Immer mehr Schülerinnen und Schüler werden gemobbt. Die Zahl der Betroffenen stieg zuletzt um 36 Prozent. Konkret heißt das, dass fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche gemobbt werden, schreibt das Deutsche Ärzteblatt unter Verweis auf eine Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit mehr als zehn Jahren für den Kampf gegen Online-Mobbing ein, klärt auf, berät, vernetzt und hilft. Der Diplom-Pädagoge Fabian Herr ist Projektleiter und Referent beim Bündnis und sagt: „Mobbing hört nie einfach so wieder auf. Es geht weiter, bis man es stoppt. Das ist schwer, aber nicht unmöglich.“

Mobbing betreffe alle Altersklassen, alle sozialen Milieus, alle Bildungsgrade, alle Schichten – und das gilt sowohl für gemobbte, als auch mobbende Personen, weiß Fabian Herr. „Es kann tatsächlich jede und jeden treffen. Mittlerweile weiß man, dass es sozusagen drei kritische Phasen gibt, in denen Mobbing häufiger auftritt. Das ist zum einen die Pubertät, dann das junge Erwachsenenalter und schließlich die Zeit zwischen 55 und 65 Jahren.“ Das Präventionsprogramm des Bündnisses gegen Cybermobbing beginnt bereits ab der 3. Klasse.

In der Pubertät sind Jugendliche unsicher, wollen gleichermaßen sein wie alle anderen und sich abgrenzen, etwas Besonderes sein. Es ist eine Zeit, in der Heranwachsende herausfinden, wer sie sind oder sein wollen. Im jungen Erwachsenenalter dann, ab etwa Anfang 20, befinden sich die Menschen in ihrer Ausbildung, ziehen zu Hause aus, fangen ein neues Leben an. Auch diese Phase ist von großen Unsicherheiten geprägt und kann daher zu Mobbingerfahrungen führen. Schlussendlich sind dann noch einmal die letzten Jahre vor der Rente schwierig, weil man vielleicht die Karriere noch mal pushen möchte oder das gerade nicht klappt. Man ist konfrontiert mit dem Altwerden und vielleicht sogar Zukunftsängsten. „In all diesen Phasen gilt häufig das Ellenbogenprinzip, weshalb Mobbing dann verstärkt auftritt“, weiß Fabian Herr.

Woran erkenne ich Mobbing?

Mobbing im realen Leben ist schon schlimm genug. Das ständige Piesacken, die Begegnung mit Täterinnen und Tätern. Aber: „Wenn das Kind nach Hause kommt oder im Urlaub ist, kann es durchatmen und ist mit den Mobbern nicht konfrontiert“, so der Pädagoge. „Beim Cyber-Mobbing hingegen ist man quasi rund um die Uhr unter Dauerbeschuss. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeit.“ Hinzu kommt, dass alles schriftlich fixiert ist. Man kann es nachlesen, es bleibt im Netz. Zudem senkt die Anonymität im Internet die Hemmschwelle: Es ist leichter, eine Beleidigung oder Verleumdung ins World Wide Web zu schicken, als es jemandem ins Gesicht zu sagen.

Kinder und Jugendliche werden typischerweise auf Whatsapp, bei Instagram, Snapchat oder Tiktok gemobbt, Erwachsene eher bei Facebook oder über Messengerdienste. „Außerdem ist das Mobben auf Websites populär, was man vor allem in den Kommentarspalten sieht. Da geht es schnell ins Persönliche und man diskutiert nicht mehr auf der Sachebene“, fasst Fabian Herr zusammen. „Es wird runtergemacht und beleidigt, beschimpft und bloßgestellt. Meistens wird sich gezielt eine Person herausgesucht und fertig gemacht – im Netz wie im wahren Leben.“

Wer von Mobbing betroffen ist, leidet beispielsweise unter Schlafstörungen, Panikattacken, Appetit- und Lustlosigkeit, Angst. Als Erwachsener kann man das in der Regel gut einordnen und weiß schnell, was los ist. Bei Kindern ist das anders. Sie klagen über Bauch- oder Kopfweh, werden verschlossen, gehen nicht mehr gern zur Schule oder haben plötzlich schlechtere Leistungen. „Da sollten Eltern hellhörig werden“, rät Fabian Herr. „Ebenso kann es sein, dass Ihr Kind eine Nachricht aufs Smartphone bekommt und das denn eilig weglegt oder komisch reagiert.“ Sollte Ihr Kind in der Schule gemobbt werden, könnten Sie es darüber hinaus daran merken, dass geliebte Gegenstände (Ranzen-Anhänger etc.) auf einmal fehlen oder mitgegebenes Geld verschwunden ist. Meistens reagieren Kinder dann auch merkwürdig, wenn sie darauf angesprochen werden. Ein Warnsignal!

Ältere Kinder können auch Depressionen, selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken entwickeln. Etwa 25 Prozent kompensieren den psychischen Stress mit Alkohol oder Tabletten.

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind gemobbt wird?

Je nachdem, wie alt Ihr Kind ist, sollten Sie das Gespräch mit ihm suchen. Viele Eltern würden dabei jedoch den Fehler machen, sich nicht in die Welt des Kindes zu begeben, weiß der Diplom-Pädagoge: „Wenn ich sage: ‚Wir sollten mal reden‘, schaffe ich eine künstliche Situation, die es dem Kind nicht leichter macht, sich zu öffnen.“ Und das kennen wir von uns selbst ja auch: Auf Kommando ein Problem zu benennen, ist schwer. Moment und Atmosphäre müssen stimmen.

Für kleinere Kinder gilt deshalb: Gehen Sie es spielerisch an. Der Spielzeughersteller Lego hat das Konzept ‚build and talk‘, zu deutsch: ‚bauen und besprechen‘ entwickelt, bei dem sich ein Elternteil mit dem Kind zusammen hinsetzt und einen Internetfiesling bastelt. Währenddessen kann man fragen: ‚Was macht den Internetfiesling denn so fies? Hast du auch schon mal einen getroffen? Weißt du, was du machen sollst, wenn dir einer begegnet?‘ Im besten Fall kann Ihr Kind sich so öffnen. Weitere Tipps dazu sowie eine Vorlese-Geschichte zum Thema finden sich auf der Lego-Website. Zusammen mit dem Cybermobbing-Bündnis bietet das Unternehmen kostenlose Webinare an, die über Online-Mobbing aufklären. Termine, Infos und Links gibt es auf der Homepage des Bündnisses gegen Cybermobbing. Die Webinare dauern jeweils 90 Minuten und finden immer ab 18.30 Uhr statt.

Wer keine Lego-Steine hat oder mag, kann auch mit anderen Spielzeugen (Bauklötze, Puppen etc.) etwas bauen oder spielen, was anschlussfähig ist. Auch malen kann geeignet sein. „Allerdings zeigen unsere Erfahrungen, dass manch Kind damit überfordert ist, weil es seine Ideen nicht gut umsetzen kann“, sagt Fabian Herr. „Probieren Sie es aus. Sie kennen Ihr Kind am besten und wissen, auf welche Art es sich am besten ausdrücken kann. Wichtig ist, dass Sie in jedem Fall hundertprozentig Zeit haben für Ihr Kind, dass Sie wirklich präsent und nicht abgelenkt sind.“ Heißt: Handy weg, Fernseher aus, Geschwisterkinder anders beschäftigen.

Versichern Sie Ihrem Kind jederzeit, dass Sie immer da und ansprechbar sind. Auf keinen Fall sollten Sie es kleinreden, wenn Ihr Kind von unangenehmen Situationen berichtet. „Das schlimmste, was einem gemobbten Kind passieren kann, ist, dass es sich nicht ernst genommen fühlt“, so der Experte. „Wenn es sich jemandem anvertraut und dann gesagt wird: ‚Ach, das war doch sicher nicht so gemeint. Morgen ist der Streit vergessen!‘ könnte das Kind annehmen, seine Empfindungen seien nicht richtig. Die Folge ist dann oft der Rückzug und eine Verschlimmerung der Mobbingsituation.“

Egal, wie alt Ihr Kind ist: Sie sollten ihm vermitteln, dass es absolut und ohne Abstriche gut ist wie es ist. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. „Falls Ihr Kind sich zu klein fühlt, könnten Sie auf den Turner Fabian Hambüchen verweisen. Sollte Ihr Kind beim Sport als letztes gewählt werden, weil es vielleicht dicker ist als andere, heben sie eine andere Qualität hervor: Kann es besser singen als der Rest der Klasse? Kreativer bauen oder malen? Sie müssen immer im Hinterkopf behalten: Mobbing ist ein Angriff auf das Selbstvertrauen. Und das müssen Sie zu Hause dann wieder aufbauen so gut es geht“, so Fabian Herr.

Wichtig: Sobald sich Ihr Verdacht bestätigt hat, sollten Sie Ihrem Kind sagen, dass es die Mobber nicht zurück beleidigen soll, weil sich die Gewaltspirale sonst noch stärker in Gang setzt. Es darf und soll einmal seinen Standpunkt klarmachen, und zwar ganz sachlich, und sich dann umdrehen und gehen. Binden Sie auch Freundinnen und Freunde mit ein, sodass Ihr Kind nicht allein unterwegs ist und Unterstützung hat.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind von Cybermobbing betroffen ist, sollten Sie dem Impuls widerstehen, heimlich Nachrichten zu lesen oder Chats zu kontrollieren. Sie sollten die Privatsphäre Ihres Kindes respektieren. Und sofern Sie erwischt werden, ist jegliches Vertrauen weg. Riskieren Sie das nicht. Besser: Fragen Sie nach, ob Sie auch mal lesen dürfen. Akzeptieren Sie aber ein Nein ohne beleidigt zu sein.

Viele Kinder fürchten, dass ihnen das Smartphone weggenommen wird, wenn sie erzählen, dass sie im Netz oder über die sozialen Medien gemobbt werden. „Das sollten Sie nicht tun, denn damit schaffen Sie das Problem ja nicht aus der Welt“, erklärt Fabian Herr. „Sinnvoller ist es, von vornherein Regeln und Zeiten festzulegen, wann und wie das Smartphone genutzt werden darf. Diktieren Sie aber nichts, sondern suchen nach einer gemeinsamen Lösung, einem Kompromiss.“ Auch im Mobbingfall sollten Sie über Regeln sprechen. Als erstes sollten Mobberinnen und Mobber blockiert werden. Außerdem können Sie die Person der jeweiligen Plattform melden. Sie sollten auch Zeiten vereinbaren, in denen das Handy Pause hat, etwa ein paar Stunden vor dem Zubettgehen, damit Hassnachrichten nicht den Schlaf rauben.

Wenn Sie einmal im Kontakt sind, ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen neu ankommende Nachrichten zu zeigen und von seinen diesbezüglichen Gefühlen zu berichten. In der Folge können Sie beispielsweise Lehrkräfte ansprechen oder Ihrem Kind empfehlen, sich jemandem anzuvertrauen, beispielsweise der Klassenlehrer oder dem Vertrauenslehrerin. „Diese haben großen Einfluss und können mobbende Kinder zur Räson bringen“, weiß Fabian Herr. „Leider funktioniert das auf der Elternebene nicht. Egal, ob sie das mobbende Kind direkt ansprechen oder dessen Eltern – nur in den allerseltensten Fällen hat das den gewünschten Erfolg.“ In neun von zehn Fällen bringt das gar nichts. Vielmehr wird die nonverbale Botschaft ausgesendet: Das Kind kann sich nicht selbst verteidigen, braucht Mama oder Papa.

Sofern Ihr Kind schon älter ist, können Sie ihm ein Mobbing-Tagebuch ans Herz legen. „Darin kann es die Vorfälle mit Datum und Uhrzeit notieren, aber auch Zeuginnen oder Zeugen. Also: Was ist wann passiert? Wer war alles dabei?“, so der Experte. „Aber auch Gefühle habe hier ihren Platz. Das kann eine große Entlastung sein, sich alles mal von der Seele zu schreiben. Zudem sind die Vorfälle dann dokumentiert, was eventuell zu einem späteren Zeitpunkt relevant sein kann.“ Ab 14 Jahren sind Jugendliche nämlich strafmündig und können bei der Polizei angezeigt werden. Mobbing als solches ist keine Straftat, aber strafbar sind die einzelnen Mobbinghandlungen, beispielsweise Beleidigung, Bedrohung, Erpressung. „Darum arbeiten wir dringend an einem allgemeingültigen Mobbing- beziehungsweise Cybermobbinggesetz“, stellt Fabian Herr klar.

Was kann ich tun, wenn mein Kind selber mobbt?

Fragen Sie sich als erstes: Warum mobbt mein Kind? „Meistens gibt es Anlässe, und das kann so etwas banales wie Langeweile sein“, erklärt Fabian Herr. „Dann sollte man dafür sorgen, dass das Kind keine Langeweile mehr hat. Zugleich kann es auch sein, dass Ihr Kind in einem anderen Kontext selbst gemobbt wird und diesen Frust an anderer Stelle ablässt.“ Reden Sie also mit Ihrem Kind. Finden Sie heraus, was die Ursache für sein Verhalten ist. Womöglich gab es unlängst auch eine Veränderung im Leben Ihres Kindes, das es verunsichert hat, beispielsweise ein Umzug oder einen Schulwechsel.

Es können auch äußere Anlässe sein, die Kinder zu Mobbern machen. „Der erste Corona-Lockdown war für asiatischstämmige Schülerinnen und Schüler sehr schwer. Unabhängig von ihren tatsächlichen Wurzeln wurden sie für das ‚China-Virus‘ verantwortlich gemacht“, erinnert sich Fabian Herr. „Da muss man als Elternteil sensibel sein und seinem Kind erklären, was für fatale Folgen das Mobbing für andere Menschen hat, dass es sie teilweise bis ins Erwachsenenleben verfolgt.“ Sagen Sie klar, dass Sie fürs Mobbing keinerlei Verständnis haben und psychische Gewalt rundheraus ablehnen. Und nichts anderes ist Mobbing.

Das Handy wegzunehmen, bringt übrigens gar nichts. „Dann müssten Sie auch alle anderen internetfähigen Endgeräte einkassieren“, so der Diplom-Pädagoge. Aber meistens brauchen die Kinder den Computer oder das Tablet ja für die Schule. „Und es ändert am Problem ja nichts, wenn Sie das Smartphone wegnehmen. Das Gerät ist nur der Übermittler, das Mobbing selbst ist in Ihrem Kind. Und wenn es das Telefon nicht mehr hat, geht es vielleicht aufs klassische Mobbing über.“ Generell brächten Bestrafungen nichts, wie man heutzutage weiß. Vielmehr muss das Kind zu einer Einsicht kommen und aufgrund dessen sein Fehlverhalten einstellen. „Darum ist es ratsam, sein Kind frühzeitig Empathiefähigkeit beizubringen: Dass es eben nicht egal ist, wenn Menschen oder Tiere leiden, dass das eigene Tun Auswirkungen auf andere hat, dass man tröstet, wenn jemand weint“, zählt Fabian Herr auf. „Das kriegen Sie nicht mit Sanktionen hin, sondern durch vorbildhaftes Leben.“