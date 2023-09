Ursprünglich wurde der Kindertag eingeführt, um auf die Rechte, den Schutz und das Wohlergehen von Kindern aufmerksam zu machen. Gefeiert wird er weltweit, allerdings an unterschiedlichen Terminen.



In Deutschland begehen wir sogar zweimal im Jahr einen Kindertag, wobei sich viele Familien auf einen der beiden Feiertage – die keine arbeitsfreien Tage sind – beschränken (außer in Thüringen, wo der 20. September ein Feiertag ist). So wird im Osten meistens am 1. Juni Kindertag gefeiert und im Westen eher am 20. September. Tatsächlich ist es heute vielmehr ein Anlass, kleine Geschenke zu machen und schöne Feste zu besuchen – mit Hüpfburgen, Tombola und Kinderschminken.