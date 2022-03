Man kann (s)ein Kind gar nicht zu sehr lieben. Oder? Tja, das Gefühl in sich zu tragen ist das eine, das andere jedoch ist, wie man diesem Gefühl Ausdruck verleiht. Gibt es da ein Zuviel? Gern wird einem ja suggeriert, man würde sein Kind verhätscheln, ihm mehr als genug Aufmerksamkeit zukommen lassen, es mit allem Möglichen verwöhnen. Eine blöde Situation für Eltern, die es ja – natürlich – nur gut meinen, aber aufgrund dessen häufig kritisiert werden. Deshalb fragt die Berliner Zeitung beim Kindertherapeuten Dr. Christian Lüdke nach: Kann man sein Kind zu sehr verwöhnen?

Voraus geschickt sei folgendes: „Wir Eltern wollen, dass unsere Kinder so zufrieden wie möglich sind. Und da reicht es selbstverständlich nicht, nur dessen Grundbedürfnisse zu stillen, und es widerspricht auch unserem inneren Drang, das Kind rundum glücklich zu machen.“ Und da ist es eben entscheidend, wie wir unsere Zuneigung zeigen und in welcher Dosis, in welcher Frequenz das geschieht. Es gibt zwei verschiedene Ebenen, auf denen verwöhnt werden kann: Zum einen die materielle und zum anderen die emotionale.

Das materielle Verwöhnen

Wer seinem Kind im Wochentakt „Ausnahmen“ genehmigt, es regelmäßig mit Süßigkeiten belohnt und Zwischendurch-Geschenke überreicht, schießt übers Ziel hinaus, erklärt Dr. Christian Lüdke, selbst Vater zweier Töchter: „In der Situation ist das sowohl für das Kind, aber auch für Sie als Eltern ein schöner Moment voll großer Freude. Aber ständiges Schenken führt nicht nur zu einer immens hohen Erwartungshaltung bei den Kindern – und im Zweifel zu Wutausbrüchen vor dem Zeitschriftenregal im Supermarkt –, sondern auch zu einer gewissen Beliebigkeit im Akt des Schenkens.“ Es sind also zweierlei Ebenen: Das Kind erlebt, dass seine Wünsche sofort erfüllt werden, was dazu führen kann, dass es glaubt, es muss immer so sein. „Das Kind lernt also nicht, dass es sich gedulden können muss, dass vielleicht Wünsche auch mal nicht erfüllt werden.“

Im schlimmsten Fall kann das im weiteren Leben zu einem problematischen Konsum- und Kompensationsverhalten führen. Wenn Ihr Kind keine Geduld erlernt hat, könnte es künftig jedem Kaufimpuls nachgeben – ohne zu prüfen, ob das wirklich nötig ist oder ob es ein Frust- beziehungsweise Langeweilekauf ist. Hat das Kind das Warten hingegen gelernt, hat es eine gewisse seelische Robustheit entwickeln können, die es auch vor anderen Enttäuschungen, die einen im Leben unweigerlich begegnen, schützt.

Natürlich kann man einem Kind in Ausnahmefällen auch außer der Reihe etwas schenken – aber das sollte wirklich eine seltene Ausnahme sein. „Wenn Sie nach jedem Arztbesuch oder für jede Eins etwas schenken, wird das Kind sich nur bemühen, weil es eine Belohnung erwartet und nichts aus eigener Motivation heraus tun. Das kann ihm in seinem weiteren Lebensweg vieles erschweren“, so der Experte. Ihr Kind muss also Dinge aus eigener Initiative lernen oder verstehen wollen – einfach, weil es Lust darauf hat. Ohne Bestechung! „Es ist ein tolles Erlebnis fürs Kind, wenn es etwas alleine geschafft hat. Man nennt das Selbstwirksamkeit. Und das können Kinder nicht erlernen, wenn ihnen ständig alles abgenommen wird oder sie eben nur handeln, um eine Belohnung zu bekommen.

Die andere Ebene ist, dass die geschenkten Dinge an Wert verlieren. Das Kind weiß, dass es bald wieder etwas Neues gibt und schenkt den Spielzeugen nur noch wenig Aufmerksamkeit. Das Zimmer quillt über und trotzdem klagt es, dass es nichts zum Spielen hat, ihm langweilig ist. So kann schnell ein Kreislauf entstehen, der dazu führt, dass man immer mehr kauft, um dem Kind diesen Frust zu ersparen.

„Dabei ist genau diese Frustration ein Geschenk für Ihr Kind“, sagt Dr. Christian Lüdke. „Es lernt die gesamte Palette der menschlichen Gefühle kennen, wozu natürlicherweise auch Wut gehört, die man kompensieren können muss. Das ist insofern wichtig, als dass Ihr Kind auch später noch viele Situationen erleben wird, in denen es frustriert ist und mit denen es zurecht kommen muss. Hat es in der Kindheit gelernt, aus sich selbst heraus damit umzugehen, ist es gut gewappnet fürs Erwachsenenleben. Falls nicht, könnte es sein, dass es beispielsweise von seinem Partner oder seiner Partnerin erwartet, Probleme zu lösen.“

Darüber hinaus sollte man sich als Eltern auch kritisch hinterfragen: Warum will ich mein Kind so sehr verwöhnen? Habe ich selbst Defizite aus meiner Kindheit, die ich hier kompensiere? Bemuttere ich mich auf eine Art selbst, indem ich immer wieder dem Impuls nachgebe, noch mehr zu kaufen? Ist das womöglich auch eine Form des Mitleids für das kleine Kind, das man einmal war und dessen Wünsche nicht erfüllt wurden? „Häufig geht es beim materiellen Verwöhnen doch eher um einen selbst, als um das eigene Kind“, weiß der Kindertherapeut. „Dessen sollte man sich bewusst sein und hinterfragen, was dem Schenken also zugrunde liegt.“

Das emotionale Verwöhnen

Ganz klar: „Kinder brauchen Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit, damit sie sich gut entwickeln“, fasst Dr. Christian Lüdke zusammen. „Das heißt aber nicht, dass man das Kind permanent und in jedem Lebensalter mit Liebe überhäufen soll. Bis zum Alter von drei bis vier Jahren brauchen Kinder besonders viel Nähe und Aufmerksamkeit, weil es für die Hirnentwicklung wichtig ist, sich so beispielsweise Empathie und Intelligenz besser entwickeln.“ Danach jedoch nimmt das Kuschelbedürfnis der Kinder kontinuierlich ab – bis schließlich im Grundschulalter der Abschiedskuss peinlich wird und man seinem Kind nur noch winken darf.

„Kinder lösen sich mit fortschreitendem Alter von den Eltern ab, was richtig und wichtig ist, damit sie eigenständige Persönlichkeiten werden und nicht ewig das kleine Kind von Mama und Papa bleiben“, so der Therapeut. „Damit diese Ablösung gelingt, müssen Kinder selbst Grenzen setzen und lehnen daher zum Beispiel die Zuneigungsbekundungen immer stärker ab.“ Das kann für Eltern schwer sein: Man möchte sein Kind ja schon gern häufig küssen und im Arm halten. Aber irgendwann wollen die das einfach nicht mehr. Darum gilt: Fragen Sie! Und akzeptieren Sie ein Nein, ohne verletzt zu sein beziehungsweise Ihre Enttäuschung zu zeigen.

Mit etwa zweieinhalb oder drei Jahren erkennen die Kinder, dass sie eine eigenständige Person sind. Bis dahin glauben sie, eine Einheit mit der Mutter zu bilden. Ob es bei Ihrem Kind soweit ist, finden Sie mit dem Creme-Trick heraus: Tupfen Sie Ihrem Sohn oder der Tochter etwas Creme auf die Nasenspitze und lassen ihn oder sie in den Spiegel gucken. Dann fragen Sie: „Wer bist du? Wo bist du?“ Wenn Ihr Kind antwortet: „Ich“ und auf den Spiegel zeigt, hat es sich selbst erkannt – ein wichtiger Entwicklungsschritt. Zeigt Ihr Kind auf sich selbst, geht es davon aus, dass das Spiegelbild jemand anderes ist.

Mit dem Erkennen des eigenen Ichs beginnt ihr Kind, sich stärker als losgelöstes Wesen zu definieren. Und es möchte selbst bestimmen, was es braucht. „Als Eltern muss man sich diesen Entwicklungsschritten anpassen und sich auch zurücknehmen können“, empfiehlt Dr. Christian Lüdke. Spätestens ab dem Grundschulalter wollen Kinder nicht permanent hören, wie sehr sie geliebt werden. „Die wissen das. Und sie sind in einem Alter, in dem sie sich holen, was sie brauchen“, so der Experte. „Darum rate ich: Warten Sie ab, bis Ihr Kind zu ihnen kommt, um zu kuscheln oder nutzen Sie das abendliche Vorlesen für die Nähe. Andernfalls stellt das dauerhafte und ungewollte Bekuschelt-Werden eine Überforderung dar.“

Darüber hinaus kann ein Übermaß an tatsächlich ausgelebter Zuneigung auch dazu führen, dass Kinder sich als unumschränkter Mittelpunkt des Familienlebens und womöglich noch darüber hinaus betrachten sowie zu der Annahme gelangen, dass ihnen rund um die Uhr eingeschränkte Aufmerksamkeit zuteil werden muss – und das ist schwer für sie, weil sie dann keinerlei Selbstwirksamkeit lernen. Es kann sie in der Folge verwirren, dass sie nicht auch von anderen Menschen derart viel Hingabe erfahren, sie vielleicht sogar kritisiert werden.

Insofern: Ja, man kann sein Kind auch emotional zu sehr verwöhnen, es abhängig vom eigenen Lob und der Zuneigung machen. Das kann seine Entwicklung hemmen. Ratsamer ist es folglich, seine verbalen wie auch die körperlichen Zuneigungsgesten nicht inflationär einzusetzen – mit Ausnahme von Kleinkindern –, sondern sie den Bedürfnissen Ihres Kindes anzupassen.