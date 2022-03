Auf einmal hört man nichts mehr, oder nur sehr dumpf, wie in Watte gepackt. Und eigentlich weiß man gar nicht, woher das plötzlich kommt. Wenn Sie grundlos auf einem Ohr schlecht(er) hören, liegt der Verdacht nahe, dass Sie einen Hörsturz erlitten habe. Dessen offizielle Definition lautet nämlich „akuter einseitiger Hörverlust ohne erkennbare Ursache“, erklärt Dr. Uso Walter, Buchautor, Tinnitus-App-Entwickler und Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit eigener Praxis. Der Mediziner ist seit mehr als 25 Jahren im Patientenkontakt und weiß, wann was hilft und wie man sich vor Ohr-Beschwerden schützen kann.

„Bei einem Hörsturz kann es auch sein, dass nur bestimmte Frequenzen fehlen“, weiß der Experte. „Das ist zurückzuführen auf einen Innenohrschaden, bei dem die Sinneszellen beschädigt wurden. In der Folge werden von außen kommende Schallwellen nicht mehr in Nervenimpulse umgewandelt. Die Umschaltstelle ist also sozusagen in dem Moment nicht funktionstüchtig.“ Das Gute jedoch: „Vor allem im Anfangsstadium ist ein Hörsturz reversibel, kann also wieder heilen, sodass man auch wieder normal hören kann. Der Erholungshorizont liegt bei etwa vier bis acht Wochen.“

Wie wird ein Hörsturz diagnostiziert?

Da sich ein Hörsturz im Innenohr ereignet, ist er nicht sichtbar. Man kann von außen nur bis zum Mittelohr blicken. Darum kann man auch nicht sagen, wie groß der Schaden ist. Überprüft wird der Hörverlust mittels Hörtest: Man bekommt verschiedene Frequenzen über einen Kopfhörer vorgespielt und man muss sagen, was man wann hört. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die Schwere des Problems ziehen. Je mehr Frequenzen betroffen sind, desto stärker ist der Hörverlust und umso geringere Chancen hat man, wieder vollständig gesund zu werden.

Übrigens: Wenn Sie nach einem Live-Konzert oder nach der Arbeit mit lauten Elektrogeräten plötzlich schlecht hören, ist das kein Hörsturz, weil die Ursache ja bekannt ist. Vielmehr könnte es ein Tinnitus sein oder eine Verletzung des Ohrinneren, möglicherweise ein Lärm- oder Knalltrauma. Darum sollten Sie Ihre Beschwerden schnellstmöglich in einer HNO-Praxis untersuchen lassen. Wie genau und warum es zu einem Hörsturz kommt, hat die Wissenschaft noch nicht herausgefunden.

Sobald Sie einen Hörverlust bemerken, und sei es eben auch nur eine gewisse Einschränkung wie dumpfes Wahrnehmen von Geräuschen, gehen Sie schnellstmöglich zum Arzt oder zur Ärztin. Warten Sie nicht tagelang. „Denn obwohl ein Hörsturz per definitionem keinen konkreten Auslöser hat, ist es ratsam, die Symptomatik abklären zu lassen“, empfiehlt Dr. Uso Walter. „Neben Stress kommen als begünstigende Faktoren für einen Hörsturz auch noch Kiefergelenks- oder Nackenverspannungen, Bluthochdruck, Diabetes und eine schlechte Mikrodurchblutung infrage. All das muss man bei der Diagnosestellung und bei der möglichen Therapie mit einbeziehen.“

Was kann man tun, um wieder gesund zu werden?

Leider kann man bei einem Hörsturz nicht viel tun, damit er wieder verschwindet. „Kortisongaben in höherer Dosierung können den Heilungsprozess begünstigen, weil das Mittel abschwellend wirkt. Sodann kann der Körper seine Selbstheilungskräfte mobilisieren“, fasst der HNO-Arzt zusammen. Wichtig sei es, mögliche Stressfaktoren zu eliminieren. Egal, ob im Job oder in der Familie, ob Sie schlecht schlafen oder alte Konflikte mit sich herumtragen – sorgen Sie dafür, dass Sie möglichst mal zur Ruhe kommen. Bei ausgeprägtem Hörsturz beziehungsweise vielen Stressoren, können Sie sich auch für ein paar Tage krankschreiben lassen. Nötig sei das jedoch nur im Einzelfall, so Dr. Uso Walter.

„Man sollte starke Lärmquellen meiden, sich an der frischen Luft bewegen, um Spannungen abzubauen und ansonsten auf einen geregelten Alltag achten“, rät der Mediziner. „Etwa zwei Drittel der Patientinnen und Patienten erholen sich wieder, sofern sie rechtzeitig kommen und der Hörsturz nicht von Anfang an sehr gravierend war.“

Um sich vor einem (erneuten) Hörsturz zu schützen, sollte man gut auf sich achtgeben, ganz bewusst Pausen und Ruhephasen einplanen oder schaffen, damit der Alltagsstress nicht überhandnimmt. Generell gilt: „Was auch immer Ihnen guttut, tut Ihrem Ohr ebenso gut. Wichtig ist eine gute Durchblutung. Trinken Sie also ausreichend und bewegen Sie sich täglich aktiv an der frischen Luft, meiden Sie fettiges Essen, achten Sie auf Ihr Gewicht“, so Dr. Uso Walter. „Und natürlich sollten Sie nicht rauchen.“