Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, Verstopfung, Durchfall – die Symptome eines Reizdarms sind anstrengend, nervig und manchmal schmerzhaft, zugleich aber auch nicht ganz eindeutig in der Diagnostik. Hat man eventuell was Falsches gegessen? Oder ist es eine Unverträglichkeit? Eine Lactose-Intoleranz vielleicht?

Wenn die Darmbeschwerden länger anhalten beziehungsweise über Wochen immer wieder auftreten, sollte man zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. „Das Reizdarmsyndrom ist zwar keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern eine Funktionsstörung des Darms. Behandeln kann und sollte man einen Reizdarm aber trotzdem, weil der Leidensdruck für Betroffene mitunter groß ist“, sagt Internist Dr. Matthias Riedl.

Wie entsteht ein Reizdarm?

Vereinfacht ausgedrückt ist ein Reizdarm der Ausdruck einer gestörten Kommunikation zwischen vegetativem Nervensystem und der Darmmuskulatur. Das vegetative Nervensystem wird auch autonomes Nervensystem genannt: Es steuert alle Abläufe im Körper, die wir nicht willentlich beeinflussen können, die Atmung etwa oder den Herzschlag. Auch die Darmtätigkeit können wir nicht willentlich steuern.

Wenn also das vegetative Nervensystem und die Darmmuskulatur nicht harmonieren, kann es zu einer Reizung des Darms kommen, die sich beispielsweise in Durchfällen oder Verstopfungen zeigt, manchmal sogar beides im Wechsel. Manch eine leidet unter Schmerzen, ein anderer weniger.

Ursächlich für ein Reizdarmsyndrom, wie es medizinisch korrekt heißt, ist häufig Stress, aber auch eine Dysbalance der Darmflora, die durch ungesunde Ernährung ebenso entstehen kann wie durch einen Infekt (Magen-Darm, Salmonellen), in dessen Folge die gesundmachenden Darmbakterien stark minimiert werden. Auch eine Corona-Infektion kann eine Rolle spielen.

„Welche einzelnen Faktoren genau zum Entstehen eines Reizdarms beitragen und in welchen Anteilen, das weiß man noch nicht hundertprozentig“, sagt Dr. Matthias Riedl. „Fest steht aber, dass Stress, vor allem chronischer, die Entstehung begünstigen und vorhandene Beschwerden verstärken kann. Stress verändert die Darmflora.“ Im schlimmsten Fall kann er dazu führen, dass die Darmbeschwerden dauerhaft bleiben.

Insofern: Treffen kann es jede und jeden. Niemand ist davor gefeit, ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Passieren kann das in jedem Alter. Umso wichtiger ist es, im Alltag auf einen gesunden Lebensstil zu achten.

Kann man verhindern, einen Reizdarm zu bekommen?

„Man kann dem Reizdarmsyndrom hervorragend vorbeugen, indem man sich bewusst Entspannung verschafft, etwa durch Meditation, was sich positiv auf das vegetative Nervensystem auswirkt“, so der Mediziner. „Ebenso hilft es, sich ballaststoffreich zu ernähren, und das tun die wenigsten Deutschen. Wir alle müssten mehr Vollkornprodukte und Gemüse zu uns nehmen.“

Für eine gute Verdauung sind Flohsamenschalen die Geheimwaffe von Ernährungsmedizinern wie Dr. Matthias Riedl: „Die zermahlenen Pflanzenschalen der Flohsamen quellen im Darm auf und sorgen aufgrund der enthaltenen Schleimstoffe für optimale Verdauungsbedingungen. Wer sich jeden Tag zwei Esslöffel davon ins Müsli oder in den Joghurt mischt, hat schon viel für seine Darmgesundheit getan“, so der Experte.

Man kann Flohsamenschalen auch in ein Glas Wasser geben, umrühren und dann trinken. Sinnvoll ist das natürlich erst recht, wenn man bereits Beschwerden hat. Flohsamenschalen gibt es beispielsweise in Drogerien, Apotheken und auch in einige Supermärkten zu kaufen.

Was kann ich tun, wenn ich einen Reizdarm habe?

Wenn Sie unter einem Reizdarm leiden oder vermeiden möchten, einen zu bekommen, sollten Sie damit beginnen, sich ausreichend zu bewegen. Egal, ob Sie Sport treiben oder jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, ob Sie Yoga machen, zu Hause trainieren oder lieber joggen – Hauptsache, Sie bewegen sich. Denn dadurch wird auch die Darmperistaltik angeregt: Der Darm bewegt sich, kann aufgrund dessen besser verdauen und arbeiten, weshalb Beschwerden weniger werden.

Außerdem trinken Sie möglichst etwa zwei Liter Wasser am Tag. Ungesüßte Kräutertees sind auch in Ordnung (Kamille und Fenchel sind darmschonend!), Kaffee, Säfte und Limonaden hingegen sollten Sie meiden. Unser Körper, allen voran der Darm, braucht die Flüssigkeit, um funktionieren zu können.

Verzichten Sie außerdem auf Fertigprodukte, weil die enthaltenen Zusatzstoffe den Darm schädigen, ihn träge und krank machen. Als Fertigprodukte zählen nicht nur Tiefkühlpizza, Kartoffelchips und Tütensuppen, sondern beispielsweise auch Ketchup, Streichwurst, Grillsoßen und Backmischungen. Die Liste ist erschreckend lang. Neben den Zusatzstoffen enthalten Fertigprodukte in der Regel auch zu viel Salz, was einer gesunden Darmflora abträglich ist. Essen Sie immer möglichst frisch!

Beim Essen sollten Sie sich Zeit nehmen, Ihre Speisen lange und gründlich kauen. „Die Verdauung beginnt ja bekanntermaßen schon im Mund“, so Dr. Matthias Riedl. „Nicht nur wird die Nahrung durch die Zähne gut zermahlen, was dann weniger Arbeit für Magen und Darm bedeutet, sondern es werden auch über den Speichel Enzyme hinzugesetzt, die Nahrungsbestandteile aufspalten und spätere Verdauungsprozesse erleichtern.“

Was dem Darm außerdem zusetzt: Rohkost am Abend. Zwar ist es richtig, dass ein Salat gesund ist, weil er viele Nähr- und Ballaststoffe enthält. Dennoch ist das Verdauen von Rohkost absolute Schwerstarbeit für den Darm, was ihn am Abend überfordert. Gleiches gilt für rohes Obst. Verzichten Sie ab etwa 16 Uhr auf Rohkost, damit Ihr Darm allmählich zur Ruhe kommen kann und nicht die halbe Nacht ackern muss.

Gut für den Darm sind fermentierte Produkte wie Sauerkraut, Naturjoghurt oder Sojaprodukte, ebenso das asiatische Kimchi oder eingelegter Ingwer, falls Ihnen das nicht zu scharf ist.

Helfen Nahrungsergänzungsmittel?

Joghurtdrinks mit pro- oder präbiotischen Kulturen, Kapseln mit speziellen Darmbakterien, ein Wirkstoff namens „Kichimea“ (sprich: Kitschimea), Reizdarm-Medikamente – es gibt jede Menge Produkte zu kaufen, die die Darmgesundheit fördern sollen. Egal, ob in der Drogerie, in den Apotheke oder im Supermarkt, sie werden überall angeboten und beworben, teilweise stadtweit und mit riesigen Plakaten.

„Empfehlen würde ich derartige Nahrungsergänzungsmittel nicht“, sagt Dr. Matthias Riedl. „Erstens, weil man der Darmflora mit einer ausgewogenen Ernährung ausreichend Gutes tun kann, und zweitens, weil nicht abschließend erforscht ist, welche Bakterien genau für die Darmgesundheit wichtig sind, man also nicht mit Sicherheit sagen kann, ob die in den Produkten enthaltenen Kulturen die richtigen sind.“

Hinzu kommt: Nahrungsergänzungsmittel sind um ein Vielfaches teurer, als darmfreundliche fermentierte Produkte (siehe oben). Gerade in entsprechend verarbeiteten Joghurts oder Joghurtdrinks stecken viele Zusatzstoffe, oftmals auch Zucker oder Zuckerersatzstoffe. „Und das schmeckt dem Darm gar nicht“, so Dr. Matthias Riedl. „Große Mengen Zucker sind nicht gut für den Darm, ebenso wenig wie Zusatzstoffe.“

Kurzum: „Natürlich ist es sinnvoll, die Darmflora zu fördern und zu unterstützen. Aber das Wissen über die Zusammensetzung und das Zusammenspiel der Darmbakterien reicht noch nicht aus, um solche Versprechen zu geben, wie es im Zusammenhang mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln geschieht. Eine gesunde Ernährung ist billiger und am Ende sinnvoller, weil Sie so nicht nur die Symptome des Reizdarms bekämpfen, sondern auch die Ursache. Und das ist es, was zählt.“

Wie sollte man sich ernähren, wenn man einen Reizdarm hat?

Zunächst gilt: Wenn Sie Verdauungsbeschwerden haben, lassen Sie das medizinisch abklären. Erst wenn sicher ist, dass Sie an einem Reizdarmsyndrom leiden, sollten Sie Ihre Ernährung nach dem FODMAP-Prinzip (siehe unten) umstellen. „Von Selbsttherapien ohne ausführliche Diagnostik rate ich dringend ab“, sagt Internist Dr. Matthias Riedl. „Denn wenn Sie eine Intoleranz entwickelt haben, eine Darmentzündung oder gar einen Tumor, könnten Sie sich im Zweifel schaden.“

Die FODMAP-Ernährung muss von Fachleuten begleitet werden, weil sie das Risiko einer Mangelernährung birgt. Schon während der Diagnosephase sollten Sie beginnen, ein Ernährungstagebuch zu führen und sich notieren, was Sie wann essen und wann welche Beschwerden auftauchen.

„Studien haben gezeigt, dass eine FODMAP-reduzierte Ernährung den Darm beruhigen und Beschwerden deutlich mildern kann“, erklärt Dr. Matthias Riedl. FODMAP ist ein Akronym für fermentierbare (also: vergärbare) Oligosaccharide (Mehrfachzucker, z. B. Maltodextrin), Disaccharide (Doppelzucker, z. B. Laktose), Monosaccharide (Einfachzucker, z. B. Fruktose) und Polyole (Zuckeralkohole, z. B. Süßstoffe).

„Im Zuge der Therapie müssen Betroffene für sechs bis acht Wochen auf FODMAP-haltige Nahrung komplett verzichten und können sie danach Stück für Stück wieder einführen“, so der Mediziner. „Hierbei muss geschaut werden, wie der Körper jeweils reagiert. Gibt es keine Beschwerden, kann das Nahrungsmittel wieder in Maßen konsumiert werden. Reagiert der Darm jedoch, sollte man es künftig weglassen.“ All das muss im Ernährungstagebuch dokumentiert werden.

Welche Nahrungsmittel sind empfehlenswert?

Sofern Sie sich FODMAP-reduziert ernähren sollen, können Sie Kartoffeln, Reis und Polenta essen, ebenso fein geschrotetes Brot und Müsli, darüber hinaus Obst wie Ananas, Bananen, Erdbeeren, Clementinen, Weintrauben, Heidel- und Himbeeren.

Essen Sie nur magere Fleisch- und Wurstprodukte, etwa vom Huhn, Rind, Schwein oder Wild. Die Auswahl beim Gemüse ist größer und reicht von der Aubergine und dem Fenchel über die Gurke und Karotten bis hin zu Pastinake und Spinat. Popcorn, Reis- und Maiswaffeln sind ebenso erlaubt wie dunkle Schokolade mit mehr als 70 Prozent Kakaoanteil.

Welche Nahrungsmittel sollten gemieden werden?

Grobe Vollkornprodukte, Früchtemüsli, Couscous und frittierte Speisen sollten tabu sein, ebenso wie Eiscreme und Vollmilchschokolade. Streichen Sie Trockenobst von Ihrem Speiseplan, aber auch Äpfel, Birnen, Brom- und Johannisbeeren, Pflaumen, Wassermelone, Kirschen. Gleiches gilt für viele Gemüsearten, angefangen bei der Avocado über Erbsen, Frühlingszwiebeln, Kohl, Mais und Paprika bis hin zu Spargel und Zwiebeln.

Fettreiche Wurst- und Fleischprodukte sollten Sie meiden, genau wie scharfe Gewürze, fette Eierspeisen und hart gekochte Eier. Verzichten Sie auch auf zu viel Kohlensäure oder besonders heiße beziehungsweise kalte Getränke.

Weitere Tipps und Erklärungen finden Sie hier: Dr. Matthias Riedl, Dr. Anne Fleck, Dr. Jörn Klasen, „Die Ernährungs-Docs. Wie Sie mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen und heilen können“, ZS-Verlag, 248 Seiten, ca. 30 Euro.