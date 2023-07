Das nördliche Brandenburg ist für viele Berliner ein Sehnsuchtsort: Weite Felder, schöne Baumalleen, malerische Seen, Dörfer mit Kopfsteinpflasterstraßen und Vierseithöfen – und das alles ist ruck-zuck zu erreichen. Raus aus der hektischen Stadt, rein ins betuliche Landleben. So die Idee.



Insbesondere die Uckermark, auf halber Strecke zur Ostsee, hat es vielen Hauptstädterinnen und Hauptstädtern angetan. Und doch ist der Landkreis längst nicht nur was für Singles und Paare, die eine Pause von Berlin brauchen. Auch für Familien ist die Uckermark bestens geeignet – als Tagesausflug, aber ebenso für einen richtigen Urlaub.

Wir haben Ihnen mal zusammen gesucht, was Sie wissen müssen, wo Sie als Familie was erleben können und mit welchen Kosten Sie zu rechnen haben. Und das Beste ist: Sie müssen nicht ewig weit fahren! Noch bevor zum zehnten Mal gefragt wird „Sind wir gleich da?“ sind Sie schon angekommen.

Übernachten in der Uckermark: Hier lohnt es sich für Familien

Ferienpark Templin: Großzügige, moderne Ferienwohnungen, ausreichend Parkplätze, ein weitläufiger Spielplatz sowie ein Streichelzoo. Viel mehr brauche Familien ja eigentlich nicht, um einen entspannten Urlaub zu haben, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ist die Anlage des Ferienparks Berlin auch so konzipiert, dass es vollkommen okay ist, wenn man einfach mal gar nichts unternimmt, sondern einfach den ganzen Tag hier verbummelt.

Auf dem Spielplatz haben Kinder jeden Alters ihre Freude. Sie können im Sand buddeln, Fußball spielen, an Wänden empor klettern, rutschen. Direkt angrenzend befindet sich das parkeigene Restaurant, in dem man auch frühstücken kann und dessen Personal zuvorkommen und schnell ist. Das Lokal hat einen großen Außenbereich, von wo aus man die Kinder auf dem Spielplatz prima im Blick behalten kann. Auf dem Streichelzoo nebenan leben unter anderem Schweine, Ziegen, Kaninchen und Hühner. Ponyreiten wird auch angeboten.

Man kann sich auch Fahrräder (ab 7 Euro für zwei Stunden) oder Bollerwagen (5 Euro für zwei Stunden) leihen; es gibt auch Fahrradanhänger (7 Euro) und Kindersitze fürs Rad (4 Euro). „Nur wenige Minuten entfernt befindet sich der Templiner Lübbesee. Der Lübbesee ist etwa 300 Hektar groß und erstreckt sich über eine Länge von 12 Kilometern entlang der Orte Templin, Ahrensdorf und Petersdorf bis nach Ahlimbsmühle“, schreibt der Ferienpark auf seiner Website.



Und weiter: „Vom Templiner Ufer aus werden Rundfahrten mit einem Elektroschiff angeboten. Des Weiteren kann der See mit Ruder-, Tret- und Segelbooten befahren werden. Die Ufer des Sees sind größtenteils sehr flach und weit begehbar.“

Ferienpark Templin, Am Kurpark 1, 17268 Templin. Je nach Apartmentkategorie und Saison kostet eine Ferienwohnung ab ca. 79 Euro im Winter bzw. ab 119 in den Sommerferien (jeweils (ohne Frühstück).



Tipp: Direkt neben dem Ferienpark, nur zwei bis drei Fußminuten entfernt, befindet sich die Naturtherme (siehe unten) sowie der dazugehörige Indoor-Spielplatz Ottis Spielewelt. Hier können Kinder klettern, rutschen, hüpfen, mit E-Karts fahren oder Airhockey spielen, während die Eltern in Ruhe einen Kaffee trinken. Es gibt auch einen Kleinkindbereich, unter anderem mit Rutsche und Bällebad. Bitte denken Sie an Stoppersocken!



Die Tobewelt hat unter der Woche von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. Kinder unter drei Jahren kommen umsonst rein, Kinder bis 12 Jahre zahlen 8 Euro unter der Woche, am Wochenende sowie in den Ferien 10 Euro, ab 13 Jahren zahlt man 4 beziehungsweise 6 Euro. Ein Familienticket kostet 21 beziehungsweise 28 Euro.

Baumhaushotel: „Wundervoll, mit viel Liebe entstandene Baumhäuser inmitten wunderschöner Natur. Der hauseigene Hofladen ist sehr zu empfehlen. Man sollte unbedingt das Frühstück mit buchen, man würde sonst etwas verpassen. Die Gastgeber sind sehr herzliche Menschen und versuchen, alle Wünsche zu erfüllen“, schreibt eine Dame und bewertet das Erlebnis mit 5 von 5 möglichen Sternen auf Google. Und damit ist sie nicht allein.



Eine andere Rezensentin schreibt: „Waldbaden und Ruhe für die Seele, dazu in einem außergewöhnlich wunderbaren Baumhaus mit Blick auf die Tiere und Wälder. Liebevolle Gastgeber, liebevoller Service und tolles Frühstück. Erlebnisbauernhof mit glücklichen Tieren. Ein idealer Ort für Groß und Klein.“ Wieder fünf Sterne.

Kein Wunder also, dass die sechs verschiedenen Baumhäuser gut gebucht sind. Sie bieten zum Teil Platz für bis zu sechs Personen und sind perfekt für alle, die ein Abenteuer suchen, aber auf Komfort nicht gänzlich verzichten wollen. Ideal für Familien ist zum Beispiel das Hexenhaus, das sich über zwei Etagen zieht und sogar eine Heizung hat. Eine Veranda mit Loungemöbeln gibt’s auch. Eine Nacht kostet für zwei Personen 155 Euro, bei zwei Nächten 140 Euro pro Nacht.



Und falls Sie keines der „Hochhäuser“ ergattern konnten, müssen Sie nicht traurig sein. Das Gastgeber-Paar hat auch richtig schöne Ferienwohnungen (80-95 Quadratmeter; ab 85 Euro pro Nacht für zwei Personen), wo Kinder bis zwei Jahren kostenlos übernachten.

Das Baumhaushotel und die Ferienwohnungen liegen mitten im Biosphären-Reservat Schorfheide-Chorin – bis zum Wildpark (siehe unten) sind es mit dem Auto keine 15 Minuten. Die knapp 17 Kilometer lassen sich aber auch gut mit dem Fahrrad schaffen; man braucht etwas mehr als eine Stunde.



Fahrräder werden zwar nicht direkt vor Ort verliehen. Aber die Gastgeberfamilie arbeitet mit dem Fahrradservice Winkler (Martin-Luther-Straße 28, 17268 Templin) zusammen. Dort kann man sich E-Bikes, Räder, Anhänger etc. leihen. Auf Wunsch werden die Räder zum Baumhaushotel gebracht, sodass man direkt starten kann. Pro Tag kostet ein Fahrrad 10 Euro (drei Tage: 27 Euro), ein Lastenrad 35 Euro (drei Tage: 95 Euro).

Baumhaushotel, Gut Gollin 1, 17268 Templin. Eine Nacht im Hexenhaus kostet für zwei Personen 155 Euro, bei zwei Nächten 140 Euro pro Nacht.



Familienhotel Schloss Boitzenburg: Das traumhaft schöne Schloss Boitzenburg liegt etwa anderthalb Autostunden vom Alex entfernt und liebt auf einer von Seen umgebenen Halbinsel. Das Hotel bietet unter anderem auch Reiterferien an (ab 339 Euro für eine Woche), aber auch Ferienlage-Wochen, wo viel gezaubert und gebastelt wird, mit Nachtwanderungen und Mitmach-Zirkus (ab 289 Euro).

Das Hotel ist bekannt als Kinder- und Jugendunterkunft, wohin viele Berliner Schulklassen auf Klassenfahrt fahren. Aber man kann auch als Familie hierherkommen und sich zum Beispiel ein Kanu leihen. Gut zu wissen: Die Familienzimmer sind mit Doppelbett und Hochbettebene ausgestattet, haben aber keinen Fernseher.



Schloßhotel Boitzenburg, Templiner Straße 13, 17268 Boitzenburger Land. Eine Nacht im Familienhotel im Schloss kostet ab 55 Euro pro Person und Nacht (inkl. Frühstück). Ein Babybett kostet zusätzlich fünf Euro; Kinder unter 2 Jahren übernachten kostenlos, Kinder zwischen 3 und 5 Jahren erhalten 70 Prozent Rabatt, bis 14 Jahre 50 Prozent.

Naturtherme Templin: Wellenbad, Solewasser, Meerjungfrauenschwimmen

„Wellenbecken und Wasserfall, Strömungskanäle und Grottengang, Licht-Wasser-Orgel, Luft-Sprudelbecken und drei gestaffelte Sole-Whirlpools mit unterschiedlicher Solekonzentration und Temperatur machen das Abtauchen in unserer Erlebniswelt zum Bade-Spaß der Premium-Klasse. Schwimmen Sie hinaus in das ganzjährig beheizte Thermalsole-Außenbecken mit Felsengrotte, Wasserfall, einem Geysir und Massagedüsen“, schreibt die Therme auf ihrer Website.



Das Bad ist nicht riesig, aber ideal für einen Familientag im Wasser, wo die Kleinen planschen können, die etwas größeren Kinder sich juchzend in die Wellen werfen und die Eltern Entspannung in der schönen Saunalandschaft finden. Die Einrichtung nennt sich explizit ‚Familientherme‘ und wird diesem Anspruch auch gerecht.

So hat das flache Kleinkindbecken eine muckelige Temperatur zwischen 30 und 33 Grad; es gibt Wasserspielgeräte und auch ein eigenes Sanitärhäuschen mit Wickeltisch, sodass man nicht ewig weit laufen muss, wenn ein Boxenstop nötig wird. Wenn Ihr Kind aus dem Windelalter raus ist, wird es sich über die beiden Riesenrutschen, die jeweils knapp 100 Meter lang sind, freuen.

Zum Relaxen laden zwei Innensaunen (50 und 90 Grad), zwei Dampfbäder (je 45 Grad) sowie ein Whirlpool (ca. 35 Grad) ein, und im gerade fertig gestellten Saunagarten befinden sich nochmals vier Saunen (85-100 Grad). Einen Eisbrunnen gibt’s auch. Die (teils automatisierten) Aufgüsse finden im Halbstundentakt in verschiedenen Saunen und in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr statt.



Übrigens: Die Schwimmschule Loreley bietet in der Naturtherme Templin regelmäßig Meerjungfrauen-Schwimmkurse an (90 Minuten, ab 45 Euro, zzgl. Bad-Eintritt).

Thermalsolebad Naturtherme Templin, Dargersdorfer Str. 121, 17268 Templin. Eintritt: Eine Tageskarte für die Badelandschaft kostet 27 Euro für Erwachsene, 17 Euro für Kinder unter 14 Jahren. Eine Familienkarte kostet 74 Euro; am Wochenende wird ein Aufpreis für Erwachsene verlangt, und der Übergang in den Saunabereich kostet 4 Euro extra. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 21 Uhr. Die Parkplätze sind kostenlos!

Zoo und Tierpark in der Uckermark

Wussten Sie, dass es sechs verschiedene Kamelarten gibt? „Vom Alpaka aus den Hochgebirgen Südamerikas bis zum Trampeltier aus Zentralasien“ gibt es im Tierpark Angermünde Kamele aus aller Welt zu sehen, wie die Stadt schreibt. Zudem gibt es zwei Abenteuerspielplätze, einen Streichelzoo sowie ein großes Freigehege, wo man Lemuren, eine Affenart, aus nächster Nähe beobachten kann.



Insgesamt sind es um die 250 Tiere aus 55 Tierarten und von allen Kontinenten, die hier in einem alten Park mit Fachwerkhäusern leben. In diesem Jahr feiert der Tierpark Angermünde seinen 60. Geburtstag.

Tierpark Angermünde, Puschkinallee 12a, 16278 Angermünde. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder 1 Euro, Familienkarte 6 Euro. Öffnungszeiten: Von April bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, von November bis Februar täglich von 10 bis 16 Uhr, im März täglich von 10 bis 17 Uhr.



Wenn Sie sich eher für heimische Nutztiere interessieren, sei Ihnen der Familienpark ‚Naturerlebnis Uckermark‘ empfohlen: In diesem weitgehend naturbelassenen Park leben 250 Haustiere auf 250 Hektar Land: Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, sogar Pfauen.

Es gibt unter anderem auch Spielplätze, einen Bienenstand sowie ein Obdach für seltene oder verletzte Tiere. Vor Ort kann man Tierfutter in der Tüte kaufen (zwei Euro) - und hat dann auch gute Chancen, Streicheleinheiten zu verteilen.



Familienpark Naturerlebnis Uckermark, Am Scharfrichtersee 2a, 17291 Prenzlau. Eintritt: 5 Euro, Kinder (zwischen 4 und 13 Jahren) 4 Euro. Öffnungszeiten: Von April bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, von November bis März montags bis freitags von 8 bis 14.30 Uhr.

Westernstadt El Dorado: Gold schürfen, Stuntshow, Bogenschießen

Bis in den Wilden Westen, mit Postkutsche, Saloon und wilden Schießereien braucht man von Berlin aus etwa anderthalb Stunden. Das El Dorado, wo man übrigens auch übernachten kann und es einen tollen Badesteg gibt, ist eine ganz besondere Zeitreise. Täglich gibt es vier Live-Shows, wo Cowboys und amerikanische Ureinwohner eine spannende Geschichte zeigen, zünftige Kloppereien und Verfolgungsjagden inklusive.

Mit dem eigenen El Dorado Dollar kann man sich zusätzlichen Spaß erkaufen: Bullriding, Bogenschießen, Schätze mit dem Metalldetektor suchen, mit der Pferdekutsche fahren, Ponyreiten, Goldnuggets im Teich schürfen – und noch vieles, vieles mehr. Es gibt einen tollen Spielplatz mit Rutschen, Seilbahn und Strohburg sowie ein Streichelgehege mit Esel, Lamas, Ziegen und Hasen. Wer alles mitmachen, erleben und auskosten will, wird um einen zweiten Besuch nicht umhinkommen!



El Dorado, Am Röddelinsee 1, 17268 Templin. Eintritt: Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu vier Kinder) kostet 65 Euro, am Kids Sonntag 49 Euro. Der Parkplatz kostet 2 Euro pro Pkw. Öffnungszeiten: In den Ferien von 10 bis 18 Uhr, außerhalb der Ferien variieren die Öffnungszeiten.

Schorfheide: Wildtiere gucken, in Bäume klettern, Natur genießen

Das knapp 1300 Quadratkilometer große Biosphärenreservat Schorfheide erstreckt sich von der Uckermark, über Märkisch-Oderland und Oberhavel bis in den Barnim. Hier, inmitten dieses riesigen Naturschutzgebietes liegt der Wildtierpark Schorfheide, der zwar geografisch schon zum Barnim gehört, aber von den oben beschriebenen Unterkünften und Attraktionen binnen kurzer Zeit erreichbar ist – und weil der Park so ein schönes Fleckchen Erde ist, soll er in diesem Artikel nicht fehlen.

Der Wildtierpark Schorfheide ist ein 105 Hektar großes, weitläufiges Wald- und Wiesenareal, in dem es große Gehege mit heimischen Wildtieren gibt, darunter Hirsche, Wildschweine und Fischotter. Aber auch Tierarten, die hier mal gelebt haben, aber mittlerweile in der Schorfheide nicht mehr in freier Wildbahn anzutreffen sind, leben hier, zum Beispiel Wisente, Elche und Przewalski-Pferde, die der eine oder die andere bereits aus dem Berliner Tierpark kennen. Es gibt auch ein Streichelgehege sowie tolle Spiel- und Abenteuerspielplätze.

„Außerdem züchten wir seltene, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie z. B. Englische Parkrinder, Rauhwolliges pommersches Landschaf, Exmoorponys und Wollschweine“, teilt der Wildpark mit. Die Wanderwege im Park sind insgesamt sieben Kilometer lang und vielfach nicht asphaltiert – ziehen Sie also stabile, aber bequeme Schuhe an! Es werden aber auch Kremserfahrten angeboten (Pferdetouristik Schorfheide, Anmeldung unter 0174/5229449, Kosten: 10 Euro für Erwachsene, Kinder im schulpflichtigen Alter 5 Euro).

Weil die Gehege sehr großzügig und naturnah angelegt sind, kann es sein, dass Sie die dort lebenden Tiere nicht zu Gesicht bekommen. Daher gilt besonders für die scheuen Tiere wie den Luchs: Kommen Sie zur Fütterungszeit, das erhöht Ihre Chancen maximal. Die beiden Luchse werden jeden Tag um 11 Uhr gefüttert, außer dienstags – da ist Fastentag für die Wildkatzen. Die Schaufütterung bei den Ottern findet täglich um 11.30 Uhr statt.

Anlässlich der Sommerferien werden auch Wolfsfütterungen angeboten (u.a. 11. und 25. August, 12 Uhr), aber auch die Erlebnis-Wanderung ‚schleichen, pirschen, tarnen‘, wo man die Verhaltensweisen von Wildtieren näher kennenlernt (z.B. 8. August, 10 Uhr). Außerdem auf der Programmliste: Der interaktive Kurs ‚Wildtieren auf der Spur‘, wo man lernt, die Spuren von Tieren zu lesen (z.B. 7. August, 10 bis 13 Uhr).



Übrigens: Kurz vor dem Eingang zum Wildpark gibt es auch einen Hochseilgarten. Der Kletterwald Schorfheide ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet; es gibt mehr als 100 Kletterelemente in bis zu 12 Metern Höhe. Geöffnet ist der Kletterwald freitags von 14 bis 19 Uhr, am Wochende sowie feiertags von 10 bis 19 Uhr, in den Ferien täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet ab 15 Euro.

Wildpark Schorfheide, Prenzlauer Straße 16, 16244 Schorfheide, OT Groß Schönebeck. Übrigens: Alle zwei Stunden fährt eine Bahn von Karow nach Groß Schönebeck, was drei Kilometer vom Wildpark entfernt ist. Die Strecke, ein Wanderweg, lässt sich in 30 Minuten Fußweg gut zurücklegen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr.