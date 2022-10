Trotz Wut und Streit: So retten Sie Ihre Beziehung

Immer machst du …, nie hast du …, jedes Mal willst du … – Streitigkeiten in Beziehungen werden oftmals in einer Vehemenz ausgefochten, dass kein Platz fürs Innehalten, geschweige denn für Offenheit und Zugewandtheit bleibt. Schnell steht man sich völlig verbittert gegenüber, kämpft um Kleinigkeiten, geht sich tierisch auf die Nerven und sieht irgendwann nur noch eine einzige Lösung: Trennung.

Dass das nicht so sein muss, sagt Uli Bott. Und lebt das auch. Zusammen mit ihrem Mann Bernd hat die Diplom-Pädagogin, die auch als Familien-Coach arbeitet, ein Buch über glückliches Miteinander in Beziehungen geschrieben. Das Paar hat vier Kinder, ist seit 27 Jahren verheiratet und „immer noch und jeden Tag neu verliebt“, sagt Uli Bott.

Die Expertin sagt: „Wir alle haben keine Vorbilder, wie Beziehungen gelingen und dauerhaft schön sein können. Es gibt beispielsweise nicht einen Film, der vom gemeinsamen, glücklichen Altwerden und Verliebtbleiben erzählt. Meistens geht es um Probleme, Trennung, das Suchen nach neuem Glück. Das prägt uns unterbewusst. So, als wäre es normal, sich irgendwann zu trennen.“

Das ist das eine. Das andere ist der Alltag, der Paare oftmals auffrisst, der stresst, der zu wenig Raum lässt für individuelle Entfaltung und gemeinsames Wachsen, wo schon der überquellende Mülleimer oder die fast schon sprichwörtliche Zahnpastatube, die nicht verschlossen wurde, zur Beziehungskrise führt. Weil wir alle überlastet sind. „Und weil wir uns nicht gesehen und damit nicht geliebt fühlen“, weiß Uli Bott.

Warum streiten wir in Beziehungen so viel?

Es sind vielfach Kleinigkeiten, an denen Paare sich aufreiben. Der Klodeckel, der offen bleibt, führt dann regelmäßig zu einem riesigen Krach, in dem weitere gleichartige Beispiele herangezogen werden, um die eigene Position zu untermauern, ein vermeintliches Muster offenzulegen.

Hier treten zwei grundsätzliche Probleme zutage, wie Fachfrau Uli Bott erklärt: „Erstens geht es in solchen Streitigkeiten meistens darum, dass einer oder beide sich missverstanden und nicht gesehen fühlen, dass das Gefühl im Vordergrund steht, nicht ernst genommen zu werden. Das Meckern ist ein Hilferuf.“ Durch das Nicht-gehört-werden wird das Gegenüber zum Gegner.

Es geht also nicht um den offenen Klodeckel als solchen, sondern um das Bedürfnis der einen Person, er möge doch geschlossen werden und das Bedürfnis der anderen Person, daran nicht denken zu müssen. „Die erste Person hat vermutlich schon hundertmal darum gebeten und fühlt sich nun zum wiederholten Male ignoriert. Das führt zu Frust. Und die andere Person ist es leid, gemaßregelt zu oder wie ein kleines Kind behandelt zu werden“, fasst Uli Bott zusammen. So entstehen Fronten.

Dabei ist es ja eigentlich egal, ob der Klodeckel zu ist. Es geht um das darunter liegende Problem des Nicht-ernst-genommen-werdens auf beiden Seiten. Und dann kommt das zweite Problem hinzu: „Man fängt an, nur noch das Negative zu sehen, weil man sich selbst in seiner Position bestärken möchte“, so die Pädagogin. „Das führt dazu, dass man das Positive, das einen ja eigentlich verbindet, immer mehr aus dem Blick verliert.“

Kennen Sie die Geschichte vom weißen und dem schwarzen Wolf? Es gibt sie in verschiedenen Varianten, und sie geht grob gesagt so: Der Opa erklärt seinem Enkel, dass es zwei Wölfe gibt, einen schwarzen und einen weißen. Der schwarze verkörpert unsere negativen Stimmungen, der weiße steht für das, was wir gut können, für Positives. Daraufhin fragt der Kleine, wer von den beiden wohl gewänne, wenn sie kämpften. Daraufhin sagt der Opa: „Der, den du fütterst!“

Übersetzt ins wahre Leben bedeutet das: Je nachdem, worauf wir unseren Blick richten, welche Gedankengänge wir verfolgen, woran wir uns erfreuen oder worüber wir uns aufregen – das nimmt mehr Raum ein. Wir können also steuern, wohin die Reise geht, sofern wir das wollen und uns bemühen.

Denn auch das ist Teil der Beziehungswahrheit: „Verliebtsein ist ein Gefühl, Lieben ist eine Tätigkeit“, lautet das Credo von Uli und Bernd Bott. Man muss sich dazu entscheiden, weiter lieben zu wollen, anstatt nur das Schlechte zu sehen. Letzteres jedoch ist oftmals der Weg des geringsten Widerstandes: Man gibt sich dem Meckern hin. Und das hat zur Folge, dass der oder die andere sich kritisiert fühlt, zurückkeilt oder sich zurückzieht.

So entsteht eine Abwärtsspirale, in deren Folge die Partnerschaft sich zunehmend falsch anfühlt und jeder auf seiner Position beharrt, ohne den Versuch zu unternehmen, auch empathisch auf den anderen zu blicken und zu verstehen, woher all das kommt.

Schritt eins: Ändern Sie Ihren Blickwinkel

Wenn Sie Ihre Beziehung retten wollen, sollten Sie den ersten Schritt machen. Sagen Sie nicht: ‚Du musst jetzt aber auch …‘, sondern fangen Sie bei sich selbst an. Erinnern Sie sich an Ihre erste Phase des Verliebtseins und zeigen, dass Ihr Partner oder Ihre Partnerin Ihnen noch immer etwas bedeutet.

„Das kann ein Zettelchen auf dem Nachtkissen sein, ein Streicheln über den Rücken oder ein Lob“, zählt Expertin Uli Bott auf. Zuneigungsbekundungen öffnen Herz und Seele, machen uns weicher, milder, zugewandter. Sie werden spüren, dass es etwas in Ihnen und bei Ihrem Gegenüber ändert.

Zudem kann es hilfreich sein, die eigene Wahrnehmung bewusst auf das Gute zu richten. „Fangen Sie an, ein Buch der positiven Dinge zu schreiben“, rät die Paarberaterin. „Schreiben Sie jeden Tag fünf Dinge auf, die Sie an Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin heute gut fanden, wofür Sie dankbar sind. Richten Sie so Ihren Fokus neu aus und füttern damit den weißen Wolf.“

Ganz generell, als Richtschnur im Alltag: Versuchen Sie, sich weniger auf die eigenen Verletzungen zu konzentrieren, sondern auf das Vergeben. Wir alle haben mal einen schlechten Tag, vergreifen uns im Ton oder in der Wortwahl, sind fies und ungerecht. Wenn wir großzügig sein können und vergeben, öffnen wir uns für ein versöhnliches Miteinander anstatt die Schotten dichtzumachen und zu verhärten. Das macht niemandem Spaß.

Schritt zwei: Üben Sie sich in Nachsicht

Bei ganz, ganz vielen Streitpunkten geht es – wie oben beschrieben – eigentlich um andere, darunter liegende Problematiken. Die meisten von uns schleppen Erfahrungen, Kränkungen, Eigenheiten mit sich herum, die lange vor der aktuellen Beziehung entstanden sind. Sie sind aber noch da, selbst wenn sie Ihnen nicht mehr präsent sein sollten. Und sie können uns triggern, mal mehr, mal weniger.

Ein Beispiel: „Wenn mein Mann mich früher gefragt hat, wo sein Schlüssel ist, bin ich losgelaufen und habe ihn gesucht“, berichtet Uli Bott. „Das hat ihn total wütend gemacht, weil er sich bevormundet gefühlt hat, so als ob er nicht selbst suchen könnte. Dabei wollte ich nur helfen. Er aber hatte eine einfache Frage, die ich ebenso gut einfach hätte beantworten können.“

Eine solche Situation kann dazu führen, dass man sich streitet – aber man kann es auch unterbinden, wenn man berücksichtigt, dass es vielleicht Ereignisse in der Vergangenheit gab, die diesen von uns eigentlich so geliebten Menschen an dieser Stelle so dünnhäutig gemacht haben. Man sollte also versuchen, nachsichtig zu sein. Auch mit sich selbst, denn mitunter schießen wir übers Ziel hinaus.

Es kann hilfreich sein, sich selbst zurückzunehmen, Dinge mal laufen zu lassen. Anfangs ist man zwar trotzdem genervt, weil der liebe Mann das schmutzige Geschirr erneut nicht wegräumt oder die Frau schon wieder mit dem Staubsauger losrennt. Aber wenn man akzeptiert, dass jeder Mensch ist wie er ist und dass das kein Weltuntergang ist, führt diese Nachsicht mit ein bisschen Übung zu einer Gelassenheit, die wiederum zur Gewohnheit werden kann. Und irgendwann werden Sie den alten Marotten vielleicht sogar mit einem Schmunzeln begegnen können.

Gewonnen haben dann alle. Und: „Es geht in Beziehungen nicht darum, dass eine oder einer sich durchsetzt, sondern dass man ein gemeinsames Miteinander findet, einen individuellen Weg“, so Uli Bott. „Darüber kann man sprechen, das kann man verhandeln, am besten täglich: Was brauchst du, damit diese Beziehung für dich funktioniert? Was kann ich beitragen? Wo brauche ich Unterstützung oder Verständnis?“

Versuchen Sie außerdem, Ihr Gegenüber nicht abzuwerten, sondern so zu akzeptieren, wie es ist. Auch wenn Sie nicht alle Handlungen und Verhaltensweisen verstehen, weil Sie das anders handhaben, heißt das nicht unbedingt, dass Ihr Weg der bessere oder richtige ist. Lassen Sie zu, dass es mehr als eine Art gibt, Dinge zu erledigen.

Wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, das Besteck im Geschirrspüler müsse sortiert werden, können Sie das so machen. Das heißt aber nicht, dass andere das auch so machen müssen und sich Ihrer Regel anzupassen haben. Umgekehrt sollte man Sie machen lassen und sich nicht über Ihre Art der Spülmaschinen-Ordnung lustig machen. Seien Sie nachsichtig.

Schritt drei: Pflegen Sie Ihre Beziehung

Weder die Liebe, noch eine Beziehung sind Selbstläufer. Sie brauchen Aufmerksamkeit, Zuwendung und Pflege. Das ist Arbeit. „Aber wir investieren in so vieles und pflegen unsere Autos, Häuser, Körper. Wann fangen wir an, das mit unseren Beziehungen zu tun, statt immer sofort zu fragen, was ich davon habe?“, so Coach Uli Bott.

Jede und jeder von uns bringt sich in Beziehungen ein, in ständig wechselnden Anteilen. „Das heißt nicht, dass man sich selbst aufgibt oder verliert, sondern dass man investiert“, sagt die Expertin. „Wenn man seine Beziehung bewusst gestaltet, wird man sich als Individuum auch in ihr wiederfinden.“

Falls Sie über Trennung nachdenken, aber nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, halten Sie inne und sagen sich: Scheitern ist keine Option! Verbannen Sie einfach mal den Gedanken aus Ihrem Kopf, dass das Beenden Ihrer Beziehung möglich ist. Überlegen Sie stattdessen, wie groß die Wahrscheinlichkeit war oder ist, dass Sie beide sich gefunden und dann auch noch ineinander verliebt haben. Wie wundervoll das war und ist.

„Und wenn Ihnen einmal klar ist, dass Sie beieinander bleiben wollen und werden, ist es leichter, die Beziehung aktiv zu gestalten und von Grund auf ehrlich zu sein, all seine Verletzungen und Bedürfnisse offenzulegen, nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander, füreinander. Und dann kehren die Schmetterlinge schneller zurück als Sie gucken können“, erklärt Uli Bott.

Hierbei geht es nicht darum, alles hinzunehmen und eine dysfunktionale, vielleicht sogar toxische Beziehung auszuhalten oder zu legitimieren, sondern um eine tatsächliche Liebe zu kämpfen.

Uli und Bernd Bott: Der #gemeckerfrei Beziehungscode. Für immer knallverliebt, Herder-Verlag, 176 Seiten, 16 Euro