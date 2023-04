Berlin im Sommer: Diese Feriencamps können Sie jetzt schon buchen

Was für Kinder die schönste Zeit des Jahres ist, bedeutet für die meisten Eltern Stress – oder zumindest ein ordentliches Organisationsvolumen. Sechs Wochen Sommerferien werfen Fragen auf: Wer nimmt wann Urlaub? Was machen wir mit den restlichen Wochen?

Natürlich gibt es in allen Berliner Grundschulen auch während der Ferien eine Hortbetreuung, aber ab der 6. Klasse wird’s schwierig. Zudem ist der Hort nur in der ersten und zweiten Klasse kostenlos, danach müssen Eltern dafür bezahlen; die Kosten staffeln sich je nach Betreuungsumfang.

Und vielleicht wollen Ihre Kinder ja auch mal was ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches erleben und lernen – ohne Sie. Entsprechende Angebote gibt es in Berlin mehr als genug. Allerdings sind diese (wie auch andere tolle Veranstaltungen) schnell ausgebucht, vor allem kurz vor den Ferien, wenn einem als mittelschwer gestresster Elternteil einfällt, dass ja noch Betreuungslücken gefüllt werden müssen.

Deshalb haben wir für Sie ein paar echte Sommer-Highlights zusammengetragen, die Sie jetzt schon buchen können – als Inspiration für eine gelungene Ferienbetreuung Ihrer Kinder, an die sich Ihre Kinder noch lange erinnern werden.

Vorab der kurze Tipp, dass viele Berliner Museen in den Ferien spezielle Programme und Workshops anbieten. Die Termine werden spätestens wenige Wochen vor den Ferien veröffentlicht. Einige von den Angeboten sind kostenpflichtig, andere nicht. Auch eine Anmeldung ist nicht immer erforderlich. Allerdings ist es meistens so, dass Sie dableiben müssen, um Ihre Kinder zu beaufsichtigen. Das ist bei den Feriencamps, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen, anders: Da geben Sie Ihr Kind morgens in die Obhut des Teams und holen es nachmittags wieder ab.

Zirkusferien bei Cabuwazi

Den Kinderzirkus Cabuwazi gibt es seit fast 30 Jahren. Er hat in Berlin sechs Standorte, an denen auch außerhalb der Ferien Trainings und Shows stattfinden. Während der Ferien gibt es einwöchige Kurse (montags bis freitags, in der Regel 10 bis 16 Uhr). Die Kinder können balancieren, Artistik üben, Jonglage erlernen, Trampolinspringen und alles bei einer großen Abschluss-Show (freitags 14 oder 15 Uhr, je nach Standort) präsentieren. Zu der kostenlosen Show kann jeder kommen, der mag und Zeit hat.

Die Zirkusferien sind für Kinder ab 7 Jahren geeignet. Es gibt ein warmes Mittagessen und gegebenenfalls auch einen Snack für den Hunger zwischendurch. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche mit; diese kann vor Ort aufgefüllt werden.

Eine Cabuwazi-Zirkusferienwoche kostet 199 Euro, egal welche Ferienwoche und welchen Standort Sie wählen. Einige sind tatsächlich schon ausverkauft; besonders beliebt sind die erste und letzte Ferienwoche. Übrigens: Die Herbstferien-Termine stehen auch schon fest; es gibt einen Frühbucherrabatt in Höhe von 20 Euro.

Parkour: Muskeln und Geschicklichkeit trainieren

„Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Der Parkourläufer bestimmt seinen eigenen Weg durch den urbanen oder natürlichen Raum – auf eine andere Weise als von Architektur und Kultur vorgegeben“, steht auf Wikipedia. „Es wird versucht, sich in den Weg stellende Hindernisse durch Kombination verschiedener Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. Bewegungsfluss und ‑kontrolle stehen dabei im Vordergrund. Parkour wird deshalb auch als ‚Kunst der effizienten Fortbewegung‘ bezeichnet.“

Es ist ein faszinierender Sport, bei dem nicht nur die Muskulatur ackern muss, sondern auch das Hirn auf Hochtouren läuft. Man muss nämlich genau überlegen, wie man die Strecke schafft, muss geschickt seine Schritte setzen, das Gleichgewicht halten – ein riesiger Spaß, der anstrengt und glücklich macht.

Das Niederschönhausener Unternehmen ParkourOne bietet zwei Kurse in den Sommerferien an (je 129 Euro): Der erste Kurs findet vom 18. bis zum 21. Juli 2023 statt sowie vom 22. bis 25. August (jeweils dienstags bis freitags, 15.30 bis 17.30 Uhr). Geeignet sind die Camps für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, Vorerfahrungen sind nicht nötig. Treffpunkt ist der Vinetaplatz in Wedding, direkt an der Swinemünder Straße (zwischen Mauerpark und U-Bahnhof Bernauer Straße).

Wer mehr will, sollte sich bei Jump3000 in Lichtenberg melden. Hier gibt’s neben Parkour auch noch Klettern und Trampolinspringen – drinnen wie draußen. Die Sommercamps kosten 279 Euro. Man kann sein Kind morgens um 9 Uhr abgeben und nachmittags um 16 Uhr wieder abholen. Mittagessen gibt’s zwischendurch auch. Das Mindestalter liegt bei 10 Jahren.

Auch das Team vom Pfeffersport, Berlins größter Inklusionssportverein in Prenzlauer Berg, hat Parkour-Camps im Angebot. In den Ferienwochen 1, 2, 5 und 6 finden Kurse für verschiedene Altersklassen (8 bis 12 bzw. 9 bis 14 Jahre) statt. Kosten: 200 Euro regulär, 170 Euro für Mitglieder. Die Camps finden in Prenzlauer Berg oder Pankow statt. Es wird auch Basketball, Tanzen, Skaten, Fußball und Mädchen-Fußball angeboten. Die Online-Anmeldung für die Sommerferiencamps startet am 2. Juni; merken Sie es sich schon mal vor!

Programmieren lernen in der Haba Digitalwerkstatt

Klingt wie ein Traum, kann aber Realität werden: Aus Legosteinen einen Roboter bauen, diesen programmieren und loslegen lassen. Möglich ist das im Sommercamp der Haba Digitalwerkstatt in der Chausseestraße (Mitte), das am 24. Juli startet. Eine ganze Woche lang lernen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren alles übers Programmieren und digitale Technik. Der fünftägige Kurs (bis 28.7.; jeweils 9 bis 16 Uhr) kostet 449 Euro.

Es gibt für die Kinder ein Mittagessen und Pausen auf dem Spielplatz. In den Wochen darauf findet das Feriencamp in gleicher Weise statt, einmal allerdings einen Tag kürzer (31.7. bis 3.8.) und daher auch günstiger (389 Euro) und ein weiteres Mal speziell für sechs- bis siebenjährige Kinder (14. bis 16.8.; 289 Euro).

Basketball und Tennis mit den Profis von Alba

Vom 13. bis 15. Juli bietet Alba an, Kindern unter anderem Tennis und Basketball beizubringen: „Erfahrene Jugendcoaches von Alba Berlin sorgen für die Action mit verschiedenen Bällen und machen die Sommerferien so zu einem sportlich einzigartigen Erlebnis“, steht auf der Buchungsseite des Vereins.

Für 85 Euro pro Kind (Mitglieder erhalten einen Rabatt) gibt’s ein T-Shirt, jeden Tag Mittag sowie Snacks. Teilnehmende Kinder sollten zwischen 9 und 12 Jahre alt sein. Das Camp findet im Jahnsportpark in Prenzlauer Berg in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt.

Das gleiche Programm, nur ein wenig ausgedehnter, gibt es vom 17. bis zum 21. Juli in Gropiusstadt, genauer: in der Grundschule Lisa Tetzner. Hier können Kinder zwischen 6 und 15 Jahren eine Woche lang verschiedene Sportarten austesten. Die Betreuungszeiten sind ebenfalls von 9 bis 16 Uhr, die Kosten mit 75 Euro jedoch etwas geringer.

Einen Popsong selber schreiben

Wie wird Musik gemacht? Kann man sich eine Melodie einfach so ausdenken? Was ist ein guter Text? Von der Theorie bis zur Praxis scheint es all jenen, die nicht selbst Musik machen, ein ziemlich weiter Schritt. Dass es jedoch leicht gelingen kann, selbst einen Sommerhit zu produzieren, beweist Musikplus, die Musikschule am Lietzensee.

Der Ferienkurs findet vom 24. bis zum 28. Juli jeweils von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt, aber man kann sein Kind schon ab 9 Uhr bringen und bis 16 Uhr abholen – eine angenehme Flexibilität also für berufstätige Eltern. In den Kosten (280 Euro) sind Frühstück und Mittagessen enthalten. Sie müssen also keine Stullen schmieren, keine Brotbox packen.

Geeignet ist der Workshop für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren; am Ende gibt’s eine „Abschlussaufführung wie die Stars“, verspricht die Musikschule. Dann können sie zeigen, was sie gelernt haben, nämlich eigene Musik zu kreieren und diese so vorzutragen, dass es stimmig klingt. Die Musikschule bietet im Übrigen auch eine Ferienbetreuung für Kitakinder an – falls Sie also ein kleineres Geschwisterkind haben oder Ihre Kita Schließzeit hat, wäre Musikplus eine tolle Möglichkeit, das Kleine gut unterzubringen.

Die Welt neu entdecken im Exploratorium

Musik, Geräusche, Theater, Wissen, Fragen, Improvisation: Im Exploratorium in Kreuzberg finden Sie unzählige Angebote, um Ihrem Kind eine spannende Abwechslung in den Ferien zu ermöglichen. Hier macht Lernen so richtig Spaß. So gibt es beispielsweise den einwöchigen Workshop „Was reden die Tiere?“ (17. bis 21. Juli, 10 bis 12.30 Uhr) für Kinder von 7 bis 9 Jahren. In dem Kurs wird auch der Frage nachgegangen, ob Gras Geräusche macht.

„Wir üben, wie wir uns als Tier durch Landschaften bewegen, schauen wie Bienen und lauschen nach draußen (…) und spielen mit dem Klang der Sprache“, heißt es in der Kursbeschreibung. Ein weiteres Highlight ist der Schattenspiel-Workshop „Flundervögel und magische Becken“ für Kinder zwischen 8 und 11 Jahren, der in der gleichen Woche stattfindet, allerdings nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr. Hier wird gebastelt und gereimt, es werden Tiere erfunden und mit lustigen neuen Namen versehen.

Die Kosten pro Kurswoche belaufen sich nach Selbsteinschätzung auf 25 bis 50 Euro pro Person, können für Berlinpass-Inhaber auch reduziert werden.

Selber schauspielern im Galli-Theater

Allein die Locations sind beeindruckend: Das Galli-Theater bietet Ferienkurse sowohl auf der Domäne Dahlem als auch im Jagdschloss Grunewald (jeweils 150 Euro für eine Woche; täglich von 10 bis 14 Uhr). Angeleitet von echten Profis lernen die Kinder, selbst Theater zu spielen und können am Ende der Woche ihr eigenes Stück vorführen, das sie selbst konzipiert haben.

Die Kinder lernen, laut und deutlich zu sprechen, sich zur Musik zu bewegen, miteinander zu interagieren, mutig zu sein. Mitzugeben sind bequeme Kleidung, Stoppersocken oder Schläppchen, Malsachen, Snacks sowie etwas zu trinken. Geeignet sind die Ferienkurse für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren; Geschwisterkinder zahlen nur 120 Euro.