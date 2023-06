Wann darf ich mein Kind allein zu Hause lassen?

Ein Kindertherapeut erklärt, wann ein Kind reif genug ist, allein zu bleiben, auch über Nacht – und was Eltern nicht tun sollten.

Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende, Bilder: imago

Ab welchem Alter kommen Kinder auch ohne Eltern zurecht? Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende, Bilder: imago

Egal ob Sie helikoptern oder eher laissez faire sind, irgendwann stellt sich die Frage nach der Selbstständigkeit des Kindes. Es möchte den Schulweg alleine gehen, will ohne Begleitung zur Freundin oder zum Freund radeln, oder es sagt den Eltern plötzlich: Geht ruhig, ich kann alleine zu Hause bleiben.

Da fragt man sich unweigerlich: Ist das okay? Wann ist mein Kind alt genug, um auf sich selbst aufzupassen? Sollte ich Sicherheitsvorkehrungen treffen? Diese Fragen und Sorgen kennt der Kinder- und Jugendtherapeut und Buchautor* Christan Lüdke gut – aus seiner Praxis und auch privat, denn er hat selbst zwei Kinder. Die sind zwar mittlerweile schon erwachsen, aber auch sie wollten irgendwann flügge werden.

„Mit zunehmendem Alter ist das kindliche Bedürfnis, Dinge ohne die Eltern zu erledigen, vollkommen normal“, sagt Lüdke. „Die Kinder werden nun einmal älter, und sie spüren, dass sie sich mehr trauen und zutrauen. Das wollen sie ausprobieren. Genau der richtige Impuls, denn Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.“

So kann es sein, dass Ihr Grundschulkind plötzlich allein einkaufen gehen möchte und Sie bittet, an der Kasse zu warten. Oder dass es zusammen mit anderen Kindern Eis essen gehen will – natürlich ohne Erwachsene. Sie fühlen sich dabei größer, cooler, eigenständiger. Grundsätzlich ist es also eine gute Sache, wenn Ihr Kind sich von Ihnen löst, sich emanzipiert. Aber wie geht man mit der eigenen Unsicherheit, womöglich sogar Angst um?

In welchem Alter darf das Kind allein zu Hause bleiben?

„Am besten ist es, wenn man sich als Familie an das Thema herantastet und das Kind zeitig an das Alleinbleiben heranführt, es begleitet und gemeinsam testet, wie das klappt“, rät der Therapeut. „So können auch Sie für sich herausfinden, ob Sie bereit sind, ein Stück weit loszulassen.“

Das heißt konkret: Sie können Ihr Grundschulkind, das sieben oder acht Jahre alt ist, schon für kurze Zeiträume allein lassen, etwa eine halbe Stunde. Besprechen Sie das vorher und handeln Sie nicht gegen den Willen Ihres Kindes. Sollte Ihr Kind nicht allein bleiben wollen, erzwingen Sie nichts – das wäre kontraproduktiv. Nach und nach können Sie die Zeiten ausdehnen, beispielsweise auch mal zum Einkaufen fahren.

„Sagen Sie Ihrem Kind, was Sie in der Zeit Ihrer Abwesenheit tun werden und wann Sie zurück sind. Sorgen Sie auch dafür, dass Ihr Kind im Notfall jemanden anrufen kann“, rät der Experte. „Erklären Sie Ihrem Kind also entweder das Festnetztelefon und wo es welche abgespeicherte Nummer findet, oder geben Sie ihm ein Handy, das es bedienen kann, um Sie oder eine andere Vertrauensperson zu erreichen, falls etwas sein sollte.“

Sie können ebenso gut eine Telefonliste bereitlegen. In jedem Fall sollte die Anzahl der Notfallkontakte auf maximal fünf Personen beschränkt werden. Nehmen Sie Personen, denen Ihr Kind vertraut und an die es sich wenden würde, wenn es Hilfe braucht. Außerdem sollten Sie vorher kurz mit denjenigen sprechen, damit sie auch wirklich erreichbar sind.

Sagen Sie Ihrem Kind darüber hinaus, dass es nicht ans Telefon gehen soll, wenn es die Nummer nicht kennt. Es darf ans Telefon gehen, wenn es ein eingespeicherter und ihm bekannter Kontakt ist, zum Beispiel der Opa oder die Tante, oder wenn es eine Nummer von der Liste ist. Je nachdem, wie Sie das handhaben wollen.

Wichtig: Treffen Sie Absprachen und halten Sie sich daran

Für den Anfang könnten Sie eine Runde um den Block gehen oder die Nachbarn besuchen, sodass Sie schnell wieder da sind, wenn Ihr Kind Sie braucht. Vor allem sollten Sie sich an die vereinbarte Rückkehrzeit halten. Kommen Sie keinesfalls zu spät! „Das Kind muss wissen, dass es sich auf Sie verlassen kann. Und das klappt nur, wenn Sie sich an Absprachen halten. Das stärkt das Vertrauen Ihres Kindes in Sie“, sagt Lüdke.

Natürlich sollten Sie im Vorfeld mit Ihrem Kind besprechen, was es darf und was nicht und dass es zum Beispiel niemandem die Tür aufmacht oder den Türöffner drückt. „Das muss ganz klar kommuniziert werden“, betont der Therapeut. „Die Tür bleibt zu. Erst durch den Spion oder das Fenster gucken und dann eine Vertrauensperson anrufen. Sagen Sie Ihrem Kind, das es immer erst anruft, bevor es die Tür öffnet.“

Es kann die Person, die geklingelt hat, kurz um Geduld bitten oder zu den Nachbarn schicken. Unabhängig davon ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind nicht einschließen. „Es kann ja immer etwas sein“, sagt Lüdke. „Stromausfall, ein Feuer, alles Mögliche. Das Kind muss die Wohnung jederzeit verlassen können.“

Wann darf das Kind über Nacht alleine zu Hause bleiben?

Wann genau Ihr Kind reif genug ist, eine Nacht ohne Sie und vollkommen alleine zu Hause zu verbringen, müssen Sie selbst entscheiden – es hängt davon ab, wie Ihr Kind sich entwickelt hat. Eine gesetzgeberische Grenze gibt es nicht. Gleichwohl: „Die Expertenkommission für kindliche Entwicklung schlägt vor, dass es rund um das zehnte Lebensjahr in Ordnung ist, sein Kind auch für mehrere Stunden oder über Nacht allein zu lassen“, sagt der Kinder- und Jugendtherapeut.

Das bedeutet: In oder nach der vierten Klasse ist Ihr Kind Fachleuten zufolge im Normalfall alt genug, um eine Nacht ohne Sie zu Hause zu sein. „In dem Alter haben die Kinder gelernt, wie Regeln funktionieren, wie man sich an Absprachen hält und dass das Alleinsein nicht schlimm ist“, so der Experte. „Ausschlaggebend sollte sein, ob Ihr Kind sich allein zu helfen weiß, im Alltag wie im Notfall.“

Überlegen Sie also: Kann mein Kind sich alleine Essen zubereiten? Denkt es daran, den Herd wieder auszumachen? Würde es Fremden die Tür öffnen, dem Paketboten zum Beispiel? Kennt es die Notrufnummern? Weiß es, wer Vertrauenspersonen sind, an die es sich wenden kann?

Gerade für letzteren Fall lässt sich gut vorsorgen: Sprechen Sie mit den Nachbarn! Bitten Sie sie, für Ihr Kind ansprechbar zu sein. Und umgekehrt sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich jederzeit (!) an diese wenden kann.

Zugleich muss aber auch klar sein, dass das (schon etwas ältere) Kind keine Partys feiert oder die halbe Nacht unterwegs ist. So, wie Ihr Kind sich darauf verlassen können muss, dass Sie zum vereinbarten Zeitpunkt zurückkommen, muss umgekehrt gelten: Sie müssen sich auf Ihr Kind und sein Wort verlassen können.

*Dr. Christian Lüdke: Wer hat Stella und Tom die Angst gemopst? Geschichten, die Kinder stark machen, 136 Seiten, Verlag Medhochzwei, circa 25 Euro.