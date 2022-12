Weihnachtsmarkt mit Kindern: Fünf tolle Berliner Adventsmärkte für Familien

Kinder stehen auf dem Weihnachtsmarkt Winterwelt am Potsdamer Platz in Berlin

Kinder stehen auf dem Weihnachtsmarkt Winterwelt am Potsdamer Platz in Berlin IMAGO / Andreas Prost

Für viele Menschen gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zur Adventszeit dazu: An Marktständen vorbeischlendern, den Kindern auf dem Karussell zuwinken, etwas Leckeres essen und dazu einen warmen Punsch.

Das hat schon etwas sehr gemütlich-feierliches, wenngleich so ein Weihnachtsmarktbesuch auch immer mit Gedränge, Anstehen und Drängelei verbunden ist. Dennoch: Weihnachtsmärkte gibt es nicht immer. Sie sind etwas Besonderes, vor allem für Kinder, die sich noch mehr als wir von den Lichtern und Liedern, von der Stimmung verzaubern lassen.

Mitte: Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus

Eine Eisbahn rund um den Neptunbrunnen (Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden), historische Fahrgeschäfte und ein Riesenrad, das diesen Namen wirklich verdient: Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus ist zu Recht immer gut besucht. Die liebevoll auf alt getrimmten Verkaufsbuden erwecken den Eindruck eines Dorfes aus dem 19. Jahrhundert, durch dessen Gassen man wandelt.

Die nostalgischen Karussells machen Kindern jeden Alters riesigen Spaß. Stellen Sie sich schon mal drauf ein, dass Ihr Nachwuchs immer noch eine Runde mehr drehen will! Rauslocken können Sie es wahrscheinlich nur, wenn der Weihnachtsmann im Schlitten über den Markt schwebt und von oben herunterruft. Dreimal am Tag findet das märchenhafte Spektakel statt (16.30 Uhr, 18.30 Uhr, 20.30 Uhr).

Übrigens: Die Gondeln des 50 Meter hohen Riesenrads sind geschlossen und beheizt. Von oben können Sie weit über die Stadt blicken.

Wo? Rathausstraße 15, unmittelbar am U-Bahnhof Rotes Rathaus (U5), aber auch vom S-Bahnhof Alexanderplatz sind es nur wenige Fußminuten.

Öffnungszeiten: Geöffnet bis 30. Dezember; montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr, am Wochenende von 11 bis 22 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr, Heiligabend und Silvester geschlossen.

Eintritt: kostenlos

Treptow: Familien-Weihnachtswochenenden im FEZ

Kein klassischer Weihnachtsmarkt, wohl wahr, aber ein FEZ-typisches Spaß- und Erlebnisprogramm im Weihnachtslook. Glitzerkugeln und Tannenzweige, alles ist festlich geschmückt und strahlt unter dem Motto „Adventsfez“!

Es gibt viel zu sehen und zu tun, etwa in den Weihnachtswerkstätten, wo man selbst Geschenke basteln kann, beispielsweise Kerzen drehen, Schmuck designen oder Keramik anmalen. In der Bäckerei können Kinder Plätzchen backen. Darüber hinaus gibt es einen Mitmach-Weihnachtszirkus: „Zwei professionelle Artisten zeigen die besten Tricks bei Hula Hoop, Poi, Seilspringen, Jonglieren, Akrobatik und bereiten die Kinder für die tägliche Aufführung im Zirkuszelt vor“, erklärt das FEZ.

Wer mag, kann sich auch am Schattentheater ausprobieren oder das hauseigene Theater besuchen. Gezeigt wird unter anderem Frau Holle, Aschenbrödel und Michel aus Lönneberga. Das Kino ist natürlich auch geöffnet, es laufen weihnachtliche Filme.

Wo? Straße zum FEZ 2; vom S-Bahnhof Wuhlheide (S3) sind es etwa 12 bis 15 Minuten zu Fuß. Sie könnten aber auch die Parkeisenbahn nutzen. Checken Sie vorab die Fahrtzeiten!

Öffnungszeiten: Adventsfez findet noch bis zum 18. Dezember an den Wochenenden statt, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Eintritt: Tagestickets kosten 5 Euro pro Person, Familien mit Kindern zahlen ab zwei Personen jeweils 4 Euro.

Neukölln: Mittelalter-Weihnachtsmarkt Schloss Britz

Ein echter Geheimtipp unter den hauptstädtischen Weihnachtsmärkten: Die Nordische Märchenweihnacht auf dem Gutshof Britz in Neukölln ist bezaubernd. Kleiner Wermutstropfen: Der Adventsmarkt hat leider nur noch dieses Wochenende, also bis zum 3. Advent (11.12.), geöffnet. Also schnell noch mal hin.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt vom Künstlerkollektiv Cocolorus Budenzauber. Und die Künstlerinnen und Künstler führen nicht nur Märchen auf, sondern sie mischen sich auch mal als Schneekönigin oder Frau Holle, als Trolle oder Geister unter die Gäste. „Am Theaterwagen, im Märchenzelt, auf der Freilichtbühne und auf der Trollwiese werden Märchenerzählungen mit Handpuppen, Theater, Zauberei sowie Tanz und Akrobatik in tollen winterlichen Kostümen geboten“, so die Kulturstiftung Schloss Britz.

Kinder können darüber hinaus Wikingerboote erklettern und erkunden, können Bogenschießen ausprobieren und sich an der Armbrust versuchen. Abends gibt es eine Feuershow. Und auch kulinarisch macht der Weihnachtsmarkt seinem Namen alle Ehre. Es gibt Met, nordische Obstweine, gegrilltes Feuerfleisch und andere Spezialitäten, die man auf anderen Märkten eher nicht findet.

Wo? Alt-Britz 81, Achtung: Es gibt kaum Parkplätze. Die Anreise mit den Öffentlichen ist empfehlenswert. Vom U-Bahnhof Parchimer Allee (U7) sind es zwölf Minuten zu Fuß, von der Bushaltestelle Fulhamer Allee (Bus M44, M46) nur vier Minuten.

Öffnungszeiten: Geöffnet noch bis 11. Dezember, freitags von 14 bis 21 Uhr, am Wochenende bereits ab 11 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro, Freier Eintritt bis 6 Jahre

Spandau: Family Wonderland

Ein Muss für alle Achterbahn-Fans ist mit Sicherheit der „Höllenblitz“, wo man im Dunklen fährt. Außerdem gibt es selbstverständlich auch die „Wilde Maus“, ein Spiegelkabinett, eine Geisterbahn, ein Riesenrad, Autoscooter, Karussells und Spiele wie Entenangeln oder Greiferautomaten.

Wo? Klosterstraße 38, direkt am S-Bahnhof Spandau.

Öffnungszeiten: Bis zum 1. Januar 2023, montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr, am Wochenende sowie an den Feiertagen von 12 bis 22 Uhr. Heiligabend geschlossen.

Eintritt: kostenlos

Dahlem: Adventsmarkt in der Domäne

Basteln, Kinderkarussell, Kutschfahrten, Ponyreiten und über die Mittags- und Nachmittagszeit gibt es zu jeder vollen Stunde eine Feuershow. Wie immer ist die Domäne Dahlem ein wahres Erlebnis-Potpourri, das Familien glücklich macht und Stunden wie im Flug vergehen lässt.

Um am Eingang nicht anstehen zu müssen, kann man vorab Zeitfenster-Tickets buchen. So kommen Sie in einem bestimmten Zeitraum schneller rein; bleiben dürfen Sie so lange Sie wollen. Übrigens: Es werden auch Weihnachtsbäume in Bio-Qualität verkauft! Darüber hinaus gibt es viele schöne Markstände, an denen man beispielsweise handgemachte Kinderkleidung, Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, Emaille-Geschirr und allerhand Leckereien kaufen kann.

Wo? Königin-Luise-Straße 49, direkt am U-Bahnhof Dahlem-Dorf (U3)

Öffnungszeiten: bis zum 4. Advent (18.12.), samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Eintritt: 3,50 Euro für Erwachsene, Kinder ab 12 Jahren 2 Euro, jüngere Kinder kommen umsonst rein