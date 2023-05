Wie wird man Giersch, Löwenzahn und Schachtelhalm endgültig los?

Fragen Sie sich, woher das Unkraut im Garten kommt, wie es so schnell wachsen kann? Unser Experte verrät es. Und er sitzt am Donnerstag am Service-Telefon.

Wenn Löwenzahn, Gänseblümchen, Wegerich, Vogelmiere und andere Wildkräuter auf einer Blumenwiese blühen, sieht das wild-romantisch aus und man kann sich kaum sattsehen – so viel Farbe und schlichte Schönheit. Aber sobald eine solche Pflanze im Zier- oder Nutzgarten auftaucht, findet sie der gemeine Gärtner eher lästig.

Das Problem: Die Wildkräuter sind hartnäckig. Sie loszuwerden, ist eine echte Kunst. Und selbst wer besonders akribisch Unkraut jätet, hat keine Garantie, es dauerhaft loszuwerden. Warum das so ist und was man beim Entfernen der Beikräuter beachten sollte, sagt Gerrit Viets. Der gelernte Gärtner hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung und arbeitet seit zehn Jahren als Fachredakteur beim Kleingarten-Magazin Gartenfreund.

Zusammen mit zwei weiteren Fachleuten sitzt Gerrit Viets an diesem Donnerstag, den 4. Mai, am Servicetelefon und beantwortet Ihre Fragen rund ums Thema „Unkrautbekämpfung im Garten“. Die sogenannte Sprechzeit findet von 10 bis 17 Uhr statt und ist für Sie kostenfrei. Sie können einfach unter 0800 0909290 anrufen und Ihre Frage(n) stellen. „Sprechzeit“ wird organisiert von der gleichnamigen Firma in Köln.

Die wahrscheinlich häufigsten Wildkräuter in deutschen Gärten sind Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Ackerschachtelhalm und Brennnessel. Sie alle sind bestens gewappnet für den Überlebenskampf: Sie kommen mit Schatten ebenso zurecht wie mit Sonne, können feuchte Böden vertragen und auch Trockenheit überstehen.



Naturgemäß haben diese sogenannten Wildkräuter alle eine Funktion. Allerdings stören sie uns im gepflegten Garten, weil sie mit unseren liebsten Pflanzen um Nährstoffe, Wasser und Licht konkurrieren. Was also tun? Und wieso kommt dieses vermaledeite Unkraut immer wieder?

1. Giersch

Der Giersch breitet sich rasant aus und bildet schnell dichte Teppiche – außer dort, wo regelmäßig Rasen gemäht wird. Er kann bis zu 100 Zentimeter hoch werden, und „wenn er blüht, ist er ein wahrer Insektenmagnet“, sagt Gerrit Viets. „Vor allem verschiedene Käferarten und Schwebfliegen kommen gern. Deren Larven verzehren bis zu 100 Blattläuse pro Tag.“

Insofern hat der Giersch botanisch durchaus einen hohen Wert. Im Garten will man ihn trotzdem nicht haben. Er ist eine sogenannte Zeigerpflanze: Sie zeigt an, dass der Boden stickstoffreich ist. Das mögen auch viele Nutzpflanzen, die einen hohen Nährstoffbedarf haben, zum Beispiel Kartoffeln, Gurken, Tomaten.

In den Garten kommt der Giersch meistens über Samen, sodann breitet er sich über unterirdische Ausleger, sogenannte Rhizome, aus. „Wenn man den Giersch entfernen will, muss man in mühsamer Handarbeit den Boden auflockern, graben und alle Wurzelstückchen aus der Erde holen“, sagt Viets. Denn selbst aus dem kleinsten Stück kann der Giersch wieder neu austreiben. „Ein Unkrautstecher reicht hier nicht, weil der die Rhizome durchtrennt und die Giersch weiterwächst.“

Eine Möglichkeit, einen wuchernden Gierschteppich loszuwerden, wäre, ein wasserdichtes Unkrautvlies darüber zu legen und zu befestigen. „Nach etwa zwei Jahren ist die Pflanze abgestorben, allerdings leidet der Boden darunter auch sehr“, so der Gartenfachmann.

2. Löwenzahn

Der Löwenzahn mit seinen knallgelben Blüten, die später zur Pusteblume werden, ist vielleicht noch eines der hübscheren Unkräuter. Dennoch wollen viele die Pflanze nicht im Garten haben. Löwenzahn gelangt über die Samen – also die hübschen grauen Tanzteilchen der Pusteblume – in den Garten. Am leichtesten ist der Löwenzahn zu entfernen, wenn er noch klein ist. Die jungen Blätter machen sich übrigens richtig gut in einem Salat!

Je größer der Löwenzahn, desto tiefer wurzelt er und desto dicker ist auch die Wurzel. „Mit einem Unkrautstecher kann man den Löwenzahn aber gut entfernen.“ Da der Löwenzahn anzeigt, dass der Boden stickstoffreich und verdichtet ist, könnte man überlegen, den Dünger zu reduzieren oder wegzulassen und die Erde „mit Sand abzumagern“, rät Gerrit Viets. Damit macht man es dem Löwenzahn – und auch den meisten anderen Unkräutern – ungemütlich.



Falls Wurzelreste tiefer im Boden zurückbleiben, müssen Sie keine Sorge haben, dass der Löwenzahn wieder austreibt; das tut er in aller Regel nicht. Jedoch: Das bloße Abrupfen von Blüten und Blättern reicht nicht, um die Pflanze endgültig loszuwerden.

3. Brennnessel

Die Brennnessel ist nicht zuletzt wegen ihrer namengebenden Eigenschaft gefürchtet: Sie brennt fies, wenn man sie berührt. „Dabei ist sie eine sehr begehrte Futterpflanze für allerhand Schmetterlingsraupen“, weiß Gerrit Viets. Und aus den Blättern sowie den Stängeln kann man eine hervorragende Jauche machen, die Nutz- und Zierpflanzen stärkt und schützt, beispielsweise gegen Blattläuse.

Um eine Brennnesseljauche anzusetzen, sammeln Sie etwa ein Kilogramm Brennnesseln, zerkleinern diese grob und geben sie in ein großes, verschließbares Gefäß. Hinzu kommen zehn Liter Wasser. Dann verschließen Sie das Gefäß und rühren fortan jeden Tag einmal gut um. Das wird bald stinken; mit ein wenig Gesteinsmehl binden Sie den Geruch. Sobald beim Rühren keine Blasen mehr aufsteigen – nach etwa zehn Tagen – ist die Jauche fertig und kann im Mischungsverhältnis 1:10 als Dünger verwendet werden.

Brennnesseln bilden unterirdische Ausläufer, und zwar unabhängig davon, ob Sie sie oben abschneiden oder nicht. Die Pflanze kann sich aber auch über Samen vermehren. Wenn Sie sie loswerden wollen, müssen Sie den Boden gut aufgrubbern und das gesamte Wurzelgeflecht entfernen. Brennnesseln zeigen an, dass der Boden stickstoffreich ist. Seien Sie also sparsam mit der Düngung.

4. Vogelmiere

Die Vogelmiere gelangt über Samen in den Garten. Verhindern kann man es also nicht, dass sie sich ausbreitet, aber das Gute ist: „Sie ist ein Flachwurzler, was das Entfernen relativ einfach macht“, sagt Gerrit Viets. Mitunter kann man die Vogelmiere einfach herausziehen. Bei größeren Pflanzen empfiehlt es sich, „einmal mit der Hacke durchs Beet zu gehen und dann die Pflanzen zu entfernen“, so der Experte. Rhizome bildet die Vogelmiere nicht.



Jungpflanzen eignen sich übrigens hervorragend für Salate, sie schmecken würzig-mild; ältere Pflanzen fressen vor allem Hühner, aber auch Wellensittiche gerne. Vogelmiere kann während der warmen Monate quasi dauerhaft blühen, was eigentlich recht hübsch aussieht, aber eben auch zur Vermehrung beiträgt.

5. Ackerschachtelhalm

Der Ackerschachtelhalm wächst in schmalen Stängeln in die Höhe. Beim Versuch, diese aus der Erde zu ziehen, bricht der Stängel schnell an – und der im Boden verbliebene Rest treibt neu aus. Denn auch der Schachtelhalm vermehrt sich über unterirdische Ausläufer, weshalb er so schwer zu bekämpfen und bei Gärtnern gefürchtet ist. Sie müssen also auch hier auf die Knie, den Boden auflockern und noch den letzten Wurzelrest aus dem Boden holen.

„Darüber hinaus gilt der Ackerschachtelhalm als absolute Zeigerpflanze für stickstoffarme, nasse, dichte Böden“, sagt Gerrit Viets. „Dem kann man begegnen, indem man die Erde mit Sand durchlässiger macht. Sie speichert dann nicht mehr so viel Feuchtigkeit. Und Kompost sorgt für einen höheren Stickstoffgehalt, was der Ackerschachtelhalm nicht mag.“ In der Folge sind die Bedingungen für den Ackerschachtelhalm nicht mehr ideal.

Schachtelhalm enthält im Übrigen sehr viel Kieselsäure, die Pflanzen widerstandsfähiger macht. Deshalb rühren sich erfahrene Gartenprofis aus den Pflanzen gern eine Jauche an, um Nutz- und Zierpflanzen zu stärken. Das Vorgehen ist das gleiche wie bei der Brennnesseljauche (siehe oben).

Für alle Unkrautarten gilt: Sie sollten am Ball bleiben, wenn Sie den Kampf gewinnen wollen. Jäten Sie regelmäßig Unkraut, mindestens einmal pro Monat, damit es gar nicht erst richtig wurzeln kann. Und je kleiner die Pflänzchen, desto leichter lassen sie sich entfernen. Heißt auch: unterm Strich weniger Arbeit.