach hindurch schlendern, hier mal schnuppern, sich da mal hinsetzen. Herrlich!

Direkt daneben befindet sich ein Minigolf-Platz der Sonderklasse. Er nennt sich Nuture Art, wobei das erste Wort eine Zusammensetzung aus Future und Nature ist. Das Projekt versteht sich als „interaktive Kunstinstallation, die bespielt wird wie eine Minigolfanlage“ und „Kunst mit Natur, Wissenschaft und Technik auf eine einzigartige Weise“ verbindet.

Alte Rohre, Toilettenschüsseln, historische Waagen, ausrangierte Küchenmöbel – all das findet hier Verwendung und ein neues Leben. 18 verschiedene Kunstwerke können bespielt werden. Der Eintritt kostet regulär 8 Euro, ermäßigt 6 bis 7 Euro. Montags ist „Happy Game Day“, da kostet der Eintritt zwischen 5 und 7 Euro.

Die Nuture Art Minigolfanlage ist im Juni und Juli wochentags von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 12 Uhr; im August immer bis 20.30 Uhr, im September nur noch bis 19 Uhr und im Oktober bis 18 Uhr. Vor Ort gibt’s auch Snacks und Getränke.

Vom Zirkus Cabuwazi, dem Stadtacker sowie dem Minigolfplatz bis zum Ein-/Ausgang Columbiadamm sind es nur zehn bis 15 Minuten. Man kommt vorbei an Beachvolleyballfeldern, die von der Turngemeinde Berlin 1848 genutzt werden, und am Softballfeld, wo es sogar eine kleine Tribüne gibt. Nicht immer wird trainiert, aber oftmals sieht man die Teams am Wochenende spielen.

Eingang Columbiadamm

Wenn Sie das Tempelhofer Feld vom Columbiadamm aus betreten, geht es nach rechts zum Ein-/Ausgang Tempelhofer Feld. Je nachdem, wie zügig Sie gehen, brauchen Sie für die Strecke um die 20 Minuten; zum Zirkus (siehe oben) sind es etwa fünf Minuten, bis zum Luftschloss vielleicht 10 bis 15 Minuten.

Direkt am Eingang befindet sich ein Infopoint, an dem eine kleine Wendeltreppe nach oben führt. Von dort können Sie das Tempelhofer Feld (fast) aus der Vogelperspektive betrachten. In dem kleinen Häuschen selbst befindet sich ein Imbiss: Ein kleiner Kaffee kostet 1,50 Euro, Fritz Limo oder Club Mate 2,80. Ein Paar Wiener kostet 3 Euro, eine Brezel 2,70 Euro. Es gibt auch alkoholische Getränke wie zum Beispiel ein Radler für 3 Euro oder Slushi mit Vodka für 6 Euro.

Weiter geradeaus befindet sich der Info-Pavillon des Tempelhofer Feldes, wo man sich über die Geschichte sowie weitere Pläne informieren kann (Öffnungszeiten: 12 bis 18 Uhr am Wochenende). Zudem gibt es einen Aushang mit Terminen. Dort liest man beispielsweise, dass an jedem ersten und dritten Montag im Monat, immer ab 13 Uhr, gemeinsam Müll gesammelt wird. Zudem gibt es stadtökologische Führungen und Streifzüge zu Fuß oder mit dem Rad.

Der kurze Weg zum Info-Pavillion führt Sie vorbei an der großen Grillwiese – einer von drei Grillplätzen auf dem Feld –, wo es teilweise so gut riecht, dass man fragen möchte, ob man nicht was abkaufen darf. Die Rauchschwaden sind mächtig, die Luft entsprechend diesig. Viele, sehr viele Menschen treffen sich hier zum Grillen (was ja in der Stadt an nur wenigen Orten erlaubt ist), einige haben Zelte oder Strandmuscheln mitgebracht, sehr viele haben Stühle dabei. Die Schattenplätze sind immer ganz schnell weg. Hier stehen auch besonders viele Müllcontainer rum; aber auch sonst sind sie alle paar hundert Meter auf dem Tempelhofer Feld zu finden.

Wenn Sie den Columbiadamm im Rücken haben und auf den Info-Pavillon blicken, geht es nach links zum Ein-/Ausgang Oderstraße. Der Weg vom Info-Pavillon aus ist unbeschattet, die Strecke direkt an der Mauer entlang weitaus weniger sonnig. Von dort aus hört man auch die Geräusche aus dem nahen Columbiabad, das offiziell Sommerbad Neukölln heißt. An heißen Tagen kann man versucht sein, die Mauer zu erklimmen, um sich schnell einmal abzukühlen – allerdings ist diese gut gesichert.

Der Weg Richtung Neukölln führt auch vorbei am Biergarten „Luftgarten“, der dieses Jahr jedoch aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben muss; die Wiedereröffnung ist für 2024 geplant. Nebenan befindet sich ein Boule-Feld. Bringen Sie also gern Ihre Boulekugeln mit! Ein paar Schritte weiter stehen darüber hinaus zwei Tischtennisplatten.

Ein paar Minütchen weiter kommt man an einem Schild vorbei, das auf den Sport „Jugger“ hinweist. Mit ein bisschen Glück trainieren dort gerade ein paar Menschen auf diesem „weltweit ersten offiziellen Juggerfeld“. Gespielt wird mit sogenannten Pompfen; die sehen ein bisschen aus wie Baseballschläger, die in eine Poolnudel gewickelt wurden. Es geht darum, einen Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren, aber auch, die Gegner mit den Pompfen am Fortkommen zu hindern. Beim Zugucken denkt man an eine Mischung aus Lichtschwertkampf und Ritterspielen. Spannend!

Eingang Oderstraße/Herrfurthstraße

Der Neuköllner Hauptzugang zum Tempelhofer Feld liegt ungefähr gegenüber vom Tempelhofer Damm. Wenn Sie geradeaus laufen, kommen Sie fast direkt drauf zu – planen Sie hierfür aber gute 25 bis 30 Minuten ein, wenn Sie gemütlich gehen. Rechterhand kommen Sie zum Columbiadamm (siehe oben), links rum in großer Runde wiederum auch zum Tempelhofer Damm.

In der Nähe vom Ein-/Ausgang befinden sich ein Grillplatz und eine mobile Fahrradwerkstatt, wo Sie Ihr Rad zusammen mit Profis reparieren können. Wer Tipps und Hilfe sucht, ist hier im wahrsten Sinne des Wortes bestens beraten. Und nebenbei kann man zum Beispiel einen Aperol Spritz (5,50 Euro) oder andere Kaltgetränke genießen.

Die ehrenamtlichen Coaches der Radwerkstatt sind immer zu den Öffnungszeiten (freitags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr) da. Das Angebot ist kostenlos, aber man freut sich über Spenden. Ideal ist es, wenn Sie benötigte Ersatzteile mitbringen; die Basics wie Schläuche und Schrauben gibt es aber auch vor Ort.

Alle zwei Wochen finden hier auch Events zum Thema Upcycling statt, und die Radwerkstatt ist auch Treffpunkt für die Radszene. Hier kommen beispielsweise Rennradler, Tüftler und Liegeradfahrende zusammen, um über neue Trends zu quatschen. Ganz aktuell geht es viel um Fahrradanhänger, in denen man auch schlafen kann. „Hier wird Fahrradkultur in allen Facetten gelebt, wir sind ein Begegnungs- und Austauschort“, sagt ein Mitarbeiter.

Übrigens: Bei der Radwerkstatt kann man sich auch rund um Lastenräder beraten lassen und diese auch Probefahren. Zur Auswahl stehen sowohl drei- als auch zweirädrige Cargobikes.

Ein paar Meter weiter befindet sich der Stadtteilgarten Schillerkiez, der so einladend und schön ist, dass man gar nicht mehr gehen möchte. Es grünt und blüht, überall sind Sitzmöglichkeiten, es herrscht eine einladende, gemütliche Atmosphäre. Es wird Gemüse angebaut, und auch Wildblumen finden hier ihren Platz.

Vis-à-vis vom Ein-/Ausgang Oderstraße, ein Stückchen weiter rein, ist auch ein umzäunter Hundeplatz. Auf dem großen Auslauf kann Ihr Hund sich einmal richtig austoben, über Hindernisse springen, klettern. Für Herrchen und Frauchen gibt es Sitzmöglichkeiten, jedoch keinen Schatten. Denken Sie also an einen Sonnenschutz für sich und etwas zu trinken für Ihren Hund.

Häufig steht am Neuköllner Teil des Tempelhofer Feldes eines von mehreren Coffee Bikes (Ice Latte 4,50 Euro, Ice Tea 3,50 Euro). Die Barista suchen sich immer einen Standort, sind mal an der gleichen Stelle anzutreffen, mal woanders. Doch der Weg zum nächsten Kaffee ist auf dem Tempelhofer Feld meistens nicht sehr lang. Und selbst wenn, fällt das nicht auf, weil es überall was zu gucken gibt: Hängematten zwischen Bäumen, barfuß laufende junge Menschen, Kinder auf Rollern, wild skatende Jugendliche, seilspringende Papas. Und irgendwie wirken alle total zufrieden und entspannt.