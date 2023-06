Roshanak Amini für die Berliner Zeitung am Wochenende. Bilder: William Wallace Denslow Via Wikimedia Commons

Frühstücksei ist okay: In Eiern ist gar nicht so viel Cholesterin drin, wie immer behauptet wurde. Roshanak Amini für die Berliner Zeitung am Wochenende. Bilder: William Wallace Denslow Via Wikimedia Commons

Schmerzen in der Brust, Luftnot, Herzstolpern. Wer derartige Beschwerden hat, kriegt es mit der Angst zu tun. Zu Recht, denn die Symptome deuten auf eine schwere Erkrankung hin. „Und eigentlich ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, weshalb eine Früherkennung elementar ist“, sagt Prof. Dr. Oliver Weingärtner, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie vom Universitätsklinikum Jena.

Der Experte ist Präsident der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen (DGFF), auch als Lipid-Liga bekannt. Deren Fachleute beantworten an der Ratgeber-Hotline von Sprechzeit Fragen von Betroffenen (siehe unten). Für die Berliner Zeitung erklärt der Mediziner, was man über Cholesterin wissen sollte und wie man gesund bleibt.

„In der Generation 50+ verstirbt jeder Zweite an kardiovaskulären Erkrankungen“, sagt Oliver Weingärtner. „Das muss nicht sein. Durch gezielte und rechtzeitige Untersuchungen und Vorsorgemaßnahmen lassen sich die meisten Todesfälle verhindern.“

Woher weiß ich, ob ich heimlich krank bin?

Verkalkte Gefäße und innere Fettdepots machen lange, sehr lange sogar, keine nennenswerten Probleme. Man lebt mit ihnen, ohne etwas davon zu ahnen: Weder Diabetes noch erhöhte Cholesterinwerte und auch ein hoher Blutdruck tun nicht weh. Und wenn die Beschwerden auftreten, kann es zu spät sein. „Deshalb raten wir von der Lipid-Liga zu einem frühzeitigen Screening“, so der Arzt. „In Tschechien wird standardmäßig zur Einschulung gescreent, und das wäre auch für Deutschland der richtige Weg.“

Wenn man Verkalkungen – und die können auch schon kleine Kinder haben – rechtzeitig erkennt, kann man gegensteuern. „Durch eine frühe Änderung des Lebensstils ließen sich Lebensjahre retten“, resümiert Oliver Weingärtner. „Menschen, die in jungen Jahren, beispielsweise mit 30, einen Herzinfarkt erleiden, hatten schon früh Verkalkungen, die durch Cholesterin entstehen.“

Zugrunde liegt häufig ein Lipidstoffwechselproblem. „Das ist eine genetische Erkrankung, die bestimmte Menschen in sich tragen. Dabei bauen die Körperzellen zu viel Cholesterin, das sich ablagert“, so der Mediziner. „Das Problem ist, dass diese Menschen nicht einmal dick sind, sodass man auf erhöhte Werte schließen könnte. Im Gegenteil, Menschen mit einer entsprechenden Veranlagung sind meistens sogar sehr schlank.“

Ein sogenanntes Lipidscreening kann man bei seinem Hausarzt oder der Hausärztin machen lassen; die Werte werden über einen Bluttest bestimmt. Die Untersuchung wird von den Kassen übernommen „und kostet lediglich 81 Cent“, sagt der Lipid-Liga-Präsident. „Leider ist das Screening in Deutschland erst ab 18 Jahren vorgesehen. Zu spät aus unserer Sicht, weil sich da schon viel entwickelt haben kann, was man präventiv hätte verhindern können.“

Der Mediziner sagt, dass man im Schnitt 418 Menschen auf Cholesterin untersuchen müsste, um einen Todesfall zu verhindern. „Das entspricht ungefähr 2000 Euro pro verhindertem Todesfall. Das Screening auf hohes Cholesterin ist also hoch effektiv“, so Oliver Weingärtner. „Demgegenüber steht beispielsweise das Brustkrebsscreening, bei dem man mehr als 3000 Frauen untersuchen muss, um einen Todesfall zu verhindern. Die Ausgaben liegen da mit 178.000 Euro ungleich höher.“ Sein Rat: „Gehen Sie zum Arzt und lassen Sie sich untersuchen, am besten gleich.“

Was ist Cholesterin? Und worauf muss ich achten?

Cholesterin ist ein Fett, also ein Lipid. Es wird natürlicherweise von unseren Körperzellen hergestellt und ist an vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt. „Wir brauchen es zum Leben“, weiß Oliver Weingärtner. „Unsere Zellmembranen bestehen aus Cholesterin, ebenso rund 40 Prozent unserer Hirnsubstanz. Es ist ein ganz wichtiges Molekül.“ Allerdings kann es bei einem Cholesterinüberschuss zu Arteriosklerose kommen, der Gefäßverkalkung.

Erhöhte Cholesterinwerte sind der größte Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall. „Man geht davon aus, dass bei Menschen unter dem 40. Lebensjahr in Deutschland rund 600.000 Menschen sind, die trotz erhöhter Werte nicht in Behandlung sind, also gar nichts davon ahnen, dass sie krank sind“, sagt der Mediziner. „Diese Menschen haben ein hohes Risiko im weiteren Verlauf an einer potenziell vermeidbaren Erkrankung – einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall – zu versterben.“

Übrigens: In Eiern ist gar nicht so viel Cholesterin drin, wie immer behauptet wurde. „Jede und jeder darf weiterhin das Frühstücksei genießen“, so der Fachmann.

Was tun, wenn man erhöhte Cholesterinwerte hat?

„Eine Änderung der Lebensumstände – sprich: viel Bewegung, gesunde, mediterrane Ernährung, nicht rauchen, frische Luft – hat einen Effekt, allerdings nur bei jenen Menschen, die keine genetische Disposition haben“, sagt Weingärtner. „Diesen kann und muss mit Medikamenten geholfen werden. Denen hilft selbst die beste vegane Ernährung nichts, weil der Körper von sich aus zu viel Cholesterin produziert. Eine frühe, individuell abzustimmende Therapie ist hier entscheidend.“

Übergewichtige haben ein erhöhtes Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Aber das liege nicht unbedingt am Cholesterin, wie der Arzt erklärt: „Das Herz muss viel mehr pumpen, um das Gewebe zu versorgen. Außerdem sorgt das Fettgewebe für Entzündungen, die das Immunsystem und die Gefäße belasten.“

Sprechzeit: Stellen Sie Fragen an Cholesterin-Fachleute

Am Donnerstag, den 15. Juni, ist der Tag des Cholesterins. Aus diesem Anlass veranstaltet die Lipid-Liga zusammen mit Sprechzeit eine Telefonaktion unter dem Motto „Wie gesund sind meine Gefäße?“, bei der jeder Mensch kostenfrei anrufen und sich informieren lassen kann.

Sie können am Donnerstag (15. Juni) in der Zeit von 16 bis 19 Uhr unter folgender Nummer anrufen: 0800 – 2 811 811. Am Telefon sitzen acht Expertinnen und Experten der DGFF, allesamt niedergelassen oder an Kliniken tätig, und beantworten Ihre Fragen. Anrufen kann man aus ganz Deutschland, die Fachleute stammen unter anderem aus München, Darmstadt und Frankfurt am Main. Es fallen für Anrufende keinerlei Kosten an.